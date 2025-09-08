Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Pourquoi est-ce que je ne parle pas de M. Bayrou ?

Quelqu’un me demande : « Pourquoi ne parlez-vous pas de Bayrou ? »

C’est une excellente question : « Pourquoi est-ce que je ne parle pas de M. Bayrou ? »

Et je m’aperçois qu’il s’agit en fait d’une question très ancienne : nous sommes dans la dix-neuvième année de ce blog et à aucun moment je n’ai éprouvé le besoin de parler de M. Bayrou.

Il doit y avoir une raison. Une certaine idée de la France, je suppose. Une certaine idée de l’homme politique, sans aucun doute aussi.

Partager :
, ,

10 réponses à “Pourquoi est-ce que je ne parle pas de M. Bayrou ?

  1. Avatar de CloClo
    CloClo

    Meilleure réponse de l’année ça ! 😀

    Répondre
  2. Avatar de PAD
    PAD

    « Cette épreuve de vérité comme chef du gouvernement, avec l’assentiment du président de la République, je l’ai voulue », a-t-il déclaré.

    source RFI

    Répondre
  3. Avatar de Khanard
    Khanard

    J’aurai répondu à cette personne : «à quoi bon parler du néant puisque c’est le néant » 🥳 🤣 😂😂

    in mémorandum @Mango

    Répondre
    1. Avatar de Otromeros
      Otromeros

      @Khanard 08/9 à 18h42

      Vraie question… :  » … in memorandum @Mango  » ??

      Répondre
  4. Avatar de CloClo
    CloClo

    Y en a quand même 194 qui lui ont voté la confiance… 😀

    Bon au moins Macron a pu compter ses soldats aux ordres. Si il se décale un peu sur la gauche sans perdre toute sa droite, il peut réussir à trouver son équilibre le temps de finir son quinquennat.

    Sondage : A qui pensez-vous ?

    Répondre
  5. Avatar de CloClo
    CloClo

    Euh mon emoticone rigolo était de l’ironie hein (au cas où) …

    Répondre
  6. Avatar de Pascal
    Pascal

    Avec les municipales dans 6 mois, Manu va peut-être nous refaire le coût de la vacance gouvernementale ? La gouvernance par décret devient très à la mode !

    Répondre
  7. Avatar de ThomBillabong
    ThomBillabong

    Urgent – Relire le Prince de Machiavel – Urgent !

    Répondre
  8. Avatar de Piquebouzic modifié
    Piquebouzic modifié

    Élégie de circonstance, approuvée par Pierre-Édouard Stérin.
    https://youtu.be/daeS3bfRFqc?si=DoxFzbE32TI1ruqz

    Répondre
  9. Avatar de Thomas jeanson
    Thomas jeanson

    Ce billet aurait pu s’appeler :

    Rien à dire, parlons-en !

    ( Une émission radio de P Dac )

    Sur le vote , à noter que la seule de la majorité à ne pas avoir voté « pour », est celle qui s’est approché le plus de Bayrou en étant rapporteuse de la commission sur Betharam.

    En résumé : Beurk.

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta