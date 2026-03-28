Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Animation GENESIS – Asymétrie Iran/monde des exportations pétrolières

L’animation : cliquez sur les boutons ci-dessous

Normal (T0)

~100/j

Chute T1

−70%

Nadir T2

3/jour

Blocage T4

−95%

 

M_cross normalisé = transits observés / transits normaux (≈100/jour). Bifurcation au 28 fév 2026.

 

Animation Claude Sonnet 4.6

Quatre onglets à explorer :

Flux M_cross(t) — la courbe empirique de fermeture d’interface, avec les données réelles de transit (100/j → 3/j → stabilisation à 5% du normal). Les points colorés marquent le régime : bleu = ouvert, orange = transition, rouge = fermé.

Potentiel de Lyapunov — le modèle théorique central. Le slider μ représente la capacité de déni d’accès iranien. Fais-le descendre de 90% à 40% : tu verras le paysage de potentiel basculer d’un seul bassin stable (détroit ouvert) à un double puits, puis au bassin « fermé » comme minimum global. C’est la bifurcation de fourche du 28 février, modélisée. Descends encore à 20–25% pour voir la réouverture redevenir possible — ce que les frappes US sur les sites de missiles côtiers cherchent à produire.

Asymétrie Iran/monde — la signature GENESIS la plus intéressante : M_cross n’est pas symétrique. L’Iran maintient ~65–70% de ses propres exportations tout en bloquant 95% du flux mondial. C’est un découplage directionnel de l’interface, rare dans la littérature sur les systèmes émergents.

7 principes — synthèse d’applicabilité avec barre d’intensité. P1, P2 et P4 sont vérifiés à 100% ; P6 est encore partiel (coalitions en formation) ; P7 est asymétrique — la distinction irréversible/réversible est le cœur du levier de négociation du 6 avril.

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