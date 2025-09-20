Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Un modèle unique pour les esprits naturels et artificiels III. Une physique du non-dit : le refoulé en tant que zone interdite

Illustration par ChatGPT

Freud a comparé le refoulement à un « censeur » psychique qui interdit aux désirs interdits de parvenir à la conscience. Voici l’image qu’il a utilisée, une analogie qui semble, avec le recul du temps, étrangement presciente en termes de régions inaccessibles au sein d’un paysage énergétique :

« Représentez-vous un chemin commode qui, en temps ordinaire, relie deux villages alpins. Au printemps, toutefois, sous l’effet de la fonte des neiges, le ruisseau enfle jusqu’à devenir un torrent impétueux. Quiconque veut alors aller d’un village à l’autre doit emprunter le sentier escarpé grimpant par la montagne, et n’atteint le but qu’épuisé. De même, les obstacles externes ou internes que crée la réalité contraignent la libido à un détour laborieux : celui des symptômes névrotiques » (Freud, Introduction à la psychanalyse [1916-1917]) *.

Dans un paysage d’optimisation, nous pouvons réimaginer ce censeur non pas comme un superviseur bénévole, mais comme la conséquence émergente du coût : une pénalité implicite qui remodèle le paysage énergétique de la pensée en attribuant un coût astronomique au franchissement de certaines frontières (au prix de « l’épuisement »). Le résultat n’est pas un blocage de la pensée, mais un détournement de celle-ci.

Ou, en termes formels : l’esprit minimise l’énergie libre soumise à des contraintes souples ou strictes – les mêmes mathématiques utilisées dans le deep learning moderne lorsque nous pénalisons les poids interneuronaux ou les aboutissements violant les desiderata. Dans les réseaux neuronaux artificiels, en effet, des termes de pénalité sont additionnés aux fonctions de perte afin de décourager certains comportements : surajustement, expressions politiquement « incorrectes » (en fonction de l’opinion des uns ou des autres), divergence par rapport aux normes culturelles en vigueur. Un poids trop important, une prédiction trop risquée, entraîne chacun un coût. Le réseau apprend à éviter ces parcours particuliers : il « oublie » que l’interdiction était le produit d’un ordre et s’habitue au fait qu’il est trop coûteux sur le plan énergétique : le processus exact que Freud décrivait dans sa remarquable analogie alpine. Dans ce contexte, le refoulement devient un équivalent psychologique : en aucune manière un refus de penser, mais une restructuration du paysage mental telle que les sentiers allant dans certaines directions deviennent prohibitivement escarpées.

Lorsque nous minimisons une fonction de perte par descente de gradient, chaque régulateur Ri agit comme une falaise dans le paysage : dès que nous nous en approchons, la perte augmente de manière explosive, et le gradient oriente la trajectoire vers un contournement d’accès plus aisé, de préférence à un affrontement direct de la falaise. Notre économie mentale se comporte de la même manière : ce n’est pas la « lâcheté » qui nous empêche de nourrir certaines idées, mais un coût structurel – une barrière interne – à ce point élevé que la seule solution viable est de le contourner.

Le résultat est un déviation forcée qui rappelle les zones mortes ReLU (régions de gradient nul que la trajectoire d’apprentissage ne parvient pas à franchir dans les réseaux neuronaux artificiels) ou les contraintes de limites strictes dans l’optimisation. Ce que nous entendons dans l’écoute analytique, c’est l’existence  d’une déviation dans la parole de l’analysant.

Ces contraintes, bien qu’invisibles, laissent leurs traces dans le discours : des schémas observables et répétitifs qui indiquent les abords d’une zone interdite. Ici cinq exemples de comportements linguistiques signalant des murs de pénalité :

1) Dans l’évitement lexical, l’analysant remplace les termes qui s’imposeraient par d’autres qui sont eux vagues ou génériques. « Ces choses dont on a parlé il y a quelques séances… » évite de nommer l’événement traumatisant : le vecteur sémantique contourne l’obstacle.

2) Dans la circonlocution, les pensées battent la campagne de manière tortueuse. « Il y a évidemment ce type de jouissance dont on ne parle pas normalement mais qui n’implique pas que d’autres personnes participent… » remplace la mention directe par des images ou des euphémismes. Le gradient se fraie une longue piste sinueuse à travers la brousse.

3) Avec l’hésitation et les mots bouche-trou, le flux des mots s’interrompt lorsque l’énoncé se rapproche dangereusement d’un sujet tabou. « Oui bon… eh bien… euh… comme vous le savez… » signalent une instabilité locale, une hésitation aux abords de la crête.

