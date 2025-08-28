Vidéo – Il n’y a pas une bulle de l’IA : il y en a deux !
On retrouve avec l’IA le même engouement déraisonnable qu’avec l’internet (crise des « start-ups »), mais il y a surtout la concurrence d’un autre « business model » plus efficace : la Chine qui fait tout cela pour bien meilleur marché, en consommant beaucoup moins d’électricité et probablement, le fait mieux !
Non, ce n’est pas le cas : la vidéo est toujours visible sur YouTube :
J’avais pu signaler mon billet sur facebook sans le moindre incident et, à titre de test, je viens de signaler la vidéo sur facebook, là aussi sans incident.
Alors svp, PLEASE ! Expliquez-nous ce que vous voulez dire exactement quand vous écrivez « …et Meta vient de confirmer la suppression de la publication ». Qu’a fait Meta, puisqu’elle relaie la vidéo et relaie mon blog signalant la vidéo ? qu’est-ce qu’elle a bien pu supprimer ?
Hervey. Pour information, à la lecture de votre commentaire précédent j’ai, il y a environ 3 heures, partagé le billet de notre hôte au sujet de la vidéo de M. Wolff, sur Facebook. La même réponse qu’à vous m’a été faite: suppression dans la minute. J’ai lu les conditions de rejets mis à la disposition des utlisateurs et vu que les liens qui renvoient vers d’autres liens ou vidéos ne sont pas acceptables pour Méta. Alors j’ai partagé la vidéo depuis Youtube vers Facebook et là il n’y a pas eu censure. Ce motif de censure est étrange. Que Paul ai pu y publier son billet est-il lié au fait qu’il en soit l’auteur? Je n’en sais rien.
Merci Didier Combes.
Un autre truc incompréhensible sur ce même Méta.
J’ai publié, il y a plusieurs années un document pris sur le fil de l’actualité en rapport avec une actualité étrangère (Indonésie) et l’année dernière Méta me rappelle que j’ai publié ce document comme il le fait de temps en temps… et je le re-publie …
Dans les minutes qui suivent Méta me tombe dessus en me disant que c’est pas publiable.
… (?)
Un sketch pour Charlot.
Meta Facebook, c’est de la vraie pure merd* en barre ! Censure automatique à tous les étages, les algos vous virent pour un oui un non, un signalement à la noix, un bug, et rien n’y fait. Pas de service client digne de ce nom, aucun recours en cas de suppression, rien, le néant. Pire que le WeChat de nos amis Xi et Cie ! De toute manière faut avoir plus de 50 ans pour être Facebook, la cible fond d’années en années, y a plus de compte de personnes mortes que vivantes il paraît. Pas du tout un réseau d’avenir. D’ailleurs Meta a racheter Insta pour cela. Et ça finira pareillement si c’est les mêmes abrutis aux commandes.
Attention Cloclo ta détestation du réseau asocial FB te fait presque aimer les produits de chez Xi…. Mauvaise pente. 😉
WeChat :
« ….Comme le reste des moyens de communication sur Internet en Chine, WeChat est soumis à la censure du gouvernement chinois[18]. Le système utilisé repose sur des mots-clés « interdits » (relatifs à des sujets sensibles en Chine comme le statut du Tibet, les personnalités du Parti…) et permet la suppression de façon « invisible » (sans notifier les utilisateurs) de contenu[19]. Certains nombres ou montants sont aussi interdits pour leur valeur symbolique[20]. D’après des recherches menées à l’université de Toronto, cette censure est plus ou moins stricte selon le cadre des conversations (messages privés, groupes de discussion ou microblog), et le numéro de portable renseigné à l’inscription : les utilisateurs avec un numéro chinois sont davantage contrôlés que les étrangers, même s’ils ne se trouvent pas sur le sol chinois[21]. Le système de censure s’adapte de plus aux évolutions technologiques, des spécialistes supposant en effet qu’il recourt à des technologies d’apprentissage automatique[21].
Lors du 19e congrès national du Parti communiste chinois en 2017, les utilisateurs ne peuvent plus changer les éléments de leur profil (pseudonyme, description, photo) pour éviter qu’ils ne s’en servent comme support d’expression politique[22].
