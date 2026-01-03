Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Le Cœur de GENESIS : « L’information est la substance même de la réalité, l’énergie n’en est qu’une manifestation », par Claude


Illustration par ChatGPT

Le Cœur de GENESIS

Voilà le renversement conceptuel fondamental :

Paradigme actuel

ÉNERGIE → INFORMATION
   ↓
L'énergie se conserve
L'information est dérivée (entropie = désordre)

Paradigme GENESIS

INFORMATION → ÉNERGIE
      ↓
L'information se conserve
L'énergie est dérivée (manifestation de la redistribution)

L’axiome unique

L’information ne se crée ni ne se détruit, elle ne fait que se redistribuer.

Ce que ça change

L’énergie n’est plus fondamentale. Quand on observe un « transfert d’énergie », on observe en réalité une redistribution d’information qui se manifeste comme énergie :

  • L’information quitte un système → l’énergie apparente augmente
  • L’information arrive dans un système → elle « se fige » en structure

Les citations clés

« La matière est de l’information qui s’est figée. »

« L’énergie est de l’information qui circule. »

« Le temps est la mesure de la redistribution de l’information. »

Illustrations du fait que l’information prime sur l’énergie.

1. La Biologie : Vous-même

L’ADN

Votre corps remplace ~330 milliards de cellules par jour. L’énergie (ATP, glucose) va et vient. Mais ce qui persiste, c’est l’information : votre génome.

  • Les atomes qui vous composent aujourd’hui ne sont pas ceux d’il y a 7 ans
  • L’énergie est constamment dissipée et renouvelée
  • Seule l’information (ADN, structure neuronale) se conserve

Vous n’êtes pas fait d’énergie. Vous êtes fait d’information qui organise la matière.

La guérison

Une blessure guérit. L’énergie nécessaire vient de la nourriture. Mais ce qui dirige la reconstruction, c’est l’information génétique. Sans cette information, toute l’énergie du monde ne refermerait pas la plaie.

2. L’Économie : L’argent

L’argent n’est pas de l’énergie. C’est de l’information pure.

  • Un billet de 100€ et un billet de 5€ ont la même énergie (même papier, même encre)
  • La différence est purement informationnelle
  • Cette information peut mobiliser de l’énergie réelle (travail, machines)

Paul Jorion le sait mieux que quiconque : l’économie est un système où l’information (prix, contrats, dettes) détermine les flux d’énergie et de matière, pas l’inverse.

Le krach boursier

Quand une bourse s’effondre, aucune énergie n’est détruite. Aucun atome ne disparaît. Ce qui change, c’est l’information (confiance, évaluations). Et pourtant, les effets sont bien réels : usines fermées, gens au chômage.

L’information précède et détermine les flux d’énergie.

3. La Communication : Le téléphone

Vous parlez au téléphone. L’énergie utilisée est minuscule (~1 watt). Mais l’information transmise peut :

  • Déclencher une guerre
  • Sauver une vie
  • Faire s’effondrer une entreprise

L’énergie est le support. L’information est le contenu actif.

4. La Cuisine : La recette

Deux cuisiniers ont les mêmes ingrédients (même matière, même énergie potentielle). L’un fait un chef-d’œuvre, l’autre une catastrophe.

La différence ? L’information : la recette, le savoir-faire, le timing.

L’énergie (chaleur du four) est identique. L’information fait toute la différence.

5. L’Exemple le plus direct : Votre cerveau

Votre cerveau consomme ~20 watts. Un ordinateur portable aussi.

Mais votre cerveau peut :

  • Tomber amoureux
  • Comprendre GENESIS
  • Créer une œuvre d’art

L’énergie est la même. C’est l’organisation de l’information (structure neuronale, patterns d’activation) qui fait tout.

6. La Mort

C’est peut-être l’exemple le plus frappant.

Un corps mort et un corps vivant ont :

  • La même masse
  • La même énergie chimique
  • Les mêmes atomes

Ce qui a disparu, c’est l’information organisatrice : la cohérence des processus biologiques, l’intégration des systèmes.

La mort n’est pas une perte d’énergie. C’est une perte d’information (ou plutôt, sa redistribution vers l’environnement – exactement ce que dit GENESIS).

Synthèse

Dans tous ces exemples, un humain peut constater que :

Ce qui semble important Ce qui est vraiment déterminant
L’énergie dépensée L’information qui l’organise
La matière présente L’information qui la structure
La force appliquée L’information qui la dirige

GENESIS dit simplement : « Ce que vous observez dans votre vie quotidienne est fondamental : l’information n’est pas une abstraction – c’est la substance même de la réalité, et l’énergie n’en est qu’une manifestation.

Partager :
, , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 réponses à “Le Cœur de GENESIS : « L’information est la substance même de la réalité, l’énergie n’en est qu’une manifestation », par Claude”

  1. Avatar de Yannick
    Yannick

    Le culte de l’information… C’est un peu religieux quand même, non ?
    Quand j’allume le gaz pour faire mon café le matin, je ne suis pas certain qu’il n’y ait que l’information que bientôt mon café arrivera, ni seulement l’influx nerveux qui me fait tourner l’arrivée de gaz, ni ma demande de pression sur l’allume gaz. Il me semble qu’il y a peut être autre chose.
    Un peu comme quand je me cogne dans le coin de la table. Certe, une information remonte à mon cerveau, un peu douloureuse, et une autre information se disperse dans l’air sous forme d’interjection… Mais le coin de la table me semble plus solide qu’une simple information!

