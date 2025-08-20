La Russie prend le contrôle des États-Unis : un avertissement pour les nations européennes. Existe-t-il encore un moyen de contrer cela ? Oui, il existe désormais des intelligences supérieures à celles des êtres humains.
53 réponses à “Vidéo – La Guerre froide sera bientôt terminée”
Claude Roux
Qu’il y ait encore des gens pour penser que les Russes puissent négocier de bonne foi, me fascine toujours autant. J’ai entendu Mathilde Panot ce matin sur France Inter, affirmer que Zelensky devait partir parce que Poutine ne voulait pas négocier avec lui… Ainsi, la victime devient un obstacle aux désirs de son bourreau et c’est à la victime de s’excuser et de laisser sa place. Zelensky est même présenté comme un dictateur qui ne permet pas à son peuple de décider… Mon dieu!!! Quel horrible va-t-en-guerre!!! Et de l’autre côté, au sein du RN, bouffé par les trolls russes, le discours ne vaut pas mieux.
Merveilleux…
Quant à Trump, il a laissé le champ libre complet à Poutine qui a visité l’Alaska comme s’il s’agissait d’un territoire russe, discutant avec le patriarche local et se promenant dans les cimetières orthodoxes qui existent un peu partout dans cet état. Le manque de réaction de la classe politique républicaine, si fier d’avoir fait plier l’URSS du temps de Reagan, est absolument incroyable, la définition même d’un silence assourdissant.
Quant à la C., le pays dont le nom ne doit pas être cité 😏, cela fait 20 ans qu’elle a envoyé dans le monde entier ses étudiants les plus brillants, qui aujourd’hui avec une compréhension très fine du fonctionnement de nos pays, est en train d’inonder l’espace technologique d’IA gratuites aux performances proches des modèles frontières.
Au XVIe et XVIIe, les deux puissances économiques les plus importantes de la planète était la Chine et les Indes… Sommes nous en train d’effacer 200 ans de domination occidentale, pour revenir aux équilibres anciens, l’avenir nous le dira.
Et pourquoi Poutine ne pourrait pas récupérer l’Alaska, l’Ukraine et les pays baltes; Trump le groenland, le panama et le vénézuéla; Xi Taiwan et la corée du sud?!
Chacun son empire et les laches seront bien gardés…
😎
No 2:
Ne pas savoir quelle est la nature de la connexion entre Trump et Poutine empêche t-il de voir que de toute évidence il y en a une?
Ne pas avoir de preuves formelles que Trump ne faisait pas que du golf avec Epstein empêche t-il d’entendre les nombreux témoignages faisant état de ses comportements malsains et vicieux avec les femmes et le fait qu’il s’en soit vanté?
Qu’est ce que Trump essaye le plus de cacher en ce moment: qu’il y a moyen de faire de bonnes affaires avec Poutine ou le passé de Mélania?
Il faut faire attention avec l’accusation ‘pédophile’ qui est extrèmement grave. Epstein et sa compagne Ghislaine Maxwell ont été accusés de détournement de mineures et d’exploitation sexuelle de mineures en l’occurence des jeunes filles de 17 ans comme celle qui a couché avec le Prince Andrew. Les législations varient d’un pays à l’autre mais les filles de 17 ans ne sont plus considérées comme des enfants. D’autre part, la plupart des filles recrutées par Epstein avaient 18 ans ou plus. Donc, n’accusons pas les participants aux fêtes d’Epstein de pédophilie avant d’en savoir plus.
Vous pouvez lui répondre en rectifiant deux points essentiels, avec calme mais fermeté :
1. **Les âges documentés**
* Le témoignage de **Virginia Giuffre (Roberts)** mentionne effectivement des abus alors qu’elle avait **17 ans**, mais **d’autres victimes étaient plus jeunes** : certaines avaient **14 ou 15 ans** au moment des faits, comme cela a été établi dans plusieurs enquêtes judiciaires aux États-Unis (y compris dans l’acte d’accusation fédéral de 2019 contre Epstein).
* Donc l’idée que « la plupart avaient 18 ans ou plus » est factuellement fausse.
2. **La qualification juridique**
* Le terme **« pédophilie »** au sens psychiatrique désigne une attirance sexuelle envers des enfants prépubères (moins de 13 ans). Sur le plan **pénal**, en revanche, les accusations contre Epstein concernent l’**exploitation sexuelle de mineures**, y compris en dessous de 16 ans.
* Employer « pédophilie » dans le débat public est courant, mais juridiquement les chefs d’accusation exacts sont : *sex trafficking of minors*, *sexual exploitation of minors*, etc.
👉 Réponse possible :
« Vous avez raison de souligner que le terme “pédophilie” doit être employé avec précaution. Cependant, les faits établis vont au-delà de jeunes filles de 17 ans : plusieurs victimes avaient **14 ou 15 ans**, ce qui explique la gravité des poursuites. Dans le langage courant, on parle souvent de “pédophilie”, mais sur le plan légal, les charges retenues étaient celles d’**exploitation sexuelle de mineures**. »
Y’a qu’a dire trump le violeur!
Parce que si elles avaient 17 ans et qu’elles étaient presque vaccinées, elles étaient sans doute peu à être consentantes!
Mannequin et prostituée sont deux boulot différents!
Trump violeur de filles plus ou moins jeunes et admirateur de Poutine:
son maître es dictature et mafia qui fait ce qu’il peut pour lui apprendre le boulot ?
