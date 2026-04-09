Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

L’Iran est-il en train de gagner ? Lecture GENESIS

Illustration par ChatGPT

Ce qui se passe en ce moment précis

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé que le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz s’était de nouveau arrêté à la suite de ce qu’ils qualifient de violation du cessez-le-feu par Israël au Liban. CNN L’Iran accuse Israël de violer le cadre du cessez-le-feu en poursuivant sa guerre contre le Hezbollah, et menace de se retirer de l’accord. CBS News

Israël a mené la plus grande vague coordonnée de frappes sur le Liban depuis le début de la guerre, faisant au moins 182 morts selon le ministère libanais de la Santé. CNN

L’Iran affirme avoir « forcé l’Amérique criminelle à accepter son plan en 10 points », incluant la garantie de non-agression, le maintien du contrôle iranien sur Ormuz, l’acceptation de l’enrichissement d’uranium, la levée de toutes les sanctions, et le retrait des forces américaines de la région. CBS News

L’Iran est-il en train de gagner ? Lecture GENESIS

La réponse honnête est : sur certaines dimensions oui, sur d’autres non, et la contradiction est structurelle.

Ce que l’Iran a obtenu :

Le langage même du cessez-le-feu consacre le contrôle iranien d’Ormuz. Téhéran maintient le « contrôle stratégique et la gestion » du détroit d’Ormuz, selon l’armée iranienne, malgré le cessez-le-feu. NBC News C’est la formalisation diplomatique du scénario S2 que nos analyses avaient identifié comme le plus probable depuis le 2 avril. L’Iran a institutionnalisé une asymétrie que 40 jours de bombardements n’ont pas effacée.

Un expert a noté que « Trump’s failed use of force has blunted the credibility of American military threats » Al Jazeera — la crédibilité de la coercition américaine est entamée, ce qui est en soi une victoire iranienne.

Ce que l’Iran n’a pas obtenu :

L’Iran avait d’abord juré de ne pas négocier avec les États-Unis, et de n’arrêter la guerre que lorsque Téhéran serait prêt. Il a finalement cédé à la pression des médiateurs pakistanais — et, selon les rapports, à la pression de la Chine. Al Jazeera Ce n’est pas la posture d’un vainqueur sans réserve. La « pessimisme en Iran est probablement plus grand qu’ailleurs », note un professeur de l’université de Téhéran. Al Jazeera

La contradiction structurelle — lecture GENESIS :

Le vrai problème iranien n’est pas militaire mais systémique. Nos calculs le montrent clairement : λ_J(Iran) est effondré depuis la mort de Khamenei, d_eff est en glissement permanent depuis 2012, et la v4 confirme que le choc JCPOA 2018 n’a pas produit de retour. Un système peut gagner une interface tout en perdant sa régénérativité.

C’est exactement ce qui se passe : l’Iran conserve le levier Ormuz et obtient des concessions diplomatiques majeures. Mais son score de régénérativité reste à 2,5/10. Il sort de cette guerre avec un accord — pas avec la capacité de se reconstruire.

La variable décisive reste le Liban.

L’Iran a indiqué qu’il envisageait de quitter le cessez-le-feu si les violations israéliennes au Liban continuaient. Wikipedia C’est la contradiction que nous avions identifiée comme le principal risque à J+14 : si Israël continue ses frappes au Liban hors du cadre du cessez-le-feu, l’Iran est sous pression interne pour répondre — ce qui ferait s’effondrer l’accord avant même les négociations d’Islamabad de vendredi.

En termes GENESIS, ce n’est pas l’Iran qui est en train de « gagner » — c’est l’interface Ormuz qui a gagné en autonomie par rapport au conflit qui l’a générée. Les deux sont différents.

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29 réponses à “L’Iran est-il en train de gagner ? Lecture GENESIS

  1. Avatar de Alex
    Alex

    Finalement, GENESIS nous raconte ce qui se disait déjà hier sur tous les plateaux télé. Une raison de plus pour en revenir à l’analyse personnelle et à l’avis d’un individu intelligent réfléchissant par lui-même.

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    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      J’aurais hélas bien du mal à le savoir : je ne regarde pas la télé !

      Mais je sais ce que nous allons faire : vous allez chaque jour me faire des résumés des analyses géniales de la guerre en Iran que vous aurez entendues à la télé. Je les lirai avant de faire un éventuel billet et je cesserai ainsi de perdre mon temps à publier ici des analyses que tout le monde connaît déjà (cela me permettra de me reposer un peu dans mon vieil âge).

      L’alternative serait évidemment que vous ne perdiez pas votre temps systématiquement en venant lire ici des trucs que vous connaissez déjà grâce à la télé du jour d’avant (cela vous permettra de vous reposer un peu dans votre propre vieil âge).

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      1. Avatar de Alex
        Alex

        Je dois reconnaître que vous avez raison, je ne vais pas perdre mon temps à m’informer une deuxième fois de ce que je sais déjà et encore moins à retranscrire tout ce qui passe par la tête des commentateurs qui font leurs choux gras d’une actualité morbide.

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  2. Avatar de Richelieu
    Richelieu

    Nous assistons en direct à la chute de la météorite Trump avec 5 ans de décalage …

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  3. Avatar de un lecteur
    un lecteur

    Bibi n’a strictement rien concrétisé. Trump pas content !
    Les alliés de l’Iran leur imposent une contrainte de temps pour obtenir des résultats.
    Trump est en train de tout perdre.
    Concrétement
    Bibi = 0
    Iran = 0
    Trump < 0
    Bibi a intérêt à bien se cacher !

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  4. Avatar de Hervey
    Hervey

    Peut-on regarder cette actualité comme on suit les échanges entre joueurs sur un cour de tennis, anticiper le prochain point gagnant et l’avantage au score ?
    Non.
    Ici, il n’y a pas d’arbitre. De plus, il n’y a pas de règle écrite.
    Le public peut-il influencer les joueurs. Peut-il être déterminant ? Là, pas de réponse.

    Nous sommes seulement spectateurs.

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    1. Avatar de Jean-Baptiste AUXIETRE
      Jean-Baptiste AUXIETRE

      L’un joue aux échecs et tente le pat final quand cela a commencé par échec au roi (mais pas mat, mort au roi, vive le roi), l’autre joue au poker et là à date il a plus de jetons qu’au départ. Donc les deux peuvent « gagner » à leur propre jeu et chacun sait parfaitement à quel jeu il joue et ses propres règles ! (On voit bien l’avance des pions (drônes) d’abord puis, mais quand même plus tard, les fous et chevaux (missiles), les kilos d’Uranium (les tours) etc..de l’autre coté les relances et les bluffs. Donc non il n’y a que ceux qui ne veulent pas voir qui croient qu’il n’y a ni arbitre (Chine, Russie) ni règles (la guerre et un droit prétendu « international » (qui ne l’est pas en fait) de la mer non applicable pour Israël et l’Iran !

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      1. Avatar de Hervey
        Hervey

        @Jean-Baptiste AUXIETRE

        Je vois russes chinois (ou autres) comme des spectateurs-supporters (chacun ayant les siens). Pas comme des arbitres.
        Quant aux règles et au droit on voit en de telles circonstances, comment on les contourne et ou comment on en vient à contester sans sourciller les premiers accords (non écrits semble-t-il) d’un cesser le feu.

        Pour savoir qui va payer, on peut aisément deviner :

        https://hervey-noel.com/qui-va-payer/

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        1. Avatar de Garorock
          Garorock

          Les russes et les chinois ne veulent qu’une chose : que Donald regagne ses pénates et aille faire mumuse avec Cuba et le Groenland et laisse Bibi se démerder tout seul.
          Chacun son territoire et le pétrole sera bien gardé.

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          1. Avatar de Garorock
            Garorock

            Et qu’il se barre de l’OTAN. Of course!

            Répondre
            1. Avatar de Ruiz
              Ruiz

              @Garorock Quelle procédure employer pour exclure la nation Trumpienne de l’Otan ?
              Malgré les concessions de bases ce n’est pas un club de supporters.

              Répondre
  5. Avatar de Arnaud Castex
    Arnaud Castex

    Un titre plus juste ne serait il pas: « le régime iranien est-il en train de gagner? » ?

