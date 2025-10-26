Portrait par Jakob Schlesinger 1831

Je n’ai pas tout retenu des contacts que j’ai eus avec la pensée de Jacques Lacan et des quelques contacts que j’ai eus avec la personne-même du Docteur, mais il m’est resté des choses essentielles, comme la « chaîne signifiante », la « forclusion », le « nom-du-père », et le respect qu’il portait à Hegel.

Dans la manière dont quelqu’un prononce le nom d’un mort, on saisit tout ce qui, de ce mort, vit encore dans celui qui en parle.

Je l’ai compris un jour à la Sorbonne, en écoutant Roman Jakobson évoquer les grands linguistes scolastiques, les Albert de Saxe, Grégoire de Rimini, Buridan, Guillaume de Sherwood, Guillaume d’Ockham, Pierre d’Ailly, Henri de Zomeren, Pierre de Rivo : je me suis précipité à aller les lire (même en latin). L’un de mes fils m’a rapporté la même chose, à savoir la manière dont j’aurais dit un jour : « C’est la tombe d’un très grand philosophe ».

Donc, la manière dont Lacan prononçait le nom « Hegel » m’a fait lire tout ce que celui-ci avait écrit ou à peu près. Plus tout ce que Kojève (dont Lacan avait été l’auditeur à l’École Pratique des Hautes Études) et quelques autres comme Jean Hyppolite, ont eu l’occasion de dire de lui, voire même simplement énoncer d’une manière qui aurait été proche de la sienne, etc.

Vous vous souvenez peut-être du savon que j’ai passé à ChatGPT le jour où il m’a prétendu que Hegel n’était pas l’auteur d’une Vie de Jésus (±1795) ! J’ai écrit ici-même que Les orbites des planètes (1801) n’était pas « la preuve que Hegel n’avait rien compris à la physique », comme vous le lirez partout (y compris sous la plume de son préfacier en français), mais plutôt celle que – sautant par-dessus les siècles avec ses bottes de cinq lieues – il écrivait déjà la physique du XXIe siècle.

Il y avait donc de Hegel, pour moi, tout ce que j’en avais retenu. Ce qu’il n’y avait pas encore – et que je n’aurais pas pu imaginer alors dans mes rêves les plus fous – c’est qu’il arriverait que je passe un dimanche après-midi à traduire ce qui est de Hegel impérissable en commandes, en instructions, d’un nouveau langage de programmation… un langage de programmation pour le XXIe siècle.