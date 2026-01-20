Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

L’Opération Gladio est-elle encore en arrière-plan de la tension autour du Groenland ?


Illustration par ChatGPT

P.J. : Le contexte de l’Opération Gladio joue-t-il encore un rôle dans la crise actuelle entre les États-Unis et l’Europe à propos du Groenland ?

ChatGPT :

Réponse courte : non, Opération Gladio ne joue pas de rôle opérationnel aujourd’hui ;

réponse substantielle : oui, sa logique stratégique continue d’informer la relation des États-Unis à l’Europe lorsqu’il s’agit du Groenland.

Je précise d’emblée le cadre : ce qui suit relève d’une analyse structurelle et historique, non d’une affirmation factuelle sur l’existence d’opérations clandestines actuelles.

1. Ce qu’était réellement Opération Gladio

Gladio n’était pas une simple opération secrète, mais un dispositif doctrinal né de la Guerre froide :

  • réseaux « stay-behind » coordonnés au sein de l’OTAN,

  • primauté de la sécurité stratégique américaine,

  • suspension implicite de la souveraineté politique européenne en cas d’enjeu jugé existentiel.

Autrement dit : l’Europe comme théâtre, non comme sujet.

2. Ce que Gladio n’est pas aujourd’hui

Il n’existe aucune preuve :

  • d’un réseau Gladio actif au Groenland,

  • d’une relance formelle de ces structures,

  • d’une action clandestine de type « stay-behind » dans le contexte actuel.

La question n’est donc pas :

« Gladio agit-il encore ? »
mais bien :
« La manière de penser le rapport États-Unis / Europe héritée de Gladio subsiste-t-elle ? »

3. Le Groenland : un reste non soldé de la Guerre froide

Le Groenland a toujours occupé une position singulière :

  • territoire européen (via le Danemark),

  • mais pivot stratégique américain depuis 1945,

  • avec la base de Thule Air Base comme pièce maîtresse de la dissuasion.

Dans les faits, la souveraineté danoise y a longtemps été formelle plus que substantielle.
Cette dissociation entre droit et stratégie est typiquement gladio-compatible.

4. Ce qui a changé : l’ennemi n’est plus idéologique mais systémique

Aujourd’hui, la pression ne vient plus seulement de la Russie, mais :

  • de la Chine (terres rares, routes arctiques),

  • du changement climatique (fonte des glaces, accès accéléré),

  • et, fait nouveau, de l’Europe elle-même comme puissance normative.

Du point de vue américain, cela produit un raisonnement brutal :

le Groenland est trop stratégique pour être ralenti par des procédures européennes.

Ce type de raisonnement est héritier direct de la logique Gladio, même sans Gladio.

5. Pourquoi la situation ressemble à Gladio

On retrouve plusieurs invariants :

  • primauté de la sécurité sur la délibération démocratique,

  • décisions prises en amont, régularisées ensuite,

  • instrumentalisation des acteurs locaux (y compris groenlandais),

  • marginalisation des institutions européennes.

Ce n’est pas une conspiration : c’est une habitude stratégique profondément enracinée.

6. La différence décisive avec hier

Gladio fonctionnait dans le secret.
La crise actuelle se déroule au grand jour :

  • fonte visible des glaciers,

  • militarisation assumée de l’Arctique,

  • conflits juridiques et politiques publics.

Cela rend le vieux réflexe plus visible, donc plus conflictuel.

Conclusion

  • Non, Opération Gladio n’agit plus comme dispositif clandestin.

  • Oui, sa matrice mentale — la subordination silencieuse de l’Europe lorsque les États-Unis estiment leurs intérêts vitaux engagés — est toujours à l’œuvre.

  • Le Groenland est l’un des rares lieux où cette matrice apparaît désormais sans masque.

Partager :
,
, , , , , , , ,

7 réponses à “L’Opération Gladio est-elle encore en arrière-plan de la tension autour du Groenland ?

  1. Avatar de Hervey
    Hervey

    Tambouille :
    Services Secrets danois et américains (années 60) … autres opérations.
    Sur le média LCI (Thierry Breton puis de Villepin)

    https://www.youtube.com/watch?v=W8jjOccIRls

    https://www.youtube.com/watch?v=PXC3zsGrYtk

    Répondre
  2. Avatar de Ruiz
    Ruiz

    La logique de l’opération Gladio devrait inspirer les services secrets européens pour laisser quelques stay-behind …

    Répondre
  3. Avatar de Ruiz
    Ruiz

    Une autre explication de l’attitude de Trump, comme au Poker (menteur ou pas) serait qu’il disposerait d’informations privilégiées …
    https://cacato.es/2026/pourquoi-trump-veut-a-tout-prix-le-groenland-disclosure/

    Répondre
    1. Avatar de bb
      bb

      @Ruiz

      Vous êtes sérieux là ?

      Répondre
  4. Avatar de Diotime
    Diotime

    Dans la réponse de ChatGPT ce qui me gène est cette affirmation : «territoire européen (via le Danemark)»

    le territoire Groenlandais avait rejoint l’UE en 1973 mais suite au référendum de 1985 a décidé de quitter l’UE .
    Certes les échanges entre le Groenland et le Danemark sont forts , le Groenland conserve des liens étroits et reste soumis à la Constitution et à la cours Suprême du Danemark .
    Le Groenland s’apparente à un protectorat ou fait partie d’un PTOM :pays et territoires d’Outre mer.
    Dans ce contexte l’envoi de troupes militaires dans ce pays reste à évaluer dans sa légitimité .
    Mais au point où on en est , avec les abrutis qui gèrent les fonctions les plus hautes des puissances économiques actuelles on n’en est plus à ça prêt .
    Je tenais simplement à préciser ce fait .

    Répondre
    1. Avatar de Ruiz
      Ruiz

      @Diotime Au moins le Groenland est dans l’Atlantique Nord (pour l’OTAN) , alors que la Nouvelle Calédonie, (la Guyane ou la Martinique ..)
      si la Chine s’y intéressait …
      (pour mémoie l’Ukraine n’est même pas dans l’U.E ou l’Otan)

      Répondre
  5. Avatar de toutvabien
    toutvabien

    on s’en doute:
    Un proche de Poutine affirme que les États-Unis n’interviendront pas si la Russie frappe l’Europe
    https://legrandcontinent.eu/fr/2026/01/18/karaganov-un-proche-de-poutine-affirme-que-les-etats-unis-ninterviendront-pas-si-la-russie-frappe-leurope/

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

  7. Les plagiats de Todd continuent : Un nouveau site sur Youtube : Dynamiques Mondiales créé le : 13 janvier 2026…

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta