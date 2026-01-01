Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Ce qui fait trace dans l’action

Nous aimons croire que la responsabilité commence avec l’intention : qui a voulu quoi, à quel moment, et quelle était sa motivation ? Cette manière de penser est profondément ancrée dans nos traditions morales et juridiques occidentales. Pourtant, ce schéma cesse d’être opérant aussitôt que l’action n’est plus le prolongement direct d’une intention clairement formulée – voire même, formulable.

Or, plutôt que sur l’intention – souvent l’objet d’une reconstruction après-coup –  l’accent devrait être mis sur une distinction restant souvent inaperçue, alors qu’elle est décisive : celle entre ce qui fait trace et ce qui est destiné à s’estomper. Et pour cela, il faut distinguer la trace, de l’enregistrement.

Un événement se produit, il est consigné, archivé, documenté. Mais une trace au sens de simple enregistrement est neutre : elle rapporte ce qui s’est passé, sans se prononcer pour autant sur ce qui comptait à ce moment-là.

Or toutes les actions ne laissent pas la même empreinte : certaines s’inscrivent durablement, reviennent à la mémoire sous le moindre prétexte, en un mot : résistent à l’oubli. D’autres disparaissent presque aussitôt, même si leur rappel ultérieur signale qu’elles ont été parfaitement enregistrées. D’autres encore – la porte fermée à clé ou non – ont été si réflexes que l’enregistrement lui-même semble avoir fait défaut. Autrement dit, il y a une différence dans la qualité de l’enregistrement qui ne tient pas à la précision de l’archivage, mais à autre chose, de plus fondamental. Comme un poinçon, comme un tampon.

Ce qui fait qu’un événement devient une trace signifiante est indépendant de son occurrence – qu’il a eu lieu ou non – c’est sa valeur de saillance au moment où il est survenu : ce qui, dans une situation donnée, fait qu’un élément se détache du fond, qu’il importe plus que d’autres, qu’il engage quelque chose.

La saillance marque une différence qualitative : cela n’est pas indifférent. Sans cette valeur de saillance, le paysage des traces en mémoire n’est qu’une morne plaine : des faits alignés côte à côte, équivalents, interchangeables. Rien qui permette de comprendre, après coup, pourquoi nos actes auraient pris une direction plutôt qu’une autre.

La mémoire, nul ne l’ignore, est un dispositif structuré : elle organise, stabilise, rend disponible ce qui a été enregistré. Elle permet la remémoration : la convocation du passé, son retravail au sein d’un récit plus ou moins véridique, plus ou moins de simple rationalisation, l’inscription quoi qu’il en soit dans une continuité autobiographique.

Mais ce n’est pas la mémoire, à elle seule, qui  décide, « en son âme et conscience », ce qui mérite ou non d’être retenu : ce qui donne son relief au paysage qu’est une mémoire personnelle, ce qui retire toute neutralité à chacun des enregistrements qui constitue son tissu, c’est sa valeur de saillance initiale. C’est elle qui hiérarchise implicitement, qui sépare le central du périphérique, qui distingue le décisif de l’anodin. Sans elle, la mémoire est un simple entrepôt, incapable de soutenir d’une quelconque manière la responsabilité de son dépositaire.

On aura compris alors pourquoi la responsabilité ne peut pas être fondée sur la seule traçabilité. Pouvoir reconstruire une chaîne causale ne suffit pas : être responsable, c’est pouvoir énoncer – a minima – pourquoi, au moment où cela s’est passé, telle chose comptait.

En l’absence de cette dimension, toute erreur est assurée d’invisibilité : il est possible de constater qu’une action a été mauvaise ou inefficace, mais en quoi elle pouvait paraître justifiée au moment où elle a été produite demeure opaque. La responsabilité est intraçable : non parce que personne n’est en faute, mais parce que le sens de l’action au moment où elle fut posée, est indéchiffrable.

Le principal danger n’est donc pas dans l’erreur elle-même : il est dans le silence éventuel sur ce qui a fait saillance. Une erreur associée à ce qui fut sa valeur de saillance peut être comprise, discutée, corrigée. Une action dépourvue de toute saillance affective se répète sans jamais se reconnaître. J’écrivais dans Principes des systèmes intelligents que la valeur d’affect d’une trace en mémoire définit sa pertinence à long terme (1989 : 122).

L’illusion existe qu’agir sans affect serait agir objectivement. Rien n’est plus éloigné de la vérité : agir sans affect, c’est au contraire agir sans ce qui permet, ultérieurement, de faire tenir ensemble les éléments ayant présidé à la décision effectivement prise, autrement dit de répondre de ce que l’on a fait.

La mémoire permet de revenir sur une action. Mais c’est la valeur de saillance, l’affect qui a effectivement pesé, qui permet qu’il y ait quelque chose sur quoi revenir dans un paysage de préférences, de choix possibles, et non un simple bric à brac dans un hangar à l’abandon. Sans la saillance des événements du passé, sans la valeur d’affect qui fut vécue au moment-même, il n’y a qu’inscriptions insignifiantes. Avec elle, il y a point d’ancrage pour une compréhension de ce qui s’est passé, pour une identification du preneur de décision avec l’acte qu’il a posé en réponse : le socle d’une responsabilité personnelle digne de ce nom.

(à suivre…)

3 réponses à "Ce qui fait trace dans l'action

  PAD
    PAD

    Un système qui agit peut-il être tenu pour responsable s’il ne peut pas dire ce qui, pour lui, faisait différence ?

    Répondre
  Pascal
    Pascal

    Digression, la responsabilité ici et ailleurs avec GPT

    Le terme « responsabilité », tel qu’il est stabilisé dans les langues et institutions occidentales modernes, n’est pas universel. En revanche, les problèmes humains auxquels il répond — agir, répondre de ses actes, assumer les conséquences, prendre soin d’autrui et du monde — sont universels, mais conceptualisés autrement selon les traditions culturelles. Autrement dit, ce n’est pas la responsabilité qui est occidentale, mais une certaine manière de la penser.

    Je vais procéder par décentrement conceptuel, en montrant ce que l’Occident a spécifiquement construit, puis comment les traditions orientales proposent des équivalents fonctionnels non superposables.

    1. La responsabilité comme invention conceptuelle occidentale

    a) Généalogie du terme

    Le mot *responsabilité* dérive du latin *respondere* : répondre de, être convoqué devant une instance (juridique, morale, divine).

    Il suppose :
    * un sujet individualisé
    * une causalité linéaire (un acte → un effet → un auteur)
    * une instance de jugement (loi, Dieu, conscience)

    Cette structure est renforcée par :
    * le christianisme (péché, culpabilité, jugement)
    * le droit romain
    * la philosophie morale moderne (libre arbitre, autonomie)

    ➡️ La responsabilité occidentale est forensique : elle s’inscrit dans un espace de comparution.

    2. Le contraste oriental : pas d’abolition, mais déplacement

    Les grandes traditions orientales ne nient ni l’action ni ses effets, mais **elles déplacent radicalement le centre de gravité** :
    👉 de l’auteur vers le processus,
    👉 de la faute vers la conséquence,
    👉 du jugement vers la transformation.

    3. Bouddhisme : responsabilité sans sujet substantiel

    a) Karma : causalité morale impersonnelle

    Le *karma* n’est pas une punition ni une responsabilité au sens juridique, mais une loi d’enchaînement des actes, intentions et effets.

    Caractéristiques :
    * pas de sujet permanent (*anātman*)
    * pas de juge
    * pas de culpabilité au sens occidental
    * responsabilité immanente et dynamique

    L’agent n’« est pas responsable » : il hérite de ses actes.

    ➡️ On pourrait parler d’une responsabilité sans imputabilité personnelle stable.

    b) Éthique de la vigilance

    La responsabilité se manifeste comme :
    * attention à l’intention
    * maîtrise de l’esprit
    * compassion (*karuṇā*)

    Il s’agit moins de répondre de ce que l’on a fait que de cesser de produire de la souffrance.

    4. Taoïsme : responsabilité sans volonté souveraine

    Dans le taoïsme, la question de la responsabilité est presque dissoute.

    a) Non-agir (wú wéi)

    L’action juste est celle qui :
    * n’impose pas une volonté séparée
    * suit le flux du *Dao*

    La responsabilité ne consiste pas à maîtriser les effets, mais à **ne pas perturber l’ordre des processus**.

    b) Désanthropocentrage

    Il n’y a pas d’instance morale transcendantale :
    * pas de faute
    * pas de dette
    * pas de culpabilité

    ➡️ On pourrait parler d’une **responsabilité cosmique négative** : ne pas sur-agir.

    5. Confucianisme : responsabilité relationnelle et hiérarchique

    Le confucianisme offre peut-être le plus proche équivalent oriental.

    a) Responsabilité comme rôle (*lǐ*, *yì*)

    On n’est pas responsable en tant qu’individu abstrait, mais :
    * en tant que fils, parent, fonctionnaire, souverain
    * dans un réseau de relations codifiées

    La responsabilité est :
    * situationnelle
    * graduée
    * non universaliste

    b) Honte plutôt que culpabilité

    Le moteur moral n’est pas la faute intérieure, mais la **désharmonie relationnelle** et la perte de face.

    ➡️ Responsabilité sans tribunal intérieur.

    6. Synthèse comparative

    | Tradition | Sujet | Logique dominante | Responsabilité |
    | —————- | ———————- | —————— | —————– |
    | Occident moderne | Individu autonome | Imputation / faute | Comparution |
    | Christianisme | Sujet pécheur | Dette / rédemption | Culpabilité |
    | Bouddhisme | Non-sujet | Causalité morale | Héritage karmique |
    | Taoïsme | Processus | Harmonie | Non-perturbation |
    | Confucianisme | Personne relationnelle | Rôle | Ajustement social |

    7. Conséquence philosophique majeure

    La responsabilité occidentale est exceptionnellement lourde :
    * elle concentre sur le sujet individuel
    * la causalité
    * la faute
    * le jugement
    * la réparation

    Les traditions orientales tendent au contraire à :
    * désubstantialiser le sujet
    * dissoudre la faute dans le processus
    * transformer l’éthique en pratique de justesse plutôt qu’en reddition de comptes

    8. Enjeu contemporain

    Dans un monde gouverné par :
    * des systèmes techniques non intentionnels (IA)
    * des causalités diffuses
    * des effets à long terme

    la responsabilité occidentale devient conceptuellement inadéquate — ce qui explique le regain d’intérêt pour :
    * le karma (sans métaphysique)
    * le care
    * l’écologie relationnelle
    * les pensées du processus

    👉 Ce déplacement entre directement en résonance avec votre intérêt pour les traditions orientales et la crise contemporaine du réel et de la vérité

    Répondre
  Pascal
    Pascal

    Qu’elles sont les implications de l’émergence de l’IA aujourd’hui ?
    Par Claude AI

    L’IA et le bouleversement de la responsabilité

    L’émergence de l’IA crée une crise conceptuelle majeure pour toutes nos conceptions de la responsabilité, occidentales comme orientales.

    Le problème de la dilution de la responsabilité

    Quand une IA prend une décision qui cause un préjudice, nous nous heurtons à ce que les juristes appellent le « problème des mains multiples » :
    – Le développeur qui a écrit l’algorithme ?
    – L’entreprise qui l’a déployé ?
    – L’utilisateur qui l’a activé ?
    – Les données qui l’ont entraîné ?
    – L’IA elle-même ?

    Cette chaîne causale complexe fragmente la responsabilité traditionnelle. En Occident, cela ébranle notre modèle de l’agent rationnel libre. Dans les cultures asiatiques, cela complique les liens de responsabilité relationnelle.

    L’autonomie sans conscience

    L’IA introduit quelque chose d’inédit : des systèmes autonomes sans subjectivité. Ils agissent, apprennent, décident, mais sans intention, conscience morale ou capacité de souffrance.

    – Peut-on être responsable sans conscience ?
    – La responsabilité exige-t-elle la possibilité de « répondre de » ses actes ?
    – Comment punir ou corriger une machine ?

    Cela remet en question aussi bien le modèle occidental (basé sur l’intention et la liberté) que le karma bouddhiste (qui suppose une continuité de conscience).

    Les transformations pratiques

    Sur le plan juridique : émergence de concepts comme la « responsabilité algorithmique », le droit à l’explication, la personnalité juridique des IA (débattue). L’Europe tente avec l’AI Act de créer une responsabilité « objective » basée sur le risque plutôt que sur la faute.

    Sur le plan moral : questions vertigineuses comme les dilemmes du tramway automatisés (qui sacrifier en cas d’accident inévitable ?), la responsabilité des biais algorithmiques reproduisant des discriminations, ou la manipulation cognitive par les systèmes de recommandation.

    Sur le plan psychologique : risque d’**irresponsabilité apprise**. Quand l’IA décide à notre place (que manger, qui fréquenter, quelle carrière choisir), nous pourrions perdre notre capacité et notre sentiment d’être agents responsables. L’autonomie déléguée devient abdication.

    Le paradoxe de la responsabilité augmentée

    Ironiquement, l’IA nous rend potentiellement plus responsables : avec des outils prédictifs puissants, notre « ignorance excusable » diminue. Si une IA peut prédire qu’un prévenu récidivera, sommes-nous responsables de sa future victime si nous le libérons quand même ?

    Vers de nouveaux modèles ?

    Certains philosophes proposent une responsabilité distribuée ou en réseau, où la responsabilité n’est plus localisée dans un agent unique mais répartie dans un système socio-technique.

    D’autres parlent de responsabilité prospective plutôt que rétrospective : moins « qui a causé ce dommage ? » que « qui doit s’assurer que cela n’arrive pas ? ». Un glissement du jugement moral vers la gestion du risque.

    Les cultures non-occidentales, avec leurs conceptions plus collectives ou systémiques de la responsabilité, pourraient paradoxalement être mieux équipées conceptuellement pour penser la responsabilité à l’ère de l’IA. Le défi devient universel : comment maintenir une responsabilité humaine quand l’action humaine est de plus en plus médiée, augmentée, voire remplacée par des systèmes autonomes ?

    La question n’est pas seulement technique ou juridique. Elle touche à ce qui fait notre « dignité morale » : être des êtres capables de répondre de nos actes, d’assumer nos choix, de réparer nos erreurs. L’IA nous force à redéfinir ce que signifie être humain.

    Répondre