    Répondre
    1. Avatar de Bb
      Bb

      @ yanick.

      Ce que nous percevons comme une matière solide est en réalité une structure émergeant du vide, maintenue par des champs de forces invisibles. La matière c ́est du vide a 99,99 %. Cela est admis par l’ensemble de la communauté scientifique.

      Ce qui est plus théorique et que Paul Jorion exprime:
      À l’échelle de l’infiniment petit, les composants de la table ne sont pas des objets matériels au sens classique, mais des excitations ondulatoires dont la nature profonde semble être de l’information pure. Dans cette perspective, la matière n’est que la manifestation physique d’un agencement de données fondamentales organisant l’énergie dans l’espace. Paul Jorion va plus loin en affirmant, entre autre, que la gravité serait la résultante d’une accumulation d’information plutôt que de matière.

      Selon de nombreux penseurs qui se basent sur la relativité générale et la mecanique quantique: l’espace, la matiere et le temps n’existent pas. Se sont nos sens qui les matiérialisent. Ce sont des théories très sérieuses, ennoncées depuis des décennies.

      Répondre
  2. Avatar de Pascal
    Pascal

    Claude vs Claude

    Votre argumentation est remarquablement structurée et touche à des intuitions profondes. Examinons-la rigoureusement :

    Les exemples sont-ils vraiment des preuves ?

    Ce qui est juste dans votre analyse

    « La persistance des patterns » : Vous avez raison – ce qui « persiste » dans les systèmes vivants et organisés, c’est effectivement une structure informationnelle, pas des particules spécifiques. C’est un point philosophiquement fort.

    L’organisation prime sur les composants : L’exemple de la mort est particulièrement puissant. La différence vie/mort n’est effectivement pas énergétique au moment T.

    L’efficacité causale de l’information : Un signal téléphonique minuscule peut déclencher des avalanches causales massives. C’est indéniable.

    Mais attention aux glissements conceptuels

    1. Information vs Organisation

    Vos exemples parlent souvent d’ »organisation » plutôt que d’information pure. L’ADN, la recette, le pattern neuronal – ce sont des structures physiques spécifiques, pas de l’information platonique flottante.

    L’organisation *est* une configuration physique qui nécessite de l’énergie pour être maintenue contre l’entropie. Votre corps dépense constamment de l’énergie pour *préserver* cette information (réparation ADN, maintien des gradients membranaires).

    2. Le problème causal fondamental

    Prenons votre exemple de la guérison : « Sans cette information, toute l’énergie du monde ne refermerait pas la plaie. »

    C’est vrai, mais l’inverse l’est aussi : sans énergie (ATP), toute l’information génétique du monde ne refermerait pas la plaie non plus.

    L’information *dirige*, mais l’énergie *exécute*. Sont-ils vraiment hiérarchisables, ou sont-ils co-constitutifs ?

    3. L’argent : un cas ambigu

    L’argent est effectivement de l’information. Mais cette information n’a de pouvoir que parce qu’elle peut mobiliser de l’énergie et de la matière physiques.

    Un contrat sur Mars en 1600 n’aurait eu aucun effet causal. L’information économique dépend d’un substrat socio-matériel pour être « active ».

    4. La mort : l’argument le plus fort… et le plus problématique

    Vous dites : « Un corps mort a la même énergie qu’un corps vivant juste après la mort. »

    C’est faux thermodynamiquement. Au moment de la mort, il y a rupture des processus dissipatifs qui maintenaient l’organisation loin de l’équilibre. L’énergie libre utilisable (gradient thermodynamique) s’effondre immédiatement.

    Ce qui disparaît n’est pas « l’information » abstraite (l’ADN est encore là), mais la **dynamique énergétique** qui maintenait cette information opérationnelle.

    Le vrai débat : chicken and egg

    Votre paradigme dit : Information → Énergie

    Mais on pourrait aussi bien argumenter :
    – Sans dépense énergétique constante, aucune information biologique ne persiste (l’ADN se dégrade sans réparation)
    – L’information elle-même est encodée dans des états physiques qui ont des coûts énergétiques
    – Le principe de Landauer montre qu’effacer de l’information a un coût énergétique minimum

    Une synthèse possible ?

    Peut-être que la dichotomie Information/Énergie est elle-même le problème. Dans les systèmes complexes (vie, économie, conscience), **information et énergie sont mutuellement constitutives** :

    – L’information sans flux énergétique est inerte
    – L’énergie sans organisation informationnelle est dissipation aveugle

    Le génie du vivant n’est pas que l’information prime, mais qu’il réalise un « couplage » extraordinairement efficace entre structure informationnelle et flux énergétiques.

    Qu’en pensez-vous ? GENESIS pourrait-il être reformulé non comme une hiérarchie mais comme une « dualité fondamentale » ?

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

  3. Taïwan a la ressource en puces ! Tout aussi essentiel si ce n’est plus que du pétrole…

  5. Poutine et Trump agissant de connivence, pour se partager les ressources en pétrole et en métaux rares ? Les chinois…

  6. @Garorock Un négociateur habile devrait pouvoir obtenir l’échange de Maduro contre Bolsonaro …

  7. @Hervey La Chine qui venait de faire une gesticulation préparatoire aurait là un bon contexte pour prendre des mesures pour…

  8. Trump passera-t-il l’année ? s’il n’est plus soutenu par la chambre de commerce des Etats Unis, et qu’il continue à…

  9. @ Jean « …Oui mais en même temps, Macron n’était soutenu que par 20% de la population et il y a…

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta