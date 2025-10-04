Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Vidéo – Vers une théorie unifiée de l’intelligence humaine/IA – avec Paul Jorion

The Flares – Écrire l’avenir ensemble

Sommaire:
0:00:00 – Après « L’avènement de la singularité », pourquoi un nouveau livre proposant une théorie commune de l’intelligence humaine et artificielle ?
0:03:10 – Pourquoi faut-il abandonner les notions de la « psychologie naïve » (conscience, volonté, intention) pour comprendre à la fois l’humain et l’IA ?
0:11:17 – Si la conscience n’est qu’un épiphénomène, faut-il aussi abandonner la notion de « conscience phénoménale » (le ressenti, les qualia) ?
0:14:02 – Peux-tu expliquer la différence entre tes métaphores du « flipper de bistrot » (le cerveau humain) et de la « planche de Galton » (les LLM actuels) ?
0:19:08 – Serait-il pertinent de créer des « machines à impulsion » pour une meilleure compatibilité avec le cerveau humain, notamment dans une perspective de « mind uploading » ?
0:25:36 – Avec la mise à l’échelle des LLM qui approchent la complexité du cerveau, peut-on s’attendre à une AGI de niveau humain ou surhumain d’ici 2030 ?
0:30:22 – D’un point de vue métaphysique, est-ce que tout est calcul, et ces processus peuvent-ils être émulés sur d’autres supports comme le silicium ?
0:48:40 – Quelle est ton analyse de l’hypothèse de la simulation et de l’idée d’un « programmeur céleste » ?
0:50:31 – Peut-on vraiment dire quelque chose de « l’être donné », et l’IA pourra-t-elle un jour le décrire ?
0:35:43 – Quelle est ton estimation du risque d’extinction humaine par l’IA (P(doom)), et pourquoi n’es-tu pas inquiet ?
0:38:35 – Même si les IA ne sont pas malveillantes, ne sont-elles pas un accélérateur de risques en donnant des capacités dangereuses à des acteurs humains malintentionnés ?
1:01:12 – Que penses-tu de la création par Anthropic d’une équipe dédiée au « bien-être de l’IA » et à son statut de « patient moral » ?

—————————————————————–

✍️ QUI EST DERRIÈRE CE CONTENU ? ☕

➡ Production : The Flares – https://the-flares.com
➡ Realisation : Gaëtan Selle – https://www.the-flares.com/y/gaetan-s…
➡ Animateurs : Gaëtan Selle – https://www.the-flares.com/y/gaetan-s…

Partager :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , ,

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta