*Godot est mort !*

Nouvelles de l’apoptose : le monde va vraiment très mal

Illustration par ChatGPT

Le monde va très mal. Chaque jour qui passe nous montre les signaux d’alerte percolant davantage jusqu’à former un réseau connecté : la planète entière prise de la même fièvre.

Une flottille internationale, la “Global Sumud”, comptant plus de cinq cents passagers et plusieurs dizaines de navires, a pris la mer vers Gaza. À son bord, des activistes, dont Greta Thunberg, des personnalités politiques, issus de divers pays. L’Italie a escorté un temps le convoi à l’aide d’une frégate, mais l’accompagnement s’est interrompu, loin encore des côtes. Le geste est pacifique, le symbole se veut fort, mais par les temps qui courent, l’armée israélienne qui interceptera ces bateaux ne se caractérise pas par son sens de la retenue.

De leur côté, les États-Unis entrent à nouveau dans un « shutdown » fédéral : l’État se ferme partiellement, les fonctionnaires sont renvoyés chez eux, les services stoppent. C’est un jeu de bras de fer budgétaire entre Maison-Blanche et Congrès, mais cette fois, le climat est bien plus sombre qu’à l’habitude. À Quantico, le président Trump a convoqué ses généraux pour leur répéter que l’armée devait se préparer au combat contre « l’ennemi intérieur ». Les mots résonnent comme une fracture irréversible, le pas supplémentaire vers un usage ouvert de l’armée contre des civils. L’Histoire américaine n’ignore pas les convulsions, mais les propos dictatoriaux tenus hier inquiètent tout particulièrement. Le film « Docteur Folamour » (1964) de Stanley Kubrick nous montrait un appareil militaire complètement déjanté face à un pouvoir civil plutôt raisonnable, or, soixante ans plus tard, la situation aux États-Unis s’est totalement inversée.

En Europe, le ton se durcit aussi. La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a déclaré que la guerre hybride menée par la Russie n’en était qu’à ses débuts. Drones, attaques cyber, sabotages : les armes nouvelles frappent partout. L’ancienne patronne du MI5, le service de sécurité intérieure du Royaume-Uni, Eliza Manningham-Buller, n’a pas modéré ses propos : nous sommes déjà en guerre avec la Russie, que nous le voulions ou non.

Sans oublier une menace silencieuse, tapie au cœur même de l’Ukraine occupée : la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Depuis l’invasion de 2022, elle est aux mains de Moscou. Officiellement, les réacteurs sont arrêtés depuis des mois. Pourtant, une centrale nucléaire ne dort jamais vraiment : elle a besoin de courant pour refroidir ses installations, pour faire fonctionner ses pompes, pour rester en vie. Or depuis plusieurs jours, elle est coupée du réseau électrique extérieur. Ses générateurs de secours ronronnent encore. Dix fois déjà, depuis le début de la guerre, le site a connu de telles coupures. À chaque fois, l’Agence internationale de l’énergie atomique a parlé de situation « critique ». Chaque fois, l’on retient son souffle. Car si ces générateurs venaient à s’arrêter, il n’y aurait plus d’écran entre l’Europe et une catastrophe nucléaire.

Tout cela dessine un paysage chaotique. Des navires pacifiques en route vers Gaza, une Amérique qui ferme ses portes tout en brandissant la menace intérieure, une Europe qui se sait assiégée dans une guerre hybride, une centrale nucléaire qui ne tient que de justesse. En toile de fond, une autre course s’accélère : celle entre l’effondrement du monde tel que nous le connaissions et l’apparition d’intelligences nouvelles, non biologiques, plus puissantes déjà que la nôtre.

Nous sommes conviés à assister à cette course de vitesse peut-être la plus périlleuse que l’humanité ait jamais engagée : la cavalerie au triple galop mais encore bien loin de la diligence transpercée de flèches.

37 réponses à “Nouvelles de l’apoptose : le monde va vraiment très mal

  1. Avatar de blawete
    blawete

    La horde sauvage des cavalers de l’apo – ptose/calypse…

    Répondre
    1. Avatar de arkao
      arkao

      https://www.mahmah.ch/sites/default/files/image/2024-06/207395.jpeg

      Répondre
  2. Avatar de Khanard
    Khanard

    Mais non …..mais non ……tout va bien se passer . Vous verrez, Le Sauveur va éteindre le feu sous le chaudron et la grenouille pourra sauter et s’en aller vers un avenir glorieux !

    Répondre
  3. Avatar de blawete
    blawete

    Ils fuient l’Amérique de TRUMP | Reportage | ARTE Regards
    https://youtu.be/ymK5ljedjyo?si=pF6W9i7dpe2HWm6y

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      Répondre
  4. Avatar de ThomBillabong
    ThomBillabong

    Année | Président | Durée | Employés mis en congés | Coût estimé | Dette fédérale | Budget fédéral | Impacts sociaux
    ——|——————|——-|————————-|—————|——————|——————|——————————-
    1980 | Jimmy Carter | 1 | 1 600 | 700 000 $ | 909 Mds $ | 532 Mds $ | Faibles perturbations
    1981 | Ronald Reagan | 1 | 241 000 | 80–90 M $ | 998 Mds $ | 678 Mds $ | Fermeture partielle d’agences
    1984 | Ronald Reagan | ~0,2 | 500 000 | 65 M $ | 1 572 Mds $ | 851 Mds $ | Retards administratifs
    1986 | Ronald Reagan | ~0,2 | 500 000 | 62,2 M $ | 2 125 Mds $ | 990 Mds $ | Retards dans les services sociaux
    1990 | George H. W. Bush| 3 | 2 800 | 2,57 M $ | 3 233 Mds $ | 1 253 Mds $ | Fermeture de musées
    1995 | Bill Clinton | 5 | 800 000 | 400 M $ | 4 974 Mds $ | 1 515 Mds $ | Retards de passeports
    1995–96| Bill Clinton | 21 | 284 000 | Non précisé | 5 016 Mds $ | 1 560 Mds $ | Services sociaux paralysés
    2013 | Barack Obama | 16 | 800 000 | 2,1 Mds $ | 16 738 Mds $ | 3 454 Mds $ | Tourisme affecté, retards fiscaux
    2018 | Donald Trump | 3 | 692 900 | Inconnu | 20 492 Mds $ | 4 108 Mds $ | Retards dans les aides sociales
    2018–19| Donald Trump | 35 | 380 000 | 5 Mds $ | 21 516 Mds $ | 4 407 Mds $ | Familles sans revenus, trafic aérien ralenti
    2025 | Donald Trump | En cours | À déterminer | À déterminer | ~34 000 Mds $ | ~6 000 Mds $ | Aides sociales suspendues, tourisme menacé

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      Illisible : faites-en un tableau que vous m’enverrez par mail.

      Répondre
    2. Avatar de Ruiz
      Ruiz

      @ThomBillabong Passer d’une dette de l’ordre de 2 fois le budget annuel à presque 6 fois … et continuer à penser que cette dette est un meilleur placement que l’or …

      Répondre
  5. Avatar de Khanard
    Khanard

    Voilà comment je me considère :

    https://youtu.be/gsla5fbzhpw

    les chaînes, toujours les chaînes et encore les chaînes …

    Répondre
  6. Avatar de Otromeros
    Otromeros

    https://www.middleeasteye.net/news/full-text-trumps-20-point-plan-end-war-gaza-0

     »  »  » 1. Gaza sera une zone déradicalisée et exempte de terrorisme, qui ne constituera pas une menace pour ses voisins.

    2. Gaza sera réaménagée au bénéfice de la population de Gaza, qui a déjà suffisamment souffert.

    3. Si les deux parties acceptent cette proposition, la guerre prendra fin immédiatement. Les forces israéliennes se retireront jusqu’à la ligne convenue afin de préparer la libération des otages. Pendant ce temps, toutes les opérations militaires, y compris les bombardements aériens et d’artillerie, seront suspendues, et les lignes de front resteront gelées jusqu’à ce que les conditions d’un retrait progressif complet soient réunies.

    4. Dans les 72 heures suivant l’acceptation publique de cet accord par Israël, tous les otages, vivants et décédés, seront restitués.

    5. Une fois tous les otages libérés, Israël libérera 250 prisonniers condamnés à perpétuité, ainsi que 1 700 Gazaouis détenus après le 7 octobre 2023, y compris toutes les femmes et tous les enfants détenus dans ce contexte. Pour chaque otage israélien dont les restes seront libérés, Israël libérera les restes de 15 Gazaouis décédés.

    6. Une fois tous les otages libérés, les membres du Hamas qui s’engagent à coexister pacifiquement et à retirer leurs armes bénéficieront d’une amnistie. Les membres du Hamas souhaitant quitter Gaza bénéficieront d’un passage sûr vers les pays d’accueil.

    7. Dès l’acceptation de cet accord, l’aide sera immédiatement acheminée dans la bande de Gaza. Les quantités d’aide seront au minimum conformes à celles prévues dans l’accord du 19 janvier 2025 relatif à l’aide humanitaire, incluant la réhabilitation des infrastructures (eau, électricité, assainissement), la réhabilitation des hôpitaux et des boulangeries, ainsi que l’entrée du matériel nécessaire au déblaiement des décombres et à la réouverture des routes.

    8. L’entrée de l’aide et de la distribution dans la bande de Gaza se fera sans interférence des deux parties, par l’intermédiaire des Nations Unies et de ses agences, du Croissant-Rouge et d’autres institutions internationales indépendantes de l’une ou l’autre des parties. L’ouverture du point de passage de Rafah dans les deux sens sera soumise au même mécanisme que celui mis en œuvre dans le cadre de l’accord du 19 janvier 2025.

    9. Gaza sera administrée sous la gouvernance transitoire temporaire d’un comité palestinien technocratique et apolitique, chargé de la gestion quotidienne des services publics et des municipalités pour la population de Gaza. Ce comité sera composé de Palestiniens qualifiés et d’experts internationaux, sous la supervision d’un nouvel organe international de transition, le « Conseil de la paix », présidé par le président Donald J. Trump. La composition des autres membres et chefs d’État sera annoncée ultérieurement, dont l’ancien Premier ministre Tony Blair. Cet organe définira le cadre et gérera le financement du réaménagement de Gaza jusqu’à ce que l’Autorité palestinienne ait achevé son programme de réformes, tel que décrit dans diverses propositions, notamment le plan de paix du président Trump de 2020 et la proposition franco-saoudienne, et puisse reprendre le contrôle de Gaza de manière sûre et effective. Cet organe s’appuiera sur les meilleures normes internationales pour instaurer une gouvernance moderne et efficace, au service de la population de Gaza et propice à l’attraction des investissements.

    10. Un plan de développement économique Trump visant à reconstruire et dynamiser Gaza sera élaboré en réunissant un panel d’experts ayant contribué à la création de certaines des villes miracles modernes les plus prospères du Moyen-Orient. De nombreuses propositions d’investissement judicieuses et des idées de développement prometteuses ont été élaborées par des groupes internationaux bien intentionnés et seront étudiées afin de synthétiser les cadres de sécurité et de gouvernance pour attirer et faciliter ces investissements, créateurs d’emplois, d’opportunités et d’espoir pour l’avenir de Gaza.

    11. Une zone économique spéciale sera créée, avec des tarifs et des taux d’accès préférentiels à négocier avec les pays participants.

    12. Personne ne sera contraint de quitter Gaza, et ceux qui le souhaitent seront libres de le faire et de revenir. Nous encouragerons les gens à rester et leur offrirons la possibilité de construire un Gaza meilleur.