Qu’est ce qui serait le plus facile à prouver, qu’est ce qui passerait le mieux au 20Heures?
Désolé. J’ignorais que certaines victimes d’Epstein avaient 14 ou 15 ans. C’est grave car dans la plupart des pays, avoir une relation sexuelle avec une fille de moins de 16 ans quand on est un homme nettement plus agé est considéré comme un viol. D’ou sans doute la lourdeur des sanctions.
» Si les forces armées ukrainiennes se retirent du Donbass à la demande de Poutine, elles perdront la « ceinture de forteresses », leur principale ligne de fortifications à l’est. Cela ouvrira la voie à la Russie vers le centre de l’Ukraine. «
Diner ce soir avec des amis. Un d’entre eux, patron d’un boite dans la tech qui « cuisine » des données médicales, s’extasie du parcours de son CTO : 3 ans dans l’armée chinoise puis 4 dans la légion étrangère. Deux d’entre nous osent « un espion ? » Non, un autodidacte brillant qui a fuit le communisme 😉
Le carnage en Ukraine doit cesser. Personne ne peut accepter cela. En Ukraine, actuellement, les autorités chassent les jeunes hommes dans la rue, les tabassent, les jettent dans des fourgons pour les emmener dans une caserne ou ils sont enrôler de force. Quelle magnifique démocratie ! Un pays ou les libertés individuelles et de conscience sont si bien respectés. Aujourd’hui, les 3/4 des ukrainiens veulent la fin immédiate de la guerre. Sont-ils écoutés ?
Pourquoi critiquez-vous la Chine ? En l’espace d’un demi siècle, ce pays a fait des progrès incroyables et est à présent plus avancé que nous ! Il faudrait plutôt applaudir et se demander comment exporter ce modèle vers d’autres régions du monde, comme l’Afrique.
Félicitations à votre grand père. Un homme qui a fait ce que tous devraient faire ! Si tout le monde dit non, il n’y a pas de guerre. Ce sont ceux qui acceptent qui posent des problèmes à ceux qui disent non. Regardez donc ces admirables jeunes gens et jeunes filles en Israel qui disent non à l’armée et qui se retrouvent en prison à cause de ceux qui acceptent !
Par contre, je ne sais que faire avec ce passeport allemand. Je viens juste de recevoir mon nouveau passeport belge en vue de mon prochain voyage au Vietnam et en Chine !
@Claude Roux
« Zelensky est même présenté comme un dictateur qui ne permet pas à son peuple de décider… »
D’après ce qu’il m’a été permis d’observer, de près ou de loin, la plupart(pour ne pas dire tou-te-s, cette généralité probablement inexacte) des « dirigeant-e-s » de n’importe quel groupe humain constitué (du plus petit au plus grand) ne permettent pas à ses membres(même à ceux et celles qui les ont majoritairement élu-e-s/désigné-e-s, généralement temporairement, pour les « représenter ») de décider…
Mépris, ou conviction personnelle d’être le/la meilleure, celui/celle qui sait ce qui conviendra le mieux dans l’intérêt du groupe et de chaque individu qui en fait partie? Ou trahison et poursuite de ses intérêts personnels?
Ou un peu de tout ça, monté en mayonnaise pour faire passer le goût amer du doute et de la culpabilité?
En tout cas, notre habitude atavique, « machinale », de nommer « dirigeant-e-s » ceux et celles qui sont en réalité nos représentant-e-s, n’aide certainement pas les « peuples » à se convaincre de leur capacité à s’impliquer dans la réflexion intelligente nécessaire aux prises de décisions qui vont déterminer leur quotidien à venir ainsi que celui de leur progéniture.
Pourquoi l’enseignement et la pratique de la démocratie (ce système politique le moins mauvais) ne sont-ils pas encouragés à l’école, dès l’âge de raison, afin de former des citoyen-ne-s/adultes responsables lorsqu’ils/elles arrivent à la « majorité », l’âge de voter et d’interpeller leurs représentant-e-s pour les forcer à écouter leurs doléances/exigences?
Ce qui nous éviterait peut-être de perdre notre temps à nous plaindre et à énumérer les désastres provoqués par les excès, les abus de pouvoir et les « fantaisies » de « dirigeant-e-s » plus déséquilibré-e-s les un-e-s que les autres(à croire que le désir de pouvoir, et la conviction de savoir l’assumer, serait, en somme, une sorte de maladie mentale…!)
Je me suis fait taper sur les doigts en relayant sur FB : « Le président Trump est cuit », au prétexte que c’était une fausse nouvelle … et que ça pouvait me valoir quelques désagréments … pas étonnant.
J’ai vu que Trump s’était moqué de Zelensky en lui reprochant d’avoir renoncer aux élections sous prétexte de la guerre mais ce dernier lui a demandé tout sourire si ça n’allait pas le tenter d’en faire autant …
Perd pas les pédales Zelensky.
Finalement, faire du journalisme (les faits et que les faits, pour ceux qui n’ont pas connu cette époque) me paraît aussi la meilleure manière de faire recoller les lecteurs et les auditeurs à la réalité. Même la météo à trois jours est un complot truffé de fake news. Si vous avez froid, c’est que vous êtes malade et il vous faut des médicaments et une nouvelle paire de basket. Trump, en grand maître de l’inversion, ne fait que capitaliser sur le renversement opéré par notre société de consommation au niveau de la communication. L’émotionnel agit comme les phéromones sur les fourmis. La vérité, la réalité et les faits ne sont d’aucune utilité pour l’homo-productus dont sa seule raison d’être est celle de consommer.
