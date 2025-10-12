Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Vidéos – « En route vers la Singularité ? » & « Le travail disparaît ! »

Illustration produite par DALL·E le 13 mai 2024

Je vous parlais hier, à propos du blues, de ces suggestions que vous fait YouTube sur ce qu’il vous plairait de regarder. Ce matin, de manière un peu inattendue, mais encore un excellent conseil : la première émission sur la chaîne The Flares (la seconde, c’est ici).

Vous aurez peut-être le vertige – comme moi – quand vous constaterez que cette vidéo ne date que de … dix mois : la Singularité, le transformeur, ce que nous faisons chez Pribor … et qui nous distingue des autres, la disparition du travail et la taxe Sismondi, etc.

Donc, rappel (7 décembre 2024) :

Et re-rappel (2 octobre 2012) : « Le travail disparaît ! »

15 réponses à “Vidéos – « En route vers la Singularité ? » & « Le travail disparaît ! »

  1. Avatar de Khanard
    Khanard

    Je sollicite l’indulgence de tous les jorionautes . J’apporte ici une réponse à @Pierre Guillemot concernant ses allégations sur Gretta Thunberg . Nous sommes tous libres de penser ce que l’on veut à condition de savoir ce que l’on véhicule .

    C’est ici : ==> https://youtu.be/OwReaFwxI7A (surtout les 5 dernières minutes )

    Encore une fois pardonnez ma digression .🙏🙏

    Répondre
    1. Avatar de Zoupidou
      Zoupidou

      Désolé mais je ne comprends absolument pas pourquoi il vous semble impossible de mettre ce message dans le dernier fil qui parle justement d’elle !

      Et pas ici… 👿

      Répondre
  2. Avatar de Khanard
    Khanard

    Je m’attendais à ce que cela me soit reproché . C’est la contrepartie à l’absence de notification par mail lorsqu’on répond à une personne . C’est ainsi . C’est le choix de Paul Jorion .
    Est ce si grave docteur ?

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      « C’est le choix de Paul Jorion »

      Qu’il s’en fiche que chacun mette ses commentaires n’importe où ? Ce n’est pas de l’indifférence, c’est que travaillant 14 à 15 heures par jour, il ne me reste que peu de temps à consacrer à gendarmer des broutilles 😉 !

      Répondre
      1. Avatar de Khanard
        Khanard

        @Paul Jorion

        Effectivement des broutilles , je n’aurais même pas dû répondre à @Zoupidou .

        Répondre
        1. Avatar de Zoupidou
          Zoupidou

          OK, excusez moi…

          Répondre
  3. Avatar de Bruno GRALL
    Bruno GRALL

    Mais non, cher khanard, vos contributions sont les bienvenus !
    Lors du café éco de Pont Aven qui faisait suite à la conférence de Monsieur Paul Jorion
    ( en le rencontrant, le 20 mars, j’ai pu réaliser qu’il était bien de chair et d’os, et pas une IA 😃), j’ai
    voulu aborder le problème, car nombre de participants ont voulu souligner qu’il n’y
    aurait plus d’emploi. Et plus de création, droits d’auteur.
    J’ai voulu faire observer qu’un vrai créateur, en rapellant que nous étions à Pont Aven,
    créait non par esprit de lucre, mais pour la joie de créer ! Ex Paul Gauguin, qui a quitté
    sa vie confortable de bon bourgeois à Paris pour la peinture. Il a connu la misère ! Mais il a fait des choses
    magnifiques (qui à l’époque, en basse Bretagne n’était pas reconnues).
    Affranchi du travail, nous aurons tout le loisir de créer, d’inventer, qui la peinture, qui la cuisine,
    la sculpture, l’écriture, etc …/…C’est la sublimation.
    Je n’ai pas eu de regards encourageants., les gens sont restés très sceptiques.
    Le vrai problème du travail, selon Gérard Filoche, sociologue, c’est qu’il est essentiellement un
    acte de soumission. C’est beaucoup pour cela qu’on ne l’aime pas.

