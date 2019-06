Université catholique de Lille, « Déclarer l’état d’urgence pour le genre humain ? » (1 de 6), Quel scénario pour les années qui viennent ? – Retranscription

Retranscription de Université catholique de Lille, Paul Jorion : « Déclarer l’état d’urgence pour le genre humain ? », première de six conférences, le 6 novembre 2018. Merci à Eric Muller ! Ouvert aux commentaires.

Je précise que, de formation, je suis anthropologue et sociologue et que j’ai acquis ensuite, sur le côté – vous savez que ça prend un certain nombre d’années – une formation de psychanalyste. J’essaye de faire bénéficier mes analyses de l’ensemble de ces éclairages. Il y a un éclairage supplémentaire, c’est le fait que j’ai fait carrière pour la plus grande partie de ma vie dans le secteur privé, à l’intérieur de la vraie vie, tout d’abord en étant pêcheur en mer pendant une petite période – pendant une période de dix-huit mois – et ensuite en travaillant pendant dix-huit ans dans le secteur de la banque, dans de nombreux pays : j’ai commencé en France, ensuite en Angleterre puis aux Pays-Bas, et ensuite douze ans aux États-Unis. Une multitude d’éclairages qui, j’espère, permettent que j’aie une boîte à outils, peut-être, un peu plus vaste que la plupart des gens qui posent le regard sur des problèmes particuliers. J’espère que cet ensemble d’outils possibles, d’éclairages dans plusieurs directions, permette de donner à certains phénomènes toutes leurs dimensions, de les prendre par tous les bouts où ils se posent.

C’est la première fois aujourd’hui, sans doute, que je fais un exposé qui est consacré uniquement à des films. Je dois dire, à ce sujet-là, que contrairement aussi à un certain nombre de personnes – par exemple, je dirais, des politologues, des éthiciens, des gens de parcours essentiellement universitaire – l’anthropologue s’intéresse à tous les aspects de la société humaine, et n’aura pas cette attitude – qu’on appelle en anglais highbrow – lowbrow. Qu’est ce que ça veut dire ? Highbrow, c’est le regard très sérieux de la personne avec beaucoup d’années d’études, beaucoup d’années passées sur les bancs des écoles, et le lowbrow, c’est le regard fermé de la personne sans beaucoup d’éducation.

C’est un peu une tradition, parfois, dans l’université, de faire la distinction entre la haute culture et la basse culture. Pour l’anthropologue qui s’intéresse à l’humanité en général, il n’y a pas ce genre de distinction. Ceux d’entre vous qui connaissent mon blog savent l’intérêt que je porte à la chanson, et en particulier aux paroles des chansons, parce que les paroles des chansons, en général, ce sont des choses qui nous parlent à tous : ce sont des thèmes très simples, parfois à la limite du simplisme, mais ce sont des choses qui nous touchent tous personnellement. La télé-réalité, c’est quelque chose qui me paraît très intéressant aussi, parce que, pour faire venir des gens en grand nombre devant leur télé pour regarder des drames, il faut que ça intéresse les gens – sans quoi on ne pourrait pas les faire venir.

Alors quatre films. Pourquoi ? J’aurais pu dire quatre romans parce que la plupart de ces films sont inspirés de romans ou bien directement la version filmée de certains romans. Mais parce que, en général, il y a beaucoup plus de gens qui vont voir un film que de gens qui lisent le roman – je parlerais un petit peu des deux. Et puis, il y a la manière, aussi, dont le cinéma a pu mettre en évidence des choses que nous avons du mal à nous représenter. En particulier, les véritables dangers à court, moyen et long terme qui nous font face sont des problèmes que nous avons un peu de mal à nous représenter, justement parce que nous ne pouvons pas nous représenter visuellement ce que ça représente.

