Illustration par ChatGPT

La guerre contre l’Iran, déclenchée le 28 février 2026 par une opération militaire conjointe américano-israélienne, offre une leçon de stratégie navale d’une clarté peu commune. Elle mérite d’être énoncée simplement, avant d’être comprise dans sa portée plus large.

Les États-Unis possèdent onze porte-avions. Ils n’en avaient, au moment des premières frappes, qu’un seul en position.

L’USS Abraham Lincoln avait quitté San Diego le 25 novembre 2025 – soit plus de trois mois avant le début des hostilités – opérant en mer de Chine méridionale lorsqu’il reçut l’ordre de se dérouter vers l’océan Indien. L’USS Gerald R. Ford, lui, se trouvait aux Caraïbes : Donald Trump l’y avait envoyé pour accentuer la pression sur le Venezuela, aboutissant le 2 janvier à l’enlèvement du président Maduro. Il ne rejoignit la zone qu’une journée avant les frappes, le 27 février.

La puissance navale américaine la plus importante depuis l’invasion de l’Irak en 2003 était donc constituée, au jour J, d’un porte-avions épuisé après trois mois de mer et d’un second arrivé la veille. Cinq autres unités étaient immobilisées en maintenance lourde ou en refonte. Le Nimitz, maintenu en service au-delà de sa date de désarmement uniquement pour satisfaire à la loi fédérale imposant onze unités, ne dispose plus guère de potentiel opérationnel depuis que ses réacteurs nucléaires ont été rechargés pour la dernière fois en 2001.

Sur onze porte-avions, quatre étaient disponibles. Sur ces quatre, deux engagés sur un seul théâtre, épuisés. Il en reste deux pour le reste du monde – dont un pour le détroit de Formose, dont un pour l’Atlantique.

La cause de cette situation

Elle n’est pas mystérieuse. Donald Trump a utilisé la flotte comme un instrument de sa politique étrangère personnelle et impulsive, sans vision d’ensemble du dispositif. En retirant le Gerald R. Ford de Méditerranée début novembre pour une opération caribéenne, il a créé un vide au Moyen-Orient que l’Abraham Lincoln dut combler en urgence, en transit forcé depuis le Pacifique. Chaque décision était localement rationelle. Le résultat global était stratégiquement incohérent.

Mais ce serait une erreur d’attribuer cette fragilité au seul style de gouvernance trumpien. Elle révèle quelque chose de structurel : la disponibilité réelle des porte-avions américains est d’environ 25 à 30%, non par négligence, mais par nécessité mécanique. Un porte-avions nucléaire nécessite une refonte complète – le RCOH – tous les vingt-cinq ans, mobilisant Newport News Shipbuilding pendant quarante-quatre mois. Un seul chantier naval produit ces bâtiments. Un seul démantèle ceux mis hors service. C’est une architecture industrielle qui ne supporte aucune élasticité.

Ce que cela dit des deux porte-avions français

La France possède un seul porte-avions, le Charles de Gaulle, avec une disponibilité annuelle d’environ 60%. Quand il est en arrêt technique majeur, la France n’a plus de groupe aéronaval. Ce constat, documenté, a justifié la décision de Macron en décembre 2025 de lancer officiellement le PANG – renommé France Libre le 18 mars 2026 – pour une livraison prévue en 2038.

Mais la question que la guerre d’Iran pose aux Français n’est pas seulement quantitative. Elle est aussi qualitative. Le France Libre sera doté de trois catapultes électromagnétiques EMALS fournies par General Atomics. Ces catapultes fonctionnent grâce à des aimants permanents – néodyme, dysprosium – dont la Chine contrôle la quasi-totalité de la chaîne d’approvisionnement mondiale, de l’extraction au raffinage. La France acquiert donc une technologie américaine dont le cœur opérationnel dépend d’un pays qui a développé, de façon totalement souveraine, exactement cette même technologie sur son propre porte-avions, le Fujian, mis en service en 2025.

Le France Libre devrait entrer en service en 2038. La Chine maîtrise ses EMALS dès 2025. Treize ans d’écart, sur une technologie dont la France dépendra pour les cinquante prochaines années.

Le problème de la cause finale

Ce qui frappe dans ce tableau: onze porte-avions américains dont quatre disponibles, un France Libre dépendant technologiquement de son adversaire stratégique potentiel, une Europe qui consacre 83% de ses dépenses cloud à des acteurs américains, c’est moins l’incompétence des décideurs que l’absence de ce qu’Aristote nommait la cause finale : une intention explicite, formulée, planifiée sur le long terme.

La Chine a eu cette cause finale. Elle a décidé il y a vingt ans de maîtriser les terres rares, de construire ses propres catapultes, de former ses propres ingénieurs. Elle y est parvenue dans les délais qu’elle s’était fixés.

Les États-Unis ont eu une cause finale navale pendant la Guerre Froide. La dissolution de l’URSS l’a progressivement remplacée par l’improvisation réactive, chaque crise justifiant un déploiement, aucune vision d’ensemble organisant la flotte dans la durée.

La France a des discours sur la souveraineté. Elle a créé, le 26 janvier 2026 – un mois avant le déclenchement de la guerre – un Observatoire de la souveraineté numérique, dont la mission est de mesurer les dépendances. Mesurer, pas réduire. Constater, pas décider.

La leçon navale est une leçon générale

Il faut deux porte-avions, oui. Mais surtout, il faut savoir pourquoi on les construit, contre quelle menace, dans quelle alliance, avec quelle autonomie technologique sur les composants critiques.

Un porte-avions sans cause finale, c’est un cuirassé de l’ère des avions – impressionnant, coûteux, et fondamentalement mal positionné face aux dynamiques qui le rendront progressivement obsolète. La « flotte de moustiques » iranienne : plus de mille vedettes rapides, certaines sans pilote et chargées d’explosifs, maintient depuis le début du conflit deux groupes aéronavals américains statiques devant le détroit d’Ormuz. Ce n’est pas un hasard : l’Iran a précisément construit cette capacité asymétrique en réponse à la supériorité navale américaine, avec une cause finale claire.

La guerre d’Iran de 2026 ne dit pas que les porte-avions sont inutiles. Elle dit que la puissance militaire sans vision stratégique cohérente est une collection d’outils sans main pour les tenir.