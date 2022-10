« Ils ont toujours été en avance dans un domaine ou un autre et Nous dans un autre domaine ou un autre. […]

Le monde dépendait du fait que l’impasse soit aussi parfaite que possible. Si les petites inégalités qui ont toujours existé se déséquilibraient trop dans un sens ou dans l’autre…

Presque au début de ce qui avait été la guerre froide, les deux camps avaient développé des armes thermonucléaires, et la guerre était devenue impensable. La rivalité est passée de l’aspect militaire à l’aspect économique et psychologique et n’a plus varié depuis.

Mais il y avait toujours un effort de chaque côté pour sortir de l’impasse, pour développer une parade pour chaque avancée possible, pour développer une avancée qui ne pourrait pas être parée à temps – quelque chose qui rendrait la guerre à nouveau possible. Et ce n’était pas parce que l’un ou l’autre des camps voulait désespérément la guerre, mais parce que les deux camps avaient peur que l’autre camp fasse la découverte cruciale en premier. »

« Let’s Get Together » (1957) in The Rest of Robots, pp. 78-79