Un très long article en une du Wall Street Journal : ‘Spy Sheikh’ Bought Secret Stake in Trump Company sur la corruption de la famille Trump au niveau international et comment la Chine parvient sans doute à en tirer secrètement les manettes par le biais d’Abu Dabi.

L’article est splendidement illustré, avec de nombreux diagrammes (voir ci-dessus).

Murdoch ajoute donc une teinte à sa palette (où l’on trouve déjà la turpitude morale : l’affaire Epstein et l’autoritarisme : les morts de Minneapolis) : la corruption tous azimuts. Il s’assure que si le vent devait tourner, Trump, ses enfants et une partie de son entourage immédiat, en particulier son envoyé spécial au Moyen-Orient, Steve Witkoff, passeraient un temps considérable sous les verrous.

Comme je le rappelais hier dans une note rapide (« Châteaux de cartes ! Si Trump se ramasse, ce sera le carnage »), la chute de la famille Trump signalerait également la fin des cryptomonnaies, tant l’édifice global est lié à la corruption propre à la famille Trump.

Ce matin : Murdoch – Trump 3 à 0.