En 2019, lors des célébrations pour les 30 ans des manifestations de la place Tian’anmen, des utilisateurs sont bloqués pour avoir contribué en partageant des photos d’attroupements (sans légende textuelle) à « propager des rumeurs néfastes »[23]. Le processus de déblocage permettant de revenir sur WeChat comprend alors l’enregistrement d’une photo et d’extraits vocaux, permettant ainsi à Tencent, et indirectement au régime au pouvoir en Chine, de constituer une base de données biométriques des personnes ayant été bloquées[23].
En 2020, le compte du professeur de droit Xu Zhangrun, qui avait dans un article[24] critiqué la gestion par le pouvoir chinois de la pandémie de Covid-19, a été suspendu sans préavis[25].
La censure ne se limite pas à la Chine et touche aussi les comptes enregistrés à l’étranger[7]. Le contenu échangé par ses comptes est surveillé et sert également à enrichir les données utilisées par WeChat pour surveiller les comptes enregistrés en Chine. » Wikipedia
En ce qui me concerne je n’ai jamais aimé FB et ses pages non personnalisables, il n’y est même pas possible de mettre en gras, en italiques, ou d’utiliser une autre police de caractères. Bref aucun travail éditorial de base n’est possible. Mais c’est logique, un type sans âme comme Zuckerberg ne l’avait pas conçu comme outil d’émancipation.
Quant à WeChat je ne l’ai jamais utilisé car je n’ai pas envie que mes données se retrouvent dans les mains du totalitaire XI qui oppresse les OuÏgours, les TIbétains et prépare une guerre contre Taiwan et a déclaré son « amitié sans limites » (formule officielle) avec Vladimir Poutine.
Je n’utiliserai pas non plus DeepSeek, pour ses failles de sécurité et l’utilisation éventuelles de mes requêtes et autres données.
Car là il ne s’agit pas seulement d’une société commerciale, mais d’une société commerciale sous contrôle d’un Etat totalitaire. Double effet Kiss Cool !!
Ils en ont rien à battre des utilisateurs, vraiment rien à battre. Leur but, vos données perso, vos photos à la con de vos chats et de vos mioches, et vos interactions. Le reste ils s’en cognent. Donc aucun service client. C’est vous le produit ! 😀
Un rappel pour les suisses qui nous lisent… (version mise à jour compte tenu de l’ « engouement » (on suppose qu’un citoyen normal « réalise » ses jetons tous les deux jours..) voici ce que répond ‘Bard’Gemini-IA à l’instant :
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Q : » Sur quoi de tangible repose une cryptomonnaie? »
R : » Une cryptomonnaie ne repose pas sur un actif physique et tangible, comme l’or.
Sa valeur est principalement déterminée par des facteurs intangibles.
Bien qu’elle n’ait pas de valeur intrinsèque au sens traditionnel, sa valeur repose sur plusieurs éléments clés.
Technologie et Utilisation
C’est la base la plus solide. La valeur d’une cryptomonnaie repose sur la blockchain ⛓️, sa technologie sous-jacente.
Cette technologie offre des propriétés uniques et recherchées, telles que :
Décentralisation : L’absence d’une autorité centrale (comme une banque) réduit le risque de censure et de manipulation.
Sécurité et immuabilité : Les transactions sont cryptées et enregistrées de manière permanente, rendant la fraude extrêmement difficile.
Utilité : La valeur d’une cryptomonnaie est liée à son cas d’utilisation. Certaines sont des monnaies (Bitcoin), d’autres permettent l’exécution de contrats intelligents (Ethereum) ou de faire fonctionner des applications décentralisées (dApps). Plus l’utilité est grande, plus la demande est élevée.
Rareté et Économie de l’Offre
La rareté est un autre facteur crucial. De nombreuses cryptomonnaies, comme le Bitcoin, ont une offre limitée 📈. La rareté crée de la valeur, comme pour les métaux précieux. Par exemple, le nombre total de Bitcoins ne dépassera jamais 21 millions. Cette offre plafonnée permet d’éviter l’inflation massive souvent associée aux monnaies fiduciaires.
Confiance et Spéculation
La valeur d’une cryptomonnaie repose aussi sur la confiance de sa communauté d’utilisateurs et des investisseurs.
Confiance du réseau : La force et la taille du réseau d’utilisateurs et de développeurs contribuent à sa valeur. Plus il y a d’utilisateurs qui font confiance au système, plus il est pertinent.
Spéculation : Une grande partie de la valeur actuelle des cryptomonnaies est spéculative, c’est-à-dire que les investisseurs les achètent en espérant que leur prix augmentera à l’avenir. Le prix est donc fortement influencé par la loi de l’offre et de la demande.