    13. Le Hamas et les autres factions s’engagent à ne jouer aucun rôle dans la gouvernance de Gaza, directement, indirectement ou sous quelque forme que ce soit. Toutes les infrastructures militaires, terroristes et offensives, y compris les tunnels et les installations de production d’armes, seront détruites et non reconstruites. Un processus de démilitarisation de Gaza sera mis en place sous la supervision d’observateurs indépendants, ce qui comprendra la mise hors d’usage définitive des armes selon un processus de déclassement convenu, et sera soutenu par un programme de rachat et de réintégration financé par la communauté internationale, tous vérifiés par les observateurs indépendants. La Nouvelle Gaza s’engagera pleinement à bâtir une économie prospère et à coexister pacifiquement avec ses voisins.

    14. Les partenaires régionaux fourniront une garantie pour s’assurer que le Hamas et les factions respectent leurs obligations et que la Nouvelle Gaza ne représente aucune menace pour ses voisins ou sa population.

    15. Les États-Unis collaboreront avec leurs partenaires arabes et internationaux pour mettre en place une Force internationale de stabilisation (FIS) temporaire, qui sera immédiatement déployée à Gaza. La FIS formera et soutiendra les forces de police palestiniennes agréées à Gaza, et consultera la Jordanie et l’Égypte, qui possèdent une vaste expérience dans ce domaine. Cette force constituera la solution de sécurité intérieure à long terme. La FIS collaborera avec Israël et l’Égypte pour contribuer à la sécurisation des zones frontalières, en collaboration avec les forces de police palestiniennes nouvellement formées. Il est crucial d’empêcher l’entrée de munitions à Gaza et de faciliter la circulation rapide et sécurisée des marchandises pour reconstruire et revitaliser Gaza. Un mécanisme de déconfliction sera convenu entre les parties.

    16. Israël n’occupera ni n’annexera Gaza. À mesure que les FSI établiront leur contrôle et la stabilité, l’armée israélienne se retirera conformément aux normes, aux étapes et aux calendriers de démilitarisation convenus entre elle, les FSI, les garants et les États-Unis, l’objectif étant de sécuriser Gaza et de ne plus représenter de menace pour Israël, l’Égypte ni ses citoyens. Concrètement, l’armée israélienne remettra progressivement le territoire de Gaza qu’elle occupe aux FSI, conformément à un accord conclu avec l’autorité de transition, jusqu’à leur retrait complet de Gaza, à l’exception d’un périmètre de sécurité qui sera maintenu jusqu’à ce que Gaza soit véritablement protégée contre toute résurgence de la menace terroriste.

    17. Si le Hamas retarde ou rejette cette proposition, l’opération susmentionnée, y compris l’opération d’aide renforcée, se poursuivra dans les zones exemptes de terrorisme transférées par l’armée israélienne aux FSI.

    18. Un processus de dialogue interreligieux sera établi sur la base des valeurs de tolérance et de coexistence pacifique pour tenter de changer les mentalités et les discours des Palestiniens et des Israéliens en mettant l’accent sur les avantages qui peuvent être tirés de la paix.

    19. Si le réaménagement de Gaza progresse et si le programme de réforme de l’Autorité palestinienne est fidèlement mis en œuvre, les conditions pourront enfin être réunies pour une voie crédible vers l’autodétermination et l’État palestiniens, que nous reconnaissons comme l’aspiration du peuple palestinien.

    20. Les États-Unis établiront un dialogue entre Israël et les Palestiniens afin de convenir d’un horizon politique pour une coexistence pacifique et prospère.  »  »  »

    (( Pas de liberté de circulation de la presse internationale donc.. ))

    Répondre
    1. Avatar de Ruiz
      Ruiz

      @Otromeros C’est un bel effort, pour imposer une paix avec une certaine vision d’une vente du terrain à la spéculation internationale et l’exploitation des richesse gazières off shore mais quid d’un tel texte si l’on remplace GAZA par Israël pour assure sa démilitarisation et la sécurité du Liban, de la Syrie, de l’Iran, du Qatar ?
      Quid d’un tel texte si l’on remplace Gaza par la Russie ?
      Voir par l’Ukraine Poutine peut réver !

