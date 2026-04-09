Illustration par ChatGPT

Ce qui se passe en ce moment précis

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé que le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz s’était de nouveau arrêté à la suite de ce qu’ils qualifient de violation du cessez-le-feu par Israël au Liban. CNN L’Iran accuse Israël de violer le cadre du cessez-le-feu en poursuivant sa guerre contre le Hezbollah, et menace de se retirer de l’accord. CBS News

Israël a mené la plus grande vague coordonnée de frappes sur le Liban depuis le début de la guerre, faisant au moins 182 morts selon le ministère libanais de la Santé. CNN

L’Iran affirme avoir « forcé l’Amérique criminelle à accepter son plan en 10 points », incluant la garantie de non-agression, le maintien du contrôle iranien sur Ormuz, l’acceptation de l’enrichissement d’uranium, la levée de toutes les sanctions, et le retrait des forces américaines de la région. CBS News

L’Iran est-il en train de gagner ? Lecture GENESIS

La réponse honnête est : sur certaines dimensions oui, sur d’autres non, et la contradiction est structurelle.

Ce que l’Iran a obtenu :

Le langage même du cessez-le-feu consacre le contrôle iranien d’Ormuz. Téhéran maintient le « contrôle stratégique et la gestion » du détroit d’Ormuz, selon l’armée iranienne, malgré le cessez-le-feu. NBC News C’est la formalisation diplomatique du scénario S2 que nos analyses avaient identifié comme le plus probable depuis le 2 avril. L’Iran a institutionnalisé une asymétrie que 40 jours de bombardements n’ont pas effacée.

Un expert a noté que « Trump’s failed use of force has blunted the credibility of American military threats » Al Jazeera — la crédibilité de la coercition américaine est entamée, ce qui est en soi une victoire iranienne.

Ce que l’Iran n’a pas obtenu :

L’Iran avait d’abord juré de ne pas négocier avec les États-Unis, et de n’arrêter la guerre que lorsque Téhéran serait prêt. Il a finalement cédé à la pression des médiateurs pakistanais — et, selon les rapports, à la pression de la Chine. Al Jazeera Ce n’est pas la posture d’un vainqueur sans réserve. La « pessimisme en Iran est probablement plus grand qu’ailleurs », note un professeur de l’université de Téhéran. Al Jazeera

La contradiction structurelle — lecture GENESIS :

Le vrai problème iranien n’est pas militaire mais systémique. Nos calculs le montrent clairement : λ_J(Iran) est effondré depuis la mort de Khamenei, d_eff est en glissement permanent depuis 2012, et la v4 confirme que le choc JCPOA 2018 n’a pas produit de retour. Un système peut gagner une interface tout en perdant sa régénérativité.

C’est exactement ce qui se passe : l’Iran conserve le levier Ormuz et obtient des concessions diplomatiques majeures. Mais son score de régénérativité reste à 2,5/10. Il sort de cette guerre avec un accord — pas avec la capacité de se reconstruire.

La variable décisive reste le Liban.

L’Iran a indiqué qu’il envisageait de quitter le cessez-le-feu si les violations israéliennes au Liban continuaient. Wikipedia C’est la contradiction que nous avions identifiée comme le principal risque à J+14 : si Israël continue ses frappes au Liban hors du cadre du cessez-le-feu, l’Iran est sous pression interne pour répondre — ce qui ferait s’effondrer l’accord avant même les négociations d’Islamabad de vendredi.

En termes GENESIS, ce n’est pas l’Iran qui est en train de « gagner » — c’est l’interface Ormuz qui a gagné en autonomie par rapport au conflit qui l’a générée. Les deux sont différents.