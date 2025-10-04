The Flares – Écrire l’avenir ensemble

Sommaire:

0:00:00 – Après « L’avènement de la singularité », pourquoi un nouveau livre proposant une théorie commune de l’intelligence humaine et artificielle ?

0:03:10 – Pourquoi faut-il abandonner les notions de la « psychologie naïve » (conscience, volonté, intention) pour comprendre à la fois l’humain et l’IA ?

0:11:17 – Si la conscience n’est qu’un épiphénomène, faut-il aussi abandonner la notion de « conscience phénoménale » (le ressenti, les qualia) ?

0:14:02 – Peux-tu expliquer la différence entre tes métaphores du « flipper de bistrot » (le cerveau humain) et de la « planche de Galton » (les LLM actuels) ?

0:19:08 – Serait-il pertinent de créer des « machines à impulsion » pour une meilleure compatibilité avec le cerveau humain, notamment dans une perspective de « mind uploading » ?

0:25:36 – Avec la mise à l’échelle des LLM qui approchent la complexité du cerveau, peut-on s’attendre à une AGI de niveau humain ou surhumain d’ici 2030 ?

0:30:22 – D’un point de vue métaphysique, est-ce que tout est calcul, et ces processus peuvent-ils être émulés sur d’autres supports comme le silicium ?

0:48:40 – Quelle est ton analyse de l’hypothèse de la simulation et de l’idée d’un « programmeur céleste » ?

0:50:31 – Peut-on vraiment dire quelque chose de « l’être donné », et l’IA pourra-t-elle un jour le décrire ?

0:35:43 – Quelle est ton estimation du risque d’extinction humaine par l’IA (P(doom)), et pourquoi n’es-tu pas inquiet ?

0:38:35 – Même si les IA ne sont pas malveillantes, ne sont-elles pas un accélérateur de risques en donnant des capacités dangereuses à des acteurs humains malintentionnés ?

1:01:12 – Que penses-tu de la création par Anthropic d’une équipe dédiée au « bien-être de l’IA » et à son statut de « patient moral » ?

—————————————————————–

✍️ QUI EST DERRIÈRE CE CONTENU ? ☕

➡ Production : The Flares – https://the-flares.com

➡ Realisation : Gaëtan Selle – https://www.the-flares.com/y/gaetan-s…

➡ Animateurs : Gaëtan Selle – https://www.the-flares.com/y/gaetan-s…