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  6. Avatar de ilicitano
    ilicitano

    Un article d’aurelien2022

    https://aurelien2022.substack.com/p/how-it-is

    Résumé par l’IA

    Voici une **synthèse structurée** des idées principales de l’article *« How It Is »* d’Aurelien,

    ## 🧭 Thèse générale
    L’auteur soutient que **la nature du pouvoir militaire, économique et politique mondial a basculé**, révélant une **érosion profonde des capacités occidentales**, particulièrement celles des États‑Unis.
    La crise iranienne agit comme un **moment de vérité** : elle ne change pas la réalité, elle la **rend visible**.

    ## ⚔️ 1. Transformation du champ de bataille
    – Les **plateformes coûteuses** (avions, navires, systèmes complexes) sont désormais **vulnérables** aux drones et missiles modernes.
    – Les **défenses occidentales** ne peuvent plus garantir la protection de leurs bases ou flottes.
    – Les **stocks d’armements** (ex. Tomahawk) sont insuffisants et difficiles à reconstituer.
    – Le matériel américain est **vieux**, difficile à maintenir, et souvent irréparable.

    **Conséquence :** la capacité militaire réelle de l’Occident est **inférieure à ce qu’elle prétend être**.

    ## 🌍 2. Recul stratégique de l’Occident
    – Les États‑Unis sont déjà :
    * **non pertinents en Europe** face à la Russie,
    * **incapables de défier la Chine** en Asie,
    * et désormais **évincés du Moyen‑Orient**.
    – Les bases américaines sont vulnérables, parfois abandonnées.
    – Les flottes ne peuvent plus s’approcher des zones contestées sans risque disproportionné.

    **Résultat :** fin de l’ère des **interventions expéditionnaires** occidentales.

    ## 🧩 3. Incapacité doctrinale et culturelle
    – Les doctrines occidentales reposent sur des hypothèses obsolètes :
    – supériorité aérienne garantie
    – conflits courts
    – adversaires « compréhensibles »
    – L’Iran a utilisé une doctrine inattendue, que les États‑Unis **n’ont pas su interpréter**.

    **Conclusion :** même avec de nouveaux équipements, l’Occident **ne sait plus comment se battre** dans les guerres modernes.

    ## 🏭 4. Fragilité industrielle et logistique
    – Les chaînes d’approvisionnement mondialisées rendent la production militaire occidentale **dépendante de composants étrangers**.
    – Les armées occidentales sont optimisées pour le **temps de paix**, avec stocks minimaux.
    – Les pays producteurs de matières premières découvrent leur **pouvoir de coercition**.

    ## 🧨 5. Rééquilibrage mondial du pouvoir
    Les gagnants actuels : **Iran, Russie, Chine**
    – États continentaux/littoraux, orientés vers la défense de leur région.
    – Leurs forces sont adaptées à la guerre moderne : missiles, drones, défense aérienne dense.

    L’Occident, lui, a misé sur des systèmes trop complexes, trop chers, trop polyvalents — et désormais **inadaptés**.

    ## 🎓 6. Déclin de l’influence occidentale « douce »
    – Les pays non occidentaux se formaient traditionnellement dans les académies militaires occidentales.
    – L’attrait persiste par inertie, mais l’Occident **perd son prestige** :
    – ses armées ne gagnent plus
    – ses bureaucraties ne sont plus des modèles
    – ses industries ne sont plus leaders (ex. trains → Chine)

    ## 🧠 7. Effondrement des mythes : hégémonie et « AI »
    – Le mythe de l’« hégémonie américaine » était **du marketing**, non une réalité.
    – L’« AI » est décrite comme une **bulle spéculative** dépendante :
    * d’énergie
    * de puces
    qui seront bientôt rares.
    – Les grandes figures tech (Musk, Zuckerberg, Altman…) verront leurs empires fragilisés.

    ## 🇺🇸 8. Conséquences politiques internes
    ### Pour les États‑Unis
    – Choc existentiel : découverte brutale des limites réelles du pays.
    – Passage d’un rôle de **donneur d’ordres** à celui de **demandeur**.
    – Risque de **crise politique majeure** si le système ne peut accepter la réalité.

    ### Pour l’Europe
    – L’idéologie libérale‑normative ne répond à **aucune crise matérielle** (famine, énergie, sécurité).
    – Les États sont **désorganisés**, sans compétences techniques, sans vision.
    – Les normes ne nourrissent personne : « on ne mange pas des normes ».

    ## 🔦 9. Le moment de vérité
    La crise iranienne n’a pas changé le monde :
    elle a **révélé** ce qui était déjà vrai mais caché par l’illusion, la propagande et l’auto‑hypnose.

    > « Ce n’est pas que les choses ont changé : c’est que nous les voyons enfin telles qu’elles sont. »

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    1. Avatar de Otromeros
      Otromeros

      A terme..

      Mais à l’instant, secondes après secondes, ce que doivent « vivre » les libanais.. en français détaillé/décodé… qui fait mal.., très mal :
      (Médiapart : Daniel Meier, professeur à Sciences Po Grenoble )

      …(…)…
      La poursuite de la guerre de 2024

      Israël dissocie sa guerre contre l’Iran de celle qu’il mène au Liban, chez son voisin du nord.
      « Pour les Israéliens, le Liban est un dossier en soi, qui traîne sur une table depuis 1978. Quand bien même le gouvernement israélien aujourd’hui justifie ce qu’il fait au Liban par la chasse au Hezbollah, en réalité il a des visées bien différentes qui sont celles de l’ensemble du territoire du sud du Liban », déjà occupé entre 1982 et 2000 et riche en eau , rappelle Daniel Meier, professeur de science politique à l’IEP de Grenoble, spécialiste du Liban.

      Le gouvernement israélien a fait peu de mystère, ces dernières semaines, de son intention de rester dans la zone qui sépare la frontière libano-israélienne du fleuve Litani, une trentaine de kilomètres plus au nord.
      Le ministre des finances israélien, le suprémaciste juif Bezalel Smotrich, a carrément appelé à l’annexion d’une partie du territoire libanais et encouragé à répéter à Beyrouth les crimes commis à Gaza.

      L’opération militaire israélienne lancée le 2 mars, en réponse à des tirs du Hezbollah qui n’ont causé aucun dégât, est la continuation de celle de 2024.
      En tuant notamment le dirigeant du Hezbollah, Hassan Nasrallah, Israël espérait alors désorganiser la milice chiite libanaise et l’affaiblir définitivement pour conquérir des territoires.
      La guerre ne s’est jamais vraiment arrêtée : fin novembre 2025, soit près d’un an après le cessez-le-feu, plus de 330 personnes avaient été tuées au Liban par Israël, dont au moins 127 civils.

      Les Israéliens sentent bien que si on les oblige à arrêter la guerre maintenant, ils seront loin d’avoir atteint leurs objectifs militaires.

      Cette dévastation s’accompagne de la « destruction systématique, massive de l’ensemble des villages de la frontière. Jusqu’à trente-quatre villages ont été ciblés et quasiment réduits à néant en 2024 et, aujourd’hui, il semble que ce soit plus d’une cinquantaine .
      L’armée [israélienne] a fait des incursions nocturnes pendant les quatorze derniers mois pour dynamiter les maisons qui avaient survécu », décrit Daniel Meier.
      Israël vise à « empêcher toute vie de renaître » dans la zone qu’il préempte, explique le chercheur, auteur du livre Le Liban : du mythe phénicien aux périls contemporains (Le Cavalier bleu, 2025), qui rappelle la « terreur » que font régner les drones israéliens qui bourdonnent en permanence dans le sud du pays, « qui espionnent et qui tuent ».

      Malgré sa puissance militaire, Israël engrange peu de réelles avancées sur le terrain.
      « Le Hezbollah fait quarante commandos tous les jours au sud du Liban, souligne Daniel Meier.
      Les Israéliens sentent bien que si on les oblige à arrêter la guerre maintenant, ils seront loin d’avoir atteint leurs objectifs militaires. »
      Le désarmement du Hezbollah semble impossible par la force – l’armée israélienne elle-même l’a admis la semaine dernière, indiquant que seul le gouvernement libanais pourrait contraindre la milice chiite à rendre son arsenal militaire….L’organisation fondée en 1982 pour résister à l’invasion israélienne au Liban n’est pas seulement un mouvement armé, elle s’appuie sur un parti politique et dispose d’une solide base populaire.
      …(…)…

      ‘Vae victis..!’

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      1. Avatar de Garorock
        Garorock

        Hé oui va bien falloir qu’ils les mettent quelque part les Palestiniens si le Donald veut ses jaccuzis sur la plage de Gaza!
        C’est quand même mieux qu’un nouveau génocide…

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        1. Avatar de Garorock
          Garorock

           » Le guide suprême affirme que l’Iran est déterminé à venger son père assassiné.
          Une déclaration attribuée à Mojtaba Khamenei , le guide suprême iranien , qui n’a toujours pas été vu ni entendu en public, vient d’être diffusée par les médias d’État.

          Il a déclaré que l’Iran restait déterminé à « venger » son père, assassiné le premier jour de la guerre, et toutes les personnes tuées pendant la guerre :

          L’Iran ne recherche pas la guerre mais ne renoncera pas à ses droits et considère tous les fronts de résistance comme une entité unifiée.

          Nous exigerons assurément réparation pour chaque dommage infligé, le prix du sang des martyrs et l’indemnisation des blessés de cette guerre .

          Il aurait également déclaré que l’Iran allait faire entrer la gestion du détroit d’Ormuz dans une nouvelle phase . »

           » « J’ai parlé avec Bibi et il va rester discret. Je pense simplement que nous devons être un peu plus discrets », a déclaré Trump, ajoutant qu’il pensait qu’Israël « réduisait » ses opérations au Liban (là encore, rien ne le prouve). « 

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      2. Avatar de Otromeros
        Otromeros

         » Au Liban, une souveraineté sans défense : l’armée, l’État, et les armes du Hezbollah.
        Dans cet article, Ziad Abu-Rish offre un rare éclairage de l’histoire sur l’armée libanaise, depuis ses origines jusqu’à ses développements les plus récents.
        Il montre que l’armée libanaise est structurellement incapable de défendre le Liban contre l’expansionnisme israélien et que la raison d’être du Hezbollah est précisément d’assumer le rôle de dissuasion et de refoulement de l’armée coloniale israélienne.

        https://www.contretemps.eu/souverainete-sans-defense-larmee-letat-et-les-armes-du-hezbollah/

        ((Publication de tendance communiste revendiquée clairement.. ce qui ne change rien à son intérêt..))

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  7. Avatar de Ruiz
    Ruiz

    Netanyahou habitue progressivement l’opinion publique à des transgressions majeures, Les bombardements au centre de d’une capitale comme Beyrouth au prétexte d’aider le gouvernement légal à se débarasser d’une milice dont la branche politique est au parlement en est le dernier exemple.
    L’Iran en acceptant le cessez le feu avec les États-Unis englobait implicitement une extension à ses proxy comme Israël, qui n’a même pas été consulté semble-t-il, Trump étant soucieux de se sortir d’un mauvais pas, et au second front qu’il avait déclenché au Liban à travers le Hezbollah fournissant un prétexte à une riposte en attente préparée de longue date.

    Est-ce qu’une maitrise aérienne au dessus d’une population civile largement déplacée serait hors de portée d’une base à Chypre et d’un Charles de Gaulle voire de la Turquie, à supposer que le Hezbollah respecte un cessez le feu strict hors des frontières du Liban ?
    Tout autant justifiée qu’une intervention dans les affaires intérieures lybiennes en son temps.

    Répondre
  8. Avatar de pierre guillemot
    pierre guillemot

    Péché carbone (CO2). La Chine, l’Australie, le Vietnam, et d’autres que je suis trop paresseux pour retrouver, vont se rappeler qu’ils ont sous leur terre du charbon, qu’il était si facile de remplacer par du pétrole et du gaz qui arrivent en flottant sur la mer, mais que la fantaisie de quelques puissants qui habitent l’autre côté du monde menace de disparition au moins de temps en temps. Ils vont se remettre à creuser, et à brûler le charbon. Péché alourdi. Ou bien ils vont continuer ce qu’ils ont commencé : compter sur le soleil qui brille partout et tout ce qu’il faut mettre autour pour que son énergie soit utilisable. Les Chinois ont déjà et sont prêts à fournir les autres. Péché allégé.