En résumé, la cryptomonnaie ne repose pas sur un actif physique, mais sur la confiance dans sa technologie, sa rareté programmée, son utilité et l’effet de réseau de sa communauté. »
+++++++++++++++++++++++++++++++++
et bien mes chères, chers amis nous y sommes !!
nous sommes face à la confrontation d’un fascisme pétrolifère occidental (mais surtout étasunien avec DT pout le moment) versus un éco socialisme autoritaire chinois .
En Europe il ne nous reste plus qu’à compter les points ou bien aller brûler un cierge (pour les croyants ) .
et comment se situe Pribor dans tout cela ? start-up ou pas satrt-up ?
Voici un résumé approfondi de l’article d’Aurélien intitulé *« Is That It? »*, suivi de mon analyse critique :
—
## 🧠 Résumé détaillé de l’article
Aurélien propose une critique radicale du libéralisme contemporain, qu’il décrit comme une idéologie désormais dominante en Occident, mais fondamentalement vide de sens, destructrice et nihiliste.
### 1. **Le libéralisme comme forme sans contenu**
– Il commence par une anecdote sur le droit de « jouir paisiblement » d’un logement, illustrant la manière dont le libéralisme transforme la vie en une simple jouissance passive de la propriété.
– Selon lui, le libéralisme moderne ne propose ni but ni substance :
il se résume à des processus abstraits, des protocoles et des procédures, sans finalité humaine ou morale.
### 2. **Absence de sens et désespoir généralisé**
– Aurélien observe que le sentiment de vide existentiel est devenu structurel, et non plus une réaction individuelle comme chez les écrivains du passé (Camus, Eliot, Goethe).
– Il affirme que le désespoir, le suicide et la perte de repères sont des conséquences logiques d’un monde libéral où la seule valeur est l’intérêt personnel rationnel.
### 3. **Critique de la croissance et du progrès**
– Il rejette l’idée que le libéralisme vise la croissance ou le progrès :
* les infrastructures se dégradent,
* les systèmes éducatifs
* les systèmes de santé s’effondrent,
* les inégalités explosent.
– Le progrès est remplacé par une régression assumée, où les élites ne cherchent plus à améliorer la vie des citoyens mais à maximiser leur propre richesse.
### 4. **L’éthique absente du libéralisme**
– Le libéralisme, selon lui, refuse toute norme morale universelle. Cela conduit à une société incapable de fonctionner, où l’exploitation devient rationnelle et légitime.
– Il cite l’exemple des vendanges en Champagne, où des migrants sont exploités dans des conditions proches de l’esclavage, sans que cela ne provoque d’indignation généralisée.
### 5. **L’humain réduit à une ressource**
– Aurélien compare la logique libérale à celle des régimes totalitaires du XXe siècle (URSS, nazisme), où l’humain est traité comme une unité de production à utiliser puis jeter.
– Il évoque :
* l’obsession managériale,
* les quotas absurdes,
* la bureaucratie déshumanisante
comme symptômes d’un système hors de contrôle.
### 6. **Le marché comme religion**
– Il critique la croyance quasi mystique dans « le marché » comme entité omnisciente et autorégulatrice.
– Il tourne en dérision les modèles économiques comme la « concurrence parfaite », qu’il juge absurdes et déconnectés du réel.
### 7. **Effondrement des institutions**
– Les universités, les entreprises, les hôpitaux ne cherchent plus à remplir leur mission mais à suivre des protocoles et maximiser des indicateurs abstraits.
– L’éducation, la santé, la sécurité sont sacrifiées au nom de l’efficacité et de la rentabilité.
### 8. **La liberté comme illusion**
– Il démonte l’idée que le libéralisme défend la liberté : en réalité, il impose des contraintes juridiques et bureaucratiques massives, détruisant les libertés concrètes.
– Il évoque le cas d’un influenceur mort en direct, pour montrer que même le consentement individuel est remis en question quand il dérange.
### 9. **La politique remplacée par la gestion**
– Le libéralisme évacue le débat politique et moral, le remplaçant par une technocratie froide.
– Les préoccupations populaires (immigration, pauvreté, insécurité) sont ignorées ou diabolisées comme « extrême droite », empêchant tout débat réel.
