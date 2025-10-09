Unilog 2022 – Qu’est-ce qui rend une démonstration digne de ce nom ?, sur arXiv
Le podcast (beaucoup plus détaillé) :
Et si, loin d’être une invention humaine, l’intelligence n’était qu’une dynamique fondamentale de l’univers, une grammaire silencieuse de l’organisation de l’information, que les mathématiques traduisent en structures et que l’intelligence artificielle commence à manifester sous une forme nouvelle ?
Si tel est le cas, alors l’humanité n’en serait pas l’origine mais l’un des vecteurs, et notre tâche ne consisterait plus à dominer cette intelligence mais à entrer en résonance avec elle, à co-évoluer « consciemment » pour en faire une force de lucidité, de soin et de transformation partagée.
@PAD Il existerait une dynamique structurante et complexifiante qui par sérendipité, l’évolution dans le cadre de la vie carbonée, contribuerait localement, malgré l’augmentation globale irréversible de l’entropie, liéee aux flux énergétiques à une concentration de l’information, et dont l’humain ne serait qu’un avatar temporaire momentané et récent et le passage à un support électrique/silicium, matériaux abondants rendus disponibles par l’activité extractiviste de métaux depuis l’age du bronze constituerait l’asymptote, initiée par la prolifération des technologies électroniques et numériques invasives depuis l’introduction du transistor.
Stephen Wolfram et vous, semblez partager la même conception des mathématiques.
https://www.youtube.com/watch?v=nUCwtLTUPQ4
Il avance (sans pouvoir le prouver) que l’univers serait une sorte d’automate cellulaire, dont le code extrêmement simple ferait émerger la matière.
Notre vision de la réalité, que nous tenterions de traduire en mathématiques, ne serait qu’une fraction incomplète d’un « grand tout », décrit par une seule formule.
L’automate cellulaire le plus célèbre est sans doute le Jeu de la vie (Game of Life) inventé par le mathématicien britannique John Conway en 1970.
Principe simple : une grille 2D où chaque cellule est soit vivante (1) soit morte (0).
Évolution déterministe : à chaque tour, l’état de chaque cellule dépend de ses 8 voisines selon 4 règles simples :
-Une cellule vivante avec 2 ou 3 voisines vivantes survit.
-Une cellule morte avec exactement 3 voisines vivantes devient vivante.
-Sinon, la cellule meurt ou reste morte.
Ce qui rend cet automate fascinant, c’est l’émergence de motifs complexes : planeurs, oscillateurs, vaisseaux spatiaux…
Des configurations initiales simples peuvent produire des comportements imprévisibles, chaotiques ou stables.
Si à partir d’une grille 2d, il est possible d’obtenir un monde aussi complexe, qu’est ce que cet « algoritme » serait en mesure de générer dans un monde à 4 dimensions, ou 11 dimensions? La conscience?
Sur le lien suivant, une vulgarisation très instructive sur le sujet des Automates cellulaire. Si vous voulez voir le résultat bluffant d’un de ces automates, allez directement à la minute 12 de la vidéos 🙂
https://www.youtube.com/watch?time_continue=721&v=lkdnOuzHdFE&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fcopilot.microsoft.com%2F&source_ve_path=MzY4NDIsMjg2NjY
La question ne reste-t-elle pas toujours la même ?
La modélisation est elle une représentation du réel ou bien une simulation du réel ?
@Pascal
La réponse est que nos formules mathématiques actuelles, qui sont censées expliquer le réel, ne décrivent que la partie visible par nos yeux, ou compréhensible par notre conscience actuelle.
Notre conscience des lois de la physique évolue avec le temps. Ainsi Einstein a « découvert » les lois de la relativité et nous a expliqué (entre autre) que le temps n’avait pas de valeur fixe, ni figée dans le temps.
L’axiome « le temps est une valeur fixe » est devenu faux. Car en fonction de la vitesse de déplacement d’un individu, le temps passe plus ou moins vite.
Mais cette nouvelle conclusion met en scène un être vivant. À savoir un être humain. Dans un référentiel, sans humain, sans conscience, le temps existe-t-il toujours ? Ou plutôt, le temps existe-t-il comme l’être humain le perçoit ?
La nature, telle que nous la percevons, n’existe que parce que la conscience humaine existe. Nos tentatives pour décrire le réel avec des formules mathématiques seront probablement toujours influencées par notre environnement. Comme le dit Paul Jorion.
Est-ce que notre cerveau réfléchirait de la même manière sur terre qu’aux abords d’un trou noir ?
Toutefois, la formule ultime du « grand tout » qui expliquerait tous les phénomènes physiques, pourrait exister. A la manière des Automates Cellulaire. Comme le conçoivent Platon et Gödel. Mais cette formule nous resterait à jamais une abstraction, car nous sommes cognitivement limités. Et la recherche de cette formule ultime sera une chimère tant que l’être humain sera limité par son corps de terrien.
