Tant de grands tournants en même temps !

Ouvert aux commentaires.

Ç’aurait été bien que le grand tournant du Blog de PJ ait eu lieu en même temps que les autres. On y a passé toute la nuit en vain : trop de systèmes de sécurité conflictuels. On y arrivera !

Les autres grands tournants n’ont pas attendu. Je parle des péripéties de l’histoire humaine d’abord (Royaume-Uni, États-Unis) avant de parler du Grand Tournant, celui avec des majuscules.

Au Royaume-Uni, vous avez dû voir, on a cessé de parler de Brexit, pour parler d’élections législatives anticipées le 12 décembre. Il faut dire – comme je vous l’ai rappelé – qu’on a dépassé hier la troisième date à laquelle on avait dit (« Vous allez voir ce que vous allez voir ! ») qu’on quittait l’Union européenne.

Des législatives, ouf ! on retombe en terrain connu ! On va voter pour des partis (au moins on sait ce que c’est) et tout deviendra bien plus clair !

Sauf que, comme je le répète depuis que les résultats du referendum ont été connus en juin 2016, le Brexit étant impossible (= irréalisable) pour des raisons de structures (et pas parce que X est un idiot et Y, une crapule), rien ne sera malheureusement beaucoup plus clair, rapport au Brexit, le 13 décembre.

P.S. Il se peut qu’un jour dans l’avenir quelque chose se passe qu’on baptisera « Brexit » et que quelqu’un me dise : « Vous voyez, vous vous êtes trompé ! », j’aurai en tout cas la satisfaction de lui répondre : « Admettez que je ne suis pas passé bien loin ! » Et le jour où cette personne pourra me dire cela, je ne le vois toujours pas se profiler à l’horizon. (À moins que ce ne soit le 31 janvier LoL).

Aux États-Unis, une étape importante a eu lieu hier : une officialisation de la mise en route de la procédure d’impeachment. À partir de la mi-octobre, des témoins ayant déposé à huis-clos dans le cadre d’une enquête préalable viendront dire la même chose et tout le monde pourra les entendre.

Cela changera les choses du tout au tout parce que les Démocrates ont pris soin de ne faire venir jusqu’ici que des fonctionnaires, civils et militaires, irréprochables, qui dans leurs déclarations préalables en tout cas (que j’ai pu lire) n’ont fait que répéter une seule et même chose : « intérêt général », « sens de l’État ». Comme je le disais l’autre jour : « Le Peuple dans sa vertu ».

Leurs dépositions ont-elles déjà fait une différence ? Oui, et cette différence a été perceptible à un endroit précis : dans la démoralisation des députés Républicains ayant assisté à ces dépositions, qui sont tombés dans le mutisme, pour ne pas dire dans la prostration. Comme Rudy Giuliani d’ailleurs, qui a fini par comprendre ce que lui répétaient ses amis, que chaque fois qu’il ouvrait la bouche, il aggravait son cas. On comprendra un jour ou l’autre pourquoi M. Lev Parnas, qu’il employait supposément, lui offrait à lui des sommes significatives comme un demi-million de dollars.

Je n’aurais pas parlé de « péripéties » à propos de MM. Johnson et Trump s’ils n’apparaissaient au jour où je vous parle en bien périlleuse posture. Ils n’ont certainement pas dit leur dernier mot, mais je vous parle de la journée d’aujourd’hui.

Passons au vrai Grand Tournant avec des majuscules. Mme Ségolène Royal a dit à propos de Extinction Rebellion, vous avez dû voir ça : « Il faut les réprimer très rapidement, parce que c’est une dégradation de l’image de l’écologie […] L’écologie c’est la paix. C’est des règles, de la discipline. » Je n’invente rien : elle a dit ça en public, à la radio.

« L’écologie, c’est la paix » ? Mais chère Madame, qui a déclaré la guerre ? Ce ne serait pas par hasard les « marchands de doute » qui paient depuis des années des scientifiques véreux pour qu’ils écrivent et racontent des bobards sur les pratiques mortifères des industries de leurs aimable bailleurs de fonds ? Non, Mme Royal, la rébellion contre l’extinction n’est pas un dîner de gala ; elle ne se fait pas comme une oeuvre littéraire, un tableau ou une broderie ; elle ne peut s’accomplir avec autant d’élégance, de tranquillité et de délicatesse, ou avec autant de douceur, d’amabilité, de courtoisie, de retenue et de générosité d’âme. Sorry !