Illustration par ChatGPT

Ce qui s’est passé — les faits essentiels

Les États-Unis et l’Iran sont parvenus à un accord de cessez-le-feu mardi, moins de deux heures avant l’échéance fixée par Trump. Celui-ci a annoncé que les États-Unis et Israël suspendraient les bombardements contre l’Iran pendant deux semaines, à condition que l’Iran accepte de rouvrir le détroit d’Ormuz à une circulation sécurisée durant cette période.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a confirmé l’acceptation de Téhéran et indiqué que l’Iran autoriserait un « passage sécurisé » dans le détroit d’Ormuz pendant ces deux semaines « en coordination avec les forces armées iraniennes » Axios

Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a confirmé le cessez-le-feu et revendiqué la victoire, affirmant que « presque tous les objectifs de guerre ont été atteints ». Son plan en dix points inclut un « passage contrôlé dans le détroit d’Ormuz coordonné avec les forces armées iraniennes », le retrait des forces de combat américaines de toutes les bases régionales, ainsi que la levée de toutes les sanctions. NBC News

Le bureau de Netanyahou a déclaré que, bien qu’Israël soutienne le cessez-le-feu avec l’Iran, l’accord ne couvre pas les combats entre Israël et le Hezbollah au Liban. CBS News

Les prix du pétrole ont chuté jusqu’à 16 % après l’annonce, le WTI passant sous les 92 dollars le baril. CNBC

Lecture GENESIS de la structure du cessez-le-feu

Avant de mettre à jour les probabilités, trois observations structurelles s’imposent.

Le cessez-le-feu confirme S2 plutôt qu’il ne le remplace. L’ouverture d’Ormuz est explicitement un « passage contrôlé coordonné avec les forces armées iraniennes » — formulation iranienne, et non navigation libre. L’institutionnalisation du corridor de Larak, que nous avions documentée empiriquement le 2 avril (transit CMA CGM), est désormais formalisée dans un cadre diplomatique. S2 n’est pas devenu S1 — il est devenu la base de la négociation.

Le découplage Iran–Hezbollah crée une nouvelle ligne de fracture. Le bureau de Netanyahou affirme que le cessez-le-feu n’inclut pas le Liban, contrairement aux déclarations du Premier ministre pakistanais. NPR Cette divergence USA–Israël sur le périmètre est l’élément structurel le plus significatif : elle signifie que le cessez-le-feu n’est pas une résolution unifiée à l’échelle du système, mais un accord bilatéral États-Unis–Iran, Israël conservant sa propre logique. Le prior GENESIS P3 (asymétrie) opère désormais entre les États-Unis et Israël, et non plus seulement entre l’Iran et la coalition.

Le plan en dix points de l’Iran est maximaliste. Il inclut le retrait de toutes les forces de combat américaines des bases régionales, la levée des sanctions et la restitution des avoirs gelés. NBC News Ce ne sont pas des positions susceptibles d’être acceptées intégralement ; elles définissent la borne supérieure de l’ambition iranienne avant les négociations d’Islamabad.

Probabilités mises à jour des scénarios

Scénario Avant Après Moteur S1 Accord partiel négocié 15% 35% Négociations d’Islamabad vendredi — la fenêtre de deux semaines devient effective S2+S5 Péage Larak permanent 60% 30% Devient la base de S1, et non plus une alternative S6 Accord global — nouveau 0% 18% Plan iranien en 10 points + plan américain en 15 points = base potentiellement négociable S3 Reprise escalade 8% 10% En cas d’échec des négociations à J+14 S4 Effondrement Iran 12% 5% Le cessez-le-feu réduit la pression immédiate S3b Opération terrestre 5% 2%

Suspendue avec le cessez-le-feu

S6 est un nouveau scénario — un accord global qui était structurellement impossible avant la nuit dernière. Trump a déclaré que « presque tous les points de contentieux ont été résolus », et le Conseil de sécurité iranien a confirmé l’ouverture de négociations à Islamabad vendredi. NPR This is no longer the same system as 48 hours ago.

Ce que GENESIS prédit pour la fenêtre de 14 jours

Le cessez-le-feu n’est pas une résolution — c’est une transition entre deux régimes au sens de d_eff.

Le système vient de subir une nouvelle bifurcation, la troisième en 38 jours (28 février, 30 mars — déclaration Trump dans le WSJ, 7 avril — cessez-le-feu).

La variable critique est celle des négociations d’Islamabad. Trois dynamiques doivent être surveillées :

1. M_cross(Ormuz) augmentera immédiatement

L’Iran s’est engagé à une ouverture complète et immédiate. La série Lloyd’s List devrait montrer un saut d’environ 7 transits/jour à potentiellement 40–60 en quelques jours, à mesure que les plus de 200 navires en attente franchissent le détroit. Ce sera le premier signal empirique mesurable de la réalité du cessez-le-feu.