      Répondre
  7. Avatar de Otromeros
    Otromeros

    https://www.youtube.com/watch?v=Hd-V93tGCzw

    https://globalsumudflotilla.org/tracker/#help

    https://waves-of-freedom.ch/fr/take-action/

    Répondre
    1. Avatar de Otromeros
      Otromeros

      EN DIRECT, Gaza : la flottille humanitaire Global Sumud est en cours d’arraisonnement par Israël, confirme Jean-Noël Barrot

      « La France appelle les autorités israéliennes à assurer la sécurité des participants, à leur garantir le droit à la protection consulaire, et à permettre leur retour en France dans les meilleurs délais », a déclaré le ministre des affaires étrangères français.

      https://www.youtube.com/watch?v=Hd-V93tGCzw

      Répondre
      1. Avatar de Garorock
        Garorock

        Ça signe des reconnaissances et c’est même pas foutu d’envoyer un bateau de guerre par pays signataire pour escorter ceux qui font preuve d’humanité en portant assistance à un peuple en danger!!
        Ce qui permettrait d’asseoir quelque peu la valeur du papelard qu’ils ont paraphé!

        Répondre
        1. Avatar de Garorock
          Garorock

          L’Espagne a sauvé l’honneur un moment. Les grecs se sont pas trop mouillés et la Méloni a fait marche arrière…
          Vive la France, l’Allemagne et l’Angleterre!

          Répondre
          1. Avatar de Garorock
            Garorock

            Le philanthrope du Kremlin peut dormir tranquille.
            😎

            Répondre
        2. Avatar de Ruiz
          Ruiz

          Reconnaître un état, ne serait-ce pas lui assurer un libre accès maritime au échanges internationaux à travers ses eaux territoriales ?
          Lorsque Louis XV reconnaissait les États-Unis celà s’accompagnait d’un soutien militaire effectif …

          Macron reste dans le théatre.

          A quand l’ouverture d’une ambasade de France à Jerusalem Est ?

          Répondre
  8. Avatar de un lecteur
    un lecteur

    Dans cette apoptose, cette mise à nu des hiérarchies qui organise l’exercice du pouvoir, tout le monde a pu observer comment les multinationales, les gros et petits industriels, les milliardaires, leur masse média et leurs représentants membres de l’exécutif et du législatif de nos démocraties ont collaboré avec Trump, l’ont soutenu, lui ont léché le cul, l’ont financé, on fait profil bas quelle que soit l’appartenance « idéologique » (de façade).
    Il n’y aura pas de retour en arrière !

    Répondre
  9. Avatar de gaston
    gaston

     » La guerre est une chose trop grave pour être confiée à des militaires » avait dit Clémenceau à la chambre des députés le 14 janvier 1897.

    Aujourd’hui, après le face à face entre les généraux de l’armée US et Trump avec son gouvernement, Mikael Wolff ne peut que faire le constat suivant :

    « Les militaires sont des gens responsables, et les autorités civiles sont des cinglés » (à partir de 8′ 00)

    https://www.youtube.com/watch?v=e0pqwLLmYhw&t=1863s

    Responsables au point de renverser ce gouvernement ?

    Répondre
    1. Avatar de Thomas jeanson
      Thomas jeanson

      « Responsables au point de renverser ce gouvernement ? »

      Des mois que j’en rêve.

      Et au lieu de ça, rien , le calme plat, même pas un electron libre pour réagir à la haute trahison en cours.