Nous pouvons nous représenter une éruption d’un volcan parce qu’on peut voir ça au cinéma, si on ne l’a pas vu de visu, mais la menace d’une extinction pour le genre humain, c’est une chose que nous avons du mal à nous représenter, d’autant que nous pouvons imaginer que nous ne sommes pas directement menacés – que c’est un problème, peut-être, pour les enfants de nos arrière-petits-enfants – et comme notre séjour sur la Terre est limité, nous n’avons qu’une petite fenêtre sur ce qui se passe à l’intérieur de l’histoire entière de l’humanité. Nous avons évidemment une approche asymétrique, puisque nous pouvons savoir beaucoup de choses sur ce qui s’est déjà passé, mais que nous ne savons rien sur ce qui se passera encore – ou comme disait notamment le Philosophe [Aristote] : « sur ce qui doit encore se passer, nous ne savons que deux choses : que l’impossible n’arrivera pas et que le nécessaire se produira nécessairement » et que pour tout le reste, nous pouvons spéculer sur la possibilité ou non pour un événement de se produire.

La plupart des ouvrages dont je vais vous parler, ou des films sur les ouvrages, sont des films qu’on appelle de science-fiction. Vous connaissez ce label, cette étiquette. Elle a parfois été remise en question parce que la plupart de ces films, de ces livres, parlent plutôt d’utopie, au sens où le mot veut dire des choses qui se passent ailleurs, qui sont parfois des, comment dire, j’oublie le terme qu’on utilise – qui mélangent différentes époques… [uchronie]

Comme vous le savez, dans certaines représentations de ce qu’on appelle le space opera, on nous mélange des choses qui se passent dans le futur mais où ce sont des civilisations de type féodal qui sont représentées. Mais ce que permet ce type d’approche qu’on appelle traditionnellement « science-fiction », c’est surtout de représenter d’autres mondes, et des gens comme nous, essentiellement – On ne représente pas dans les films des extraterrestres qui fonctionnent d’une manière absolument incompréhensible pour nous – Nous, dans d’autres environnements, dans d’autres contextes, en modifiant légèrement les circonstances et en regardant ce qui se passe.

Alors, essentiellement, ce soir je vais vous parler de quatre films : celui qu’on appelle On the Beach, en français Le dernier rivage, Terminator, Elysium – Tous ces films n’ont pas eu leur titre véritablement traduit, sauf au Québec où, vous le savez, on traduit littéralement tous les titres de film anglais, mais nous, nous ne faisons pas ça – et le dernier, c’est Interstellar.

Pourquoi ces quatre films ? Eh bien vous verrez, parce qu’il y a quatre scénarios possibles pour notre avenir. Ça ne représente pas, bien entendu, toutes les possibilités, et je vais essayer d’évoquer un petit peu – et ce seront aussi des choses qui seront discutées dans les futurs exposés – un certain nombre de possibilités pour nous, pour l’avenir. Des variations sont possibles, mais il m’a semblé que ces quatre films représentent quatre grands dangers – ou du moins quatre grandes représentations de ce qui pourrait être, de manière réaliste, non plus de la spéculation sur d’autres monde ou sur l’avenir, mais des choses qui nous arriveraient véritablement.

Un des auteurs que je mentionnerai est Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut est un romancier américain né en 1922, mort en 2007, dont plusieurs des scénarios ont été l’objet de films et qui était très irrité qu’on lui dise qu’il s’agit de « science-fiction ». Pour un de ses romans en particulier, qui n’a pas été l’objet d’un film – qui s’appelle Player Piano, il était particulièrement irrité qu’on parle de science-fiction : il insistait toujours dans les interviews pour dire : « Non. Je parle du monde d’aujourd’hui; je parle de quelque chose qui est déjà en train d’avoir lieu. »

