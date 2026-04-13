C’est lui-même qui diffuse ça !

Et il se dispute avec le Pape qui commente hardiment l’actualité !

Dieu ne bénit aucun conflit. Qui est disciple du Christ, prince de la paix, ne se range jamais du côté de celui qui, hier, brandissait l’épée et aujourd’hui lance des bombes. Ce ne seront pas les actions militaires qui créeront des espaces de liberté ou des temps de #paix, mais… — Pape Léon XIV (@Pontifex_fr) April 10, 2026

Celui qui prie a conscience de ses limites, il ne tue pas et ne menace pas de mort. Au contraire, est asservi à la mort celui qui a tourné le dos au Dieu vivant, pour faire de lui-même et de son propre pouvoir l’idole muette, aveugle et sourde (Ps 115, 4-8), à laquelle sacrifier… — Pape Léon XIV (@Pontifex_fr) April 11, 2026

Trump menace, pendant qu’on évoque dans son entourage l’outrage d’Anagni (1303), quand Philippe le Bel fit enlever et malmener le pape Boniface VIII !

Le Pape répond sur Vatican News : « Je n’ai pas peur de l’administration Trump. Je continuerai à proclamer haut et fort le message de l’Évangile, celui pour lequel l’Église œuvre ».

On vit une époque formidable où la réalité dépasse de loin les normes de la fiction jusque-là !