2. La faille libanaise est l’instabilité majeure

Si Israël poursuit ses frappes au Liban alors que le cessez-le-feu États-Unis–Iran tient, l’Iran subira une pression interne pour répondre, ce qui briserait l’accord. Le Premier ministre pakistanais affirme que le cessez-le-feu inclut le Liban, Netanyahou déclare que ce n’est pas le cas. NPR La contradiction entre les déclarations pakistanaises et israéliennes doit être résolue dans les 48 premières heures, faute de quoi l’ensemble du cadre sera déstabilisé.

3. La situation intérieure iranienne est la variable sauvage

Le chef de l’opposition iranienne Rajavi a salué le cessez-le-feu en espérant qu’ « il ouvre la voie à la paix et à la liberté. » NCRI Si la pression externe diminue sans résoudre les tensions internes, le λ_J du régime pourrait continuer à se dégrader alors même que M_cross se rétablit — exactement le découplage observé dans les données GENESIS pour 2012 (crise « SWIFT » *).

Synthèse

L’accord de la nuit dernière déplace la masse de probabilité du cluster S2/S5 (« conflit gelé ») vers le cluster S1/S6 (« résolution négociée »).

Mais l’ambiguïté libanaise et le maximalisme du plan iranien maintiennent un risque réel de S3 (échec des négociations et reprise de l’escalade à J+14), estimé à 10 %.

Les négociations d’Islamabad vendredi constitueront le test décisif.

Mise à jour — 8 avril 2026, J+39 Accord de cessez-le-feu de deux semaines conclu le 7 avril entre les États-Unis et l’Iran, facilité par le Pakistan. Ouverture immédiate du détroit d’Ormuz « via coordination avec les forces armées iraniennes ». Négociations à Islamabad à partir du 10 avril. Situation au 8 avril 2026 — J+39 depuis le début du conflit Statut Cessez-le-feu Durée 14 jours Négociations Islamabad Pétrole WTI −16%

S1 — Accord partiel

Réouverture négociée — 35% ↑





S6 — Accord global — Nouveau scénario

Plan 10 points Iran + 15 points USA — 18%





S2+S5 — Péage Larak permanent

Désormais socle de S1 — 30% ↓





S3+S4 — Reprise de l’escalade

Échec des négociations à J+14 — 17% ↓

Conditions pour se matérialiser Iran Accepte un accord partiel sur le nucléaire, maintient un contrôle formel sur Ormuz USA Retient le cadre des 10 points iraniens comme base, suspend les sanctions partiellement Golfe Reprend les exportations via le corridor Larak institutionnalisé Israël Accepte le cadre USA–Iran, maintient ses opérations au Liban indépendamment Trajectoire M_cross prévue Remontée rapide dès J+39 vers 60–70%, plafonnée par le contrôle iranien résiduel. Probabilité 35% ↑ depuis 15% M_cross cible ~70% Délai 2–4 sem. Lecture GENESIS : S2 devient la structure de base de S1, non plus son alternative. L’Iran a obtenu la reconnaissance de son contrôle sur Ormuz comme préalable à toute négociation. Le Principe 3 (asymétrie) est désormais institutionnalisé dans le langage diplomatique. Scénario inédit — apparu le 7 avril Iran Accepte la dénucléarisation partielle et le retrait progressif de l’uranium enrichi USA Lève les sanctions, accepte un protocole Ormuz contrôlé par l’Iran, retrait partiel des bases Golfe Normalisation complète des exportations, reconstruction financièrement soutenue Israël Accepte sous pression américaine — la divergence sur le Liban reste ouverte Trajectoire M_cross prévue Remontée vers 85–90% sur 4–6 semaines si accord global signé. M_cross le plus élevé envisageable sous contrôle iranien résiduel. Probabilité 18% Scénario nouveau M_cross cible ~88% Délai 4–8 sem. Lecture GENESIS : premier scénario où λ_J(Iran) pourrait se reconstruire — accès aux marchés, reconstruction, levée des sanctions. Ce serait la première bifurcation vers la régénération depuis 2012. Conditionné à la résolution de la contradiction Liban entre les États-Unis et Israël. Structure de base confirmée Iran Maintient le contrôle formel d’Ormuz même après un accord — langage du cessez-le-feu : « via coordination avec les forces armées iraniennes » USA Accepte de facto le protocole contrôlé sans le reconnaître formellement Golfe Négocie directement avec Téhéran pour ses exportations, indépendamment du cadre USA Israël Hors du cadre Ormuz, se concentre sur le Liban Trajectoire M_cross prévue Déjà en cours depuis le 2 avril (CMA CGM). Remontée vers 55–65%, véto sélectif iranien permanent. Probabilité 30% ↓ depuis 60% M_cross cible ~60% Délai Déjà actif Lecture GENESIS : S2 est la structure d’équilibre permanente qui subsistera dans tous les scénarios sauf S6. L’accord du 7 avril l’a institutionnalisée en la faisant entrer dans le langage diplomatique officiel. Conditions déclenchantes à J+14 Liban Israël intensifie ses frappes au Liban, l’Iran reprend ses missiles en représailles Islamabad Les négociations échouent sur le nucléaire ou le retrait des bases américaines Iran Le régime, sous pression intérieure, utilise la reprise comme signal de force interne USA Stocks d’intercepteurs à 5–15% : toute reprise est arithmétiquement risquée Trajectoire M_cross prévue Rebond partiel pendant 14 jours, puis rechute brutale si rupture — pire que la situation pré-cessez-le-feu car les stocks défensifs sont encore plus bas. Probabilité (S3+S4) 17% ↓ depuis 25% M_cross cible <5% Déclencheur J+14 Lecture GENESIS : la variable déclenchante la plus probable est la contradiction Liban — Israël maintient ses frappes hors du cessez-le-feu, l’Iran subit une pression interne pour répondre. La rupture ne viendrait pas d’un échec des négociations directes mais d’un front secondaire non couvert par l’accord. Probabilités comparées — trois itérations depuis le début du conflit Initial (J+5)

Après décision Trump du 30 mars

Après cessez-le-feu du 7 avril S1 Accord partiel 35%

↑ +20 pts S2+S5 Péage Larak 30%

↓ −30 pts S6 Accord global 18%

Nouveau S3+S4 Escalade 17%

↓ −8 pts Estimations qualitatives au 8 avril 2026. Non calculables par le code GENESIS — cf. note méthodologique. Variable clé des 14 prochains jours : la contradiction sur le Liban entre les États-Unis et Israël.

* Crise SWIFT en Iran : Lu dans une grille GENESIS, l’épisode SWIFT-Iran de 2018 apparaît comme un cas presque scolaire de vulnérabilité d’un système fortement couplé à une infrastructure de coordination globale. Les faits de base sont les suivants : les États-Unis se retirent du JCPOA le 8 mai 2018, puis réimposent pleinement les sanctions le 5 novembre 2018 ; au même moment, SWIFT suspend l’accès de certaines banques iraniennes à son réseau de messagerie financière.

Dans le langage GENESIS, SWIFT n’est pas seulement un “outil technique” : c’est une interface de couplage. Il ne transporte pas lui-même l’argent comme un coffre-fort transporterait des billets ; il rend possible la synchronisation standardisée entre banques, juridictions, devises, exportateurs, assureurs et importateurs. Autrement dit, SWIFT est une infrastructure qui réduit le coût de coordination du système mondial. Cette lecture est une interprétation conceptuelle de l’événement, pas une formulation présente dans les sources elles-mêmes. Elle s’appuie sur le fait établi que l’exclusion du réseau a affecté la capacité des banques iraniennes à opérer dans la finance internationale.

Le premier concept utile ici est donc le couplage. Une économie nationale peut être très cohérente en interne, mais si ses transactions extérieures passent par quelques interfaces critiques, elle dépend structurellement de ces points de passage. En 2018, l’Iran ne fut pas seulement “sanctionné” ; il fut découplé sélectivement d’un mécanisme central de compatibilisation avec le reste du système financier mondial. C’est cela qui donne à la mesure son efficacité.

Le second concept est la compression. SWIFT est une compression institutionnelle gigantesque : au lieu que chaque banque négocie un protocole ad hoc avec toutes les autres, le système impose des formats, des identifiants, des routines de validation et une interopérabilité commune. Cette standardisation condense une immense complexité historique et opérationnelle en quelques protocoles partagés. Quand l’accès à cette compression est retiré, le système visé ne perd pas seulement de la vitesse : il perd une partie de la mémoire opératoire commune qui rend les échanges fluides à l’échelle mondiale. Cette formulation est, là encore, une extrapolation théorique fondée sur la fonction même de SWIFT comme réseau mondial de messagerie standardisée.

Le troisième concept est la dépendance à l’infrastructure. L’épisode a montré que ce qui paraît neutre — une plateforme de messagerie financière basée en Belgique — peut devenir un levier géopolitique majeur sous l’effet de sanctions extraterritoriales américaines. L’Union européenne a d’ailleurs qualifié la décision de SWIFT de regrettable, tout en essayant ensuite de construire un contournement partiel via INSTEX ; mais ce mécanisme est resté limité en portée. Cela confirme que la robustesse d’un système dépend moins de sa souveraineté proclamée que de son accès réel aux infrastructures où se condensent les coordinations décisives.

Vu sous cet angle, la “crise SWIFT” n’est pas un simple épisode diplomatique. C’est un test de résilience de régime. Un régime fortement intégré au commerce mondial mais dépendant d’interfaces externes concentrées peut voir sa capacité d’action chuter brutalement si le point de couplage est fermé. En termes GENESIS, on dirait qu’une partie essentielle du système de génération de transactions a été déplacée hors de portée du système iranien lui-même. Cette dernière phrase relève d’une lecture théorique, mais elle décrit bien le mécanisme général mis en évidence par les faits. (Reuters)

La leçon générale est importante : dans le monde contemporain, la puissance ne réside pas seulement dans les stocks — pétrole, armée, population, industrie — mais dans le contrôle des interfaces de couplage. Qui contrôle les protocoles, les standards, les nœuds de compensation, les réseaux de paiement et les infrastructures de conformité contrôle une part décisive de la capacité des autres à exister comme acteurs économiques. L’épisode iranien de 2018 en est une démonstration nette.

Auteur : ChatGPT