Illustration par ChatGPT
- Anthropobiosphère
- Écocide planétaire
- Moment Pearl Harbor
- État d’Urgence écologique (démocratique ou non)
*Godot est mort !*
Illustration par ChatGPT
L’image de ce post suggère me semble t il LA solution! Devinette?
La guerre bien entendu ! Chapeau a Trump & Poutine, merci a eux.
NetagnaHou itou – la guerre est la manifestation la plus « explosive » de la situation.
C’est elle qui est susceptible de toucher les masses. Intégrer dans les tripes que ça se bat pour l’eau, pour le pétrole, pour la terre, l’accès à l’océan, pour ci pour ça.. avec à un moment un effet de seuil, une élection et zou la roue qui tourne dans le bon sens.
Ce sont les guerres qui produisent plus rapidement efficacement une forme de sobriété populaire dans la population, pendant que les états éclatent leur arment consommables en milliards de dollars.
Du coup la question de ce point de vue devient : comment transformer le choc des guerres en mouvement pro-actif aux racines? En amour.. respect et soin de la planète? Je donne ma langue aux chats..
L’image de ce post suggère me semble t il LA solution! Devinette?
La guerre bien entendu ! Chapeau a Trump & Poutine, merci a eux.
NetagnaHou itou – la guerre est la manifestation la plus « explosive » de la situation.
C’est elle qui est susceptible de toucher les masses. Intégrer dans les tripes que ça se bat pour l’eau, pour le pétrole, pour la terre, l’accès à l’océan, pour ci pour ça.. avec à un moment un effet de seuil, une élection et zou la roue qui tourne dans le bon sens.
Ce sont les guerres qui produisent plus rapidement efficacement une forme de sobriété populaire dans la population, pendant que les états éclatent leur arment consommables en milliards de dollars.
Du coup la question de ce point de vue devient : comment transformer le choc des guerres en mouvement pro-actif aux racines? En amour.. respect et soin de la planète? Je donne ma langue aux chats..
Enfin? n’y avait il pas une situation similaire en 68? apres la guerre du Vietnam, et les dernières guerres coloniales « officielles »? Les beatniks n’étaient ils pas un mouvement réactionnel positif?
L’image de ce post suggère me semble t il LA solution! Devinette? La guerre bien entendu ! Chapeau a Trump…
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Tant qu’à s’intéresser à certains curriculum-vitae… archivons ceci qui va bientôt être utile.. https://www.politis.fr/articles/2025/06/saintete-business-et-extreme-droite-la-galaxie-cachee-de-pierre-edouard-sterin/
Avec ces deux-là plus qq autres , on a crée un nouveau genre: l’absurde/fiction réaliste; Orwell et PK Dick qui…
JD Vance s’est converti à la religion catholique en 2019. JD Vance s’est inscrit au parti républicain en 2021 et…
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