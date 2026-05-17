Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Une preuve de plus que Freud avait raison : la Bulgarie !

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  2. @gaston Merci pour le rappel de l' »Évènement Carrington », pour en savoir plus sans cookies https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%AAte_solaire_de_1859 . Certains semblent s’en préoccuper…

  4. Bien sûr qu’avant 2049 et le divertissement Formose, il surviendra à tout moment d’autres divertissements fort moroses. Je ne parle…

  7. Le donald se tape de Taiwan comme de son premier viol avec Epstein. Il fera un deal avec Xi sur…

  10. Compléments sur la lithogravure https://vipress.net/la-chine-capable-de-produire-ses-propres-machines-de-lithographie-euv-des-2026/ La Chine capable de produire ses propres machines de lithographie EUV dès 2026 ? Bientôt…

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