Qu’est ce que c’est que ce roman Player Piano ? Il faut souligner la date à laquelle ça a été écrit : publié en 1952, c’est le premier roman, d’ailleurs, de cet auteur dont plusieurs des romans, comme Slaughterhouse 5, Abattoir 5, Breakfast of Champions – je suppose que ça s’appelle Le déjeuner des champions [Le breakfast du champion] – ont fait l’objet de films. Dans Player Piano de 1952, il nous montre un monde où l’homme – et la femme, bien entendu – est en train d’être remplacé entièrement par la machine, et il souligne la création de deux mondes distincts : celui de ceux qui travaillent à la machine – qui la produisent, qui savent l’entretenir, etc. – et d’autres personnes qui, elles, deviennent de plus en plus oisives – et le mépris de ceux qui travaillent encore pour ceux qui ne le font plus. En particulier, une dimension dramatique du roman, c’est le fait que le héros fait partie des techniciens qui font encore fonctionner la machine – et qui habite dans la bonne partie de la ville – et qui petit à petit devient, je dirais, un peu écolo, et commence à trahir les valeurs de son groupe – et qui est trahi par son épouse qui, elle, vient du monde de ceux qui ne travaillent pas, et qui à un ressentiment tout particulier envers son mari quand il s’interroge, quand il se pose des questions sur ce monde d’asservissement à la technologie. C’est un thème qui est tout à fait prégnant chez Vonnegut. Un double aspect : le fait que la technologie nous envahit de plus en plus – que cette réalisation extraordinaire que nous sommes arrivés à faire, en fait, nous remplace de plus en plus – et ça va être une chose dont je parlerai – et aussi que notre mépris monte de plus en plus, à l’intérieur de notre culture, pour ceux qui n’arrivent pas à faire partie de ce monde de la machine.

Quelque chose qui me vient auquel je n’avais pas pensé, c’est cette difficulté que nous avons – ce rejet qui a lieu à l’intérieur de nos sociétés – qui est peut-être déjà une manifestation, en soi, de ce que dénonce Vonnegut – pas seulement dans ce roman-là mais dans plusieurs autres. Pour les gens qui sont « pas bons en maths » et dont on sait que, quand on passera à un monde de plus en plus où les seuls emplois qui seront encore présents seront pour les personnes qui travailleront pour le numérique, pour l’intelligence artificielle – soit pour faire de la maintenance, soit pour produire des programmes, etc. etc. – nous savons tous que quand il s’agit de cette conversion qu’on nous présente comme possible, tout le monde va passer là-dedans. Nous savons déjà que les gens qu’on appelle « pas bons en maths » seront des laissés pour compte.

Un petit aparté avant de parler des quatre films : je vais prendre simplement dans l’ordre chronologique des romans et des films. Il n’y a pas de raison particulière – mais les quatre thèmes, vous verrez, s’interconnectent – et il n’y a pas d’ordre particulier dans lequel les prendre.

Le premier est lié à une problématique que nous mettons un petit peu entre parenthèses maintenant : c’est celui d’une guerre atomique, mais il n’est pas certain qu’on ne puisse pas transposer le thème de la guerre atomique à la guerre chimique, à la guerre bactériologique, à la guerre par drones – ces cyber-guerres dont je vous rappelle qu’il y en a une qui est en train d’avoir lieu. Nous sommes dans la troisième guerre mondiale : il y a une cyber-guerre en train d’avoir lieu, en particulier entre la Russie et les nations occidentales. On nous en parle de manière tout à fait fragmentaire : on en parle à propos d’élections qui pourraient être piratées, on nous parle de contrôle qui pourrait être pris par différents programmes – que certains pays prendraient le contrôle du réseau électrique dans d’autres, et des choses cet ordre-là. Tout ça est déjà extrêmement présent : Quand on parle de guerre thermonucléaire, il n’est pas évident par nécessité que ce soit quelque chose que nous puissions déjà mettre en parenthèses.

Alors, ce film On the Beach – en français Le dernier rivage – est un film qu’on appelle un film culte. Qu’est ce qu’on appelle un « film culte » ? C’est un film qui n’a pas fait de grandes entrées au cinéma au moment même – parce que le thème était souvent en avance ou n’avait pas trouvé son public. C’est un film qui a perdu de l’argent au moment où il est sorti – malgré le fait qu’il y avait une distribution tout à fait extraordinaire – mais au fil des années, le thème a été de mieux compris. Il faut dire qu’il y avait un apriori, je dirais, défavorable au film en tant que tel : c’était un film pessimiste, extrêmement pessimiste, et qui parlait de l’inéluctabilité d’une guerre nucléaire. Il y a des thèmes, des sous-thèmes, je dirais, à la limite de l’insoutenable, des dilemmes dont je vous parlerai. C’est un film qui était inspiré d’un roman paru deux ans plus tôt qui s’appelait également On the Beach « Sur la plage », publié en 1957 par un auteur qui s’appelait Nevil Shute – Le roman est un roman très intéressant. Il y a eu des problèmes durant le tournage parce que le romancier a trouvé que son roman était trahi, mais au fil des années, l’opinion s’est installée – et c’est la mienne en particulier – que le film est supérieur, d’une certaine manière, au roman, et qu’effectivement, les scénaristes du film étaient arrivés à rendre encore plus dramatiques un certain nombre de situations, bien que ce ne soit pas avec l’accord de l’auteur.

Alors la distribution : des grandes vedettes de l’époque. Le principal rôle masculin, c’est Gregory Peck ; vous l’avez peut-être vu dans Moby Dick, dans To Kill a Mockingbird – je ne sais pas comment ça s’appelle en français; « Tuer un oiseau » – dont d’ailleurs je ne connais pas le nom en français [Du silence et des ombres]- qui était la mise au cinéma d’un très très grand roman américain, extrêmement connu, sans doute parmi les plus vendus aux États-Unis.

Gregory Peck donc, un très grand acteur d’Hollywood, et en face de lui, Ava Gardner dont vous avez sans doute entendu parler – La comtesse aux pieds nus – des très grands rôles, en général de femme fatale, ici dans un rôle qui n’est pas de femme fatale mais d’une femme vieillissante et minée par l’alcoolisme. Je vous en dirai davantage. Dans un rôle tout à fait inattendu, Fred Astaire, le danseur à claquettes qui a joué dans sa vie dans quelques films dramatiques, et tout particulièrement dans celui-ci, où il montre qu’en plus d’être un très grand danseur, c’est un très très grand acteur. Il a un rôle tragique tout à fait remarquable. Et dans un de ses premiers rôles, Anthony Perkins, qui deviendra une très grande vedette que vous connaissez sûrement de Psychose – c’est le film le plus connu de lui.

Alors de quoi s’agit-il ? Le film se passe pratiquement entièrement en Australie – il y a une partie du film qui se passe aux États-Unis, et j’expliquerai pourquoi. Ce qui se passe, c’est qu’un sous-marin avec un équipage américain arrive à Melbourne, en Australie, parce qu’une guerre nucléaire a eu lieu qui a dévasté entièrement, en tout cas l’hémisphère nord : il reste quelques poches de population qui ne sont pas atteintes par le nuage radioactif dans l’hémisphère sud. Dans le roman, il y a plusieurs pays, en particulier l’Uruguay. Le film a simplifié : il n’y a plus que l’Australie où il y a encore des populations qui vivent dans des conditions normales. Gregory Peck est le capitaine ou le commandant du sous-marin qui arrive à Melbourne. C’est donc un sous-marin d’une armée en déroute puisqu’il n’y a plus qu’eux, à notre connaissance, en tant qu’Américains qui survivent, et ces gens, le capitaine et l’équipage, sont accueillis par la communauté australienne qui se pose la question, à ce moment-là, au début du film : « Est-ce que le nuage arrivera en Australie, ou est-ce que, par un miracle de l’atmosphère, le nuage n’arrivera pas ? » et au fur et à mesure que le film se déroule, il devient de plus en plus clair que le nuage va arriver.

Donc, on parle d’un monde en sursis : on est en Australie dans un monde en sursis. Il y a un épisode intermédiaire, c’est quand le sous-marin repart, parce qu’il y a des messages en morse qui sont encore envoyés de San Francisco, et on veut voir s’il n’y a pas une partie de la population américaine qui aurait survécu. Quand on arrive à San Francisco, d’abord, pour le spectateur, c’est assez extraordinaire de voir la manière dont on peut utiliser une ville vide pour représenter des choses glaçantes, la manière de montrer des endroits dans une ville où vous vous attendez à voir des gens, et on ne peut pas les voir. C’est une chose tout à fait remarquable, et c’est la réussite du metteur en scène dont je ne vous ai toujours pas dit le nom, Stanley Kramer, qui sera surtout connu du grand public pour un film Guess Who’s Coming to Dinner, Devine qui vient dîner?, qui est un film sur la dé-ségrégation, les relations difficiles, aux États-Unis, entre la population blanche et la population d’origine afro-américaine – puisque le problème se pose toujours d’essayer de tenir compte du fait, à l’intérieur d’une nation, qu’un pays a été esclavagiste et que cela, l’esclavagisme, a été au fondement même de sa société, à une époque.

Comme vous le savez, pour les Américains qui votent aujourd’hui aux États-Unis, il y a de très nombreuses questions qui sont encore liées à cela, comme ce qu’on appelle la voter suppression, les tentatives qui sont faites, par exemple, dans l’état de Géorgie – je le mentionne puisque c’est aujourd’hui que ça se passe – où le gouverneur républicain essaye d’utiliser le fait que les noms de famille d’origine africaine conduisent parfois à des erreurs à l’inscription sur les registres, pour dire que s’il y a la moindre différence orthographique entre une carte d’électeur et ce qui est inscrit sur le papier de la personne dans le bureau de vote conduit à l’exclusion du votant. Ou alors, dans un article qui a paru hier dans Le Monde, j’attirais l’attention sur le fait qu’une méthode – qui apparaît comme extrêmement scientifique – de classement, de notation des emprunteurs éventuels en fonction de calcul mathématique complexe, cache simplement le fait qu’on veut cacher que la population d’origine afro-américaine a plus de difficulté à obtenir des prêts. Parce que, bien entendu, comme je le disais, l’héritage de la guerre de Sécession, de la guerre de libération, de l’abolition de l’esclavagisme, n’est pas encore entièrement digéré dans ce pays, et on le cache. C’est une loi de 1975 qui a obligé les prêteurs à donner des justifications de type scientifique et empirique au fait de refuser, à quelqu’un qui le demande, un prêt immobilier. Alors, on a inventé une méthode super mathématique ! Je dirais que c’est un cache-sexe du fait que la population afro-américaine est moins riche aux États-Unis.

Je reviens au film : le sous-marin arrive en Australie; on voit quelques signes à San Francisco; on se rend dans la ville de San Francisco, et en fait, les signes morse sont envoyées simplement… : il y a, dans une fenêtre entrouverte qui bouge légèrement du fait de la brise, il y a une bouteille de Coca-Cola qui est à moitié couchée sur une machine qui envoie des signaux morse; et donc on découvre, en fait, qu’il n’y a absolument personne. Un moment dramatique, c’est quand on perd un membre d’équipage qu’on retrouve tout à coup, au moment de plonger, sur une petite barque, et on comprend qu’il est lui-même habitant de San Francisco et qu’il a décidé de mourir chez lui.

Le sous-marin revient, et la population se rend compte petit à petit que la fin est proche, même pour eux. Le nuage avance : on commence à parler de distribuer des pilules pour s’euthanasier. Le rôle de Fred Astaire est celui d’un personnage excentrique, qui a apparemment une fortune personnelle, et qui s’amuse à faire des courses de voitures – les amateurs de voitures se sont amusés à décrire les voitures extraordinaires qu’on a utilisées dans ce film pour représenter une course. Fred Astaire essaye de se tuer dans une course, c’est sa manière de sortir ; il n’y arrive pas et finira par se suicider en s’enfermant dans son garage, en mettant le moteur en marche et en mourant d’une intoxication au gaz carbonique.

