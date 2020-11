Université catholique de Lille, ETHICS, Cycle de 6 visioconférences : L’Après-Covid 19

Le cycle de 6 conférences s’est maintenant achevé. Reflet fidèle de la confiance typique que l’humain place dans l’avenir, l’intitulé en était grossièrement anticipé 😉 . Quoi qu’il en soit, grâce au dévouement des organisateurs et à la sagacité des participants, le portrait dressé a sans doute été à la fois sans complaisance et complet. Pour notre grand inconfort, l’aventure se poursuit. Une fois les cendres retombées, il y aura, espérons-le, dans ces 9 heures d’exposés et de débats, quelques matériaux de récupération permettant d’étayer la reconstruction que nous appelons tous de nos voeux.

1. La pandémie, le 16 septembre 2020 ; 2. L’économie, le 30 septembre ; 3. L’environnement, le 7 octobre ; 4. La géopolitique, le 14 octobre ; 5. L’Europe et la France, le 21 octobre ; 6. Le retour des utopies, le 28 octobre.