Faire exploser le système commercial mondial a des conséquences que le président se garde bien d’annoncer.

Le président Trump a dévoilé mercredi ses nouveaux droits de douane pour le « jour de la libération », qui constituent un nouveau grand pas vers une nouvelle ère de protectionnisme commercial. En supposant que cette politique se maintienne – et nous espérons que ce ne sera pas le cas -, elle équivaut à une tentative de refonte de l’économie américaine et du système commercial mondial.

Tous les détails ne sont pas clairs à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais les tarifs douaniers de M. Trump n’ont de « réciproque » que le nom. Tout d’abord, il impose à tous les pays du monde des droits de douane de base de 10 % pour vendre sur le marché américain. Pour ceux qu’il qualifie de « mauvais élèves », il additionne les droits de douane appliqués par le pays sur les produits américains, ainsi qu’une estimation arbitraire du coût de la « manipulation des devises » et des barrières non tarifaires. Il prend ensuite ce chiffre total et en applique la moitié en droits de douane sur les exportations du pays vers les États-Unis.

Il frappe la Chine d’un droit de douane de 34 %, mais nos amis japonais paieront presque autant, soit 24 %. L’Union européenne est frappée à hauteur de 20 % et l’Inde à hauteur de 24 %. Nous examinerons les détails plus en détail dans les jours à venir, mais pour aujourd’hui, considérons certaines des conséquences qui émergent déjà dans cette nouvelle ère protectionniste :

– Nouveaux risques économiques et incertitude. L’impact économique global du barrage tarifaire de M. Trump est inconnu, notamment parce que nous ne savons pas comment les pays vont réagir. Si les pays tentent de négocier avec les États-Unis pour réduire les droits de douane, les dommages pourraient être moins importants. Mais si la réponse est une riposte généralisée, il pourrait en résulter un rétrécissement du commerce mondial et un ralentissement de la croissance, une récession, voire pire.

Les coûts seront certainement plus élevés pour les consommateurs et les entreprises américains. Les droits de douane sont des taxes, et lorsque vous taxez quelque chose, vous en obtenez moins. Le prix des voitures augmentera de plusieurs milliers de dollars, y compris celles fabriquées en Amérique. M. Trump prend la décision délibérée de transférer la richesse des consommateurs vers les entreprises et les travailleurs protégés de la concurrence par des tarifs douaniers élevés.

Au fil du temps, cela se traduira par une érosion progressive de la compétitivité des États-Unis. Les droits de douane qui émoussent la concurrence favorisent les profits monopolistiques tout en réduisant la nécessité d’innover. C’est l’histoire des industries américaines de l’acier et de l’automobile dans les années 1950 et 1960, avant que la concurrence mondiale ne mette en évidence leurs faiblesses.

– Le préjudice causé aux exportations américaines. L’un des objectifs commerciaux des États-Unis est depuis longtemps d’élargir les marchés pour les biens et services américains. Les administrations des deux partis ont conclu des accords commerciaux, bilatéraux et multilatéraux, pour y parvenir. Apollo Global Management affirme que 41 % des revenus des entreprises du S&P 500 proviennent de l’étranger.

Les droits de douane unilatéraux de M. Trump font exploser ces accords et invitent à des représailles. Les exportations américaines souffriront directement des tarifs douaniers de rétorsion. Et elles souffriront indirectement lorsque d’autres pays concluront des accords commerciaux accordant un traitement préférentiel aux entreprises non américaines. Pensez à la manne de soja du Brésil après les droits de douane imposés à la Chine par M. Trump au cours de son premier mandat.

– Un marécage plus grand à Washington. Les droits de douane imposent des coûts que les entreprises voudront éviter. Ils constitueront donc une manne pour les lobbyistes à Washington (Beltway), car les entreprises et les pays chercheront à être exemptés de telle ou telle taxe frontalière.

M. Trump affirme qu’il n’y aura pas d’exemptions tarifaires. Mais attendez-vous à voir cette promesse s’évanouir à mesure que les politiciens, y compris M. Trump, verront dans les exemptions un moyen d’obtenir des contributions électorales de la part des entreprises. Le jour de la libération est le jour de l’achat d’un autre yacht pour le marais.

– La fin du leadership économique américain. La Grande-Bretagne a joué ce rôle pendant la Première Guerre mondiale, mais elle était trop affaiblie par la guerre pour continuer. Les États-Unis n’ont repris le flambeau qu’après la dépression et la Seconde Guerre mondiale. Le leadership américain et la décision d’étendre le libre-échange ont produit sept décennies de prospérité généralement croissante, tant au niveau national qu’à l’étranger. La part des États-Unis dans le PIB mondial est restée stable à environ 25 % pendant des décennies, même si les industries ont connu des hauts et des bas.

Cette ère est en train de s’achever, M. Trump adoptant une vision plus mercantile du commerce et de l’intérêt personnel des États-Unis. Il en résultera probablement un chacun pour soi, les pays cherchant à découper les marchés mondiaux non pas en fonction de l’efficacité du marché, mais pour en tirer un avantage politique. Dans le pire des cas, le système de commerce mondial pourrait se transformer en une politique du « chacun pour soi », comme dans les années 1930.

– Le coût de la perte d’influence américaine sera considérable. M. Trump pense que l’attrait du marché américain et la puissance militaire américaine suffisent à plier les pays à sa volonté. Mais la puissance douce compte aussi, et cela inclut la capacité à faire confiance à la parole de l’Amérique en tant qu’allié et partenaire commercial fiable. M. Trump brise cette confiance en punissant ses alliés et en faisant exploser l’USMCA qu’il avait négocié lors de son premier mandat.

– Une opportunité majeure pour la Chine. La grande ironie des tarifs douaniers de M. Trump est qu’il les justifie en partie comme un outil diplomatique contre la Chine. Pourtant, au cours de son premier mandat, M. Trump a abandonné l’accord commercial Asie-Pacifique qui excluait la Chine. Depuis, Pékin a conclu son propre accord avec bon nombre de ces pays.

Le nouvel assaut tarifaire de M. Trump donne à la Chine une nouvelle occasion d’utiliser son vaste marché pour courtiser les alliés américains. La Corée du Sud et le Japon sont les premières cibles, mais l’Europe est également sur la liste de la Chine. Le resserrement des liens commerciaux avec la Chine, dans un contexte de doutes sur l’accès au marché américain, rendra ces pays moins enclins à se joindre aux États-Unis pour imposer des contrôles sur les exportations de technologies vers la Chine ou pour interdire le prochain Huawei.

Cette liste est loin d’être exhaustive, mais nous la proposons comme matière à réflexion alors que M. Trump construit son nouveau monde protectionniste. La refonte de l’économie mondiale a des conséquences importantes, et il se peut qu’elles n’aboutissent pas toutes à ce que M. Trump présente comme un nouvel « âge d’or ».

P.S. Ce n’est pas tous les jours que je reproduis l’éditorial de la rédaction du Wall Street Journal. En fait, c’est la première fois, bien entendu. Mais que voulez-vous ? quand un hurluberlu fait l’unanimité contre lui … Pour que le Wall Street Journal dénonce les lobbyistes il faut que le monde soit vraiment en train de changer !