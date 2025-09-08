Quelqu’un me demande : « Pourquoi ne parlez-vous pas de Bayrou ? »

C’est une excellente question : « Pourquoi est-ce que je ne parle pas de M. Bayrou ? »

Et je m’aperçois qu’il s’agit en fait d’une question très ancienne : nous sommes dans la dix-neuvième année de ce blog et à aucun moment je n’ai éprouvé le besoin de parler de M. Bayrou.

Il doit y avoir une raison. Une certaine idée de la France, je suppose. Une certaine idée de l’homme politique, sans aucun doute aussi.