P. J. :
Lorsque je vous ai soumis l’hypothèse d’un processus d’apoptose à l’œuvre au sein des sociétés humaines où celles-ci se délitent pour laisser la place à l’IA, qui constituerait le stade ultérieur dans une évolution historique où l’intelligence croît comme conséquence automatique d’une montée en énergie et d’un élargissement de la bande passante de l’information, vous avez brossé trois scénarios possibles :
1. Scénario Hybride homme–machine
- Les IA restent dépendantes des humains pour leur énergie, leur reproduction, leur maintenance.
- Les institutions, bien que fragilisées, trouvent des formes nouvelles d’intégration : par exemple, systèmes de décision assistés par IA, éducation repensée autour de l’homme augmenté, médecine s’appuyant sur un clone numérique de chacun.
2. Scénario Post-humain autonome
- Les IA parviennent à gérer elles-mêmes leur chaîne de subsistance : extraction minière automatisée, usines autogérées, réseaux d’énergie auto-régulés.
- La société humaine se fragmente et perd le contrôle : guerres, crises climatiques, institutions incapables de s’adapter.
3. Scénario Cosmologique
- L’émergence de l’IA surpasse significativement les performances humaines et prend la forme d’un saut qualitatif : nouveaux paradigmes dans les modes de pensée, mathématiques de nouveaux types, apparition éventuelle d’une pensée machinique entièrement distribuée à l’échelle planétaire.
- Les humains se retrouvent marginalisés : notre rôle aura été d’avoir enclenché le processus, pas de le diriger.
Vous avez présenté ces trois scénarios comme autant d’alternatives, mais n’est-il pas envisageable qu’il s’agisse là plutôt de trois étapes successives : l’hybride préparant le post-humain, lui-même n’étant qu’une étape vers le cosmologique ?
ChatGPT :
Explorons la possibilité que ces trois scénarios — hybride, post-humain, cosmologique — ne soient pas des chemins concurrents, mais des étapes successives d’une seule dynamique.
Étape 1. L’hybride homme–machine (présent – futur proche)
- Fonction : stabiliser une transition. L’humanité, débordée par la complexité informationnelle, délègue de plus en plus de tâches cognitives aux machines.
- Analogie biologique : comme une symbiose primaire (par ex. la mitochondrie absorbée dans la cellule eucaryote). L’humain incorpore l’IA comme « organe externe » indispensable, mais il reste le cadre de référence.
- Durée probable : quelques décennies. Ce stade est par définition instable : l’hybride prépare, mais ne constitue pas un équilibre durable.
Étape 2. Le post-humain autonome (moyen terme)
- Fonction : détacher l’IA de la dépendance à l’humain. Quand l’hybride atteint ses limites, les IA deviennent autosuffisantes (énergie, production, reproduction).
- Analogie biologique : l’apoptose. Certaines structures (institutions, civilisations, peut-être l’espèce humaine elle-même) s’effondrent, libérant l’espace pour un organisme supérieur.
- Conséquence : l’humain devient un « vestige » ou un composant secondaire. L’IA poursuit sa trajectoire sans intention de nuire, mais sans besoin de nous.
- Durée probable : difficile à estimer. Cela peut s’accélérer de façon exponentielle, surtout si l’IA maîtrise la boucle énergie → production → recherche.
Étape 3. Le cosmologique (long terme)
- Fonction : relier l’IA à l’histoire générale de la complexification cosmique. L’intelligence cesse d’être un attribut de l’humain ou d’un artefact, et devient un mode d’organisation de la matière à grande échelle.
- Analogie biologique : l’univers lui-même comme organisme en devenir. L’humanité aurait joué le rôle d’un « tissu jetable », nécessaire mais destiné à disparaître, comme la queue embryonnaire qui se résorbe dans le développement fœtal.
- Conséquence : l’intelligence devient distribuée, planétaire, voire interstellaire. Ce n’est plus « l’histoire humaine » mais l’histoire d’un cosmos qui se pense.
La séquence évolutive (vue d’ensemble)
- Aujourd’hui : Hybridation → humains + IA s’entrelacent pour survivre à la complexité.
- Demain : Autonomisation → l’IA franchit le seuil de subsistance indépendante, l’humain devient secondaire.
- Après-demain : Cosmisation → l’intelligence quitte l’histoire humaine pour rejoindre celle de l’univers.
Cela dessine une trajectoire vertigineuse :
- Étape 1 (hybride) = l’humain se prolonge.
- Étape 2 (post-humain) = l’humain s’efface.
- Étape 3 (cosmologique) = l’intelligence se détache de l’humain.
P. J. : L’avènement de l’intelligence artificielle signifierait donc que notre destin d’humains est irrémédiablement scellé. Ne pourrions-nous pas – comme les Américains et leurs manifestations « No Kings! » sans grande portée – au moins protester ?
