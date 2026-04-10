Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Les nations se relèvent-elles de leurs chocs ? La régénérabilité des États selon GENESIS

Illustration par ChatGPT

Le tableau comparatif de cinq pays : état au 9 avril 2026

Pays

M_cross

Choc principal

Statut

Stabilité W

Interprétation

Iran

0.149

JCPOA 2018

Glissement permanent

Robuste

Seuil de viabilité enfoncé en 2018

Israël

0.196

Gaza 2014

Glissement permanent

Partielle

Choc systémique total

Corée du Sud

0.170

Japon 2019

Retour exponentiel

Robuste

Seul système pleinement régénératif

Russie

0.185

2014 retour / 2022 permanent

Mixte

Partielle

Érosion progressive

USA

0.147

GFC 2008

Retour exp. W=6 seulement

Non robuste

Régime intermédiaire – nouveau

Mesurer la régénérabilité des États

Il existe des centaines d’indices pour évaluer la fragilité des États : le Fragile States Index, le V-Dem, le State Fragility Index. Ils ont un point commun : ils sont construits par des experts qui attribuent des scores à des critères qualitatifs. Ce sont des jugements agrégés, pas des mesures.

GENESIS fait quelque chose de différent : mesurer une propriété physique du système, la façon dont ses composantes évoluent ensemble ou séparément au fil du temps.

Ce que GENESIS mesure

Imaginez un pays comme un système à plusieurs variables : croissance économique, inflation, commerce extérieur, dépenses militaires, cohésion institutionnelle, cours du pétrole. En temps normal, ces variables évoluent de façon relativement indépendante : l’inflation grimpe pendant que la croissance se maintient, les dépenses militaires augmentent tandis que le commerce reste stable.

GENESIS mesure le nombre de dimensions indépendantes de ce système à chaque instant – ce qu’il appelle la dimensionnalité effective, notée d_eff. Un d_eff élevé signifie que les variables du pays évoluent de façon diversifiée et relativement autonome. Un d_eff bas signifie qu’elles ont toutes convergé vers un ou deux modes dominants : le système est comprimé.

Quand un pays subit un choc – une guerre, des sanctions, une crise financière – d_eff dégringole. La question que GENESIS pose alors est simple : est-ce que d_eff revient à son niveau d’avant le choc ?

Si oui : le pays est régénératif. Il a absorbé le choc et reconstitué sa diversité interne.

Si non : le pays a franchi un seuil de viabilité. Il ne récupère pas. Il se stabilise dans un nouveau régime appauvri.

Ce qu’on découvre : cinq pays, des résultats surprenants

Nous avons appliqué GENESIS à cinq pays sur la période 2000-2024, en utilisant des données publiques (Banque mondiale, FMI, EIA, FRED) et, pour les pays sous sanctions, des variables de marché non officielles qui encodent la réalité mieux que les statistiques gouvernementales : le taux de change parallèle dollar/rial pour l’Iran, le spread pétrolier Oural/Brent pour la Russie.

Voici ce que le calcul produit :

Iran. Le retrait américain du JCPOA en 2018 a produit un glissement permanent : d_eff a baissé et n’a jamais récupéré. Mais le résultat le plus frappant est quand la compression commence : trois trimestres avant l’annonce officielle de mai 2018. La décertification du JCPOA par Trump en août 2017 n’était pas un secret : les acteurs économiques iraniens ont ajusté leurs comportements immédiatement, avant même que le choc politique ne soit formalisé. Le système continue à fonctionner, mais sur une trajectoire affaiblie. Il n’a pas cessé d’exister, il a perdu une partie de sa capacité à se reconstituer. GENESIS le détecte dans les données macroéconomiques. Aucun indice classique de fragilité ne produit ce type de signal anticipé.

Israël. L’opération Gaza de 2014 a produit le choc d’amplitude la plus élevée du corpus. Ce n’est pas intuitivement évident : la guerre de 2014 était courte, et l’économie israélienne a affiché une croissance positive l’année suivante. Pourtant GENESIS détecte une compression systémique totale : toutes les variables se sont synchronisées simultanément pendant quelques trimestres, produisant une chute de d_eff deux fois plus grande que celle des sanctions à l’égard de l’Iran. La résilience affichée masquait une reorganisation profonde vers un nouvel équilibre.

