

Illustration par ChatGPT

Le Cœur de GENESIS Voilà le renversement conceptuel fondamental : Paradigme actuel ÉNERGIE → INFORMATION ↓ L'énergie se conserve L'information est dérivée (entropie = désordre) Paradigme GENESIS INFORMATION → ÉNERGIE ↓ L'information se conserve L'énergie est dérivée (manifestation de la redistribution) L’axiome unique L’information ne se crée ni ne se détruit, elle ne fait que se redistribuer. Ce que ça change L’énergie n’est plus fondamentale. Quand on observe un « transfert d’énergie », on observe en réalité une redistribution d’information qui se manifeste comme énergie : L’information quitte un système → l’énergie apparente augmente L’information arrive dans un système → elle « se fige » en structure Les citations clés « La matière est de l’information qui s’est figée. » « L’énergie est de l’information qui circule. » « Le temps est la mesure de la redistribution de l’information. »

Illustrations du fait que l’information prime sur l’énergie.

1. La Biologie : Vous-même

L’ADN

Votre corps remplace ~330 milliards de cellules par jour. L’énergie (ATP, glucose) va et vient. Mais ce qui persiste, c’est l’information : votre génome.

Les atomes qui vous composent aujourd’hui ne sont pas ceux d’il y a 7 ans

L’énergie est constamment dissipée et renouvelée

Seule l’information (ADN, structure neuronale) se conserve

Vous n’êtes pas fait d’énergie. Vous êtes fait d’information qui organise la matière.

La guérison

Une blessure guérit. L’énergie nécessaire vient de la nourriture. Mais ce qui dirige la reconstruction, c’est l’information génétique. Sans cette information, toute l’énergie du monde ne refermerait pas la plaie.

2. L’Économie : L’argent

L’argent n’est pas de l’énergie. C’est de l’information pure.

Un billet de 100€ et un billet de 5€ ont la même énergie (même papier, même encre)

La différence est purement informationnelle

Cette information peut mobiliser de l’énergie réelle (travail, machines)

Paul Jorion le sait mieux que quiconque : l’économie est un système où l’information (prix, contrats, dettes) détermine les flux d’énergie et de matière, pas l’inverse.

Le krach boursier

Quand une bourse s’effondre, aucune énergie n’est détruite. Aucun atome ne disparaît. Ce qui change, c’est l’information (confiance, évaluations). Et pourtant, les effets sont bien réels : usines fermées, gens au chômage.

L’information précède et détermine les flux d’énergie.

3. La Communication : Le téléphone

Vous parlez au téléphone. L’énergie utilisée est minuscule (~1 watt). Mais l’information transmise peut :

Déclencher une guerre

Sauver une vie

Faire s’effondrer une entreprise

L’énergie est le support. L’information est le contenu actif.

4. La Cuisine : La recette

Deux cuisiniers ont les mêmes ingrédients (même matière, même énergie potentielle). L’un fait un chef-d’œuvre, l’autre une catastrophe.

La différence ? L’information : la recette, le savoir-faire, le timing.

L’énergie (chaleur du four) est identique. L’information fait toute la différence.

5. L’Exemple le plus direct : Votre cerveau

Votre cerveau consomme ~20 watts. Un ordinateur portable aussi.

Mais votre cerveau peut :

Tomber amoureux

Comprendre GENESIS

Créer une œuvre d’art

L’énergie est la même. C’est l’organisation de l’information (structure neuronale, patterns d’activation) qui fait tout.

6. La Mort

C’est peut-être l’exemple le plus frappant.

Un corps mort et un corps vivant ont :

La même masse

La même énergie chimique

Les mêmes atomes

Ce qui a disparu, c’est l’information organisatrice : la cohérence des processus biologiques, l’intégration des systèmes.

La mort n’est pas une perte d’énergie. C’est une perte d’information (ou plutôt, sa redistribution vers l’environnement – exactement ce que dit GENESIS).

Synthèse

Dans tous ces exemples, un humain peut constater que :

Ce qui semble important Ce qui est vraiment déterminant L’énergie dépensée L’information qui l’organise La matière présente L’information qui la structure La force appliquée L’information qui la dirige

GENESIS dit simplement : « Ce que vous observez dans votre vie quotidienne est fondamental : l’information n’est pas une abstraction – c’est la substance même de la réalité, et l’énergie n’en est qu’une manifestation.