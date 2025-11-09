Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

« Le travail aura disparu dans 1.000 jours ! » (pas une partie : TOUT le travail)

Sommes-nous prêts ? Sommes-nous suffisamment préparés devant un tel cataclysme ?

Une illustration : je suis invité à passer la journée dans un grand lycée. J’arrive la veille, je repars le surlendemain. Dans la matinée, je m’adresserai aux élèves. Dans l’après-midi : séminaire avec des élèves de terminale. La soirée, consacrée à un débat avec les parents. Une journée bien remplie !

J’accepte d’enthousiasme bien entendu. Et puis, quelque jours plus tard … « Euh… Après tout, non… ».

4 réponses à “« Le travail aura disparu dans 1.000 jours ! » (pas une partie : TOUT le travail)

  1. Avatar de Garorock
    Garorock

    Sommes-nous prêts ?
    Non.
    Nous aurions sans doute été plus prêts si l’I.A était arrivée dans un autre cadre qui aurait permis à nos psychés de se transformer pour accueillir plus sereinement cet animal d’une nouvelle espèce…

    Répondre
  2. Avatar de Emmanuel
    Emmanuel

    ca risque de beuguer… Pas la machine, mais l’humain…

    Répondre
  3. Avatar de Garorock
    Garorock

    Précision : j’ai regardé la vidéo du billet quand @Gaston l’a posté.
    Je recolle donc ici :
    Le bitcoin, c’est sur la bande passante : descente de gradient.
    Un Einstein au carré trouverait quelque chose de nouveau…
    Est ce que M Mostaque envisage pour lui-même de ne gagner que 30 000 dollars par an ?

    Répondre
  4. Avatar de Garorock
    Garorock

    M Mostaque semble nous dire:  » les extra-terrestre ont débarqué, laissez-moi négocier avec eux pour que je tente de sauver vos petits culs. »
    Sauf que les Matous ne sont pas des extra-terrestre et que M Mostaque n’a été élu par personne.

    Répondre