    Il y a cinq ans nous avions eu la grande expérimentation mondiale de l’arrêt d’une grande partie de la consommation futile (les voyages en premier), en invoquant une grande peur (ceux qui croient que c’était vrai et que nous serions tous morts sans … sont devenus une minorité, mais il y a d’autres trucs). Cette année nous expérimentons les conséquences de la disparition d’un cinquième des ressources en énergie de notre monde, obtenue avec des moyens très modestes. Est-ce une catastrophe quand le monde s’arrête de tourner ? Ca n’a pas encore duré assez longtemps pour qu’on puisse publier des résultats. Le monde mondialisé est vraiment intéressant.

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    1. Avatar de Garorock
      Garorock

      Sûrement plus interressant lorsqu’on dérive en voilier sur le Nil que lorsqu’on a une casemate en première ligne au sud Liban…
      @Pierrot la sardine est peinard : le grand panda de Pangolie veille sur lui!
      😎

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      1. Avatar de pierre guillemot
        pierre guillemot

        La croisière en voilier remontant le Nil est un sommet de consommation futile. Le trajet de ma petite ville à l’aéroport. Une nuit à l’hôtel au bord des pistes. Un vol matinal Orly-Louxor en Airbus 320, compagnie française. Une dizaine de personnes pour servir douze passagers (nous n’étions que huit). Un vol du soir Louxor-Orly (l’aéroport de Louxor ne sert que pour recevoir les avions de touristes européens le temps d’échanger les passagers, et envoyer les avions de pêlerins vers La Mecque). Une nouvelle nuit à l’hôtel au bord des pistes avant le retour dans ma petite ville. Les Egyptiens n’ont reçu qu’une part minime de l’argent dépensé (même l’armateur du bateau est un Occidental).

        La guerre est un moyen plus prestigieux de consommer futilement, c’est indéniable. La magnificence de la réflexion intelligente artificielle que je viens de lire en témoigne. Et ceux qui investissent dans la production des engins qui s’entre-détruiront agissent sagement. Dommage que des êtres humains soient consommés aussi, mais beaucoup moins qu’il y a 80 ans.

        Dans quelques mois, nous serons confortés dans notre avenir de consommateurs, ou bien nous serons revenus au temps des cartes d’alimentation et des bons d’essence (j’y étais déjà, mais je n’ai pas vu, on m’a raconté après). Minute égoïste.

        Répondre
    2. Avatar de Ruiz
      Ruiz

      @pierre guillemot L’idée de test préparatoires pour préparer le paramétrage de la simulation d’une dynamique de catastrophe est fascinante.

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      1. Avatar de pierre guillemot
        pierre guillemot

        Dessein intelligent. Ce que nous vivons en ce moment est-il le résultat de notre volonté collective, ou une expérimentation menée par une espèce supérieure qui a la planète Terre comme tube à essais ? En notant que dans ce cas le précédent cycle d’expérimentation de rupture à l’échelle mondiale (1937-1939-1941-1945) est passé trop près de l’extermination des sujets (nous) pour que des précautions ne soient pas prises cette fois.

        Répondre
  9. Avatar de Otromeros
    Otromeros

     » C’est une affaire récente passée relativement inaperçue.
    Elle peut paraître loufoque, mais elle dit beaucoup de ce que sont devenues la classe politique et la société israéliennes dans leur grande majorité.
    Ex-premier ministre de juin 2021 à juin 2022, Naftali Bennett, politicien religieux ultranationaliste, mais qui n’a pas adhéré à la mouvance messianique des ministres Itamar Ben Gvir et Betzalel Smotrich, cherche à se forger un profil de rassembleur — et donc de meilleure alternative au premier ministre Benyamin Nétanyahou — dans la perspective des futures élections législatives prévues dans huit mois, si elles ne sont pas avancées.
    Or, comment se positionner en Israël quand on veut afficher sa différence ?…
    …En étant – si j’ose dire – plus catholique que le pape…C’est-à-dire, par les temps qui courent, se montrer plus belliqueux encore que Nétanyahou.

    Bennett a trouvé. Il sait, lui, quelle est la prochaine guerre existentielle qu’Israël devra impérativement mener.
    Alors que Nétanyahou projette que la guerre en Iran « durera encore plusieurs semaines »
    , et au moment même où le président Donald Trump, à l’inverse, assure que la guerre en Iran va « cesser assez rapidement », Bennett a expliqué devant un groupe de notables du judaïsme étatsunien en visite en Israël, qu’« une nouvelle menace émerge : la Turquie ». Car, « et je le dis haut et fort, la Turquie est le nouvel Iran » ; Recep Tayyip Erdoğan, le président turc, est « un homme sophistiqué et dangereux qui cherche à encercler Israël », a jugé Bennett ; et son pays manigance la création d’une nouvelle alliance, qui rassemblerait « contre Israël l’Arabie saoudite et un axe sunnite hostile avec le Pakistan nucléarisé »
    …(…)…

    https://orientxxi.info/Israel-Comment-demeurer-une-Super-Sparte

    .

    Répondre
    1. Avatar de Otromeros
      Otromeros

      Le style ‘sans pitié’ ….

      …  » La société juive israélienne dans sa grande majorité a toujours préféré s’arroger le statut de l’éternelle victime, fermer les yeux et se boucher le nez.  » …

      …  » Sparte a disparu sans rien léguer à l’humanité que l’on puisse qualifier de « civilisationnel », comme l’ont fait Athènes ou Rome.  » …

      Répondre
      1. Avatar de Otromeros
        Otromeros

        Et cette « explication » sordide des conditions de ‘cessez-le-feu’ apparemment négociées=’dealées’ sans scrupules entre scorpions.. :

         » Une « co-entreprise » entre les USA et l’Iran ?

        Mercredi, lors d’une conversation avec le journaliste Jonathan Karl, le responsable de la couverture des informations liées à la Maison-Blanche de la chaîne américaine ABC News, le président des Etats-Unis, Donald Trump, a évoqué la possibilité qu’une « co-entreprise » (joint-venture, en anglais) entre les USA et l’Iran puisse être établie, notamment pour établir un péage pour les navires qui traverseront le détroit d’Ormuz.

        « Ce droit de péage, il n’est pas innocent », décrit Nicolas Gros-Verheyde. « Il vient d’un élément qui a été discuté entre Américains et Iraniens, sur la reconstruction. Les Iraniens veulent que les États-Unis participent à la reconstruction de l’Iran ».

        Mais ce spécialiste explique que les USA ne vont pas accepter de financier purement et simplement une forme de reconstruction des infrastructures touchées dans le pays.
        « D’un point de vue politique, ça serait l’aveu qu’ils ont détruit sans légitime défense, ajoute-t-il.
        Et surtout, ça ne correspond pas du tout à l’esprit du deal à la Trump, qui est de faire payer par les autres pays les engagements pris ou les dégâts faits par les Américains ».

        Donc, l’idée du « droit de péage » autour du passage du détroit d’Ormuz aurait en quelque sorte, l’aval des USA selon ce spécialiste.
        Cette idée de taxe a été « on va dire tolérée par les Américains, voire suggérée .
        Parce que c’est tout à fait dans l’esprit de Trump : faire payer par les autres », conclut Nicolas Gros-Verheyde.

        En gros…….le consommateur de pétrole payera ‘plein-pot’ et localement sur son lieu de vie l’augmentation des produits finis résultant de l’impact total de la taxe perçue de concert par LE couple US/IRAN (TRUMP/Tartempion) ..les USA abandonnant/ristournant « leur ‘part’  » de hold-up au nouvel associé iranien…
        Et hop, Abracadabra .. bien à fond..!

        Plus c’est sordide et tordu plus j’ai tendance à y croire..!

        Répondre
    2. Avatar de Ruiz
      Ruiz

      @Otromeros Ce n’est pas mal vu, Un équilibre (attracteur) pour un moyen-Orient sans guerre est un retour à un foyer national juif (pas un état) en Palestine dans le cadre du retour d’un empire Ottoman (que les puissances colonisatrises européenes se sont empressées de détruire).

      Répondre
  10. Avatar de Antoine
    Antoine

    Le Liban, c est déjà un cas à analyser en soit par genesis; pas comme une variable mais avec autant de précisions et de facteurs que le problème global si c’est bien la variable décisive….

    Par exemple, la tension entre l Iran et ses alliés pour lier le Liban avec le règlement régional et certaines factions chrétiennes, sunnites et au sein de l’armée qui poussent pour un règlement d état à état avec Israël pour affaiblir le Hezbollah…

    Répondre
  11. Avatar de Otromeros
    Otromeros

    Il devait y avoir un début de négociations…..

    https://t.me/QudsNen/218448#

    Répondre

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