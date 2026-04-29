Illustration par ChatGPT

La situation a considérablement évolué depuis le 12 avril. Voici la synthèse complète.

Ce qui s’est passé — chronologie des faits

Après l’échec des pourparlers d’Islamabad le 12 avril, Trump a déclaré un blocus naval américain des ports iraniens. L’Iran continuait de contrôler le trafic dans le détroit avec péages obligatoires. La situation a été décrite comme un « double blocus » — l’US Navy bloque les ports iraniens, l’Iran bloque le Golfe.

Le trafic est resté très inférieur aux niveaux normaux. Le président du parlement iranien Ghalibaf a déclaré que « rouvrir le détroit d’Ormuz est impossible » tant que le blocus américain se maintient.

Le 17 avril, le ministre des Affaires étrangères Araghchi a annoncé qu’Ormuz était ouvert à tout le trafic commercial — lié à l’entrée en vigueur du cessez-le-feu au Liban. Les prix du pétrole ont chuté de 11% dans la foulée.

Mais l’ouverture annoncée ne s’est pas concrétisée pleinement. Trump a maintenu le blocus naval américain même après l’annonce iranienne, déclarant qu’il resterait en place jusqu’à la conclusion des négociations.

La plupart des navires qui ont transité ont emprunté la route désignée par les autorités iraniennes, et environ la moitié avaient chargé leurs cargaisons dans des ports iraniens en défi du blocus américain.

Le parlement iranien prépare une loi imposant des péages à tous les navires non « hostiles » — institutionnalisant définitivement le contrôle iranien.

La situation structurelle au 29 avril — le « double blocus »

Avant la guerre, environ 3 000 navires transitaient par mois, soit plus de 100 par jour. En mars, seulement 154 au total ont traversé. Aujourd’hui, le trafic reste une fraction de la normale malgré les annonces successives.

Ce qui rend la situation structurellement nouvelle est la configuration du double blocus :

La route de diversion construite pendant le conflit n’est plus une solution temporaire — c’est un système logistique fonctionnel. Salalah est devenu le hub principal du pont terrestre du Golfe, avec Sohar, Khor Fakkan, Fujairah et Jebel Ali comme nœuds secondaires.

L’Iran a perdu la trace de certaines mines qu’il avait posées dans le détroit et ne peut donc pas rouvrir complètement le passage. Ce détail est décisif : même si la volonté politique d’ouvrir existait, la capacité technique est partiellement compromise.

Lecture GENESIS — ce que le double blocus signifie

Le système a produit une configuration que nos scénarios initiaux n’avaient pas anticipée dans cette forme précise : ni S2 (péage Larak) ni S3 (escalade franche) ni S7 (stalemate pur), mais une superposition des trois simultanément.

Voici pourquoi c’est structurellement différent de ce qu’on modélisait.

En termes de M_cross, le double blocus décompose le système en deux sous-systèmes partiellement découplés : le corridor iranien vers la Chine et l’Inde (qui fonctionne à trafic réduit, péages payés), et le reste du trafic mondial qui contourne via Salalah. Le Principe 3 (asymétrie) s’est matérialisé sous une forme plus stable que S2 original : l’Iran ne perçoit pas de péages sur tout le trafic, mais sur son trafic — ses propres exportations continuent, l’économie maritime mondiale se réorganise autour de lui.

Mise à jour des probabilités — 5ème itération (29 avril)

Scénario Post-Islamabad 12 avr. Aujourd’hui 29 avr. Mouvement Driver S2+ Double blocus institutionnalisé — 38% Nouveau dominant Loi péage parlement + infrastructure diversion établie S7 Stalemate prolongé 10% 25% ↑ +15 pts Cessez-le-feu au Liban tient, négociations gelées mais pas rompues S3 Reprise escalade franche 28% 18% ↓ −10 pts Cessez-le-feu Liban réduit la pression immédiate S1 Accord partiel 18% 12% ↓ −6 pts Nucléaire bloqué, pas de nouveau round prévu S6 Accord global 4% 4% stable Toujours structurellement possible à très long terme S8 Effondrement Iran — 3% Nouveau Mines incontrôlables + double blocus = pression interne croissante

Le pronostic

La dynamique la plus probable à horizon 30 jours est la consolidation de S2+ : un régime de double contrôle où l’Iran maintient le droit de regard sur le trafic via sa loi parlementaire en cours, l’US Navy maintient son blocus des ports iraniens, et les deux parties coexistent dans une hostilité gérée.

Trois éléments renforcent ce pronostic.

D’abord, l’infrastructure de diversion est désormais fonctionnelle et rentable pour les opérateurs qui l’ont mise en place. Les nouvelles routes via Salalah ne sont plus des contournements d’urgence — elles sont devenues un système logistique établi, ce qui réduit l’urgence pour toutes les parties de résoudre le problème à court terme.

Ensuite, la loi parlementaire iranienne sur les péages institutionnalise ce que l’IRGC imposait par la force — c’est une transition de la coercition vers le droit, signe que l’Iran considère cette configuration comme durable.

Enfin, le problème des mines perdues introduit une contrainte technique indépendante de la volonté politique. Les incidents de sécurité se poursuivent avec des navires pris pour cibles par les deux camps, ce qui signifie qu’une réouverture commerciale normale nécessite un déminage complet — un processus de plusieurs semaines même si l’accord politique intervenait demain.

Le risque de queue reste S3 à 18% : si les frappes israéliennes au Liban produisent un incident suffisamment grave pour que l’Iran juge le cessez-le-feu rompu, la logique de réponse obligatoire peut déclencher une reprise rapide. Mais la pression dans ce sens a diminué depuis le 17 avril.