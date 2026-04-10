Illustration par ChatGPT

Le tableau comparatif de cinq pays : état au 9 avril 2026

Pays M_cross Choc principal Statut Stabilité W Interprétation Iran 0.149 JCPOA 2018 Glissement permanent Robuste Seuil de viabilité enfoncé en 2018 Israël 0.196 Gaza 2014 Glissement permanent Partielle Choc systémique total Corée du Sud 0.170 Japon 2019 Retour exponentiel Robuste Seul système pleinement régénératif Russie 0.185 2014 → retour / 2022 → permanent Mixte Partielle Érosion progressive USA 0.147 GFC 2008 Retour exp. W=6 seulement Non robuste Régime intermédiaire – nouveau

Mesurer la régénérabilité des États

Il existe des centaines d’indices pour évaluer la fragilité des États : le Fragile States Index, le V-Dem, le State Fragility Index. Ils ont un point commun : ils sont construits par des experts qui attribuent des scores à des critères qualitatifs. Ce sont des jugements agrégés, pas des mesures.

GENESIS fait quelque chose de différent : mesurer une propriété physique du système, la façon dont ses composantes évoluent ensemble ou séparément au fil du temps.

Ce que GENESIS mesure

Imaginez un pays comme un système à plusieurs variables : croissance économique, inflation, commerce extérieur, dépenses militaires, cohésion institutionnelle, cours du pétrole. En temps normal, ces variables évoluent de façon relativement indépendante : l’inflation grimpe pendant que la croissance se maintient, les dépenses militaires augmentent tandis que le commerce reste stable.

GENESIS mesure le nombre de dimensions indépendantes de ce système à chaque instant – ce qu’il appelle la dimensionnalité effective, notée d_eff. Un d_eff élevé signifie que les variables du pays évoluent de façon diversifiée et relativement autonome. Un d_eff bas signifie qu’elles ont toutes convergé vers un ou deux modes dominants : le système est comprimé.

Quand un pays subit un choc – une guerre, des sanctions, une crise financière – d_eff dégringole. La question que GENESIS pose alors est simple : est-ce que d_eff revient à son niveau d’avant le choc ?

Si oui : le pays est régénératif. Il a absorbé le choc et reconstitué sa diversité interne.

Si non : le pays a franchi un seuil de viabilité. Il ne récupère pas. Il se stabilise dans un nouveau régime appauvri.

Ce qu’on découvre : cinq pays, des résultats surprenants

Nous avons appliqué GENESIS à cinq pays sur la période 2000-2024, en utilisant des données publiques (Banque mondiale, FMI, EIA, FRED) et, pour les pays sous sanctions, des variables de marché non officielles qui encodent la réalité mieux que les statistiques gouvernementales : le taux de change parallèle dollar/rial pour l’Iran, le spread pétrolier Oural/Brent pour la Russie.

Voici ce que le calcul produit :

Iran. Le retrait américain du JCPOA en 2018 a produit un glissement permanent : d_eff a baissé et n’a jamais récupéré. Mais le résultat le plus frappant est quand la compression commence : trois trimestres avant l’annonce officielle de mai 2018. La décertification du JCPOA par Trump en août 2017 n’était pas un secret : les acteurs économiques iraniens ont ajusté leurs comportements immédiatement, avant même que le choc politique ne soit formalisé. Le système continue à fonctionner, mais sur une trajectoire affaiblie. Il n’a pas cessé d’exister, il a perdu une partie de sa capacité à se reconstituer. GENESIS le détecte dans les données macroéconomiques. Aucun indice classique de fragilité ne produit ce type de signal anticipé.

Israël. L’opération Gaza de 2014 a produit le choc d’amplitude la plus élevée du corpus. Ce n’est pas intuitivement évident : la guerre de 2014 était courte, et l’économie israélienne a affiché une croissance positive l’année suivante. Pourtant GENESIS détecte une compression systémique totale : toutes les variables se sont synchronisées simultanément pendant quelques trimestres, produisant une chute de d_eff deux fois plus grande que celle des sanctions à l’égard de l’Iran. La résilience affichée masquait une reorganisation profonde vers un nouvel équilibre.

Corée du Sud. C’est le seul système pleinement régénératif du corpus. Les restrictions commerciales imposées par le Japon en 2019 ont bien produit un choc détectable, mais d_eff est revenu à son niveau antérieur. Le temps de retour (τ) est estimable : environ un trimestre et demi. Ce résultat confirme ce qu’on savait qualitativement de la Corée du Sud : une économie à haute capacité d’adaptation, mais GENESIS le mesure pour la première fois avec un nombre.

Russie. C’est le résultat le plus instructif sur le plan théorique. La Russie pouvait récupérer du choc de 2014 (annexion de la Crimée) : d_eff s’est reconstitué. Le choc de 2022 (invasion de l’Ukraine) ne l’est pas : la Russie est depuis, en glissement permanent. Et pourtant l’amplitude absolue du choc de 2022 est inférieure à celle de 2014. Comment un choc moins intense peut-il produire un glissement permanent quand un choc plus fort ne l’a pas causé ? Parce que le premier choc avait déjà épuisé une partie de la capacité du système à se réorganiser, si bien qu’un second choc, même moins intense, devient irréversible. C’est ce que nous appelons un seuil de viabilité en baisse progressive.

États-Unis. C’est la surprise du corpus. Le système américain ne rentre dans aucune des deux catégories – ni pleinement régénératif comme la Corée, ni en glissement permanent comme l’Iran. Dans une fenêtre d’observation étroite, chaque choc (2008, 2020, 2016, 2021) montre un retour exponentiel. Mais dans une fenêtre plus large, le statut bascule vers un glissement. Il ne s’agit donc ni d’un retour franc, ni d’un effondrement durable clairement établi. Le système absorbe les chocs à court terme, mais sa trajectoire de long terme demeure indéterminée. GENESIS ne dispose pas de catégorie correspondant à ce cas de figure : il faudrait en créer une spécifique.

La valeur ajoutée : ce qu’on ignorait

Les indices classiques de fragilité décrivent l’état d’un système. GENESIS mesure sa dynamique : comment il répond aux chocs dans le temps.

La différence est décisive. Un pays peut avoir des institutions solides (score V-Dem élevé) et ne pas se relever d’un choc structurel. Un pays peut avoir des indicateurs macro- dégradés et rester régénératif. Ce qui compte n’est pas l’état statique, c’est la capacité à récupérer.

Trois résultats de ce programme étaient inconnus auparavant.

Le premier : la mesure d’un temps de récupération τ. Pour la Corée du Sud après le choc japonais, τ ≈ 1,5 trimestre. Ce nombre n’existait pas dans la littérature. Il permet de comparer des pays, des chocs, des périodes, sur une échelle commune dérivée d’un principe physique, il n’est pas dérivé d’un consensus d’experts.

Le deuxième : la détection anticipée. Le signal d’anticipation à 2017T4 pour l’Iran – avant l’annonce officielle du choc JCPOA – suggère que les données macroéconomiques publiques encodent les anticipations des acteurs bien avant que les événements politiques soient formalisés. Si cette propriété est généralisable, elle constitue un instrument de détection précoce de la fragilité systémique.

Le troisième : la distinction entre choc récupérable et seuil franchi, mesurée objectivement. La Russie de 2014 et la Russie de 2022 sont qualitativement différentes selon GENESIS – et la raison n’est pas l’intensité du second choc, mais l’état du système au moment où il l’encaisse. C’est une propriété que – par construction – les indicateurs statiques ne peuvent pas capturer .

Calculs réalisés par Claude Code (Anthropic) sur le logiciel GENESIS (Pribor SAS). Données : Banque mondiale, FRED, EIA, V-Dem, SIPRI, Bonbast.com.