Israël veut la destruction de l’Iran ; les États-Unis commencent à s’interroger sur ce qu’ils veulent vraiment.
@Otromeros Nuançons ! L’humiliation ou le sentiment de trahison sont de grands éléments de motivation, que ce soit pour les…
*Godot est mort !*
Israël veut la destruction de l’Iran ; les États-Unis commencent à s’interroger sur ce qu’ils veulent vraiment.
A cette vendetta irrationnelle aux origines perdues dans la nuit des temps, ne faudrait-il quand même pas ajouter une escalade de conflits d’intérêts politiques et territoriaux parfaitement identifiables, où la religion n’est qu’un instrument au service d’objectifs stratégiques, et non la cause profonde du chaos ?
Car enfin, comment expliquer l’embrasement actuel sans évoquer cette blessure originelle jamais refermée – la Nakba de 1948 et l’occupation de 1967 – qui a transformé tout un peuple en nation sans terre et sans droits ?
Comment comprendre la persistance de ce chaos sans nommer ce veto américain systématique à l’ONU, ce bouclier inconditionnel qui offre à l’expansionnisme israélien une impunité totale et bloque depuis des décennies toute issue politique ? Palestine, Liban, Syrie, etc.
Et comment justifier l’escalade sans rappeler cette doctrine délibérée – le « Clean Break » – par laquelle Israël et ses alliés néoconservateurs ont choisi, voilà trente ans, de tout miser sur la force, de tout subordonner au renversement des régimes plutôt qu’à la recherche d’une paix fondée sur le droit ?
Par ailleurs cette menace nucléaire iranienne qu’Israël instrumentalise depuis des décennies pour justifier toutes ses guerres, toutes ses désobéissances au droit international, ne serait-elle pas en train, silencieusement, de changer de camp ? À force de refuser toute solution politique, à force de parier sur la force brute et l’élimination, n’est-ce pas Israël qui, acculé, envisage aujourd’hui d’actionner « l’option Samson » – cette arme ultime du Samson biblique prêt à tout emporter avec lui dans sa chute ? La spirale de violence n’aura-t-elle pas simplement inversé les rôles, transformant la menace fantasmée d’hier en péril bien réel d’aujourd’hui ?
Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, sont sous le coup d’un mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza. La coalition que Trump appelle à la rescousse pour le sortir de ce guêpier, ne faudrait-il pas, au contraire, qu’elle se forme au sein de l’ONU – cette instance qu’il méprise tant – mais cette fois pour amener les criminels de guerre devant la Cour, plutôt que pour les y soustraire ?
Le billet : » Israël veut la destruction de l’Iran »
Pas que, malheureusement…. + convoiter/conquérir sans résistance/occuper la partie « utile » de la Cisjordanie, après avoir « dissuadé » les habitants chassés de leur toit d’y revenir………………
» Convoitée par l’extrême droite israélienne, la zone C, tout particulièrement, sous contrôle sécuritaire et administratif total d’Israël, et qui représente plus de 60 % de la superficie de la Cisjordanie et concentre les plus grandes richesses , est devenue « invivable », explique Shawan Jabarin.
« Les attaques des colons y sont massives, quotidiennes. Des dizaines de communautés bédouines ont été forcées par les colons de quitter leurs montagnes. »
L’activiste s’inquiète des restrictions de circulation à travers la Cisjordanie, encore plus drastiques depuis la guerre contre l’Iran.
Sur les routes empruntées par les habitant·es, les ambulances et le trafic commercial, des centaines de barrières et de postes de contrôle ont été fermés par Israël, accentuant le cauchemar quotidien pour se déplacer et minant les interventions d’urgence.
« Chaque quartier est devenu une véritable prison ces derniers temps, car même les routes de contournement, les chemins de traverse sont cadenassés », dit Shawan Jabarin.
Dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 mars, les ambulances ont mis plus d’une vingtaine de minutes avant d’être autorisées à intervenir, selon le Croissant-Rouge palestinien.
« Une éternité » pour Khaled et Mustafa, blessés, qui attendaient d’être conduits à l’hôpital.
Les ambulances qui ont récupéré les corps de leurs parents et de leurs frères, criblés de balles, surtout à la tête et au visage, ont mis encore plus de temps avant d’obtenir le feu vert des autorités israéliennes…
…Qui ont en revanche diligemment évacué la voiture, théâtre des crimes nocturnes de soldats israéliens.
Au soldat qui l’avait violemment extrait de celle-ci, Khaled a posé une question : « Aimes-tu ta mère et ton père ?
» Le militaire a répondu : « Oui. »
Khaled lui a alors demandé : « Pourquoi avez-vous tué ma mère et mon père ? »
Il a reçu des coups en guise de réponse.
(Rachida El Azzouzi)
Dans : https://agencemediapalestine.fr/blog/2026/03/17/la-torture-a-double-emploi-en-contexte-de-genocide-le-nouveau-rapport-de-la-rapporteure-a-lonu-francesca-albanese/
apprécier l’intégralité
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session61/advance-version/a-hrc-61-71-auv.pdf
Et dire qu’ « ils » ont raté (d’un cheveu..) l’objectif (affiché) de discréditer cette « teigne’ … ((terme affactueux de ma part dans cet écrit..)
@Otromeros Nuançons ! L’humiliation ou le sentiment de trahison sont de grands éléments de motivation, que ce soit pour les…
Dans : https://agencemediapalestine.fr/blog/2026/03/17/la-torture-a-double-emploi-en-contexte-de-genocide-le-nouveau-rapport-de-la-rapporteure-a-lonu-francesca-albanese/ apprécier l’intégralité https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session61/advance-version/a-hrc-61-71-auv.pdf Et dire qu’ « ils » ont raté (d’un cheveu..) l’objectif (affiché) de discréditer cette « teigne’…
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Un titre du jour chez MDP Israël serre les rangs pour « transformer le Moyen-Orient », dans un bain de…
Un » » oubli » » général (enfin..dans ce nouveau siècle..) réparé… Vrai film..,vrai,..de cette vérité qui fait mal.. Prendre…
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Si je peux me permettre… m'(nous) éclairer.. ‘ my best friend.. ‘ ———————— Gemini a dit La corrélation temporelle entre…
Un jour on saura peut-être comment Nethanyaou a poussé Trump en Iran. Epstein…??!🤫
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