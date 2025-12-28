Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Brigitte Bardot (1934 – 2025)

9 réponses à “Brigitte Bardot (1934 – 2025)

  1. Avatar de Etienne
    Etienne

    Ah ben merde alors !

    Répondre
  2. Avatar de Enrique
    Enrique

    https://share.google/blQAnNt2kU3NyWroX

    Répondre
  3. Avatar de Pascal
    Pascal

    La beauté du diable 😈
    In memoriam !
    « Son parti de cœur ? Le Front national. Elle épouse en 1992 Bernard d’Ormale, conseiller de Jean-Marie Le Pen. Marine ne lui déplaît pas non plus : « Je souhaite qu’elle sauve la France, elle est la Jeanne d’Arc du XXIe siècle ! » clame-t-elle en 2014 dans Match. « J’aime beaucoup Marine, je l’affirme et je n’ai pas à m’en cacher », ajoute-t-elle dans l’émission « Un jour, une histoire ». »
    https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/mort-de-brigitte-bardot-de-marianne-a-marine-des-prises-de-position-politiques-controversees-28-12-2025-SOKHTSEIJRG3LII7B6SQYPKGBQ.php

    Répondre
  4. Avatar de arkao
    arkao

    Dans le film « Gainsbourg (vie héroïque) » de Joann Sfar (2010), Brigitte Bardot est interprétée par Lætitia Casta:
    https://youtu.be/jk1kgCZ8Ui8

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      Répondre
  5. Avatar de Rienderien
    Rienderien

    Oui, on peut reprocher beaucoup de choses à Brigitte Bardot, mais son œuvre dans l’engagement total de sa vie contre la souffrance animale restera une conscience qui a ouvert une voie politique aux animaux qui n’ont pas de voix.

    Répondre
    1. Avatar de Pascal
      Pascal

      @Rienderien

      Je suis toujours affligé à la mort des « stars », quand le vedettariat l’emporte trop facilement sur le caractère et la personnalité qui parfois n’a pas grand chose à voir avec « l’icône médiatique » qui est avant tout une fiction. Le personnage ne doit pas nous faire oublier la femme.

      Il y a parfois un amour des animaux qui est l’autre face d’une détestation des êtres humains.
      « L’Allemagne nazie a promulgué d’importantes législations relatives aux droits des animaux et à la protection de la nature, avec notamment la loi sur l’abattage des animaux du 21 avril 1933, la loi fondamentale de protection des animaux du 24 novembre 1933 »
      https://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_la_nature_et_des_animaux_sous_le_Troisi%C3%A8me_Reich

      Cela ne veut pas dire que BB avait des accointances nazis mais il y a tout de même de quoi se poser des questions, non ?

      « Au cours des années 2000, l’ancienne star enchaine les condamnations en raison de ses propos sur les immigrés, les musulmans et l’abattage rituel des moutons. Dans son livre Un cri dans le silence paru en 2003, ses propos sur le métissage sont notamment attaqués en justice. « Nous voilà réduits à tirer une fierté politiquement correcte à nous mélanger, à brasser nos gènes, à faire allégeance de nos souches afin de laisser croiser à jamais nos descendances par des prédominances laïques ou religieuses fanatiquement issues de nos antagonismes les plus viscéraux », affirme l’ancienne actrice. Le 10 juin 2004, le tribunal correctionnel de Paris la condamne à une amende de 5000 euros pour les propos de son livre incitant à la haine raciale. »
      https://la1ere.franceinfo.fr/deces-de-brigitte-bardot-avec-les-outre-mer-une-longue-histoire-d-amour-et-de-desamour-1634180.html

      Répondre
    2. Avatar de Pascal
      Pascal

      Enfin un contrepoint au panégyrisme ambiant.
      https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/brigitte-bardot-et-l-extreme-droite-une-liaison-non-officielle-mais-difficile-a-cacher_258668.html

      Répondre
  6. Avatar de Rienderien
    Rienderien

    @Pascal
    Il est évident que je ne cautionne en rien ses positions racistes souvent exacerbées par des coutumes culturelles et religieuses ou les animaux paient un lourd tribut. Je suis aussi consciente qu’il y a parfois un amour des animaux qui est l’autre face d’une détestation des êtres humains, mais que par ce biais on s’empresse de la relier aux nazis concernant les législations relatives aux droits des animaux et de la nature, pour dénaturer une si belle cause qui est de reconnaître la sensibilité animale, est une attitude qui manque de nuance à renverser le bien en mal.

    Répondre

