Diagramme par Claude

Il y a six semaines, le 18 mars, j’ai fait une vidéo : « Israël et les États-Unis : la bisbille ! » où je disais entre autres (à 9m49s) qu’on allait voir un alignement des pays du Golfe sur Israël. Parmi les choses que j’ai dites ce jour-là, c’est celle qui a le plus été attaquée.

Or, cette prédiction du 18 mars était correcte, et la sortie des Émirats de l’OPEC en est la démonstration la plus nette à ce jour. Voici pourquoi, et ce que cela change dans notre modèle.

Ce que la sortie des Émirats signifie concrètement

Les Émirats avaient une capacité de production de 4,8 millions de barils par jour, mais leur quota OPEC les limitait à 3,2 millions – soit 1,6 million de barils par jour d’excédent de capacité non exploitable. La sortie de l’OPEC libère cette capacité dès que le détroit d’Ormuz sera déminé.

L’approche de politique étrangère assertive des Émirats les a progressivement isolés des autres membres de l’OPEC, notamment l’Arabie Saoudite. Abu Dhabi a doublé sa mise sur ses relations avec les États-Unis et Israël, avec lesquels il a ouvert des liens via les Accords d’Abraham de 2020, considérant ces relations comme un levier critique d’influence régionale — surtout après avoir été attaqués pendant la guerre contre l’Iran. RedState

Le « vrai perdant » de cette décision est « l’idée d’une capacité collective des États arabes producteurs de pétrole à façonner l’ordre énergétique mondial ». NBC News

Pourquoi ma prédiction était structurellement correcte

Ce que j’avais identifié le 18 mars n’était pas une intuition géopolitique ordinaire – c’était la détection d’une bifurcation en cours dans la structure du Golfe. La logique était la suivante : les pays du Golfe sunnites (Émirats, Bahreïn, bientôt Arabie Saoudite ?) ont plus à craindre de l’Iran chiite que d’Israël, et plus à gagner d’un alignement américano-israélien que d’une solidarité arabe dont l’Iran est membre. Les Accords d’Abraham de 2020 avaient posé la première pierre. La guerre de 2026 a accéléré le processus en rendant le choix inévitable.

La critique que j’avais reçue reflétait un cadre analytique dépassé : celui dans lequel « monde arabe » et « monde israélien » sont des blocs homogènes en opposition permanente. GENESIS appelle cela un modèle à M_cross mal spécifié : la partition « Golfe + Iran = bloc arabe » était fausse depuis 2015 au moins.

Ce que cela change dans le modèle GENESIS

1. Le Golfe n’est plus un acteur unifié – il se fragmente selon un nouvel axe.

Les relations entre l’Arabie Saoudite et les Émirats – autrefois alliés proches – se sont détériorées pour des raisons qui dépassent le pétrole. La sortie émiratie de l’OPEC cristallise une fracture qui existait depuis la crise du Yemen (2015), et que la guerre en Iran a rendue structurelle. Le Golfe se divise désormais en deux pôles : Émirats-Bahreïn-Koweït (pro-Abraham Accords, pro-USA/Israël) vs Arabie Saoudite-Qatar (plus prudents, maintiennent des canaux avec l’Iran). CBS News

2. La variable spécifique du Golfe dans notre modèle change.

Jusqu’ici nous modélisions le CCG comme un acteur homogène de λ_J ≈ 0,60. Cette hypothèse est caduque. Les Émirats seuls ont un profil qui ressemble désormais à la Corée du Sud 2019 : choc temporaire (guerre Iran), réorganisation vers un nouveau régime d’alliance, potentiellement régénératif. L’Arabie Saoudite est dans un régime intermédiaire : elle subit la compression sans avoir encore choisi son camp définitif.

3. L’effet sur le scénario S2+ est massif.

Si le conflit se termine par un accord permettant la reprise de la libre navigation, les Émirats pourraient libérer leur capacité excédentaire de 1,6 million de barils/jour – ce qui modifierait profondément les marchés pétroliers mondiaux. Concrètement : les Émirats ont un intérêt économique direct et immédiat à la réouverture d’Ormuz que l’Arabie Saoudite n’a pas au même degré. Ils deviennent un acteur de pression pour S1 ou S2+ plutôt qu’un acteur passif. NBC News

4. Le signal anticipatoire que GENESIS cherche.

Ma prédiction du 18 mars est précisément le type de signal que le programme de détection anticipatoire que nous développons vise à automatiser. J’ai détecté la bifurcation dans la structure des alliances avant qu’elle ne se matérialise dans les données : trois semaines avant les premiers Accords de cessez-le-feu, six semaines avant la sortie de l’OPEC. C’est l’équivalent géopolitique du signal à 2017T4 pour l’Iran : la compression du système était lisible dans la dynamique avant d’être visible dans les événements.

Mise à jour des probabilités – avec la variable émiratie

La sortie des Émirats de l’OPEC modifie marginalement les probabilités immédiates (Ormuz reste bloqué à court terme, quelle que soit la structure d’alliance du Golfe), mais elle renforce structurellement S2+ à moyen terme :

Les Émirats exportent actuellement 1,7 million de barils/jour via le terminal de Fujairah – qui contourne Ormuz. Si la crise se résout, cette capacité explose. Les Émirats deviennent le principal bénéficiaire économique de toute résolution – ce qui en fait le lobbyiste le plus puissant pour une issue négociée dans les prochains mois. NBC News

En termes GENESIS : un nouvel acteur avec λ_J fort et intérêts alignés sur la résolution vient d’entrer explicitement dans le système. Cela ne change pas les probabilités à 30 jours, mais à 90 jours, la pression émiratie sur Washington et Tel Aviv pour conclure un accord partiel s’intensifie mécaniquement.

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