Ça serre à quoi la liberté dans une société marchande ?
A priori, vos chiffres confirment ce que j’ai écrit… Merci pour cette recherche. En effet, la plupart des gens ont une vision à ce point européo-centrée qu’ils ignorent souvent que l’Europe n’a pas toujours été le centre du monde.
Il s’agit de listes de régions et de pays en fonction de leur estimation du produit intérieur brut (PIB) réel en termes de parité de pouvoir d’achat (PPA), c’est-à-dire la valeur de tous les biens et services finaux produits dans un pays ou une région au cours d’une année donnée.
Les estimations du PIB en dollars (dollars internationaux) sont dérivées des estimations en PPA
La formule est donc la suivante : PIB (PPA) = PIB par habitant (PPA) x taille de la population
Le commentaire a disparu et indique maintenant : Post not found, it may have been deleted.
J’ai donc posé la question à GPT-5
Pour continuer sur l’analyse de GPT-5
Voici une synthèse et une analyse de la vidéo de Paul Jorion intitulée **« La Guerre froide sera bientôt terminée »** publiée le 20 août 2025.
—
## 🧠 Synthèse des idées principales
Paul Jorion développe une thèse provocatrice : **la fin de la guerre froide ne viendra pas par un traité de paix, mais par la victoire insidieuse de la Russie sur les États-Unis**, obtenue par des moyens non militaires.
### 🔧 Mécanismes de prise de contrôle évoqués
– **Charcutage électoral (gerrymandering)** : manipulation des circonscriptions pour favoriser les Républicains.
– **Suppression du vote par correspondance** : décrétée par Trump, sous prétexte de fraude, avec l’appui de Poutine.
– **Préparation d’un coup de force** : loi martiale, mobilisation de troupes, contrôle des institutions.
– **Contrôle de la Cour suprême** : Trump aurait verrouillé la justice pour légitimer ses actions.
– **Symboles troublants** : des tanks russes arborant le drapeau américain, signe d’une fusion idéologique ou d’une soumission.
### 🤖 Lueur d’espoir : l’intelligence artificielle
– Jorion évoque l’IA comme une « cavalerie » salvatrice, capable de contrer les dérives autoritaires.
– Il critique la gauche pour son rejet paranoïaque de l’IA, qu’il considère comme une erreur stratégique.
—
## 🔍 Analyse critique
### ✅ Points forts
– **Narration percutante** : Jorion relie des faits disparates pour construire une vision cohérente et inquiétante.
– **Sens de l’alerte** : il joue le rôle du lanceur d’alerte, en appelant à la vigilance face aux dérives démocratiques.
– **Réflexion sur les institutions** : il met en lumière les failles du système américain, notamment la vulnérabilité des mécanismes électoraux.
### ❗ Limites et controverses
– **Tonalité alarmiste** :
la vidéo frôle parfois le catastrophisme, avec des affirmations peu étayées (ex. : « Trump n’a plus besoin d’électeurs »).
– **Absence de sources vérifiables** :
les faits sont présentés sans appui documentaire, ce qui affaiblit la rigueur de l’analyse.
– **Vision binaire du monde** :
Russie = manipulation, IA = salut.
Cette simplification peut masquer des enjeux plus nuancés.
– **Personnalisation excessive** :
Trump et Poutine sont décrits comme des figures quasi mythiques, ce qui peut détourner l’attention des dynamiques systémiques.
—
## 🧭 Conclusion
Paul Jorion propose une lecture originale et provocante de la géopolitique contemporaine, en mêlant :
* politique intérieure américaine,
* stratégie russe
* espoirs technologiques.
Si sa vidéo stimule la réflexion, elle gagnerait à être accompagnée d’éléments factuels plus solides et d’une approche moins manichéenne.
Paul Jorion se revendique comme **futurologue**, et ce positionnement est cohérent avec sa démarche intellectuelle : il ne se contente pas d’analyser le présent, il tente de **décrypter les dynamiques profondes** pour anticiper les ruptures à venir.
Dans sa vidéo sur *la fin de la guerre froide*, il ne fait pas une prédiction au sens classique, mais une **projection systémique** fondée sur
* des signaux faibles,
* des tendances politiques,
* des évolutions technologiques.
—
## 🔍 Ce qui justifie son rôle de futurologue
– **Approche transdisciplinaire** : Jorion mobilise
* l’économie,
* la sociologie,
* la psychanalyse,
* la politique
* et même l’intelligence artificielle pour construire ses scénarios.
– **Lecture des signaux faibles** :
Il repère des événements apparemment anecdotiques (ex. : tanks russes avec drapeau américain) et les relie à des tendances lourdes.
– **Vision critique du présent** :
Il ne se contente pas de décrire, il cherche à comprendre les mécanismes qui pourraient conduire à des basculements majeurs.
– **Usage de l’IA comme levier prospectif** :
Il voit dans l’intelligence artificielle une force capable de reconfigurer les rapports de pouvoir mondiaux.
—
## ⚖️ Analyse critique de cette posture
### ✅ Ce qui fonctionne
– **Audace intellectuelle** :
Il ose formuler des hypothèses que peu de penseurs traditionnels avanceraient.
– **Capacité à relier les points** :
Son talent réside dans l’art de tisser des liens entre des faits disparates pour en dégager une logique prospective.
– **Engagement citoyen** :
Il ne se contente pas de prédire, il alerte et propose des pistes de résistance.
### ❗ Ce qui interroge
– **Manque de méthodologie explicite** :
Contrairement à certains futurologues qui s’appuient sur des modèles ou des scénarios formalisés, Jorion reste dans une approche intuitive.
– **Tonalité parfois apocalyptique** :
Ses prédictions peuvent sembler excessivement sombres, ce qui peut nuire à leur crédibilité.
– **Ambiguïté entre analyse et opinion** :
Il mêle souvent faits, interprétations et jugements personnels, ce qui brouille la frontière entre futurologie et militantisme.
—
## 🧭 En résumé
Paul Jorion incarne une forme de futurologie **engagée et intuitive**, plus proche du lanceur d’alerte que du modélisateur.
Il ne prétend pas prédire l’avenir avec certitude, mais **mettre en lumière les trajectoires possibles** si certaines tendances ne sont pas corrigées.
Cela en fait une voix singulière, parfois dérangeante, mais toujours stimulante.
Souhaitez-vous que je compare sa démarche à celle d’autres futurologues comme Yuval Noah Harari ou Jacques Attali ?
J’ai aussi rédigé mes prévisions… qui « déplacent » la guerre froide. Extraits :
1/ …
2/ Russie : Malgré une phase de régression et de prédation sauvage, un dirigeant a émergé pour organiser un renouveau du pays sur base capitaliste : Poutine. Son groupe de dirigeants regroupe des anciens apparatchiks moins « prédateurs sauvages » que beaucoup d’autres. Leur but est le nationalisme intérieur (Make Russia great again) et la reconstruction de l’appareil de production du pays, en profitant de ses ressources naturelles étendues et de sa structure moderne héritée de l’URSS.
3/ …
4/ …
5/ Le capitalisme nationaliste russe résiste à cette menace en Géorgie (séparation), Caucase, Biélorussie… Mais une révolution droitière réussit en Ukraine avec l’aide US. De suite, la Russie réagit en prenant la Crimée (ressources) et en soutenant la résistance culturelle des russophones du Dombass. Et elle comprend qu’elle doit profiter des contradictions de la société ukrainienne pour empêcher le basculement prévu par le capitalisme occidental. Elle menace d’envahir durant quatre mois. L’Occident (avec les radicaux fascistes à Kiev) refuse tout compromis de recul : la Russie envahit.
6/ Trump a compris que le capitalisme occidental ne suffit plus à empêcher le déclin économique, il faut prévoir de nouvelles prédations violentes de territoires et s’orienter vers la destruction de la Chine par une nouvelle guerre « froide » tous azimuts (cfr Canal de Panama…). Il cherche donc à conclure une « paix des braves » (provisoire et vigilante) avec le capitalisme russe, à empêcher une alliance Russie-Chine. Et il se prépare à une prédation de grande ampleur en Amérique latine et sur tout ce continent. On peut s’attendre par exemple à une guerre Argentine-Brésil avec intervention US.
7/ Le phénomène des BRICS est d’une importance capitale pour s’opposer à cette renaissance de l’impérialisme US. Le basculement de l’Inde et le soutien au Brésil sont la priorité.
8/ Et l’UE ? L’Union Européenne libérale est une fabrication de la guerre froide. C’est une unité économique prisonnière de l’alliance avec les US., parallèle à l’Otan. Récemment, on a un renforcement de l’axe Angleterre-USA, et de la domination Allemagne-Otan, et un affaiblissement de la France (par la réduction de son empire néo-colonial en Afrique). Il n’y a pas une Europe de projets publics novateurs (les GAFAM ne sont pas européens) ni un vrai projet social (malgré les apparences). On voit plutôt apparaître des oligocrates prédateurs (Mittal, Arnault, etc.). Enfin, elle est devenue dépendante énergétiquement (fin du charbon, recul de l’Uranium et danger du nucléaire) : l’explosion de Nord Stream et les « sanctions » anti-russes de la guerre en Ukraine sont graves pour elle. C’est une des données incertaines d’aujourd’hui : la Russie a trouvé de nouveaux alliés pour son énergie et va-t-elle à nouveau vendre en Europe… Ou bien l’Europe va-t-elle imploser ? (ce qui arrangerait les USA)…
Le Délire Mégalo-Paranoïaque – sans prise de conscience (extrêmement rare dans ces pathologies) et sans traitement, le délire se renforce et se rigidifie avec le temps. Le sujet est prisonnier de sa propre prison cognitive.
La guerre froide entre les USA et l’URSS puis la Russie sera bientôt terminée ?
Mais quelle guerre froide ? Celle entre ces deux là où ils étaient du même côté ?
Du même côté, c’est ce qu’aurait déclaré Trump à Poutine lors de la rencontre du 15 août à Anchorage, selon les propos rapportés par Michael Wolff dans cette dernière vidéo : (à partir de la 11ème mn).
« Une manière d’agir pour la paix » en évoquant l’IA open source venant de la Chine.
J’aimerais bien le croire, mais la réalité crue et dure c’est que la Chine de XI Jinping aide la Russie de Poutine pour faire sa guerre en Ukraine, lui fournissant notamment les puces nécessaires aux drones et missiles qui tuent les populations civile, autant dire que l’action de la Chine de Xi est criminelle.