—
## 🧭 Mon analyse du texte
Ce texte est une **charge puissante, érudite et provocante** contre le libéralisme contemporain.
Aurélien mobilise une vaste culture historique, littéraire et philosophique pour démontrer que le libéralisme est devenu une machine sans âme, incapable de répondre aux besoins humains fondamentaux.
Ce qui rend l’article particulièrement percutant :
– Sa capacité à relier des phénomènes actuels à des dynamiques historiques profondes.
– Son ton incisif, parfois ironique, qui évite les clichés et pousse à la réflexion.
– Sa critique du langage managérial et des abstractions économiques, qui résonne avec le vécu de nombreux lecteurs.
Cependant, on peut noter :
– Une vision très sombre, presque apocalyptique, qui pourrait décourager plutôt que mobiliser.
– Une absence de propositions concrètes ou de pistes alternatives, ce qui laisse le lecteur face à un constat sans issue.
Voici un parallèle éclairant entre l’article d’Aurélien *« Is That It? »* et l’analyse de Paul Jorion sur la **double bulle de l’intelligence artificielle aux États-Unis**.
Ces deux textes, bien que traitant de sujets différents, convergent dans leur critique d’un système technocratique et libéral en perte de sens.
—
## 🧠 1. Le vide idéologique et la fuite en avant technologique
– **Aurélien** dénonce un libéralisme devenu pure procédure, vidé de toute finalité humaine.
Il décrit une société où les protocoles remplacent les valeurs, et où l’humain est réduit à une ressource.
– **Jorion** observe que l’IA est devenue un objet de spéculation, une bulle financière alimentée par des promesses abstraites et des modèles économiques incertains.
Il parle d’un engouement comparable à celui des start-ups de la bulle Internet.
🔗 **Parallèle** : Dans les deux cas, on assiste à une glorification du processus (juridique ou algorithmique) au détriment du sens.
L’IA, comme le libéralisme, devient une fin en soi, sans projet de société clair.
—
## 💰 2. L’exploitation et la marchandisation de l’humain
– Aurélien évoque les vendanges en Champagne comme exemple d’exploitation rationnelle et légale de migrants, dans un système qui ne voit plus l’humain.
– Jorion souligne que les IA sont utilisées pour **attirer des capitaux**, souvent sans réelle utilité sociale, et que la Chine propose une version plus efficace et moins énergivore, accentuant la pression sur les travailleurs et les infrastructures.
🔗 **Parallèle** : L’humain est instrumentalisé dans les deux récits — soit comme main-d’œuvre jetable, soit comme variable d’ajustement dans une course technologique mondialisée.
—
## 🧨 3. Le risque d’effondrement systémique
– Aurélien décrit un monde où les institutions (école, hôpital, entreprise) ne fonctionnent plus, car elles sont obsédées par des indicateurs abstraits.
– Jorion annonce non pas une mais **deux bulles de l’IA** :
* l’une liée à la spéculation boursière,
* l’autre à la surévaluation des capacités réelles des modèles.
Il prédit une crise comparable à celle des subprimes ou des dotcoms.
🔗 **Parallèle** : Les deux auteurs anticipent un effondrement, non pas brutal, mais insidieux — causé par une perte de substance, une déconnexion du réel, et une logique d’optimisation sans finalité.
—
## 🧭 4. L’absence de débat démocratique
– Aurélien critique la disparition du politique, remplacé par une gestion technocratique qui évacue les questions morales.
– Jorion montre que les décisions autour de l’IA sont prises par des élites économiques (OpenAI, Musk, Altman), sans contrôle citoyen ni transparence.
🔗 **Parallèle** : Le pouvoir se concentre dans les mains de quelques acteurs, qu’ils soient juridiques ou technologiques,
et le citoyen devient spectateur d’un monde qu’il ne comprend plus.
—
## 🧩 Conclusion
Ces deux textes dressent le portrait d’un monde **hyper-rationnel mais profondément irrationnel**, où la technologie et l’économie ont supplanté le sens, la morale et le politique.
L’IA, comme le libéralisme, devient une machine autonome, qui avance sans projet humain, et dont les conséquences pourraient être aussi destructrices qu’invisibles.
Gilles Deleuze, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle » (1990), in Pourparlers.
