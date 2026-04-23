Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Quoi ? La presse US n’a plus que 16 jours de retard sur le Blog de PJ !

Illustration par ChatGPT

Ce soir, 22 avril 2026 : Trump PANIQUE alors que l’armée américaine est À COURT DE MUNITIONS ?!

Ici même, GENESIS : Trump n’a plus le choix !, le 6 avril.

6 avril 2026 — J+37 depuis le début du conflit

La décision Trump du 30 mars — terminer la guerre sans rouvrir Ormuz — n’est plus seulement une décision politique. Elle est contrainte par les données d’épuisement. Forcer militairement la réouverture du détroit nécessiterait de consommer les 5–15% de stocks restants contre un adversaire qui conserve les trois quarts de son arsenal offensif. C’est arithmétiquement intenable.

Vous me direz : « C’est vrai maintenant, mais ce ne l’était pas à l’époque ! »

Si ! Très peu de munitions ont été utilisées entre le 6 et le 22 avril. ChatGPT a produit l’histogramme ci-dessous à partir des données disponibles. L’état d’épuisement aujourd’hui est à peu de choses près ce qu’il était déjà le 6 avril.

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Une réponse à “Quoi ? La presse US n’a plus que 16 jours de retard sur le Blog de PJ !

  1. Avatar de Paul Jorion
    Paul Jorion

    La déroute !

    Répondre

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  4. la raison première de notre impuissance : nous nous représentons donc le marché comme une entité « intrinsèquement » démocratique, qu’il n’est…

  6. https://www.theguardian.com/science/2026/apr/22/ai-powered-robot-beats-elite-table-tennis-players-milestone-robotics Bientôt dans vos EPHADS pour vous servir vos Flamby… Saleté de robots!

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