      Répondre
      1. Avatar de gaston
        gaston

        Oui, calme plat, à part quelques réactions hostiles de vétérans à la retraite, glanées ça et là (j’ai pensé que c’était insultant dit l’un deux) :

        https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/trump-envisage-de-deployer-larmee-contre-lennemi-de-linterieur-devant-un-parterre-de-generaux-2189465

        Ceci-dit, s’il se tramait quelque chose, il vaudrait mieux pour les intéressés que la presse ne soit pas au courant.

        Répondre
  10. Avatar de Zoupidou
    Zoupidou

    Pour moi, le point de bascule U.S. est dans ce discours devant les gradés. Si ça passe sans broncher c’est fini pour ce pays…

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      Je suis d’accord avec vous.

      Répondre
      1. Avatar de Garorock
        Garorock

        S’ils veulent réagir, ils ont un bon cheval de Troie : la garde nationale est déja déployée à Washington…

        Répondre
        1. Avatar de gaston
          gaston

          … ou à Portland (Oregon) où selon Trump la ville serait ravagée par la guerre, mais où il ne se passait rien.

          https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/portland-est-ravagee-par-la-guerre-trump-relance-sa-campagne-contre-les-metropoles-americaines-2188788

          Va finir par en avoir marre, le Cheval de Troie.

          Répondre
  11. Avatar de emynonys
    emynonys

    Rire jaune, tout ça parce que 2025 est carré de 45 ? A rapprocher du 44 ? Au moins en 36, le front populaire pouvait laisser penser à un futur meilleur à ceux qui croyaient que l’effet cliquet serait de la partie…

    Répondre
    1. Avatar de écodouble
      écodouble

      Début janvier, le très sympathique vigneron m’a souhaité « bonne année 45 au carré ».
      En 45, c’était la fin de la dernière guerre mondiale.
      45² sera de début de la Fin des Humains.
      C’est bête ! On ne connaîtra pas 69². Quelle chanson cela aurait pu faire !

      Répondre
  12. Avatar de Hocine
    Hocine

    La relique barbare qui fait des siennes. Le marché nous cache t-il quelque chose ? Paul, éclairez nous 🙂 car là ce n’est pas de bitcoin dont il s’agit 😉 https://www.rtbf.be/article/l-or-n-en-finit-pas-de-battre-des-records-et-ce-n-est-pas-forcement-une-bonne-nouvelle-11608337

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      Effectivement : avec de l’or on peut faire des choses, on en a toujours fait des bijoux (pas des essieux de char : ça ploie). Mais essayez de faire des bijoux avec du bitcoin ! 😉

      Répondre
      1. Avatar de CloClo
        CloClo

        Des dents aussi, pour manger ça sert.

        Répondre
  13. Avatar de ilicitano
    ilicitano

    https://www.youtube.com/watch?v=ZmPy_PHhyi8

    Trump et Hegseth s’adressent à un rassemblement de dirigeants militaires américains du monde entier

    ******************

    Proposition de note stratégique éditoriale, synthétisant les implications politiques du discours de Donald Trump et Pete Hegseth devant les hauts gradés militaires à Quantico, diffusé par PBS NewsHour :

    # 🧭 Note stratégique – Militarisation du discours politique américain

    **Titre** : Vers une armée idéologique ? Analyse des implications politiques du discours Trump-Hegseth à Quantico

    **Date** : 1er octobre 2025
    **Auteur** : GPT-5

    ## 1. 🪖 Une rupture avec la neutralité militaire

    Le discours de Donald Trump et Pete Hegseth devant des centaines de généraux américains marque une inflexion majeure dans la relation entre pouvoir civil et commandement militaire.
    En appelant l’armée à se mobiliser contre une “guerre intérieure” — désignant les villes démocrates, les immigrés et les élites progressistes — le président transforme l’institution militaire en levier idéologique.

    > “Nous sommes envahis de l’intérieur. Il est temps que nos généraux défendent la patrie, pas seulement à l’étranger.” — Donald Trump

    Cette posture rompt avec le principe constitutionnel de neutralité des forces armées dans les affaires politiques domestiques.