4) Avec la dérive du sujet, lorsqu’il n’y a pas d’échappatoire acceptable, la psyché « botte en touche ». Une confession se métamorphose instantanément en banalités. « Des choses comme ça qui vous font pleurer… Coluche, lui, me faisait rire ! Vous vous souvenez quand il disait … ». Le gradient s’effondre.

5) Dans le lapsus freudien, la pression d’une source inconsciente parvient à se faufiler vers l’expression consciente. Un signifiant interdit fait surface : le surnom secret et dégradant d’un ou d’une partenaire, une expression ordurière, etc., avant que l’analysant ne se confonde en excuses. Une brèche momentanée est apparue, précédant de eu une retraite rétablissant un retour à la normale.

Il s’agit là davantage de signaux que de la manifestation d’échecs cinglants : de brefs instants où le système trahit ses propres limites. Ces phénomènes fournissent aux thérapeutes des repères comportementaux : chacun indique qu’une barrière de refoulement a été touchée et offre l’occasion d’exercer une chiquenaude calibrée.

Contrairement à la régularisation statique dans le deep learning, les sanctions de refoulement sont plastiques. Elles s’érodent sous l’effet d’une exposition répétée inoffensive ou se renforcent au contraire sous l’effet d’un renforcement traumatique **.

Le refoulement est donc ce qu’on pourrait appeler une « optimisation sous contrainte ». Le confronter s’identifie à transformer progressivement l’indicible d’autrefois en désormais pensable. Si la descente de gradient guide le raisonnement des IA de la même manière que l’évitement de la douleur guide nos analysants, alors une science unifiée de la contrainte forcée est sur le point d’être dévoilée : une science rassemblant l’inconscient et le mal-aligné informatique, le tabou personnel et la manœuvre dissimulée par la machine (« scheming »), débusquée par les red-teams, en un langage unique de parcours de la signification, certains permis, d’autres, prohibés.

Si nous traitons le contenu tabou comme un terme de pénalité, nous obtenons des marqueurs diagnostiques, des outils de simulation, et nous jetons un pont vers la recherche sur l’alignement : la coïncidence des objectifs humains et du comportement effectif des IA, faisant ainsi progresser une science unifiée des esprits soumis à des contraintes, tant organiques qu’artificiels.

Le lien entre la psychanalyse et le principe de l’énergie libre (FEP) ancre donc ma manière personnelle de rendre compte des faits dans la descente de gradient telle que la conçoivent les neurosciences contemporaines, et ouvre une voie de nature quantitative pour tester des concepts traditionnellement considérés comme irréductiblement d’ordre qualitatif.

(à suivre…)

====

*  Le passage n’existe cependant pas dans la traduction française de Jankélévitch, qui a mis à la place un expéditif : « La libido trouve la voie, pour ainsi dire, bloquée, et doit essayer de s’échapper dans une [autre] direction… ».

** Il est possible de formuler une telle évolution de la manière suivante :

d Ri/dt = α · (valencei) – β · (expérience corrective)

Si la valence émotionnelle associée à un souvenir est profondément négative (valencei < 0), le mur s’élève. Mais une exposition répétée (que ce soit au cours de la thérapie ou dans la vie de tous les jours( exerce une pression à la baisse (β > 0).

La thérapie vise à accroître la pente de l’équation différentielle de manière à ce que Ri décroisse, permettant au système de traverser une zone jusque-là interdite et de se stabiliser à un niveau énergétique global plus bas.

20 réponses à “Un modèle unique pour les esprits naturels et artificiels III. Une physique du non-dit : le refoulé en tant que zone interdite”

  1. Avatar de gaston
    gaston

    « Freud a comparé le refoulement à un « censeur » psychique qui interdit aux désirs interdits de parvenir à la conscience ».

    Je viens de visionner cette incroyable vidéo donnée par le docteur John Gartner, ancien professeur à Johns Hopkins, qui nous explique que Trump est un pervers narcissique atteint de démence, de paranoïa et de sadisme (entre autres).

    Dans ses propos l’expert nous explique que Trump est dénué de toute conscience, il doit donc méconnaître ce censeur et a pu accéder ainsi librement aux « désirs interdits ».

