Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Iran – Blocage stratégique : Mise à jour des probabilités GENESIS

Illustration par ChatGPT

Ce qui s’est passé à Islamabad

Vance a quitté le Pakistan après 21 heures de négociations sans accord, affirmant avoir soumis une « offre finale et définitive ». Le point de blocage central : l’Iran a refusé de s’engager à ne pas développer d’armes nucléaires.

Les deux délégations ont couvert l’ensemble des sujets — détroit d’Ormuz, programme nucléaire, réparations de guerre, levée des sanctions — mais elles étaient « simplement trop éloignées, pas seulement sur le fond, mais dans le style et le tempérament ».

L’agence Fars confirme qu’aucun nouveau round de discussions n’est prévu.

Netanyahou a déclaré pendant les pourparlers que « la campagne militaire d’Israël contre l’Iran n’est pas terminée ».

Et le détail militaire le plus important : deux destroyers américains ont conduit des opérations dans le détroit d’Ormuz pour commencer à déminer le passage — pendant que les négociations avaient lieu.

Mise à jour des probabilités — 4ème itération

Scénario Post-cessez-le-feu 8 avr. Post-Islamabad 12 avr. Mouvement Driver
S2+S5 Péage Larak permanent 30% 40% ↑ +10 pts Redevient l’équilibre par défaut
S3 Reprise escalade 17% 28% ↑ +11 pts Cessez-le-feu expire ~15 avril, pas de cadre
S1 Accord partiel 35% 18% ↓ −17 pts Iran doit bouger sur le nucléaire — improbable à court terme
S7 Stalemate prolongé 10% Nouveau Cessez-le-feu tacitement reconduit sans accord formel
S6 Accord global 18% 4% ↓ −14 pts « Offre finale » Vance + pas de nouveau round = quasi-éliminé

La lecture GENESIS

Le nucléaire est le vrai point de rupture structurelle. Ce n’est pas une question de volonté des négociateurs — c’est une asymétrie fondamentale. Les États-Unis exigent un engagement ferme que l’Iran ne développera pas d’armes nucléaires ; l’Iran refuse de renoncer à son droit à tout programme nucléaire, même civil. Cette asymétrie n’est pas négociable à l’horizon du cessez-le-feu.

Le système est revenu à la bifurcation pré-cessez-le-feu, mais avec trois différences structurelles.

Première différence — favorable à S2. Les destroyers américains ont transité Ormuz et le déminage a commencé. L’Iran perd progressivement son principal levier. Si le canal est déminé avant la reprise des hostilités, l’asymétrie P3 qui définissait la position iranienne s’érode mécaniquement — indépendamment des négociations.

Deuxième différence — favorable à S3. Vance a dit « offre finale ». Dans la logique de négociation américaine, ce langage précède soit une capitulation adverse, soit une reprise des frappes. « Je pense que c’est une mauvaise nouvelle pour l’Iran bien plus que pour les États-Unis » — formulation qui anticipe la pression à venir plutôt qu’elle ne la constate.

Troisième différence — ouvre S7. L’Iran a reconnu un accord sur « certains points » avec un écart sur « deux ou trois questions clés ». Ce n’est pas un échec total — c’est une impasse sur un sous-ensemble précis. Cela laisse une porte à S7 : stalemate gérable où ni les frappes ne reprennent ni un accord n’est signé, pendant que le déminage avance silencieusement et que les deux parties attendent que l’autre cède en premier.

La variable décisive des 72 prochaines heures

Le cessez-le-feu expire vers le 21 avril. Deux signaux à surveiller.

M_cross Ormuz : l’Iran va-t-il maintenir le passage partiellement ouvert pour préserver le dialogue, ou le resserrer pour signaler sa position de force après l’échec d’Islamabad ? La trajectoire du trafic maritime dans les prochains jours est le meilleur indicateur disponible de la direction que prend le système.

Netanyahou : Israël continue ses frappes au Liban indépendamment de tout cadre. Si une frappe majeure touche une cible iranienne directe — pas seulement le Hezbollah — l’Iran a la justification formelle pour sortir du cessez-le-feu avant même son expiration. Ce serait le déclencheur de S3, et il ne viendrait pas de Washington mais de Tel Aviv.

La situation ressemble à ce que GENESIS appelle un état à fort potentiel de Lyapunov avec un bassin d’attraction instable : le système peut basculer dans plusieurs directions depuis le même point, et les petits événements des prochaines 72 heures auront un poids disproportionné.

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Une réponse à “Iran – Blocage stratégique : Mise à jour des probabilités GENESIS

  1. Avatar de Jean-Baptiste AUXIETRE
    Jean-Baptiste AUXIETRE

    Toujours mon histoire de « il faut 2 porte-avions » à date pour pouvoir attaquer…

    Répondre

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  2. Hmm… peut-on légitimement appeler « autre piste », l’hypothèse N°1 de tout le monde ?

  5. @ Otromeros. Merci pour ce complément factuel d’info. Restant dans les « VOLONTÉS », les intentions de votes d’une possible motion de…

  6. Pour ma part, je ne savais pas que Melania avait intenté des procès contre les journaux qui racontaient son histoire…

  7. Wolff offre une autre piste: https://www.youtube.com/watch?v=a4EYZjzC5DI&t=1113s Selon lui il y a un lien avec son procès en diffamation avec Melania…

  8. Serait-ce une chaloupe jetée à la mer avant la disparition du Titanic ? Un moyen d’affirmer sa distance avec Jeffrey…

  9. « FLOTUS » a t elle chercher par une déclaration officielle attirant les commentaires, à susciter l’intérêt sur elle et promovoir la…

  10. Il ne serait plus là pour elle, genre il va devoir affronter tellement de problèmes juridiques (destitution ?) et/ou judiciaires…

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