Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

#JeSuisFurieux, par Manuel Guérin

« Je suis furieux ! » — ce cri, poussé par Paul, devrait résonner comme un signal d’alarme dans les couloirs du pouvoir. Car il ne s’agit pas d’un simple coup de colère, mais d’un constat : le temps des avertissements est passé.

On a déjà entendu « Indignez-vous ! » ; on a vu naître Nuit Debout. Ces appels à la l’action n’ont pas été entendus. La jacquerie des Gilets Jaunes a été éteinte dans la violence, sans que les problèmes de fond soient réglés.

Et pourtant, le personnel politique, faute de réflexion approfondie, d’imagination, de compétence, d’intelligence — ou par pure servilité — s’accroche à ses vieilles recettes du moins-disant : fiscal, social, environnemental, intellectuel. Comme si l’effondrement bioclimatique n’était pas déjà en cours. Comme si la pollution des sols, des nappes phréatiques, de l’air, de la mer et des rivières et de la nourriture n’était qu’un petit désagrément. Comme si la disparition imminente du travail, remplacé par des machines plus fortes, plus rapides, plus précises, plus adroites, plus intelligentes et plus empathiques que nous, relevait encore de la science-fiction.

Alors pourquoi prendre plus au sérieux ce « Je suis furieux ! » que les appels précédents ?

Parce que cette fois, les signes objectifs de l’effondrement sont là. Joseph Tainter, historien des civilisations, a identifié un symptôme majeur précédant les effondrements : la baisse de la population. Or, dans la plupart des pays développés, le taux de fécondité est passé sous le seuil de renouvellement (2,1 enfants par femme). En France, on se rassure en évoquant un solde migratoire positif, mais la réalité est implacable : la population déjà en place décroît (ou va décroître), et la dynamique démographique s’inverse.

Ce déclin n’est pas anodin : il marque le moment où une société perd confiance en son avenir, où l’élan vital se brise. L’histoire montre que ce point de bascule précède souvent les ruptures politiques, économiques et sociales les plus brutales.

Nous ne sommes plus dans l’alerte préventive. Nous sommes entrés dans la phase active de l’effondrement.

Et si rien ne change, ce cri — « Je suis furieux ! » — pourrait bien être le dernier avant le silence.

#JeSuisFurieux

21 réponses à “#JeSuisFurieux, par Manuel Guérin”

  1. Avatar de Rafio
    Rafio

    Je suis dubitatif.
    Chaque fois que je lis ce genre de propos sur un blog francophone, je me demande toujours si un blogueur indien ou chinois pourrait écrire ça sur un blog indien ou chinois sans passer pour un clown, un illuminé ou un incurable dépressif.
    Prenons le réchauffement climatique vu de Chine par exemple. Alors oui la Chine est le pays qui émet le plus de gaz à effet de serre, et la consommation d’énergie d’origine fossile par tête de pipe suit une courbe de croissance absolument ahurissante (charbon essentiellement), signe d’un développement économique lui-même absolument ahurissant. Mais la Chine a planifié la stabilisation de ses émissions de gaz à effet de serre pour 2030, et la neutralité carbone de son économie pour 2060. Alors vous jetez un œil sur la part des énergies décarbonées dans la consommation d’énergie du pays et vous voyez une courbe de croissance… absolument ahurissante (oui, encore). Pour l’heure la Chine tient la trajectoire prévue. Je répète pour les distraits qui ne se rendent pas bien compte de ce que cela signifie : pour l’heure la Chine tient la trajectoire prévue. Ils tentent là-bas une grande première, un développement économique qui leur permettrait de rattraper les standards occidentaux (pour 1.4 milliards d’habitants…) et EN MÊME TEMPS (enfin non, pas tout à fait, avec 15/20 ans de décalage tout de même) une transition énergétique d’une ambition démesurée. Je ne sais pas si la Chine réussira son pari. Je sais par contre que la Chine connaîtra des succès et des échecs, et que ces succès et ces échecs inspireront des pays et des continents qui ambitionneront d’emprunter la même trajectoire. Autrement dit, si chez nous on prie pour un « moment Pearl Harbor » et on débat sur les bienfaits/méfaits de la clim’, cela n’a pas grande importance. C’est là-bas que l’avenir, et l’Histoire, sont en train de s’écrire. Je sais ça fait bizarre, on n’a pas l’habitude. Mais va falloir s’y faire.

