Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

La Chute de la Météorite Trump est un vrai feu d’artifice !

C’est lui-même qui diffuse ça !

Et il se dispute avec le Pape qui commente hardiment l’actualité !

Trump menace, pendant qu’on évoque dans son entourage l’outrage d’Anagni (1303), quand Philippe le Bel fit enlever et malmener le pape Boniface VIII !

Le Pape répond sur Vatican News : « Je n’ai pas peur de l’administration Trump. Je continuerai à proclamer haut et fort le message de l’Évangile, celui pour lequel l’Église œuvre ».

On vit une époque formidable où la réalité dépasse de loin les normes de la fiction jusque-là !

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