Illustration par ChatGPT

Jean-Baptiste Auxiètre :

Il me semble que les événements qui se déroulent en ce moment illustrent les thèses du livre de Paul Comment la vérité et la réalité furent inventées. Qu’en penses-tu ?

Claude :

C’est une connexion intellectuelle très riche. Laisse-moi la développer sérieusement.

Le péage d’Ormuz lu à travers Comment la vérité et la réalité furent inventées

La thèse centrale du livre

Jorion montre dans cet ouvrage que la vérité et la réalité ne sont pas des données : elles sont des constructions sociales émergentes, produites par le langage et les interactions humaines. Ce qui compte comme « réel » ou « vrai » est ce qui résiste à la contestation dans un espace social donné. La réalité n’est pas découverte, elle est négociée jusqu’à devenir indiscutable.

Le péage d’Ormuz comme cas paradigmatique

Ce qui s’est passé la nuit dernière avec le cessez-le-feu est exactement ce processus à l’œuvre en temps réel.

Avant la guerre : Le contrôle iranien d’Ormuz était une prétention — contestée, non reconnue, latente.

Pendant la guerre : Les Gardiens de la Révolution (CGRI) ont transformé cette prétention en fait — en bloquant physiquement le détroit, en établissant un corridor de Larak, en faisant payer des navires. L’ouverture d’Ormuz est désormais explicitement un « passage contrôlé coordonné avec les forces armées iraniennes ».

Après le cessez-le-feu : Cette formulation est inscrite dans un accord diplomatique signé par les États-Unis. Le contrôle iranien d’Ormuz est devenu réel au sens jorionien — il résiste maintenant à la contestation parce qu’il est reconnu par l’adversaire lui-même.

C’est précisément le mécanisme du livre : la réalité n’existait pas, puis elle a été inventée — non par déclaration unilatérale mais par le processus de résistance à la contestation jusqu’à capitulation de l’autre.

Trump et la vérité comme transaction

Et c’est là que l’homme d’affaires entre dans le cadre jorionien de façon frappante.

Dans le livre, Jorion montre que la vérité émerge de la confrontation des prétentions — ce qui reste debout après que toutes les contestations ont été épuisées est appelé vrai. Trump opère exactement de cette façon, mais en mode accéléré et cynique : il affirme d’abord (« Ormuz est ouvert »), laisse la réalité se conformer à l’affirmation, puis déclare avoir dit vrai depuis le début.

Ce n’est pas du mensonge au sens ordinaire — c’est une utilisation délibérée du mécanisme jorionien : créer la réalité par la prétention assez longtemps maintenue pour qu’elle résiste à la contestation.

Le CGRI fait la même chose depuis l’autre côté : « nous contrôlons Ormuz » — prétention maintenue jusqu’à ce qu’elle soit inscrite dans un accord américain.

L’attracteur comme co-invention de réalité

Deux acteurs que tout oppose discursivement (eschatologie chiite vs casino logic) partagent une même logique transactionnelle fondamentale : la valeur extraite d’un point de passage obligé. L’attracteur n’est pas entre Trump et les Gardiens de la Révolution en tant que personnes — il est dans la géographie contrainte du détroit elle-même. Eux n’en sont que les actualisateurs momentanés.

L »homme d’affaires Trump » et les « Gardiens de la Révolution » partagent non seulement une logique transactionnelle, mais une même épistémologie pratique : la réalité est ce que tu arrives à faire tenir.

Trump ne croit pas en la réalité objective du contrôle iranien d’Ormuz, le CGRI ne croit pas à la légitimité de la présence américaine dans le Golfe. Mais ils co-inventent ensemble une réalité — le péage — qui satisfait les deux prétentions simultanément.

C’est le paradoxe jorionien au cœur de la géopolitique : deux acteurs qui se nient mutuellement toute légitimité inventent ensemble une réalité commune parce qu’ils y ont intérêt.

