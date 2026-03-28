L’animation : cliquez sur les boutons ci-dessous



Flux M_cross(t) Potentiel de Lyapunov Asymétrie Iran/monde 7 principes Normal (T0) ~100/j Chute T1 −70% Nadir T2 3/jour Blocage T4 −95% M_cross normalisé = transits observés / transits normaux (≈100/jour). Bifurcation au 28 fév 2026. Le potentiel V(x) modélise l’énergie du système en fonction du paramètre d’ordre x = M_cross. Deux bassins d’attraction : détroit ouvert (x≈1) et fermé (x≈0). Déplace le curseur pour faire varier la capacité de déni d’accès iranien. Capacité iranienne μ 80% V(x) = a·x⁴ − b(μ)·x² + c·μ·x. Bifurcation de fourche au seuil critique μ ≈ 60%. L’Iran applique un découplage directionnel : fermeture du flux sortant (pour autrui) tout en maintenant ses propres exportations via transits « sombres » vers la Chine. Flux mondial (autres)Exportations iraniennes Exportations iraniennes (Chine) ~14 Mb depuis le 28 fév (transits sombres) Flux mondial bloqué −12 Mb/j déficit non compensable par pipelines

Animation Claude Sonnet 4.6

Quatre onglets à explorer :

Flux M_cross(t) — la courbe empirique de fermeture d’interface, avec les données réelles de transit (100/j → 3/j → stabilisation à 5% du normal). Les points colorés marquent le régime : bleu = ouvert, orange = transition, rouge = fermé.

Potentiel de Lyapunov — le modèle théorique central. Le slider μ représente la capacité de déni d’accès iranien. Fais-le descendre de 90% à 40% : tu verras le paysage de potentiel basculer d’un seul bassin stable (détroit ouvert) à un double puits, puis au bassin « fermé » comme minimum global. C’est la bifurcation de fourche du 28 février, modélisée. Descends encore à 20–25% pour voir la réouverture redevenir possible — ce que les frappes US sur les sites de missiles côtiers cherchent à produire.

Asymétrie Iran/monde — la signature GENESIS la plus intéressante : M_cross n’est pas symétrique. L’Iran maintient ~65–70% de ses propres exportations tout en bloquant 95% du flux mondial. C’est un découplage directionnel de l’interface, rare dans la littérature sur les systèmes émergents.

7 principes — synthèse d’applicabilité avec barre d’intensité. P1, P2 et P4 sont vérifiés à 100% ; P6 est encore partiel (coalitions en formation) ; P7 est asymétrique — la distinction irréversible/réversible est le cœur du levier de négociation du 6 avril.