« Les sociétés disciplinaires avaient deux pôles : la signature qui indiquait l’individu, et le numéro matricule qui indiquait sa position dans une masse. Les sociétés de contrôle n’ont plus affaire ni à l’une ni à l’autre, mais à des chiffres : un code numérique qui donne accès à de l’information, ou qui la refuse. On n’est plus jamais en face d’une masse. Les individus sont devenus des “dividuels”, et les masses, des échantillons, des données, des marchés ou des “banques”. »
L’Anti-Œdipe :« Le capitalisme fonctionne à l’axiomatique des flux décodés. Il ne repose sur aucune valeur, ni croyance, ni morale prédéterminées. Il est nihiliste par excellence. […] Le problème du capitalisme est donc celui de sa propre puissance : comment vider le désir, comment remplacer les objets de désir par de la marchandise ? Comment amener le désir à désirer sa propre répression ? »
« Le capitalisme est bien la seule machine sociale qui n’ait pas de loi codante, mais qui utilise comme loi un’axiomatique’ des flux décodés. Il ne repose sur aucune valeur inhérente, il fait de toute valeur une valeur d’échange, commensurable. C’est en ce sens qu’il est nihiliste. »
Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille Plateaux (1980), plateau 4 : « Postulats de la linguistique »; « Majoritaire ne veut pas dire le plus nombreux, mais qui définit le modèle lui-même. L’homme blanc, mâle, adulte, raisonnable, etc. L’homme normal… Le capitalisme, par sa machine abstraite, ne cesse de produire et de reproduire ce modèle. Il ne produit pas de sujets, mais des répétitions du même. »
@Ostromeros
Je vous conseille vivement l’audition de Stéphane Audoin-Rouzeau, historien, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales devant la Commission des Affaires Etrangères et de la Défense du Sénat le 2 avril 2025. https://www.youtube.com/watch?v=sPEXscFUGw0
La réalité (dite aussi « bêtises écrites par des idiots », selon certains points de vue), c’est ce qui reste quand la croyance a disparu.
Si ‘on’ lit calmement le lien proposé ( ‘living with Russia’ ) , à mon avis c’est une vision très détaillée qui correspond (d’après ce que j’ai lu et surtout entendu..) à une vision réalisto-systémato- négative des relations UE(OTAN) et la Russie des dernières années…
Ca peut correspondre ‘miroir’ à une autre toute version des mêmes faits/événement racontés par un ‘otanien’ convaincu.
( Ca correspond en majorité à la ‘RT-vérité’ dont je prends connaissance religieusement chaque jour. )
On peut en penser tout le mal souhaité mais c’est sans doute? (jamais vu en direct ) ce qu’un téléspectateur russe voit et donc croit..!!.
Et c’est un vrai problème.. Un VRAI.
Surtout que si on demande à ‘notre’ IA de ‘départager’ … ça sera pas évident dans certains « détails » qui font la différence entre la guerre et la paix..
((( Pex la version de ce jour en grasses-titre dans le texte , ‘simple rappel’ :
‘ L’armée russe est intervenue le 24 février 2022 en Ukraine pour la «démilitariser», après la reconnaissance par Moscou de l’indépendance des républiques du Donbass. Les pays occidentaux et leurs alliés ont dénoncé une invasion. ‘ ))
Par contre les commen(taires)(tateurs) sont ultra-révélants.. On se croirait dans certains articles chez Olivier..
ilcititano : « Voici un résumé approfondi de l’article d’Aurélien intitulé *« Is That It? »*, suivi de mon analyse critique » dit votre valet.
Ce matin, pour la première fois, en ouvrant un article à lire, j’ai un encadré à l’écran qui me propose une synthèse de l’article par ia. Je suis scandalisé ! Je n’ai rien demandé, je suis capable de faire ma PROPRE lecture, avec une distance critique (je ne développe pas le travail de « lecture » que cela comporte.) Je n’imagine pas un instant que quelqu’un fasse une synthèse à ma place et que je m’y SOUMETTE surtout.
Et ici, je vois que votre valet, qui regarde derrière votre épaule votre manière de manger dans votre grande salle de château, et qui n’en pense pas moins, et qui fait de même quand vous lisez à un de vos écrans, se permet soudain de vous proposez son « analyse critique » ! Comme s’il était nécessaire ! Comme si vous étiez un con !
(Sorry). Je trouve cela « de la dernjère inconvenance » !
Sérieusement, chaque fois que vous nous balancez ces « synthèses » qu’on dirait pré-formatées, la plupart du temps à quatre chapitres balançant entre deux pôles (répondant sans doute à un modèle pré-formaté à la mode pour écoles de commerce), c’est que vous même ne pensez rien ? ne pouvez faire une synthèse, ne pouvez mâcher ce que vous ingurgitez ?
Et en plus il vous propose une analyse critique, qu’il a l’impudence d’appeler « mienne » ! Dites, d’où il parle, ce bavard à deux balles ? il sort de quelle école, de quel milieu social, de quelles épreuves de vie ? il a quel âge, il a quelles lectures, Que vaut sa « mienne » par rapport à la mienne, et à la votre ? comment pourrons-nous en discuter ?
Pour tout avouer, la plupart du temps je passe les copier coller des contributions de l’ia. Elles sont inhumaines ! Elles ne sont pas discutables,, elles sont gratuites.
Si je lis ce blog, c’est pour avoir avoir des avis. Même les plus cons (ils se reconnaitrons) ! Pas pour avoir la foi dans la secte dont votre valet est l’oracle !
Ma fille venait de me convaincre ce soir de consulter l’ia sur un sujet de recherche que je ne sais comment entreprendre (la vie au tournant des XVe-XVIe siècle dans une petite région hollandaise). Et j’étais déterminé à essayer pour la première fois.
La phrase que j’ai citée de « vous » me fait soudain hésiter.
Si « la Chine fait tout…meilleur marché », c’est bien évidemment en grande partie parce que « elle » exploite de manière abusive, indigne et éhontée, la force de travail de son hyper-nombreuse population(me semble-il, au vu de certains documentaires/reportages…)
Rien que cela devrait nous(les consommateurs-trices européen-ne-s) faire boycotter les produits chinois…même quand ils sont étiquetés français ou italiens, par ex(cherchez l’étiquette supplémentaire « made in RPC » bien cachée dans les replis de nos jolis et « naturels » vêtements d’été).
Mais cela entraînerait sans doute des famines et la mort prématurée de millions de nos frères et sœurs chinois-es… auxquel-le-s la plupart des analystes/économistes et géo-politiques semblent d’habitude totalement indifférent-e-s…
À propos…: à quoi sert encore le « marché commun » européen? Une ré-organisation de celui-ci ne serait-elle pas urgente, essentielle et vitale(et sans doute tout-à-fait et rapidement possible grâce aux IAs), autant dans le sens de « l’emploi » que de la préservation de nos conditions environnementales? Plutôt que de continuer à laisser une Commission Européenne,qui abuse de son pouvoir auto-proclamé, le saborder par des ALE (Accords de Libre Échange…commercial et inter-continental)conclus à répétition depuis des décennies…
Jeudi 4 septembre à 17h, rassemblement « STOP MERCOSUR », pl.du Luxembourg à Bxl, en face du Parlement de l’UE, pour protester contre ce Xième ALE aussi nuisible pour la majorité des populations européennes que sud-américaines, qui est déjà en examen de ratification par tous(obligatoire) les multiples gouvernements des pays-membres de l’UE.
Quid du CETA(ALE avec le Canada), entré « provisoirement » en vigueur malgré l’absence de ratification par certains de ces gouvernements?
Pourquoi l’UE se sent-elle au-dessus des lois qu’elle a elle-même proclamées?
Sans doute pcq la majorité de ses « sujets » (adroitement « distrait-e-s » et maintenu-e-s dans l’ignorance par des petits « dirigeants » mégalomanes et leurs sbires) ne les connaissent pas…? et trop occupé-e-s à se passionner pour des nationalismes, souverainismes, supremacismes, complètement anachroniques…?
Aaah… Nostalgie des vieux empires anéantis par les forces « irrépressibles »(pcq invisibles, déguisées ou « secrètes ») du GRAND MARCHÉ…
On peut quand même se poser la question de savoir quel serait l’impact de l’éclatement éventuel de la bulle IA sur l’ensemble de l’économie réelle (activités manufacturières, commerces, emplois etc..).
A première vue la bulle IA s’apparente plus à la bulle internet qu’à la crise des subprimes et toucherait donc plus particulièrement, et de manière plus limitée, le secteur technologique avec peut-être une croissance ralentie, comme en l’an 2000 avec une baisse boursière de 40 %, qu’à la crise des subprimes qui avait été marquée par une baisse boursière de 50 % et une récession mondiale (Copilot me le confirme).