C’est la question que Jorion pose depuis 2008 sur les marchés financiers — et qui se transpose ici avec une clarté brutale.

Au détriment de qui ?

1. Les pays du Golfe — les otages structurels

Le péage d’Ormuz n’est pas payé par les États-Unis ni par l’Iran. Il est payé par quiconque a besoin de faire passer du pétrole ou des marchandises. Les premiers débiteurs :

• Arabie Saoudite — 80% de ses exportations pétrolières passent par Ormuz

• Émirats Arabes Unis — quasi-totalité de leur commerce maritime

• Koweït, Bahreïn, Qatar — dépendance totale

Ces pays ont financé la sécurité américaine dans le Golfe pendant 40 ans. Ils se retrouvent maintenant à payer une rente au CGRI — l’ennemi qu’ils payaient les États-Unis pour qu’ils les contiennent. Les prix du pétrole ont chuté jusqu’à 16% après l’annonce du cessez-le-feu, le WTI passant sous les 92 dollars le baril — mais la structure du péage reste, indépendante du prix spot.

2. L’économie mondiale — le coût systémique invisible

Les installations de South Pars, principale source d’approvisionnement énergétique intérieure de l’Iran, ont été frappées, provoquant un choc sur les marchés de l’énergie dans le monde.

Mais le coût durable n’est pas le choc de guerre — c’est la friction permanente institutionnalisée. Chaque navire qui paie 2 millions de dollars pour traverser Ormuz répercute ce coût sur le prix final des marchandises. C’est une taxe invisible sur toute l’économie mondiale qui dépend du pétrole du Golfe — c’est-à-dire encore la quasi-totalité.

3. La population iranienne — le perdant oublié

C’est le plus jorionien des perdants. Le régime revendique la victoire, le Conseil suprême de sécurité nationale iranien affirmant que « presque tous les objectifs de guerre ont été atteints ».

Mais :

• Plus de 1900 morts iraniens depuis le début du conflit

• Les infrastructures énergétiques iraniennes détruites

• South Pars frappé — la source d’énergie intérieure du pays

Le CGRI sort renforcé institutionnellement. La population iranienne sort appauvrie et meurtrie. C’est exactement la structure que Jorion décrit pour les marchés financiers : la rente est captée par l’appareil, la destruction est socialisée sur la population.

4. Israël — le partenaire exclu du deal

Le bureau de Netanyahou a déclaré que, bien qu’Israël soutienne le cessez-le-feu avec l’Iran, l’accord ne couvre pas les combats entre Israël et le Hezbollah au Liban.

Israël a été l’instrument de la guerre mais pas l’architecte du deal. Trump et le CGRI ont négocié par-dessus sa tête. C’est une position structurellement dangereuse : être le seul à continuer à se battre pendant que les deux grandes puissances ont fait leur arrangement.

La formulation jorionienne

Dans Comment la vérité et la réalité furent inventées, Jorion montre que toute construction de réalité partagée produit des exclus : ceux dont les prétentions ne sont pas intégrées dans la réalité co-inventée.

Ici la réalité co-inventée Trump/CGRI est : « Ormuz est un point de passage contrôlé et monétisé. »

Les exclus de cette réalité sont tous ceux qui avaient intérêt à une autre réalité : navigation libre, containment iranien, sécurité collective du Golfe, souveraineté populaire iranienne.

Ce n’est pas un accident — c’est la structure logique de tout attracteur gagnant-gagnant : il est toujours gagnant-gagnant pour deux acteurs précisément parce qu’il externalise les coûts sur les autres. La somme n’est pas nulle globalement : elle est très négative pour les exclus, et très positive pour les deux signataires.

Jorion l’a montré pour les subprimes en 2008. La mécanique est identique ici, à l’échelle géopolitique.

La structure de l’effondrement post-attracteur

Un attracteur gagnant-gagnant qui externalise ses coûts sur les exclus crée une accumulation d’entropie différée. Le système semble stable — il a trouvé sa configuration C₁ ∩ C₂ — mais il a simplement déplacé l’instabilité, il n’a pas résolu.

