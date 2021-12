Covid-19 : Résumé d’une discussion avec un anti-vax dans ma famille, par rainbow

– Le covid c’est une invention : c’est une grippette. Les gouvernements nous mentent sur les chiffres et la mortalité et que cela a fait moins de morts que la grippe. Les médias aussi : il n’y a pas eu plus de morts. Cela ne touche que les vieux et on ne doit pas bloquer la société pour ça.

– Je lui réponds que je ne vois pas pourquoi des chiffres officiels de mortalité seraient trafiqués et j’ai du mal à penser que chaque pays donnerait de faux chiffres de surmortalité.

– Oui mais j’ai vu un professeur d’université qui a dit que les chiffres étaient faux, c’est un prof d’université donc il ne peut pas mentir.



– Ok mais bon là y a quand même plein de places dans les hôpitaux qui sont prises par des gens de covid et un peu partout on dit que 50% sont des non-vaccinés.

– Tu le sais comment ? T’as les infos de médecins et d’infirmières locaux ? Les médias mentent : moi j’ai des amis qui me disent qu’il y a rien et ils sont médecins. Et les autres 50% ils sont vaccinés donc ?

– Oui mais c’est surtout des personnes âgées avec doses trop vieilles, des personnes immunodéprimées, des co-morbidités.

– Tu vois bien que le vaccin marche pas et on oblige tout le monde à se faire vacciner pour des vieux et des personnes fragiles alors que le vaccin a aucun effet sur la maladie.

– Oui mais avec tout cela, cela retarde des opérations tous ces gens non-vaccinés il y a des gens qui attendent des opérations cardiaques par exemple.

– Tu ne sais pas que les problèmes cardiaques c’est la faute des vaccins ? Il y a plein de jeunes sportifs qui sont morts après avoir eu un vaccin. Mais les médias le cachent.

Voilà …