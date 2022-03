Vidéo – Ukraine : ce qu’on commence à comprendre, le 14 mars 2022

Quand la Troisième Guerre mondiale a-t-elle commencé ?

Dans mon billet « La guerre froide bat son plein », le 16 mars 2018. Également dans « La chute de la météorite Trump ». Tome I, Le Croquant 2019, p. 170

Un extrait de cette vidéo du 15 mars 2018 :

Cette jeune femme, Maria, apparaît dans un documentaire qu’on a pu voir sur Arte […]. Et dans ce reportage, il y a des tas de scènes très intéressantes. Je vais vous parler de deux en particulier. La première, c’est quand on interroge la directrice, la grande directrice de la chaîne de télévision russe « RT » qui représente l’opinion du régime en tant que tel : des opinions qui ne sont pas très éloignées de celles de Monsieur Poutine. Et la personne qui fait le reportage, le documentaire, pose à plusieurs reprises la même question sous des formes diverses à cette dame en disant : « Est-ce qu’on est dans une guerre froide ? Est-ce qu’on est dans une guerre entre l’Est et l’Ouest ? ». Et chaque fois la dame lui répond – elle croit être maligne mais en fait elle donne la réponse [rires]. Elle donne la réponse à celui qui pose des questions, elle dit : « Et vous, vous êtes dans quel camp ? » C’est-à-dire que pour elle, il n’y a pas le moindre doute : il y a une guerre et on est dans un camp ou dans l’autre. Et en posant, au reporter, la question : « Dans quel camp êtes-vous ? », elle lui fait sous-entendre qu’il sait très bien qu’il y a une guerre. Peut-être qu’il le sait très bien, on ne sait jamais. Mais nous – je veux dire Paul Jorion de mon côté et vous qui regardez ça – on est peut-être surpris d’entendre ça. Entendre dire, la représentante de la chaîne RT, dire : « On est dans une guerre et on est d’un côté ou on est de l’autre ».