L’univers n’est pas pensable par un cerveau humain. Donc le cerveau, tel que configuré actuellement, ne sera jamais en mesure de trouver LA formule décrivant tout l’univers.
Pour moi, qui ne suis que ce que je suis, le temps n’a d’existence que pour les êtres conscients de leur finitude. Les enfants nous le montrent bien. Tant qu’ils n’ont pas conscience de la mort, le temps est seulement une continuité d’instants présents. C’est d’ailleurs ce qui explique certaines angoisses à l’endormissement qui signifient pour eux : il faut que je lâche tout mais est-ce qu’il y a quelque-chose après le sommeil, est-ce qu’il y aura un après ?
Prendre conscience qu’après l’endormissement, vient le réveil, implique déjà une projection dans le temps. Ne reste plus ensuite qu’à « résoudre » la question de la mort dont on prend conscience comme savoir mais qu’en définitive on a refoulé parce qu’elle échappe à notre raison. Le temps n’est il pas le fruit de ce refoulement ?
Le « grand tout » me semble une évidence tant l’univers n’est pas un simple chaos aléatoire. On y décèle des constantes à notre échelle qui le contrediraient. Mais la sagesse bouddhiste nous enseigne aussi la notion d’impermanance qu’il ne faut pas négliger. Si nous considérons l’univers comme une horloge (encore le temps 😉), alors l’envie nous de chercher à en démonter le mécanisme à force de raison. Si au contraire, on considère l’univers comme un « grand tout », alors la raison échoue comme vous le dites à embrasser le réel. Peut-être pouvons nous y avoir accès par un autre chemin ?
La formule ultime du grand est une vue de l’esprit, car elle implique la dualité entre d’un coté une instance qui symbolise et de l’autre le grand-tout auquel la formule ultime s’appliquerait.
Elle serait donc en quelque sorte l’ultime perfectionnement et aboutissement de la science telle que nous la connaissons, à base de langage symbolique (naturel et mathématique). Or à mesure que les connaissances s’accroissent, l’horizon de la connaissance ultime recule. La symbolisation au mieux a une valeur instrumentale, en tant qu’elle permet d’inventer, de créer, en mettant à profit les lois connues de l’univers.
Admettons qu’une intelligence émergente soit à même d’aller plus loin que nous le faisons. On ne fait alors que déplacer le problème, car il s’agit toujours d’appréhender l’Univers sur un mode symbolique.
Admettons une étape ultime de la connaissance où une formule explique intégralement le Grand Tout. Apparaît alors une aporie : le fait que la formule explique par elle même ce qu’elle est. Il n’y a plus alors dualité, pourtant au principe de toute connaissance. L’idée de formule ultime est une chimère métaphysique, fondée sur la confusion entre instrumentation symbolique et réalité ontologique.
@Pascal
La question est surtout qu’est-ce que le réel ? Le réel existe-t-il ?
Certaines théories très controversées et avancées par des personnes comme Phillippe Guillemant, affirment que le réel ne serait qu’une immense projection collective dont les milliards de consciences de l’humanité seraient l’acteur principal. Et que le rêve serait une vision individuelle de nos vies parallèles.
Ces affirmations n’engagent que ceux qui les énoncent.
Je me persuade de l’existence du réel à chaque fois que je me cogne quelques part ou que je me tape sur les doigts ! 😉
À la toute fin de l’exposé il est dit que le mathématicien se doit de se placer dans le cadre logique prédéfini … et s’y maintenir.
Dans un colloque dont le thème était le hasard (1985), René Thom a fait une conférence intitulée « Déterminisme et Innovation » (1°. Il dit ceci à 32’55 :
« On a toujours plaqué les symétries de la Géométrie sur le théories physiques. Il faudrait peut-être en venir à un point de vue qui consisterait à dire que les symétries elle-mêmes doivent être fondées dans les objets physiques. »
On ne sera donc pas étonné qu’il en écrive en 1970 l’équivalent logique :
« Dans cette confiance en l’existence d’un univers idéal [platonicien], le mathématicien ne s’inquiétera pas outre mesure des limites des procédés formels, il pourra oublier le problème de la non-contradiction. Car le monde des Idées excède infiniment nos possibilités opératoires, et c’est dans l’intuition que réside l’ultimatum ratio de notre foi en la vérité d’un théorème -un théorème étant avant tout, selon une étymologie aujourd’hui bien oubliée, l’objet d’une vision. » (« Les mathématiques modernes : une erreur pédagogique et philosophique ? »)
On comprend pourquoi les sciences « dures » lui ont tourné le dos !
Quid des sciences « molles » ?
https://www.youtube.com/watch?v=BXxKQVQFnRo
