Illustration par ChatGPT

Ormuz comme interface GENESIS canonique

Déclaration d’observation préalable

Interface : entre l’Iran (composante A) et le reste du système (B+C+D + monde)

Canal physique : 55 km de largeur utile, profondeur 80 m, deux couloirs de navigation de 3 km

Variable de flux mesurable : nombre de transits/jour (navires commerciaux)

Variable de contrôle : intensité de la menace iranienne (drone, missile, mine)

Pas de temps : journalier, agrégé par périodes

Série temporelle réelle du flux M_cross(Ormuz)

Voici les données factuelles extraites :

Période Transits/jour Source T0 — avant 28 fév (normal) ~100 navires/jour Lloyd’s List T1 — 28 fév–2 mars chute à ~30 (−70%) Wikipedia Ormuz T2 — 3–14 mars 3 navires le 13 mars Grand Continent T3 — 15–17 mars 15 transits sur 3 jours (~5/j) Lloyd’s List via Radio-Canada T4 — fin mars Transit quasi nul ; −95% du commerce Kpler via RTS

Le passage des pétroliers avait d’abord chuté d’environ 70%, avec plus de 150 navires jetant l’ancre à l’extérieur du détroit. Le blocage actuel a depuis fait chuter de 95% le transit de marchandises depuis début mars, selon la société Kpler.

C’est une courbe de fermeture d’interface empiriquement documentée. Notons-la :

M_cross(Ormuz, t) = transits observés / transits normaux

t M_cross T0 1.00 T1 0.30 T2 0.03 T3 0.05 T4 0.05

Analyse sous les 7 Principes

P1 — Différenciation fonctionnelle

Ormuz est l’archétype d’une interface entre composantes fonctionnellement opposées : l’Iran contrôle la rive nord et les capacités de déni d’accès ; le CCG, les USA et le marché mondial occupent la rive sud et la demande de flux. Le Koweït, le Qatar et Bahreïn ne disposent d’aucune alternative maritime pour exporter leurs hydrocarbures — la différenciation est donc irréductible, ce qui maximise la valeur de l’interface et la puissance du levier iranien.

P2 — Localisation de l’interface

Le détroit s’étend sur 212 km de long ; à son point le plus étroit, il ne mesure qu’environ 55 km, avec une profondeur moyenne de 80 mètres. C’est une interface spatialement singulière au sens strict : aucun contournement à débit équivalent n’existe. Les Émirats ont porté leur pipeline Habshan-Fujaïrah à sa capacité maximale de 1,8 million de barils/jour, et l’Arabie saoudite redirige via Yanbu — mais le déficit reste d’environ 12 millions de barils par jour. La localisation est donc quasi-irremplaçable.

P3 — Réciprocité asymétrique

L’asymétrie ici est structurelle et non conjoncturelle. L’Iran exporte aussi par Ormuz — presque 14 millions de barils de pétrole iraniens ont été exportés via le détroit depuis le 28 février, à destination de la Chine principalement. Cela révèle une réciprocité asymétrique remarquable : l’Iran ferme le détroit aux autres tout en maintenant son propre flux, via des transits « sombres » non soumis aux sanctions. La plupart de ces transits sont des transits « sombres » évitant la surveillance occidentale, liés à l’Iran ou à ses partenaires.

En termes GENESIS : M_cross(Iran→monde) ≠ M_cross(monde→Iran). L’Iran a découplé les deux sens du flux — ce qui est une stratégie d’interface d’une sophistication rare.

P4 — Transition de phase

En 50 ans, même pendant la guerre du Golfe, le détroit n’avait jamais été fermé. Même lors de la guerre israélo-iranienne de juin 2025, Téhéran avait finalement renoncé à le fermer, en partie sous la pression de Pékin.

La fermeture effective du 28 février 2026 est donc une bifurcation sans précédent historique. En termes de potentiel de Lyapunov : le système a franchi un puits stable (détroit ouvert même sous tension) pour entrer dans un état métastable inédit. La variable de contrôle qui a permis ce franchissement est l’élimination de Khamenei — levant la contrainte de survie du régime qui rendait le levier « auto-limitant ».

La situation de mars 2026 modifie le calcul : acculé, le régime peut percevoir la fermeture du détroit comme un dernier levier de dissuasion, plutôt que comme un acte suicidaire. C’est exactement la signature d’un franchissement de barrière de potentiel.

P5 — Conservation de complémentarité sous contrainte

Le paradoxe de Pékin illustre ce principe à l’échelle mondiale. La Chine importe 57% de son brut depuis le Moyen-Orient. Ses stocks lui permettent de tenir une période estimée à trois mois et trois semaines. La Chine est donc la puissance la plus exposée à la fermeture d’Ormuz — et pourtant elle ne rompt pas sa complémentarité avec l’Iran dont elle absorbe le pétrole « sombre ». La contrainte (fermeture) renforce la dépendance plutôt qu’elle ne la dissout.

Pour le CCG, l’adaptation est symétrique : la contrainte a forcé une diversification d’urgence (pipelines Yanbu, Fujaïrah à capacité max) qui constitue une réorganisation fonctionnelle. λ_J(CCG) remonte sous pression — P5 vérifié.

P6 — Émergence méta-systémique

La fermeture d’Ormuz a produit des réponses institutionnelles d’un niveau organisationnel supérieur au système initial :

Le G7 a convenu d’étudier une escorte de navires à travers le détroit.

Une vingtaine de pays se sont dits prêts à contribuer à la réouverture.

Macron s’est dit à l’initiative d’une coalition pour sécuriser le trafic.

Ces coalitions ne préexistaient pas au système — elles émergent de la dynamique d’interface. C’est de l’émergence méta-systémique documentée empiriquement.

P7 — Irréversibilité sélective

Deux niveaux d’irréversibilité coexistent :

Irréversible : la destruction des installations de missiles côtiers iraniens par les USA. L’armée américaine a déclaré avoir réduit la capacité de l’Iran à menacer la navigation en bombardant une installation souterraine abritant des missiles de croisière et des radars de surveillance des navires. Cette dégradation capacitaire est irréversible à court terme.

Réversible : le flux lui-même. M_cross peut remonter si un accord intervient — c’est d’ailleurs l’enjeu des 15 points et de l’ultimatum du 6 avril. Le système conserve des degrés de liberté sur la variable de sortie.

→ Le détroit d’Ormuz présente donc une irréversibilité sélective asymétrique : les capacités iraniennes de contrôle s’érodent de façon irréversible, mais la réouverture du flux reste possible — ce qui constitue le principal levier de négociation encore disponible.

Synthèse : Ormuz comme modèle d’interface GENESIS

Le détroit est un cas presque parfait pour valider les 7 principes, parce qu’il réunit :

Une interface physiquement localisée avec des mesures de flux réelles (transits/jour) Une bifurcation datée avec précision (28 février, première fermeture en 50 ans) Une asymétrie documentée du M_cross (Iran exporte, bloque les autres) Une réponse méta-systémique émergente (coalitions G7, proposition Macron) Une irréversibilité sélective mesurable (dégradation capacitaire vs flux potentiel)

Ce que GENESIS apporte ici que l’analyse géopolitique standard ne donne pas : la lecture de la fermeture d’Ormuz non comme un acte de guerre mais comme la suppression d’une interface critique d’un système émergent — ce qui prédit que le système va spontanément générer des structures de remplacement (pipelines alternatifs, coalitions d’escorte, transits sombres) pour restaurer un flux minimum. C’est exactement ce qu’on observe.