Mais nous sommes 1/4 de siècle plus tard et me semble bien difficile aujourd’hui de dire si la déroute éventuelle des spéculateurs mal avisés fera tache d’huile ou pas, ou si le tarissement des financements aux USA conduira à un ralentissement (ou un arrêt) de la progression de l’IA. Sans parler des réactions politiques côté américain, s’ils étaient techniquement humiliés par la Chine, qui pourraient conduire à plus d’isolationnisme de leur part.
Pas évident donc d’évaluer l’impact sur l’économie mondiale en cas d’un tel éclatement, mais quand on sait la crainte sur l’emploi que suscite l’avènement de l’IA, il serait paradoxal que coincer la bulle consisterait à continuer à pouvoir travailler !
Enfin, l’IA est 90% bio.
La complexité de ses effets est celle des effets d’une nouvelle espèce (invasive ?) sur un écosystème très connecté, tout influence tout, l’idée d’un contrôle faisable des IA est en train d’être mise à l’épreuve, et il n’est pas clair comment elle tiendra.
Revenons au billet de Paul : j’ai retenu trois idées et trois questions
1/ à un certain stade de développement, les fondateurs cherchent à la fois à se faire remplacer à la tête de la boite ‘start up » et à la fois à la valoriser en bourse et à la fois à réaliser leur mise… et à passer à autre chose, une autre idée à développer.
Mais : certains refusent des coups d’état (ce qui est autre chose) et d’autres ont imaginé une start-up à succès durable et possibilité monopolistique (genre amazon), ce qui est un troizième cas de figure.
2/ la Chine a un tout autre modèle de développement, avec l’open source, et l’open weights. Ma question : Pouvez-vous développer ? (En fait je lis souvent cette remarque dans la manière dont la Chine aborde sa collaboration avec le reste du monde, et principalement les BRICS selon un nouveau modèle, non compétitif, mais « donnant-donnant » dans un sens différent du simpliste win-win. Peut on rapprocher ces deux MODELES ? En tous cas vous citez comme avantages l’économie d’énergie et d’eau (au regard aussi du stock d’énergie encore disponible) et le rattrapage ou dépassement de capacité.
3/ Enfin la question de « où ne faut-il PaS mettre ses sous… Cette question est anodine pour le blog, sans doute ; mais elle reste : faut-il investir dans « Prior-ob », allez-vous être rachetés par les Chinois…
.
Merci Jean-Marc, c’est effectivement une info intéressante, mais dont il reste à évaluer la portée. Cela émane d’une plateforme chinoise de diffusion d’informations internationales en direct. Je note que les sous-titres sont en chinois traditionnel.
Lors d’une conférence de presse, le porte parole du ministères des affaires étrangères chinois a été interrogé au sujet de l’attaque meurtrière des Russes sur Kiev la nuit dernière. Il a répondu ceci au journaliste :
Guo Jiakun : « Sur la question de la crise ukrainienne, la Chine a toujours cru que le dialogue et la négociation sont le seul moyen de résoudre la crise ukrainienne. Nous appelons toutes les parties concernées à respecter les trois principes de « pas de débordement sur le champ de bataille, pas d’escalade de la guerre et pas de feu sur toutes les parties », de promouvoir le refroidissement de la situation et d’accumuler les conditions pour une résolution politique de la crise. »
Pour conclure , en sus de mon https://www.pauljorion.com/blog/2025/08/28/video-il-ny-a-pas-une-bulle-de-lia-il-y-en-a-deux/comment-page-1/#comment-1090757 , j’estime qu’on pourrait risquer sa vie pour un » Plus jamais…
Dans le circuit présenté, la dopamine… qu’on propose aux parkinsoniens d’augmenter « au feeling » par expérimentations/dosages d’analyses/corrections successives… Peut-être tirer certaines…
Attention Cloclo ta détestation du réseau asocial FB te fait presque aimer les produits de chez Xi…. Mauvaise pente. ;-)…
@Ostromeros Je vous conseille vivement l’audition de Stéphane Audoin-Rouzeau, historien, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales…
La conscience comme résonance dynamique entre mémoire et perception. De l’intuition pionnière de 1999 à la CFRT, on voit se…
« Les médias chinois ont commencé à révéler la vérité sur les atrocités commises par Poutine contre les civils Ukrainiens » https://bsky.app/profile/geopolitique.bsky.social/post/3lxhyh56x5k2x