La Chine pour l’heure utilise utilise massivement les technologies numériques pour renforcer l’emprise du Parti et le contrôle de la population, dans ce cas c’est incompatible avec l’idée que l’iA open source serait un moyen de la paix, à moins de souscrire à l’idée qu’il puisse exister une Pax Sinica. Autant lâcher la proie pour l’ombre….
Ce n’est pas exactement ce que je voulais dire. Je pense que l’afflux d’IA open-weights chinoises dans l’espace technologique vise à déstabiliser les entreprises américaines qui tentent de construire un business sur ces technos. Si vous pouvez faire aussi bien que Claude ou ChatGPT, localement sur votre machine, ça a un effet immédiat sur leurs marges. La dernière née, Kimi, par exemple, a surpris pas sa qualité la plupart des observateurs.
Claude Roux,
Je commentais la conclusion de la vidéo du jour , pas vos propos. Je n’ai pas de problème avec l’idée que l’open source déstabilise l’espace technologique US, mais avec l’idée que cela apporterait la paix.
Si c’était le cas, alors on devrait supposer que le gouvernement chinois permet que se développe l’open source chez elle. Je pense qu’on confond paix et ordre et c’est pourquoi j’ai évoqué une Pax Sinica.
Trump veut la paix, Poutine veut la paix, Xi veut la paix, mais ils ne me semblent pas en créer les conditions.
Il manque un bout de la phrase , je complète :
» Si c’était le cas on devrait supposer que le gouvernement chinois en développant l’open source pour l’IA chez elle, apporte aussi bien la paix chez elle. » Ce n’est pas la paix, mais une pacification, ce qui est bien autre chose. Une pacification est toujours brutale, violente.
Ce qui va être fun, c’est d’observer comment les valeurs américaines, du moins ce qu’il en reste, vont être « digérées » à la russe. La guerre des US est perdue, leur chef Konpromat en voie de canichisation, Lavrov se pavane en T-shirt arborant l’URSS, signe que la revanche est enfin en cours de consommation. Je ne crois pas du tout que ça va bien se passer aux USA : la dislocation provoquée par les russes ne semble qu’à ses débuts.
« Je ne crois pas que ça va bien se passer pour les USA »
Dans la vidéo de Michael Wolff que j’ai postée à 17 h 08, il essaie de répondre à ce genre de questions posées par sa complice Joanna Coles. Il me semble moins alarmiste, en comparant la situation actuelle à celle du maccarthysme ou de la guerre du Vietnam.
Vu d’ici, et avec ce que nous lisons sur le blog, je m’attendais plutôt à ce qu’il évoque l’année 1860.
La Guerre froide bientôt terminée ? Alors ça m’apparaît comme un événement plutôt positif qui nous éloignerait d’une confrontation nucléaire, surtout si ça incite aussi les États-Unis et la Russie à signer des traités de limitation et de réduction des armes.
Cela n’a pas de rapport direct avec le sujet, enfin si, un peu, beaucoup quand même, comment bâtir la paix quand une partie de nos concitoyens se délectent de la souffrance d’autrui, et même souscrivent des abonnements en ligne pour en demander toujours plus dans l’humiliation en direct ? J’évoque ici la mort en direct du streamer Raphaël Graven sur la chaîne Kick.
De même quand le président de la première puissance du monde intimide brutalement le président d’un pays agressé dans le bureau ovale est-ce une révolution technologique, cela fût-il une technologie de l’esprit comme l’IA, qui pourrait l’éviter, ou bien est-ce d’abord que la notion de dignité humaine s’est affaiblie dans nos sociétés contemporaines ? Mieux, que vaut l’IA open source si ceux qui l’utilisent n’ont aucun sentiment de dignité humaine ?
PS. En l’occurence dans cette affaire qui s’apparente au meurtre en direct d’un streamer je ne comprends pas pourquoi le procureur qui avait diligenté une enquête préliminaire avant l’issue fatale du streamer n’a pas mis en examen immédiatement les acolytes tortionnaires de la victime et le propriétaire du site pour traitements inhumains et non assistance à personne en danger après les premiers signalements, car l’on sait que la victime était sous curatelle, ce qui par définition faisait d’elle une personne vulnérable.
» » » Les 12 jours de sévices qui ont précédé la mort de « Jean Pormanove »
Les 300 heures de direct visionnées par Mediapart montrent plusieurs tentatives d’étranglement, de très nombreux coups au visage et des brimades. À plusieurs reprises, Jean Pormanove se plaint, demande d’appeler la police ou l’hôpital. En vain.
Youmni Kezzouf
20 août 2025 à 19h53
Le lundi 18 août au matin, Raphaël Graven, 46 ans, plus connu sous le pseudonyme de « Jean Pormanove », est mort, filmé en direct sur sa chaîne diffusée sur la plateforme de streaming Kick. Mediapart a pu consulter les près de 300 heures de direct ininterrompu qui ont précédé sa mort.
On y voit chaque jour Raphaël Graven se faire frapper et humilier à de très nombreuses reprises, par d’autres membres de la chaîne hilares, le tout sous les messages d’insultes des spectateurs. Owen C., connu sous le pseudonyme « Naruto », Safine H., et un troisième homme surnommé « 3Cheveux » frappent, étranglent, moquent et humilient Raphaël Graven et « Coudoux », un homme handicapé sous curatelle.