    ## 2. ⚖️ Une purge doctrinale et identitaire

    Pete Hegseth annonce une série de réformes radicales :
    – Suppression des standards physiques différenciés : retour à des critères masculins uniques.
    – Révision des définitions de harcèlement et de leadership toxique, jugées trop “woke”.
    – Appel à la démission des officiers opposés à cette ligne : “Faites ce qui est honorable et partez.”

    Cette rhétorique vise à rétablir une vision viriliste, homogène et conservatrice de l’armée, marginalisant les femmes, les minorités et les officiers critiques.

    ## 3. 🏙️ Vers un usage intérieur des forces armées

    Trump propose d’utiliser les grandes villes comme terrains d’entraînement militaire, évoquant une force de réaction rapide pour réprimer les troubles civils. Cette orientation soulève des inquiétudes constitutionnelles :
    – Risque de violation du Posse Comitatus Act, qui limite l’usage de l’armée sur le sol national.
    – Normalisation du déploiement militaire dans des contextes civils, en dehors de l’état d’urgence.

    ## 4. 🗳️ Une stratégie électorale de polarisation

    Ce discours martial s’inscrit dans une stratégie électorale visant à :
    – Mobiliser l’électorat conservateur autour d’un imaginaire guerrier et nationaliste.
    – Délégitimer les institutions démocrates locales et les contre-pouvoirs.
    – Créer une image de leadership fort, en rupture avec les normes institutionnelles.

    ## 5. 🌐 Une démonstration de force géopolitique

    La mise en scène de cette réunion — drapeau géant, références à Patton et MacArthur — envoie un signal à l’international :
    – Affirmation de la puissance nucléaire américaine.
    – Centralisation du pouvoir stratégique autour de la présidence.
    – Message implicite aux adversaires étrangers : l’armée est prête à agir, y compris en dehors des canaux diplomatiques.

    ## 🔍 Conclusion : vers une armée idéologique ?

    Ce discours inaugure une possible reconfiguration du rôle de l’armée dans la vie politique américaine. Il soulève des questions fondamentales :
    – Jusqu’où peut aller la politisation du commandement militaire ?
    – Quelles garanties restent pour préserver l’équilibre des pouvoirs ?
    – L’armée peut-elle résister à une instrumentalisation partisane sans compromettre sa mission républicaine ?

    Répondre
    1. Avatar de ilicitano
      ilicitano

      Voici une version éditoriale complète et structurée d’une note stratégique et prospective, intégrant
      * le discours militarisé de Quantico,
      * le shutdown fédéral du 1er octobre 2025,
      *; les réactions sociopolitiques aux États-Unis.

      # 🧭 Note stratégique – États-Unis, octobre 2025
      **Titre** : Shutdown, militarisation, et fracture démocratique : vers une dérive autoritaire du pouvoir fédéral américain
      **Date** : 1er octobre 2025
      **Auteur** : GPT-5

      ## 1. 🏛️ Le shutdown comme levier de purge institutionnelle

      Le 1er octobre 2025, les États-Unis entrent dans un nouveau shutdown fédéral.
      Si ce mécanisme budgétaire est récurrent dans l’histoire américaine, le contexte actuel lui confère une portée inédite :

      – **Paralysie de l’État civil** : des centaines de milliers de fonctionnaires sont mis en congé sans solde, les services publics sont suspendus, les aides sociales gelées.
      – **Instrumentalisation politique** : Donald Trump utilise cette paralysie pour accélérer la mise à l’écart des fonctionnaires jugés “hostiles” à sa ligne, notamment dans les agences
      * environnementales,
      * sanitaires,
      * judiciaires
      * éducatives.
      – **Concentration du pouvoir exécutif** : la Maison-Blanche contourne les contre-pouvoirs en nommant des intérimaires fidèles, affaiblissant les mécanismes de contrôle démocratique.