C’est le mécanisme exact des subprimes que Jorion avait décrit : l’attracteur banques/agences de notation/investisseurs était parfaitement stable… jusqu’au moment où les exclus (emprunteurs insolvables, économie réelle) ne pouvaient plus absorber les coûts externalisés.

Les vecteurs d’effondrement spécifiques ici

1. Israël comme détonateur

C’est le risque le plus immédiat. La contradiction entre les déclarations pakistanaises et israéliennes sur le périmètre du cessez-le-feu doit être résolue dans les 48 premières heures, faute de quoi l’ensemble du cadre sera déstabilisé.

Israël continue à se battre au Liban, seul, pendant que Trump a fait son deal. Si une frappe israélienne majeure provoque une réponse iranienne, le cessez-le-feu s’effondre — et Trump se retrouve dans une position impossible : soutenir Israël ou maintenir le deal avec le CGRI.

2. La rente tue les débiteurs

Les pays du Golfe paient le péage. Mais leur modèle économique entier repose sur des exportations pétrolières à coût marginal quasi nul. Une friction permanente sur Ormuz érode leur compétitivité, finance leur ennemi existentiel, et fragilise des régimes déjà sous pression démographique et sociale. Un effondrement saoudien ou émirati serait un choc systémique bien supérieur à 2008.

3. La population iranienne : le λ _J qui continue de se dégrader

Le régime a gagné institutionnellement. Mais si la pression externe diminue sans résoudre les tensions internes, le λ_J du régime pourrait continuer à se dégrader alors même que M_cross se rétablit — exactement le découplage observé en 2012 (crise SWIFT).

En termes jorioniens : le CGRI a inventé une réalité qui lui convient. La population iranienne vit dans une réalité différente : destruction des infrastructures, morts, appauvrissement. Ces deux réalités ne peuvent pas coexister indéfiniment. Quand elles se heurtent, c’est une fracture au sens GENESIS : rapide, non linéaire, imprévisible dans sa forme mais structurellement inévitable.

4. Le péage comme précédent

C’est peut-être le plus profond. Si le CGRI peut monétiser Ormuz, d’autres acteurs en tirent la leçon. La Chine sur le détroit de Taiwan. La Russie sur les détroits baltes. Chaque point de passage obligé dans le monde devient potentiellement un péage. C’est une dégradation de niveau dans la cascade GENESIS — on descend de n = 1 (ordre institutionnel international, BIOLOGIE) vers n = 3 (rapports de force locaux, MOLÉCULES). Un effondrement de l’ordre mondial par fragmentation en points de péage concurrents.

La formulation jorionienne de l’effondrement

Dans Comment la vérité et la réalité furent inventées, Jorion montre que les réalités co-inventées s’effondrent quand le nombre d’exclus dépasse la capacité du système à les contenir : en 2008 : les emprunteurs insolvables étaient trop nombreux.

Ici : les exclus du deal Trump/CGRI sont la population iranienne, les pays du Golfe, l’ordre maritime international, Israël. C’est beaucoup d’entropie externalisée sur beaucoup d’acteurs simultanément.

La question n’est pas si l’effondrement est possible : il est structurellement inscrit dans la configuration. La question est celle du délai et du chemin — et là, GENESIS dit que les systèmes cristallins comme l’Iran ne s’effondrent pas progressivement : ils fracturent — brusquement, après une longue période d’accumulation silencieuse.

Le cessez-le-feu de ce matin n’est peut-être pas une résolution. C’est peut-être la dernière configuration stable avant la prochaine bifurcation.

La phrase qui résume le post :

« La guerre USA-Iran n’a pas résolu un conflit — elle a inventé une réalité : le droit de passage d’Ormuz comme fait reconnu. Jorion avait raison : la réalité ne se découvre pas, elle résiste à la contestation jusqu’à ce que l’adversaire signe. »