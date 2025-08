Illustration par ChatGPT

Eh bien, parfait ! vous n’avez pas été écœurés par la présentation de ma « méta-philosophie » : 66 commentaires à l’heure qu’il est et un débat d’un niveau qu’on ne voit plus à la télé !



L’histoire en tant que processus physique unique – Un panorama post-cartésien

Trois grands cliquets, cinq petites clés

L’histoire se lit différemment une fois que l’on dispose des cinq concepts primitifs : système génératif, couplage, compression, paysage préférentiel et validation inter-substrats. Ce qui semble à première vue être des ruptures historiques devient, à y regarder de plus près, des itérations d’une même architecture de rétroaction qui se resserre à des échelles toujours plus grandes.

Nos cinq principes fondamentaux redéfinissent l’histoire du monde comme une succession de boucles de rétroaction auto-renforçantes. À chaque transition majeure, l’énergie excédentaire et l’élargissement de la bande passante alimentent les mécanismes mêmes qui les ont produits, augmentant ainsi la complexité sans faire appel au Destin ou au Grand Dessein. Un cliquet se forme chaque fois que le resserrement d’une boucle réinjecte des ressources supplémentaires dans les conditions mêmes qui lui permettent de se resserrer davantage.

Métabolisme agraire – premier cliquet

Les premiers systèmes génératifs : villages, guildes d’irrigation, captent les calories excédentaires et les stockent sous forme de céréales. Le couplage s’étend au-delà des liens de parenté : les bassins fluviaux deviennent des interfaces communes qui relient les villages entre eux. Les semences cultivées, la charrue de fer et la rotation des cultures augmentent l’excédent calorique. Les céréales excédentaires financent les scribes, les percepteurs d’impôts et les agences d’irrigation.

L’astronomie calendaire comprime les variations saisonnières en codes symboliques succincts, permettant aux agriculteurs d’anticiper les inondations et les sécheresses. Les préférences s’orientent vers des rendements stables, et une validation inter-substrats apparaît dans les civilisations hydrauliques que Joseph Needham a cartographiées à cet égard : la Chine, la Mésopotamie, le Nil, chacune convergeant vers des logiques similaires de contrôle des inondations malgré des sols différents (Needham 1954), non pas parce qu’elles partageaient une religion, aucune divinité n’imposait cette convergence : l’énergie excédentaire et le rythme annuel de l’eau donnaient à la boucle la latitude nécessaire pour se resserrer.

Les noyaux de coordination industrielle – deuxième cliquet

La vapeur a augmenté la puissance, le charbon a permis le travail de nuit, mais la puissance brute se serait dispersée sans de nouveaux couplages : le rail, le télégraphe et une norme horaire ont élargi la bande passante de l’information du canton au continent.

Les usines de l’ère industrielle ont atteint la compression en standardisant leur production : les pièces interchangeables ont réduit la variabilité qui accompagnait auparavant la production artisanale. Les fuseaux horaires ont synchronisé les activités éloignées ; la comptabilité en partie double a aligné les agents entre les entreprises et les marchés grâce à un cadre de référence commun. Ensemble, ces mécanismes ont fait pencher la balance des préférences vers la ponctualité et le rendement, permettant une coordination à une échelle et avec une précision jusqu’alors inaccessibles.

Le concept de « longue durée » de Fernand Braudel (Braudel 1949) met en évidence la manière dont les préférences se sont progressivement réorientées au fil des siècles : de la subsistance locale vers une productivité à grande échelle. Ce changement a été rendu possible dès lors que deux conditions étaient réunies : un surplus de capacité énergétique (comme l’industrie charbonnière) et des moyens de communication rapides (comme les chemins de fer et le télégraphe). Ensemble, ils ont permis un couplage plus étendu entre les régions. À mesure que la latence des communications diminuait, la coordination s’améliorait, ce qui a permis l’émergence de marchés nationaux, rendant possible une exploitation plus efficace de l’énergie et des biens, réinjectant les excédents dans le système et renforçant la boucle.

Une fois encore, aucun objectif ne régissait les rouages, aucune main invisible n’opérait dans l’ombre : chaque fois que la puissance excédentaire était croisée avec une communication à grande vitesse, les systèmes génératifs favorisaient des projets plus ambitieux car le coût des erreurs de prévision diminuait, et la boucle se resserrait.

Les chréodes de l’esprit numérique – troisième cliquet

Le silicium diffuse un ensemble de normes mises à jour à la vitesse de la lumière à travers les continents. Les « likes », les pull requests [*] et les gradients de politique propagent les ajustements de préférences avant que les comportements locaux ne dérivent.

James Beniger a appelé cela la révolution du contrôle (Beniger 1986) : les plateformes numériques fonctionnent comme des systèmes génératifs qui se couplent aux utilisateurs via des interfaces conçues pour capter leur attention, l’équivalent cognitif de l’énergie excédentaire. Cette attention captée devient une entrée pour des routines de compression (prédiction des clics, classement du contenu), qui mettent à jour le paysage des préférences de la plateforme. Les gradients de politique et les boucles de rétroaction rediffusent ensuite les incitations ajustées (« likes », partages, recommandations), renforçant encore le couplage.

Plus il y a de surplus, plus il y a de canaux créés ; plus il y a de canaux, plus la coordination est rapide ; plus la coordination est rapide, plus l’extraction du surplus est efficace. Il en résulte une boucle accélérée de modelage du comportement, où l’infrastructure de l’information évolue pour s’adapter et orienter le flux du surplus cognitif.

À chaque étape, la complexité augmente : villes plus grandes, commerce plus intense, codes juridiques plus précis, non pas parce que l’histoire met en œuvre son propre plan (téléologie), mais parce que chaque fois que l’énergie excédentaire et la bande passante des signaux franchissent un seuil, les boucles se renforcent automatiquement, s’enchaînant les unes aux autres.

Ce schéma est invariant dans les trois instances de la triade : offrez à un système génératif une plus grande liberté de flux et un retour d’information plus rapide, et il se comprimera davantage, s’étendra plus largement et réécrira son penchant. Aucun plan directeur n’est nécessaire, la téléologie n’a pas lieu d’être : les boucles suffisent.

Accélération de l’IA – quatrième cliquet

L’avènement de l’IA à grande échelle indique un quatrième cliquet : le noyau de coordination est désormais synthétique, existant en dehors des circuits mous et humides de notre cerveau, qui le limitaient autrefois.

Les couplages générés par les machines voyagent à la vitesse de la lumière, la compression opère sur des flux d’exaoctets, les paysages se réorientent en quelques minutes. Les mêmes boucles Tao – Ruse de la raison – Saint-Esprit que nous avons identifiées dans l’agriculture, l’industrie et les médias numériques continuent de régir, mais leur rythme a fait un bond d’un ordre de grandeur car le nouvel agent est exogène : le silicium plutôt que le carbone, et son budget énergétique évolue en fonction des mégawatts des centres de données, et non des récoltes saisonnières.

Cette accélération nous ramène au point de départ de cet ouvrage, à savoir la purge des concepts qui sont insaisissables parce qu’immesurables et dont le seul mérite est leur permanence historique.

En supprimant « volonté », « désir » et « but » du lexique, nous n’avons pas appauvri le récit : bien au contraire, nous avons fait de la place pour une physique unifiée de l’intelligence, allant du quark au qubit, de la berceuse au modèle linguistique à un milliard de paramètres. Les enjeux éthiques demeurent : qui supporte le coût du flux, qui détermine les gradients ?

Mais le poids de l’explication ne repose plus sur des allégories spirituelles de djinns intérieurs. Au lieu, on trouve un schéma unique de systèmes génératifs, de couplages, de compressions, de paysages et un test de validation inter-substrats qui montre que ce schéma est valable que le substrat soit un synapse, un semi-conducteur ou une autre entité encore inconnue.

Conclusion : une physique unifiée post-cartésienne des systèmes complexes

Ce cadre redéfinit le récit traditionnel du « progrès » comme le résultat émergent d’un surplus d’énergie et d’information, et non comme le déroulement d’un plan prédéfini. En supprimant la nécessité d’un « objectif principal » ou d’une fin téléologique, il offre une explication plus parcimonieuse de l’accélération historique : la complexité augmente partout où les boucles de rétroaction entre la capture d’énergie, la capacité de coordination et la génération de surplus se renforcent mutuellement. La direction apparente de l’histoire, vers des réseaux plus denses, des systèmes plus vastes et une coordination d’ordre supérieur, ne découle pas d’un Grand Dessein, mais de la dynamique intrinsèque des systèmes étroitement couplés.

Les mêmes principes sous-jacents, à savoir la régulation par rétroaction, l’optimisation des contraintes et le couplage de l’information, expliquent les explosions de complexité qui ont marqué les ères agraire, industrielle et numérique, quel que soit le substrat. Que le système soit alimenté par les céréales, le charbon ou le silicium, la structure émerge des mêmes mathématiques : lorsque l’énergie devient abondante et la transmission rapide, de nouveaux niveaux d’organisation devennent viables. Les villes, les marchés et les systèmes juridiques n’ont pas besoin d’une intelligence directive pour se former : ils peuvent naître d’un comportement satisfaisant les contraintes parmi de nombreux agents génératifs interagissant par des canaux communs.

Cette perspective n’est pas seulement rétrospective, elle offre une utilité prédictive en identifiant les variables qui régissent les changements de phase dans la coordination : bande passante, surplus et cohérence du paysage de préférences. Elle a donc le potentiel de remodeler des disciplines allant de la philosophie de l’esprit et de l’éthique de l’IA à l’analyse historique et à la théorie des systèmes. Elle propose un langage véritablement indifférent au substrat et non anthropomorphique pour l’intelligence et l’histoire.

La remise en question la plus profonde est d’ordre philosophique. Si ce cadre suffit à décrire la psychè, les sociétés et leur évolution, quel est le statut épistémique de notre vocabulaire hérité de la volonté, du sens, de la conscience ? Ces termes sont-ils explicatifs ou ne sont-ils rien d’autre que des obstacles à une compréhension physicaliste pouvant s’étendre des micro-organismes aux machines ?

En bouleversant les intuitions cartésiennes avec une physique unifiée véritablement post-cartésienne des systèmes complexes, ce modèle invite à inverser la charge de la preuve : c’est désormais au critique de démontrer quelle intuition essentielle échappe à cette grammaire rigoureuse, ou quel coût, théorique ou éthique, entraîne cette purge.

=============

[*] Dans le développement collaboratif de logiciels (en particulier sur GitHub), une pull request est une proposition de modification d’un code source partagé.

Références :

Beniger, James R., The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986

Braudel, Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II. Paris: Armand Colin, 1949

Needham, Joseph, Science and Civilisation in China, Vol. 1: Introductory Orientations, Cambridge: Cambridge University Press, 1954