    (Et si monsieur Jorion peut se vanter d’avoir vendu quelques exemplaires de ses œuvres dans l’Empire du Milieu, et par là d’y avoir exercé une quelconque influence, même minime, alors il n’a aucune raison véritable d’être furieux, puisque c’est là que tout se jouera.)

    Répondre
    1. Avatar de Otromeros
      Otromeros

       » Chûûûtt  » …^!^…

      Répondre
    2. Avatar de Julo
      Julo

      Le gros probleme de la Chine c’est la demographie. Dur de voir comment ils vont pouvoir redresser la barre.

      Répondre
      1. Avatar de Rafio
        Rafio

        Le problème il est partout (sauf l’Afrique sub-saharienne). Même l’Inde vient de passer sous le seuil de renouvellement des générations.
        https://atlasocio.com/classements/demographie/fecondite/classement-etats-par-indice-de-fecondite-monde.php

        Répondre
      2. Avatar de Pascal
        Pascal

        Coluche for ever !
        https://youtube.com/shorts/U6r7OIt2nRg?feature=shared

        Répondre
    3. Avatar de sextusempiricus
      sextusempiricus

      On a l ‘impression de lire les thuriféraires de la  » révolution  » culturelle !

      Répondre
    4. Avatar de sydney
      sydney

      Il va y avoir une purge inévitablement d’une manière ou d’une autre et que ce système capitaliste matérialiste touche à sa fin, donc franchement qu’est ce que l’on s’en fiche de la démographie qui décline. Il est même temps que ces humains arrogants se croyant supérieurs à tout à vouloir se reproduire comme des lapins se prennent une bonne leçon , que la terre ne leur appartient pas. Désolé mais pour moi ce n’est plus de la colère que j’ai mais du mépris désormais, tout ce que je vois chaque jour me fait de plus en plus detester notre genre humain. Mais pourquoi cette espèce si destructrice arrive encore a être sur cette planète. Allez regarder des videos aussi du Quatar et ses clims grandeur d’un ampli de concert qui sont en terrasse des restos à ciel ouvert, ces stations de ski en plein desert etc… Donc franchement plutôt que de penser égoistement à se reproduire commençons déjà à changer nos façons de vivre, après tout les robots sont déjà prêts a nous remplacer là aussi pas mal de videos où on commence à voir que notre remplacement est tout proche. Moins d’humains de toute façon cette terre en a besoin quand je vois aussi la cruauté animale en augmentation, attendez maintenant il mettent des masques aux vaches pour qu’elle polluent moins, mais on marche vraiment sur la tête.

      Répondre
      1. Avatar de Paul Jorion
        Paul Jorion

        Le point peut-être sur cette question du natalisme. Ma petite vidéo n’y fait pas allusion et si je devais donner mon avis sur la question, le voici :

        Dès les années 1970s, et le rapport de Rome (Meadows *), on s’interroge sur les mécanismes qui pourraient réduire l’empreinte, ce que les scientifiques appellent « l’impact de l’espèce sur la capacité de charge de l’environnement par rapport à elle ».

        On s’intéresse en particulier aux mécanismes chez les animaux qu’on appelle « fécondité selon la densité ». L’exemple du turbot : le turbot individuel, grand poisson vivant à plat sur le fond et mangeant ce qui passe à portée de sa bouche a besoin d’un assez grand territoire. Dès que la densité de turbots à un certain endroit atteint un certain seuil, le nombre d’œufs pondus par les turbots femelles baisse considérablement.

        Des mécanismes de réduction de la densité existent aussi chez les mammifères. Le plus connu et le plus spectaculaire est celui d’un campagnol arctique, le lemming, qui migre en masse.

        À l’époque (1970s), on ne mentionne qu’un seul mécanisme de ce type : l’effet anti-natiliste de l’urbanisation. Élever un enfant en ville est plus difficile (moins d’espace, plus coûteux) mais aussi leur espérance de vie augmente (meilleur accès aux soins médicaux).

        Depuis, on découvre deux autres mécanismes anti-natalistes spontanés : la baisse de la qualité du sperme due à l’empoisonnement croissant de l’environnement, et la guerre des sexes : féminisme radical, masculinisme (le rapprochement des sexes exige des rituels de plus en plus compliqués, comme l’énoncé verbal explicite du consentement, alors que le « consentement implicite » était constitué des prémisses mêmes de l’acte sexuel, ou l’introduction de principes juridiques contradictoires : « avances non-sollicitées », etc.).

        Ce qu’il faut souligner c’est que ce qui était espéré dans l’ « esprit Meadows » avec l’intérêt pour les mécanismes de « fécondité selon la densité », c’était un anti-natalisme (pas un natalisme) spontané qui réduirait l’empreinte, qui respecterait davantage la capacité de charge de l’environnement.

        ==========
        * Se prononce « Mes doses », pas « Midoses »; le mot « meadow » signifie : prairie, clairière.

        Répondre
    5. Avatar de CloClo
      CloClo

      Pas bien compris sur quoi tu es dubitatif Rafio ? Sur la réalité ahurissante de l’effondrement des écosystèmes planétaires ? Avec 20 ou 30 ans de retard … ou dans 100 ans qui sait.

      Répondre
      1. Avatar de Garorock
        Garorock

        Les dubitatifs ne sont parfois que des éjaculateurs précoces!
        😎

        Desproges for ever.

        Répondre
      2. Avatar de Rafio
        Rafio

        Ce qui me laisse dubitatif ? Je ne crois pas qu’un Chinois (puisque j’ai pris une illustration chinoise pour mon propos) pense « effondrement ». Il pense recherche, investissements, défi, développement, grands projets, planification, avenir, travail, action. Et que l’Européen furieux qui hurle à l’effondrement en s’arrachant les cheveux est à ses yeux une incongruité. Je pense qu’on se regarde trop le nombril en s’imaginant qu’il ne se passe rien simplement parce qu’il ne se passe rien CHEZ NOUS. Ça se passe ailleurs et c’est très impressionnant. Mon propos n’était qu’une invitation à sortir d’une vision trop « occidentalo-centrée » à mon goût. Cela ne signifie pas que la Chine va nous sauver. Simplement que tout le monde n’est pas dans la lamentation désespérée. Ceci dit ça n’est qu’un des nombreux aspect de la question.
        Et quand je lis le bref commentaire de sextusempiricus (voir plus haut) je me dis : mais qui donc a 60 ans de retard ?

        Répondre
        1. Avatar de CloClo
          CloClo

          Heureusement que les challengers ne pensent pas « effondrement », ça reviendrait à se tirer une balle dans le pieds avant d’agir sur d’autres priorités. Comme disait Umberto Eco en gros tout est vain et absurde dans la vie et on finit par le comprendre avec l’âge mais en être persuadé à 20 ans est très dangereux voir crétin. Mais ne pas penser « l’effondrement » n’empêche pas qu’il peut ou va survenir quand même.

          Répondre
    6. Avatar de un lecteur
      un lecteur

      La Chine, c’est le Japon X 10 avec 50 ans de retard.
      La solution, ce n’est pas l’énergie renouvelable, c’est comment on renonce à ça
      https://www.sirenergies.com/content/images/2022/11/La-croissance-mondiale-de-la-consommation-d-e-nergie-.png
      sans disparaître !

      Répondre
  2. Avatar de PHILGILL
    PHILGILL

    Plus fort que la ruse de la raison, la ruse de la vie ?

    Répondre
    1. Avatar de Garorock
      Garorock

      Plus fort que la ruse de la vie: la ruse des crétins et des malins narcissiques?

      Répondre
  3. Avatar de Vincent_M
    Vincent_M

    Le taux de fécondité est-il passé sous le seuil de renouvellement? Dans mon hameau oui. Sur notre terre, je ne pense pas

    Répondre
  4. Avatar de laodan
    laodan

    La colère et le mépris pour le genre humain, ne sont guère plus que deux des multiples phases que les individus seront amenés à traverser au cours de la transition qui conduit les homo-sapiens d’un archétype sociétal centré sur le pouvoir vers un archétype sociétal centré sur la connaissance.

    Mais le fait est qu’une transition, vers un modèle sociétal centré sur la connaissance, va inévitablement requérir une confrontation du système de logique atomiste qui gouverne la Modernité Occidentale et qui fomente le matérialisme, l’individualisme et la certitude idéologique qui sépare présentement l’Occident de 87% de la population mondiale !

    En bref la formation de la connaissance par les homo-sapiens repose sur deux approches alternatives mais complémentaires :

    — Le « système abstrait de logique atomiste », qui trouve son origine dans le paradigme de la connaissance religieuse, émergea il y a environ 5000 ans dans la « Zone-Tri-Continentale » durant la transition du modèle archétypal d’organisation tribale des sociétés vers le modèle archétypal d’organisation des sociétés par le pouvoir d’une minorité. Les mathématiques sont la forme contemporaine par excellence de ce type de logique.

    — Le « système abstrait de logique holistique » avait été la pratique courante de la tradition antique mais cette pratique fut remplacée par le système de connaissance religieuse dans la « Zone-Tri-Continentale ». Ce « système abstrait de logique holistique » continue néanmoins d’animer la culture traditionnelle, des sociétés faisant partie du champ civilisationnel Chinois, ce qui explique l’incompréhension Occidentale de l’approche Chinoise de la réalité et vice versa. Mais 5000 ans de pratique du modèle archétypal de gouvernance par le pouvoir d’une minorité, dans le champ civilisationnel Chinois, a graduellement rompu l’élan vital de ce type de logique ce qui implique la nécessité d’une remise à jour du système de logique holistique et c’est précisément ce qui se passe présentement dans le champ civilisationnel Chinois !

    Essayez d’imaginer ce qui se passera quand l’approche atomiste des mathématiques et de la physique sera confrontée par une approche holistique aussi rigoureuse que les mathématiques. Cette confrontation va nécessairement conduire à une réconciliation entre les deux systèmes de logique et cela entrainera une révision de nos conceptions présentes qui bouleversera notre regard sur la réalité.

    Mais disposons-nous du temps nécessaire pour réviser nos conceptions présentes avant que nos sociétés ne s’effondrent ? En l’absence de certitude, quant à cette question, je crois que nous ne devrions pas être découragés de poursuivre cette quête de connaissance. C’est en effet peut-être la seule chose qui puisse protéger notre esprit d’un effondrement dans l’incohérence.

    Répondre
  5. Avatar de PHILGILL
    PHILGILL

    La ruse des parasites ?

    Répondre
    1. Avatar de Garorock
      Garorock

      Je pense que l’affaire Epstein et toutes ses ramifications couplée à la » surprenante entente » entre Trump et Poutine va nous en apprendre beaucoup sur les puissants rusés et immoraux qui se jouent de notre faible raison… Ici et maintenant of course!
      😎

      Répondre
  6. Avatar de Régis Pasquet
    Régis Pasquet

    — Quand Noé a-t-il construit son arche ?

    — Avant le déluge.

    Répondre
  7. Avatar de Lonylp
    Lonylp

    Une rupture espitémologique gravissime est presque actée. 5 ou 6 milliards des morts Sapiens avant une grande réconciliation des survivants ? Pessimiste ? Autant que les ogives nucléaires et les feux géants partout. Trop tard ! l’Evolution ne connait pas ce terme, elle se glisse dans les innombranles coins de l’univers, quelques particules et les dés se relancent. « La Route » de McCarthy avait prévenu même les Américains qui votent pour le pire. Aucun résultat concret. Des singes bavards de bêtises qui vont tomber de l’arbre aux lions. Quelle importance ?

    Répondre