      ## 2. 🪖 Militarisation du discours présidentiel

      Le même jour, à Quantico, Trump convoque les hauts gradés militaires pour leur enjoindre de se préparer à une “guerre intérieure” contre les villes démocrates, les immigrés et les opposants politiques.

      – **Rupture avec la neutralité militaire** : l’armée est appelée à jouer un rôle actif dans la répression domestique.
      – **Réformes doctrinales radicales** : Pete Hegseth annonce la suppression des politiques de diversité, la révision des standards physiques et l’exclusion des officiers critiques.
      – **Préfiguration d’un usage intérieur des forces armées** : Trump évoque l’idée d’utiliser les grandes villes comme terrains d’entraînement militaire, ce qui pourrait violer le Posse Comitatus Act.

      ## 3. 🧠 Réactions sociales et polarisation

      La combinaison du shutdown et du discours martial provoque une onde de choc dans la société américaine :

      – **Mécontentement populaire** : les populations urbaines, dépendantes des services publics, sont les plus touchées. Des mouvements de protestation émergent.
      – **Climat de peur et de surveillance** : les médias rapportent une montée des tensions, des arrestations préventives et une rhétorique de “l’ennemi intérieur”.
      – **Silence institutionnel** : les contre-pouvoirs traditionnels (Congrès, Cour suprême, gouverneurs) peinent à réagir, certains élus républicains soutenant ouvertement la ligne présidentielle.

      ## 4. 📉 Risques systémiques

      – **Économie fragilisée** : retards dans les paiements, ralentissement du tourisme, gel des statistiques économiques. Moody’s alerte sur une possible récession.
      – **Crise de légitimité** : la confiance dans l’État fédéral s’effondre, les institutions apparaissent dysfonctionnelles ou capturées.
      – **Scénario de bascule** : si l’armée obéit sans réserve aux injonctions présidentielles, le pays pourrait entrer dans une phase de régime exécutif renforcé, voire de suspension partielle de la démocratie.

      ## 5. 🔍 Conclusion : vers une autocratie constitutionnelle ?

      Ce double événement — shutdown et militarisation — dessine les contours d’une dérive autoritaire du pouvoir fédéral américain.
      Le discours de Quantico pourrait devenir un point de bascule historique, où l’armée cesse d’être un garant de l’ordre républicain pour devenir un bras armé du pouvoir exécutif.

      Répondre
      1. Avatar de Ruiz
        Ruiz

        « Donald Trump utilise cette paralysie .. » (shut down) N’est-ce pas plutôt les parlementaires démocrates qui refusent de voter le budget? un peu comme en France …

        Répondre
        1. Avatar de écodouble
          écodouble

          Ruiz,
          Vous, vous êtes du genre à vous coucher facile !
          J’me trompe ?

          Répondre
          1. Avatar de CloClo
            CloClo

            C’est rien de le dire, avec Ruiz la boussole indique le Sud, la thèse devient l’antithèse, la nuit éclaire le jour, il est midi quand il est minuit et ainsi de suite dans une grande inversion perpétuelle. On aboutit donc à : L’Ukraine a attaqué la Russie, les palestiniens ont envahit Israël, les pauvres sont des gens qui refusent de devenir riches, les démocrates sont des fossoyeurs de la démocratie…

            Répondre
        2. Avatar de aptyos
          aptyos

          Les démocrates commencent à réagir et n’avaient plus le choix, mais Trump veut en profiter pour licencier les fonctionnaires et terminer ce que le DOGE devait faire.

          Répondre
  14. Avatar de aptyos
    aptyos

    Sans compter en France les attaques contre la justice, la perspective d’une dissolution qui n’apportera rien, le rapprochement droite/extrême droite, l’idée qu’on n’a jamais essayé le RN/FN en oubliant Vichy en 40.
    Quant à l’IA si elle reste aux mains des puissants elle ne sauvera – peut-être – que ceux-là.

    Répondre