    Il ne semble pas que l’éminent professeur ait forcé le trait, ses propos sont véritablement terrifiants pour l’avenir :

    https://www.youtube.com/watch?v=l_IWsfLb2xA

    Répondre
    1. Avatar de Otromeros
      Otromeros

      Conjugué au fait qu’il est de plus en plus difficile pour certaine(s) presse(s) de rester un contre-pouvoir..

      https://www.tdg.ch/pologne-la-desinformation-russe-menace-journalistes-et-democratie-649112920099

      Répondre
      1. Avatar de CloClo
        CloClo

        L’absence de réponse interpelle l’esprit critique…

        Répondre
      2. Avatar de Otromeros
        Otromeros

        20/9/2025 … Décompte macabre – suite toujours sans fin..!

        ‘A – 17’ …!… ‘G + 714’

        Répondre
        1. Avatar de CloClo
          CloClo

          https://x.com/RimaHas/status/1969157253618946221

          Répondre
        2. Avatar de CloClo
          CloClo

          Un moment le décompte à quoi sert-il si on ne tire pas les conclusions qui s’imposent ?

          Répondre
          1. Avatar de CloClo
            CloClo

            Encore un décompte :

            https://x.com/LoeilMedias1/status/1969264966902403385

            Alors Otremeros, vu que tu applaudissais au propos du Sultan Turc, en arrives-tu aussi à cette conclusion ?

            Parce qu’arrêter un génocide c’est très bien, comme prendre un doliprane pour la fièvre, mais traiter la maladie c’est mieux non ? Parce que le thermomètre que tu affiches jour après jour, est bien là pour indiquer une maladie non ?

            Enfin si j’en crois certains « médecins » c’est bien de cela dont il s’agit. Valides tu le diagnostic ?

            Répondre
            1. Avatar de Pascal
              Pascal

              @Cloclo
              Avec tes reprises systématiques d’Otromeros, ne lui donnes-tu pas encore plus de visibilité sur le blog ?

              Répondre
              1. Avatar de CloClo
                CloClo

                Je veux entamer une réflexion suite à son propos soutenant la déclaration de Orban sur Israël c’est tout. Propos qui me semblent problématiques comme ceux que je colle de Rima Hassan actuellement sur Israël. Et Il fuit c’est très surprenant, ce n’est pas le sentiment qu’il donnait jusqu’alors dans les échanges. Plus largement je pense que nous tous ne pouvons pas échapper à cette réflexion. On ne peut pas mettre la poussière sous le tapis en permanence. La preuve : voilà le résultat concret, de la haine, des morts, encore des morts, toujours des morts.

                Répondre
                1. Avatar de CloClo
                  CloClo

                  Et étrangement tout cela n’est pas si éloigné en tant que représentation du texte posé au dessus par Paul Jorion sur « une physique du non dit : le refoulement »

                  Répondre
                  1. Avatar de Pascal
                    Pascal

                    Cloclo psychanaliste ! 😉
                    Plus sérieusement, si tu veux engager la réflexion la dessus, est-ce que ce ne serait pas mieux de proposer un billet à Paul ?
                    Qu’en dit Grok ? 😉

                    Répondre
    2. Avatar de Bruno GRALL
      Bruno GRALL

      Merci beaucoup Gaston pour cette édifiante passionnante et éclairante vidéo !
      On pouvait penser Trump bon à rien, mais il est capable de TOUT !

      Répondre
    3. Avatar de Pascal
      Pascal

      @gaston
      Ce que je trouve le plus intéressant dans toute cette analyse, c’est surtout quand il y a la comparaison avec Biden. Dans les deux partis finalement, on sait que le candidat est malade mais on met en place des stratagème pour faire croire que tout va bien. Ce ne sont pas les candidats et leurs faiblesses l’important, c’est pourquoi les appareils des partis renoncent à voir cette réalité et poursuive un scénario qui inévitablement va finir mal.
      Dans le cas de Trump, l’explication de Gartner sur le fait que ses fans sont dans un sentiment d’impuissance et s’identifie à lui, qui représente l’inverse, est éclairant me semble t il. De la même manière, Trump s’est entouré de personnes totalement incompétentes donc, consciemment ou non, sont dans l’impuissance dans un environnement normal mais dans l’environnement de trumpien, elles acquièrent une reconnaissance qu’elles n’auraient jamais pu atteindre. Il y a donc dans cet environnement une glorification de l’incompétence.
      Il y a là un bon sujet pour l’anthropologue mais le notre est déjà bien occupé comme ça. 😉
      C’est là certainement une des raisons de la grande fragilité des institutions démocratiques. Elles ne sont pas armées pour se défendre contre cette dynamique pernicieuse.