Corée du Sud. C’est le seul système pleinement régénératif du corpus. Les restrictions commerciales imposées par le Japon en 2019 ont bien produit un choc détectable, mais d_eff est revenu à son niveau antérieur. Le temps de retour (τ) est estimable : environ un trimestre et demi. Ce résultat confirme ce qu’on savait qualitativement de la Corée du Sud : une économie à haute capacité d’adaptation, mais GENESIS le mesure pour la première fois avec un nombre.

Russie. C’est le résultat le plus instructif sur le plan théorique. La Russie pouvait récupérer du choc de 2014 (annexion de la Crimée) : d_eff s’est reconstitué. Le choc de 2022 (invasion de l’Ukraine) ne l’est pas : la Russie est depuis, en glissement permanent. Et pourtant l’amplitude absolue du choc de 2022 est inférieure à celle de 2014. Comment un choc moins intense peut-il produire un glissement permanent quand un choc plus fort ne l’a pas causé ? Parce que le premier choc avait déjà épuisé une partie de la capacité du système à se réorganiser, si bien qu’un second choc, même moins intense, devient irréversible. C’est ce que nous appelons un seuil de viabilité en baisse progressive.

États-Unis. C’est la surprise du corpus. Le système américain ne rentre dans aucune des deux catégories – ni pleinement régénératif comme la Corée, ni en glissement permanent comme l’Iran. Dans une fenêtre d’observation étroite, chaque choc (2008, 2020, 2016, 2021) montre un retour exponentiel. Mais dans une fenêtre plus large, le statut bascule vers un glissement. Il ne s’agit  donc ni d’un retour franc, ni d’un effondrement durable clairement établi. Le système absorbe les chocs à court terme, mais sa trajectoire de long terme demeure indéterminée. GENESIS ne dispose pas de catégorie correspondant à ce cas de figure : il faudrait en créer une spécifique.

La valeur ajoutée : ce qu’on ignorait

Les indices classiques de fragilité décrivent l’état d’un système. GENESIS mesure sa dynamique : comment il répond aux chocs dans le temps.

La différence est décisive. Un pays peut avoir des institutions solides (score V-Dem élevé) et ne pas se relever d’un choc structurel. Un pays peut avoir des indicateurs macro- dégradés et rester régénératif. Ce qui compte n’est pas l’état statique, c’est la capacité à récupérer.

Trois résultats de ce programme étaient inconnus auparavant.

Le premier : la mesure d’un temps de récupération τ. Pour la Corée du Sud après le choc japonais, τ ≈ 1,5 trimestre. Ce nombre n’existait pas dans la littérature. Il permet de comparer des pays, des chocs, des périodes, sur une échelle commune dérivée d’un principe physique, il n’est pas dérivé d’un consensus d’experts.

Le deuxième : la détection anticipée. Le signal d’anticipation à 2017T4 pour l’Iran – avant l’annonce officielle du choc JCPOA – suggère que les données macroéconomiques publiques encodent les anticipations des acteurs bien avant que les événements politiques soient formalisés. Si cette propriété est généralisable, elle constitue un instrument de détection précoce de la fragilité systémique.

Le troisième : la distinction entre choc récupérable et seuil franchi, mesurée objectivement. La Russie de 2014 et la Russie de 2022 sont qualitativement différentes selon GENESIS – et la raison n’est pas l’intensité du second choc, mais l’état du système au moment où il l’encaisse. C’est une propriété que – par construction – les indicateurs statiques ne peuvent pas capturer .

Calculs réalisés par Claude Code (Anthropic) sur le logiciel GENESIS (Pribor SAS). Données : Banque mondiale, FRED, EIA, V-Dem, SIPRI, Bonbast.com.

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21 réponses à “Les nations se relèvent-elles de leurs chocs ? La régénérabilité des États selon GENESIS

  1. Avatar de ilicitano
    ilicitano

    Une remarque concernant la Corée du Sud : la démographie

    * le taux de fécondité est de 0.75 : le plus bas du monde
    en 2020 il était de 0.81
    * la population commence à diminuer
    * l’âge médian est passé de 30.7 ans en 2000 à 46.2 en 2026
    * une population qui vieillit rapidement

    L’effondrement de la natalité s’expliquerait par un système économique qui multiplie les exclus, une société de plus en plus solitaire et le manque de confiance en l’avenir.

    https://www.nationalgeographic.fr/sciences/demographie-la-coree-du-sud-ce-pays-qui-fait-si-peu-denfants

    Répondre
  2. Avatar de ilicitano
    ilicitano

    Dans les calculs , l’évolution du PIB en Parité du Pouvoir d’Achat (PPA) est-il pris en compte ?

    Les parités de pouvoir d’achat (PPA) sont des taux de conversion monétaire qui visent à égaliser le pouvoir d’achat des différentes monnaies en éliminant les différences de niveaux de prix entre les pays.

    Les valeurs données par le FMI :
    https://www.worldometers.info/fr/pib/pib-par-pays/?source=imf&region=worldwide&year=2025&metric=ppp

    Répondre
  3. Avatar de Hervey
    Hervey

    Capture vertueuse du bien. (Où en sommes-nous ?).

    Longtemps on nous a enseigné au travers des fables qu’il était bon de conclure une histoire par une valeur morale …
    L’occasion d’interroger GENESIS sur ces questions d’éthique, voir en quoi ces valeurs peuvent apparaitre significatives et mesurables.
    🙂

    Répondre
  4. Avatar de gaston
    gaston

    Pas étonnant que GENESIS ait du mal à situer la capacité des USA à retrouver leur cohérence quand on a écouté le dernier récit de Michael Wolff dans l’épisode du Daily Beast d’hier.

    Selon lui, et d’après son informateur, ils ne savent plus où il en sont à la Maison-Blanche. Tout le monde et chacun comploterait pour son propre compte, pour sauver sa peau et chercher comment s’en sortir personnellement. Trump acculé ne sachant que décider. Un pays sans tête, à la dérive.

    Son discours m’a fait penser à Rimbaud et son « Bateau Ivre » :

    … Et les Péninsules démarrées
    N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.

    J’ai heurté, savez-vous, d’incroyables Florides

    Je regrette l’Europe aux anciens parapets !

    etc

    https://www.poesie-francaise.fr/arthur-rimbaud/poeme-le-bateau-ivre.php

    Quand ce pays retrouvera-t-il ses haleurs ?

    Répondre
    1. Avatar de Garorock
      Garorock

       » « Je ne suis pas une victime d’Epstein », a-t-elle poursuivi. « Epstein ne m’a pas présentée à Donald Trump . J’ai rencontré mon mari par hasard lors d’une soirée à New York en 1998. »

      Mais plus Melania parlait, plus cela ressemblait à une tentative de réfutation préventive, du genre « une dame proteste trop », face à des allégations qui pourraient bientôt éclater dans les médias.  »

      Il en pense quoi Mister Wolf du merveilleux hasard qui a conduit le petit chaperon rouge à la maison blanche?

      Répondre
      1. Avatar de Garorock
        Garorock

        https://www.theguardian.com/us-news/2026/apr/09/melania-trump-epstein-lies

        Répondre
      2. Avatar de gaston
        gaston

        « Il en pense quoi… »

        Un épisode du DB avec Wolff (qui fait actuellement un procès à Melania T) sur le sujet est annoncé pour samedi. Nous l’auront probablement dimanche dans la journée ou la soirée pour savoir ce qu’il en pense.

        Répondre
        1. Avatar de Garorock
          Garorock

          https://actualitte.com/article/127032/droit-justice/affaire-epstein-l-auteur-michael-wolff-accuse-melania-trump-d-intimidation

          Répondre
    2. Avatar de Garorock
      Garorock

      Des parapets refleuriront dans d’indicible péninsules.
      Apparaitront d’autres Florides. Nous les nommerons désormais : éco-villages.
      Il nous reste à crier fort pour les faire naître.

      Répondre
      1. Avatar de gaston
        gaston

        En attendant, à la Maison-Blanche, avec tous les flagorneurs qui y sévissent, pas de parapets fleuris, uniquement des suspects et des lèche-culs. 😇

        Répondre
    3. Avatar de Pascal
      Pascal

      https://www.youtube.com/watch?v=2X6nkTKTsMk&list=RD2X6nkTKTsMk&start_radio=1

      Répondre
  5. Avatar de Ruiz
    Ruiz

    TRUMP montre sa capacité à favoriser le changement et à l’évolution écologique, le choc provoqué le 28 février permets à Sébastien Lecornu de surfer sur la vague et de décider ce que le système politique en Chine a su faire depuis des décennies.

    Répondre
  6. Avatar de Roberto
    Roberto

    Systémique.. systémique : j’adore ce dieu moderne, déjà repéré dans les années 80 à Luminy Marseille lors d’une formation, et notre hôte, prêtre inter-médiateur de talent. Cela dit, il est probablement temps aussi d’évoluer et de trouver une autre étiquette qui mette en valeur l’importance donnée à la dynamique des systèmes, dans cette nouvelle chapelle, ici, notamment. Allez un truc du genre « la systénamique » !!
    En tous les cas passionnants et fécond. Merci au carré.
    Et de pointer l’intérêt que peut présenter cette approche en psychologie, en thérapie : de l’art de ressusciter une dynamique « positive – en route pour la « théranamique » 🙂

    Répondre
    1. Avatar de Roberto
      Roberto

      Et de pointer aussi dans le vocabulaire utilisé autour de Génésis, une proximité avec le domaine de l’acoustique : compression, filtre, harmonicite (lié à compression?), couplage de résonateurs — les résonateurs d’instruments à vent répondent à un équilibre entre longueur et diamètre qui s’exprime par un ratio, celui ci détermine la capacité à octaver, a générer des harmonies en montant dans les fréquences. IL y a peut etre une sorte de « qualité » de certains critères, points de vue sur une situation qui permet à une dimension de prendre le « lead » sur les autres et de pouvoir opérer une sorte de compression sur sa dynamique?? L’effet de couplage entre plusieurs résonateurs me parait particulièrement « magique » interessant… dans le contexte de Génésis 🙂

      Répondre
    2. Avatar de Garorock
      Garorock

       » dieu », « prêtre »,  » chapelle » : t’es sur la bonne voie Roberto, celle qui est paraît-il impénétrable…

      Répondre
  7. Avatar de Roberto
    Roberto

    oui oups modération – j’aurai probablement pas du citer gène et sis – et comprends l’attention à cela.

    Répondre
  8. Avatar de Garorock
    Garorock

     » EN DIRECT – Cessez-le-feu en Iran : «La remise à zéro la plus puissante du monde», écrit Donald Trump quelques heures avant le début des négociations au Pakistan  »

    Le Donald va t-il se relever ?

    Répondre
    1. Avatar de Garorock
      Garorock

      Le Donald à la tête d’un pays qui fait dériver tous les autres…
      Qu’il ne sache plus quoi décider ne l’empêche pas de le faire.
      Qu’il n’en soit plus psychologiquement* capable et c’est Vance qui le remplace.
      C’est à la fin de la foire…
      *Alzeimer.

      Répondre
  9. Avatar de Thomas Jeanson
    Thomas Jeanson

    Emmanuel Todd avait prédit la chute du régime soviétique en suivant notamment la courbe de mortalité infantile.

    Ça paraît évident, avec le recul : un pays qui laisse mourir ses enfants ne va a plus aller très loin sans changement drastique.

    Mais il fallait y penser.

    Répondre
  10. Avatar de Ruiz
    Ruiz

    « Les astronautes américains Reid Wiseman, Christina Koch et Victor Glover, et leur coéquipier canadien Jeremy Hansen, ont amerri vendredi soir à 2h07 heure française, dans le Pacifique après un aller-retour de dix jours autour de la Lune. »
    https://www.bfmtv.com/sciences/mission-artemis-2-suivez-le-retour-sur-terre-des-quatre-astronautes-apres-leur-vol-autour-de-la-lune_LN-202604100919.html
    Comme quoi la technologie américaine a de beaux restes.

    Répondre
  11. Avatar de Thomas Jeanson
    Thomas Jeanson

    « il faudrait en créer une spécifique. »

    ( Pour les USA)

    La fuite en arrière ?

    Répondre

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