Illustration produite par DALL·E le 13 mai 2024

Je vous parlais hier, à propos du blues, de ces suggestions que vous fait YouTube sur ce qu’il vous plairait de regarder. Ce matin, de manière un peu inattendue, mais encore un excellent conseil : la première émission sur la chaîne The Flares (la seconde, c’est ici).

Vous aurez peut-être le vertige – comme moi – quand vous constaterez que cette vidéo ne date que de … dix mois : la Singularité, le transformeur, ce que nous faisons chez Pribor … et qui nous distingue des autres, la disparition du travail et la taxe Sismondi, etc.

Donc, rappel (7 décembre 2024) :

Et re-rappel (2 octobre 2012) : « Le travail disparaît ! »