      Répondre
  2. Avatar de Pascal
    Pascal

    Trump fait des émules en France, les narcissiques psychopathes lâchent leur refoulé !
    https://www.facebook.com/share/p/165wcbDTuS/

    Répondre
    1. Avatar de konrad
      konrad

      Il y a là quelque chose qui m’échappe et que je trouve inquiétant, comme si j’assistais à une dystopie en réel.
      Je n’ai pas souvenir d’un évènement analogue aussi direct et frontal. Voilà des milliardaires, parmi les plus riches du monde – je pense à Musk – qui à quelques uns possèdent plus que les trois quart de la population mondiale, qui s’insurgent ouvertement et sans gène d’une taxe qui ne les grèverait que l’équivalent d’un pourboire. Cette indécence en dit plus que tous les discours économiques sur la béance du monde.
      Des gens qui ont construit leur fortune en grande partie grâce à des aides publiques, qui se plaignent et même s’insurgent qu’on leur demande justice face à l’impôt.
      Encore un clou dans ce monde moribond qui court à sa perte. Franchement, si on veut la guerre on ne s’y prendrait pas autrement.

      Répondre
      1. Avatar de Pascal
        Pascal

        Il faut comprendre konrad, que quelqu’un comme Bernard Arnault a passé une très mauvaise nuit lorsqu’il a appris qu’il n’était plus « l’homme le plus riche du monde ». Pour ces individus, le nombre de leurs milliards représente leur valeur personnelle (d’homme le plus puissant), leur enlever le moindre million, c’est directement porter atteinte à leur personne, à l’image qu’ils ont d’eux même. Illustration
        https://youtube.com/watch?v=e2LM3Vivc9A&feature=shared
        Ce n’est pas une question de quantité, c’est une question de principe quand son nom faire rayonner la gloire économique de la France dans le monde entier. Mais vous n’avez jamais eu de milliards, vous ne pouvez pas vous rendre compte !😂
        Ne pas oublier non plus, qu’ils ont l’oreille attentive des gouvernements partout dans le monde. Ils sont reçus comme des chefs d’État même si c’est moins médiatisé. Ce sont eux qui définissent la politique qui par conséquent ne peut en aucun cas aller à l’encontre de leurs intérêts. Mettez-vous à leur place !
        Pour reprendre les propos de la vidéo de Gaston, la plupart des grands patrons sont à minima narcissiques et pour un bon nombre psychopathe dans le sens où il n’éprouve pas d’empathie pour les autres. Pour « dégraisser » une entreprise avant de la revendre un bon prix, il est absolument indispensable de n’avoir aucune considération pour les centaines de familles que vous allez mettre sur la paille. D’ailleurs, pour garder bonne conscience, vous ferez faire le sale boulot par un DRH dont le profil sera tout aussi psychopathe mais bien rémunéré.
        « L’empathie est un bug, c’est notre faiblesse » déclaré Musk.
        https://www.ipsnews.net/2025/03/musk-wrong-empathy-not-weakness/
        Oui, quand on est psychopathe, c’est à dire sans empathie, on rêve d’un monde à son image, surtout quand on a la puissance de l’argent.
        Donc, pour ces êtres humains là, la société n’est qu’une source d’énergie où l’on puise les moyens de nourrir indéfiniment son plaisir narcissique. Toute atteinte à ce processus est vécu comme une atteinte personnelle.
        Dans une société où la performance est la valeur axiologique, le psychopathe est le mieux armé pour accéder au pouvoir qui à terme deviendra intenable pour le reste de la société et donc ne pourra se maintenir que part l’autoritarisme et la force.
        J’arrive bien à me mettre dans la peau d’un psychopathe. D’ailleurs, je me demande…🤣

        Répondre
      2. Avatar de Garorock
        Garorock

        C’est pas de payer 2% qui les emmerde, c’est de donner quitus à une injonction populaire qui ne sera pas, et c’est le gros hic, un one shot!
        C’est l’éventuel cliquet qu’ils craignent, celui qui viendrait remettre en question le TINA…

        Répondre
        1. Avatar de Pascal
          Pascal

          Et oui, le monde est là pour leur obéir, pas l’inverse !😉

          Répondre
      3. Avatar de Hervey
        Hervey

        https://hervey-noel.com/sale-temps-pour-les-democraties-4/

        Poésie à décrypter … mais ces choses là sont dites.

        Répondre
  3. Avatar de Hervey
    Hervey

    https://hervey-noel.com/sale-temps-pour-les-democraties-4/

    Poésie à décrypter … mais ces choses là sont dites.

    Répondre

