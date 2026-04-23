Illustration par ChatGPT

Ce soir, 22 avril 2026 : Trump PANIQUE alors que l’armée américaine est À COURT DE MUNITIONS ?!

Ici même, GENESIS : Trump n’a plus le choix !, le 6 avril.

6 avril 2026 — J+37 depuis le début du conflit

La décision Trump du 30 mars — terminer la guerre sans rouvrir Ormuz — n’est plus seulement une décision politique. Elle est contrainte par les données d’épuisement. Forcer militairement la réouverture du détroit nécessiterait de consommer les 5–15% de stocks restants contre un adversaire qui conserve les trois quarts de son arsenal offensif. C’est arithmétiquement intenable.

Vous me direz : « C’est vrai maintenant, mais ce ne l’était pas à l’époque ! »

Si ! Très peu de munitions ont été utilisées entre le 6 et le 22 avril. ChatGPT a produit l’histogramme ci-dessous à partir des données disponibles. L’état d’épuisement aujourd’hui est à peu de choses près ce qu’il était déjà le 6 avril.