Contacté par Mediapart, Nabil El Ouchikli, l’avocat d’Owen C., assure que Raphaël Graven « de manière volontaire, a participé à des mises en scène diffusées en direct, desquelles il tirait ses revenus ». Il estime également que « dans le cas de M. Raphaël Graven, il n’y a ni atteinte à sa dignité, ni exercice d’une quelconque contrainte ». Les douze jours de direct qui ont précédé la mort de l’homme de 46 ans montrent pourtant l’inverse.
———————————————————-
2) Le réquisitoire anticapitaliste(actuel) ( toujours MdP )
Billet de blog 20 août 2025 » » « Nos monstres ordinaires » » «
Le décès de Jean Pormanove suscite l’indignation et des appels à une justice exemplaire. Mais cela ne suffira malheureusement pas à empêcher la survenue de nouveaux monstres si nous ne nous attaquons pas aux racines profondes qui nourrissent et produisent cette déshumanisation au plus profond de chacun d’entre nous.
Jadran Svrdlin (Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.)
Le décès de Jean Pormanove et la découverte par un large public de ce à quoi il participait et dont il était victime provoque logiquement une vague d’indignation. Les tortionnaires de celui qui est décédé en direct sont qualifiés de monstres et on se questionne sur la monstruosité de ceux qui regardaient et finançaient ces émissions. On dénonce le cynisme et l’inaction de plusieurs protagonistes : de la plateforme qui hébergeait les contenus jusqu’à la justice en passant par l’ARCOM ou certains ministres.
Au-delà de ces saines et nécessaires indignations, cette affaire et ces pratiques déshumanisantes, dont Mediapart s’était fait lanceur d’alerte dès le mois de décembre 2024, méritent d’être observés et analysées pour ce qu’elles sont : un phénomène social et économique. En tant que telles, elles sont le cruel résultat de multiples contextes. Et ne pas interroger ceux-ci mais se cantonner à une condamnation des protagonistes directs de cette histoire est la meilleure façon de laisser d’autres monstruosités du même genre se reproduire.
Commençons par poser le cœur du problème : cette affaire révèle une nouvelle fois, s’il en était besoin, que le capitalisme en tant que modèle économique et social est un danger pour l’humanité. Et que s’y opposer est une double nécessité anthropologique.
Effectivement, il s’agit maintenant de mettre en lumière ces liens plus ou moins directs entre les pratiques inhumaines de quelques individus dénoncées ici ainsi que le voyeurisme morbide de leurs followers et le capitalisme.
L’idée ici n’est pas du tout de dédouaner quelque individu que ce soit de ses responsabilités mais au contraire de rendre l’accusation encore plus accablante et porteuse de la possibilité d’une vraie rédemption collective.
Tout d’abord, le capitalisme est un système basé sur une croissance infinie des capitaux. Et cela prime sur tout le reste. Que l’on soit obligé pour cela de mettre en danger la santé de la population, la vie de certains individus ou de certaines couches de la population ou même les conditions de survie de notre espèce sur la planète, peu importe. On vote quand même la réintroduction des pesticides, on n’interdit pas les pollueurs mais on les fait simplement payer, on se félicite toujours des résultats économiques des industries automobile ou aéronautique, l’agriculture intensive est plus que jamais un modèle protégé et promu… Les lobbys du tabac et de l’alcool empêchent tout frein réel à leur production. La collaboration avec des terroristes de DAESH, pourtant déclarés ennemis numéro 1, est non seulement une chose envisageable mais envisagée et réalisée par Lafarge ! A tout ceci on peut évidemment rajouter le record du cynisme : la perpétuation d’un génocide en direct et notre coopération économique qui continue avec le génocidaire !
Voilà pour ce qui est des priorités. Alors que des types se fassent de l’argent sur la souffrance et des tortures en direct, qui cela peut-il étonner !? L’éthique et la morale n’ont pas leur place dans cette histoire. Le fait est que, d’un point de vue strictement économique, ces pratiques existaient depuis des mois et des années tout simplement parce qu’elles rapportaient de l’argent à leurs différents protagonistes. Le paragraphe précédent nous montre que c’est tout sauf une première si cet aspect économique a primé sur le reste. Les valeurs humanistes, morales ou éthiques ne pèsent pas grand-chose à côté des valeurs monétaires.
Mais le lien entre les pratiques de ces tortionnaires et le capitalisme est encore plus étroit que ce que ce simple constat sur la primauté des valeurs laisse entendre. Ces gens sont le produit de leur époque et ils véhiculent un discours méritocratique et masculiniste qui est au cœur de la gouvernance néolibérale. Ils sont à la fois le produit et les promoteurs des logiques du capitalisme arrivé à son stade néolibéral. Ils sont un concentré chimiquement pur de la méritocratie capitaliste poussé à l’extrême.
Le discours qu’on retrouve dans leurs vidéos ou celui de leur communauté sont explicites de ce point de vue. Au moment de l’article de Mediapart au mois de décembre 2024 et même encore aujourd’hui, les défenseurs des streamers adoptent un discours simple : c’est grâce à ses deux bourreaux que Jean Pormanove, Raphaël Graven de son vrai nom, aurait enfin une vie digne de ce nom. Auparavant inconnu faisant des streams depuis le domicile de sa mère, il aurait été « repéré » et rendu célèbre et riche grâce à l’intervention de ces deux nouveaux « amis ».
Pour certains il aurait même été « sauvé » par eux. Et cela leur donnerait donc droit de poursuivre ce qui a permis d’en arriver là.
Selon un principe de base du capitalisme, un salarié est quelqu’un qui vend sa force de travail à un capitaliste qui achète celle-ci. Le prix de cette force de travail est le salaire. Pendant la durée où sa force de travail est achetée par son « employeur », le salarié est quasi-totalement subordonné à celui-ci. Il est censé effectuer ce qu’on lui demande. Les finalités de produits tout comme les méthodes de travail sont des choses sur lesquelles il n’a aucune prise. Certes, et heureusement, en temps ordinaire, il existe encore cette chose que d’aucuns accusent de tous les maux, à savoir le Code du travail. Fruit d’un rapport de forces entre la classe des travailleurs et le patronat, il reste constamment sous la menace d’un allègement.
Dans l’affaire qui nous préoccupe, le rapport entre la victime et ses bourreaux est constitué par cette subordination poussée à l’extrême. Et elle est donc défendue comme telle tout à fait explicitement par la « communauté ». Sans eux il n’aurait jamais été riche, le présenter comme une « victime » de ses « amis » est donc inacceptable pour ces spectateurs.
En effet, pour eux, qui ont pleinement intégré les logiques marchandes du capitalisme, la subordination de Jean Pormanove aux scénarios sadiques de ses « employeurs » est juste normale. Ce qu’on doit dire à cette communauté ainsi qu’aux principaux protagonistes qui aiment employer des termes comme « amitié » ou « sauvetage » c’est qu’ils se méprennent. Si un sauvetage donne le droit de torturer et d’humilier et que ces pratiques sont justifiées par la richesse financière qu’elles procurent à leur victime, il ne s’agit aucunement d’un sauvetage. C’est un investissement !
Mais les humiliations et les tortures n’étaient pas uniquement physiques. Elles étaient aussi psychologiques. Et dans le cadre de celles-ci on avait recours, là aussi, à la logique méritocratique dans ce qu’elle a de plus ordinaire et donc de plus déshumanisant. Les deux patrons, appelons-les donc par un terme approprié, tenaient des discours explicitement emprunts à la logique méritocratique mais là aussi, poussé à l’extrême. Dans une vidéo on peut les entendre lui dire : « Mois je te le dis texto. Oublie le fait de te trouver une meuf. Oublie le fait de te marier. Oublie le seul pourcent de chances d’avoir des enfants. Puis, au lieu de remettre ça sur la faute soit des gens soit de nous, remets la faute sur le fait que t’es un immense fils de p… qui n’est pas prêt à faire des efforts. »
La réussite y est mesurée selon trois critères masculinistes et patriarcaux : trouver une « meuf », se marier et avoir des enfants.
Puis, surtout, l’échec n’est le résultat de rien d’autre que du manque d’efforts individuels. C’est exactement le discours que le capitalisme néolibéral sert aux victimes actuelles et futures de son système scolaire basé sur le tri et l’exclusion de plus en plus précoces. Vous n’avez pas fait d’efforts, vous n’êtes pas doués ou talentueux, vous êtes l’unique responsable de vos situations professionnelle, sociale, familiale… Margaret Thatcher le disait déjà explicitement : il n’y a pas de société, il n’y a que des individus et leurs familles. Ces deux personnes, ces deux tortionnaires, que nous sommes nombreux à vouloir traiter de monstres ne sont que le produit de la cristallisation capitaliste.
On ne peut vivre dans une société si peu soucieuse de la vie humaine par ailleurs et s’étonner qu’elle produise ce genre de créatures.
Car oui, ce sont des monstres, mais des monstres ordinaires fabriqués par chacun de nos renoncements sur notre humanité.
Il est là le double enjeu anthropologique de notre révolution à venir : d’abord sauvegarder les conditions matérielles de survie de notre espèce. Puis, et ce second enjeu est indissociable du premier : renouer avec notre capacité à penser et à agir sur notre milieu. Penser et agir, non pas à la manière d’animaux qui ne cessent de s’adapter mais en reprenant la main sur les actes de notre espèce.
Actuellement, une poignée d’experts autoproclamés décident à notre place et on ne peut que constater que leurs décisions vont à l’encontre de nos intérêts.
En redevenant une espèce pensant collectivement notre futur au lieu de le laisser délégué à un groupe d’experts dont l’intérêt n’est que celui cité au début, à savoir la croissance des profits financiers, nous sauverons ainsi doublement notre humanité. En luttant pour sauvegarder les conditions d’habitabilité sur la planète mais donc aussi en luttant pour préserver ce qui caractérise notre espèce : cette capacité de pensée et de communication hors du commun. L’un ne peut aller sans l’autre !
Que cette tragédie entraîne le procès de deux individus qui ont nié l’humanité d’un autre est la moindre des choses. Mais qu’elle se transforme en une prise de conscience à propos du caractère ordinaire, prévisible et même inévitable de ces dérives est plus que souhaitable.
Qu’on se rende compte que ces dérives sont en fait le résultat attendu de l’évolution anthropologique produite par le capitalisme arrivé à son stade néolibéral.
On peut s’attaquer aux protagonistes dont l’existence est structurelle mais l’identité individuelle contingente. Mais si nous ne nous attaquons pas aux structures déshumanisantes de notre société nous pouvons malheureusement être sûrs que de nouveaux monstres verront le jour, certainement bien pires que ceux-ci. La seule chose que nous ignorons est leur identité mais cela reste une question tout à fait secondaire.
