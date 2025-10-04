Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Pour que vive la France …

Vous me pardonnerez cette petite provocation : je sais le débat que j’aimerais lancer (ce n’est pas gratuit de ma part !), et c’est le seul moyen que j’ai trouvé.

(Merci à ChatGPT de me donner un coup de main !).

Partager :
, , ,
,

5 réponses à “Pour que vive la France …

  1. Avatar de arkao
    arkao

    Petite provocation ???
    On frôle le pétainisme 😉
    ChatGPT a de bonnes références graphiques.
    https://collections-resistance.limoges.fr/files/affiche-de-propagande_268d570c3f137c5a11348ba7cc63649d.jpg
    https://collections-resistance.limoges.fr/files/012-46-33-2_6f08680a6c792515f308eac2283898ae.46.33.2.jpg

    Répondre
  2. Avatar de sydney
    sydney

    Euh là je ne comprends plus ! qu’est ce qui vous prends ? Ce monde part en cacahuète de partout on est au bord de drames de tout côté, et donc faudrait faire des enfants en nombre ? Là je demande plus d’explications parce que je ne comprends pas où vous voulez en venir. Ou est ce que c’est par rapport au passé quand il fallait faire des enfants bien Français blancs, avec des femmes au foyer. Enfin bon j’attends d’autres commentaires car je ne capte peut être pas le bon message.

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      La politique française d’encouragement de la natalité s’appelle la politique nataliste ou politique de natalité.

      Elle a été mise en place à partir des années 1930 et surtout après la Seconde Guerre mondiale, sous le nom plus institutionnel de politique familiale — son objectif étant d’encourager les naissances pour compenser les pertes humaines des guerres et soutenir la croissance démographique du pays.

      Les grandes étapes :

      • 1939 : le Code de la Famille (gouvernement Daladier) marque le début officiel de cette politique. Il crée des allocations familiales et des avantages fiscaux pour les familles nombreuses.

      • Après 1945, la Sécurité sociale consolide le système avec des prestations familiales systématisées.

      • Le Haut Comité de la population et de la famille, puis l’INED (Institut national d’études démographiques), accompagnent cette orientation.

      Cette politique — encore visible aujourd’hui à travers les allocations familiales, le quotient familial, les congés parentaux, les aides à la garde d’enfants, etc. — repose sur un principe fondateur : le soutien de l’État à la famille comme cellule essentielle de la nation.

      (ChatGPT)

      Répondre
  3. Avatar de Garorock
    Garorock

    Un enfant plus deux Optimus, ça fait trois.
    Le compte est bon!
    A 30 000 boules le robot, c’est toujours moins cher qu’un petit Kevin ou une petite Pocahontas et ça fait pas de miettes!
    😊

    Répondre
  4. Avatar de Garorock
    Garorock

    Ai-je bien lancé le débat ?

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

  3. La politique française d’encouragement de la natalité s’appelle la politique nataliste ou politique de natalité. Elle a été mise en…

  5. Un enfant plus deux Optimus, ça fait trois. Le compte est bon! A 30 000 boules le robot, c’est toujours…

  10. Euh là je ne comprends plus ! qu’est ce qui vous prends ? Ce monde part en cacahuète de partout…

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta