Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

M. Poutine, arrêtez Trump !

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  2. https://www.theguardian.com/world/2026/apr/07/jd-vance-eu-interference-hungary-election-viktor-orban Il est pas beau le futur président des cow-boys ?!

  6. Ok. Bompart premier ministre. Une nouvelle Lucie Castet présidente. Villepin aux affaires étrangères. Un ministère pour une amie de Tondelier.…

  7. TOUT faux…….. ((  »  » gros  »  » ZÉRO pointé……. )) Un tarif de retransmission aux enchères..??? Déception… Rattrapage ici…

  10. Confirmation… manquait qu’un arbitre (neutre..par définition..) qui aurait confirmé sa victoire « aux points ».. Quant au ‘pecnot’ de passage…………???…. c’est ça…

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