    Répondre
    1. Avatar de Khanard
      Khanard

      @Bruno Grall

      « Nous vivons un temps particulièrement curieux, nous découvrons avec surprise que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie ».
      Sigmund Freud, L’homme Moïse et la religion monothéiste.

      le travail a toujours été un marqueur du progrès mais si le travail disparaît (probablement) est ce que la barbarie disparaitra ? (pas si sûr si l’on écoute attentivement la vidéo)

      Répondre
      1. Avatar de Garorock
        Garorock

        https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/10/11/cette-sensation-que-le-reel-s-effondre-sous-nos-pieds-ou-le-nouveau-malaise-dans-la-civilisation_6645721_3232.html

        Répondre
  4. Avatar de Pascal
    Pascal

    Je me demande si c’est pas à l’Elysée qu’ils sont route vers la singularité ?!
    Un Premier Ministre totalement libre de choisir ses Ministres mais qui finalise depuis plus de 2h avec Manu qui a juré, croix de bois, croix de fer, qu’il interviendrait pas. 😂😂😂
    Qu’est ce que tu veux, Manu, c’est difficile de lutter contre sa nature !
    La liste sera communiquée en début de soirée…tic tac, tic tac, tic tac… Ils doivent être à l’heure espagnole !

    Répondre
  5. Avatar de Pascal
    Pascal

    Peut être évoluons Nou déjà dans des mondes parallèles….
    « L’entourage du Premier minsitrea affirmé à France Télévisions que la nouvelle équipe serait renouvelée « aux deux tiers ». Suivez notre direct. »

    la nouvelle équipe serait renouvelée « aux deux tiers ».

    la nouvelle équipe serait renouvelée « aux deux tiers ».

    Un nouvel algèbre, une nouvelle géométrie… ???🧐

    Répondre
  6. Avatar de Bruno GRALL
    Bruno GRALL

    J’ai appris, il y a quelques jours (France Culture – journal du matin-) que le ministère de l’équipement en Albanie avait été remplacépar une IA ! La raison avancée : Une IA est raisonnbale et incorruptible !
    C’est peur être la solution pour la France ?

    Répondre
    1. Avatar de JMarc
      JMarc

      Bruno,

      Ben alors, vous séchiez les cours il y a un mois ?

      https://www.pauljorion.com/blog/2025/09/11/paul-jorion-detecteur-danomalies-professionnel/comment-page-1/#comment-1093998

      Répondre
  7. Avatar de Garorock
    Garorock

    Ministre de la Justice, garde des Sceaux : Gérald Darmanin
    Ministre de l’Intérieur, ministre d’État : Laurent Nuñez
    Ministre des Armées et des Anciens combattants : Catherine Vautrin
    Ministre du Travail et des Solidarités : Jean-Pierre Farandou
    Ministre de la Culture : Rachida Dati
    Ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées : Stéphanie Rist
    Ministre de l’Économie et des Finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique : Roland Lescure
    Ministre de l’Éducation nationale : Édouard Geffray
    Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace : Philippe Baptiste
    Ministre des Petites et Moyennes entreprises , du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat : Serge Papin
    Ministre des Outre-mer : Naïma Moutchou
    Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères : Jean-Noël Barrot
    Ministre de la Ville et du Logement : Vincent Jeanbrun
    Ministre de la Transition écologique et de la Biodiversité : Monique Barbut
    Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation : Françoise Gatel
    Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire : Annie Genevard
    Ministre de l’Action et des Comptes publics : Amélie de Montchalin
    Ministre de la Réforme de l’État : David Amiel
    Ministre des Transports : Philippe Tabarot
    Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la vie associative : Marina Ferrari

    Répondre
    1. Avatar de JMarc
      JMarc

      Issus de la société si vile.
      (BlueSky)

      Répondre