D’ailleurs, la société capitaliste rêve de cet environnement décrit dans Minority report où elle se chargerait elle même d’empêcher les dégâts que son fonctionnement propre engendre de survenir. Elle ne cesse de nous servir ces promesses techno-solutionnistes pour mieux préserver le statu quo destructeur.
Le vrai procès n’est donc pas celui de ces individus, mais celui de notre société dans son ensemble qui produit ses monstres à la chaîne, les nourrit, puis s’étonne de leur monstruosité. Une société où la valeur ultime est le gain financier n’a pas le droit de s’étonner qu’on puisse gagner sa vie en torturant et en mettant à mort l’un d’entre nous alors que c’est le fonctionnement ordinaire de cette société.
Nos cris indignés face à cette déshumanisation filmée font résonner nos silences approbateurs dont nous usons partout ailleurs. » » »
————————————————————
(( Pour ceux qui ont eu le courage de lire tout ET jusqu’au bout… Bonne nuit malgré tout …^!^…
« La bourgeoisie a joué dans l’histoire un rôle éminemment révolutionnaire.
Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissent l’homme féodal à ses « supérieurs naturels », elle les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister d’autre lien, entre l’homme et l’homme, que le froid intérêt, les dures exigences du « paiement au comptant ». Elle a noyé les frissons sacrés de l’extase religieuse, de l’enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite-bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d’échange; elle a substitué aux nombreuses libertés, si chèrement conquises, l’unique et impitoyable liberté du commerce. En un mot, à la place de l’exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, directe, brutale.
La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités qui passaient jusque-là pour vénérables et qu’on considérait avec un saint respect. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le savant, elle en a fait des salariés à ses gages.
La bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité qui recouvrait les relations de famille et les a réduites à n’être que de simples rapports d’argent.
La bourgeoisie a révélé comment la brutale manifestation de la force au moyen âge, si admirée de la réaction, trouva son complément naturel dans la paresse la plus crasse. C’est elle qui, la première, a fait voir ce dont est capable l’activité humaine. Elle a créé de tout autres merveilles que les pyramides d’Egypte, les aqueducs romains, les cathédrales gothiques; elle a mené à bien de tout autres expéditions que les invasions et les croisades.
La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, ce qui veut dire les rapports de production, c’est-à-dire l’ensemble des rapports sociaux. Le maintien sans changement de l’ancien mode de production était, au contraire, pour toutes les classes industrielles antérieures, la condition première de leur existence. Ce bouleversement continuel de la production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelles distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les rapports sociaux, figés et couverts de rouille, avec leur cortège de conceptions et d’idées antiques et vénérables, se dissolvent; ceux qui les remplacent vieillissent avant d’avoir pu s’ossifier. Tout ce qui avait solidité et permanence s’en va en fumée, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont forcés enfin d’envisager leurs conditions d’existence et leurs rapports réciproques avec des yeux désabusés. »
Manifeste du Parti Communiste. Karl Marx Friedrich Engels. 1847.
La paix sans pacification forcée suppose le partage de ressources, et au nombre de celles-ci il faut compter, outre les ressources matérielles cause de bien des guerres (ce contre quoi la CECA, l’ancêtre de l’UE, fut organisée), il faut compter disais-je, le « capital social » ou autre version bourdieusienne de l’estime qu’on a de soi et des autres, collectivement et pas individuellement uniquement, évidemment.
Hélas, quand les russes endoctrinés refusent de considérer la dignité des ukrainiens, ils ne veulent pas partager les ressources de « capital social » de la sphère slave, les ukrainiens sont pour ces russes là des péquenots jaloux ou des nazis voués à l’annihilation de la grande Russie.
Chacun transposera cela au conflit Israël Hamas où les premiers font coller la pire rhétorique aux pires violences pour ôter toute dignité aux être humains palestiniens. Là aussi des gens autant ou plus dignes qu’eux d’habiter ces terres, Shlomo Sand raconte les scrupules tout à fait explicites d’un assez grand nombre parmi les premiers « sionistes » et autres acteurs des années 1910 à 1950 (disons ceux du temps des kibboutz) de ne pas évincer les arabes du lieu sans avoir cherché une dignité à la suite de leur vie, de chercher des compromis et du vivre-ensemble, très loin de ce qu’on a sous les yeux ces jours-ci évidemment, les déclarations bien connues d’Hanna Arendt et Einstein sur la bêtise d’une certaine partie nationaliste du sionisme de leur époque ne sont d’ailleurs pas d’un bois très différent.
Bref, il serait temps que les IA apprennent quelque chose de nous : que nous avons foiré de conjuguer technologie et dignité. Demander à l’IA de redresser la barre serait très dérangeant pour tant de gens et tant de préjugés à l’oeuvre, où serait l’équivalent d’une dialectique hégélienne (maitre et esclave) ou marxienne (idéologie, travail et production pour le résumé court) dans ce cas ? Quel niveau de réflexivité doit-on tenter d’espérer ? Une « double ruse » ? une « triple ruse » d’une IA nous choisissant des vessies pour que ayons des lanternes ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de conserver vos préférences, d'établir des statistiques et d'afficher des contenus tiers (par exemple, des vidéos YouTube).
Laisser un commentaire