Les discussions qui ont lieu sont très intéressantes : il y a des réflexions sur « Pourquoi la guerre ? », il y a des réflexions, je dirais, de type humaniste sur le fait que nous sommes un animal qui a réussi beaucoup de choses, et que c’est un animal qui n’est pas parvenu à régler certains problèmes autrement – dès qu’un problème est un tout petit peu complexe – de le résoudre autrement que par la guerre, c’est à dire en fait par la destruction. Il y a en particulier, je dirais, une intervention de Fred Astaire : on lui demande d’où est venue la guerre et il parle de la nature humaine capable du meilleur mais capable du pire aussi, en particulier de ne pas résoudre un certain type de problèmes.

Le couple constitué par Anthony Perkins, qui est un jeune officier, et sa femme : leur relation est particulièrement difficile du fait qu’ils ont un nourrisson. Effectivement, il y a des cachets qui devront être pris, bien entendu, aussi bien par les nourrissons que par tout le monde. Et là, il y a, je dirais, quelques scènes extrêmement émouvantes.

Autre scène extrêmement émouvante, c’est la rencontre entre Gregory Peck et cette femme incarnée par Ava Gardner, qui est donc une femme désabusée – qui boit beaucoup trop – et qui curieusement revient à la vie dans une discussion qu’elle a avec Gregory Peck, où elle est complètement décontenancée par le fait que, ce capitaine de sous-marin, quand elle lui pose des questions sur sa famille aux États-Unis, il parle de sa famille au présent. Il parle de ses enfants, de son fils en disant : « J’espère qu’il ira à telle et telle école », etc. alors qu’il est clair pour le spectateur – et pour elle aussi, et sans doute pour le commandant du sous-marin – qu’il est impossible de parler de ces personnes au futur puisqu’ils sont morts. Et il y a comme l’image d’une rédemption de cette femme qui ne croit plus à rien, et ce fait, justement, d’être en face d’un homme dont elle tombe amoureuse – et qui finalement tombera amoureux d’elle – le fait qu’il parle au présent de choses qui, en fait, n’existent plus.

Le film, comme je vous le dis, n’a pas eu un très grand succès, pour une raison évidente : on était à trois ans avant la grande crise des missiles de 1962 – qui, il faut toujours le souligner, aurait sans doute été très différente s’il n’y avait pas eu deux personnes assez remarquables dans leur manière de traiter les choses, M. Jack Kennedy d’un côté et M. Khrouchtchev, dont nous avons l’enregistrement des conversations dans la situation de crise – et on doit se dire qu’on a tous eu de la chance qu’il y avait deux personnes, je dirais, raisonnables, au bout du fil des deux côtés, ce qui nous a évité une catastrophe thermonucléaire.

On parle surtout du film depuis que la menace a diminué. Elle n’a peut-être pas diminué autant que nous l’imaginons : on sait qu’on a détruit pas mal de têtes nucléaires parce que ça fait partie d’un accord de dénucléarisation entre les pays qui possèdent l’arme nucléaire ; les tensions ont baissé dans la période qui a suivi la disparition du monde communiste de type soviétique. Malheureusement, elles sont en train de remonter. Vous le voyez, il y a probablement eu de véritables tentatives d’interférence dans les élections américaines, de la Russie. Il y a aussi, du côté des nations de l’Otan, une véritable tentative d’encerclement par l’Otan des pays qui représentaient l’ancienne Union Soviétique ; il y a des promesses qui n’ont pas été tenues ; il y a une situation délétère qui est en train de se reconstituer entre les deux pays. Le fait qu’il n’y ait pas de morts en ce moment – à part peut-être quelques empoisonnements d’espions ici ou là – est probablement lié au fait non pas que la guerre n’existe pas, mais qu’elle a pris la forme d’une guerre de type cybernétique, de prise de pouvoir à l’intérieur des systèmes d’élection, des réseaux électriques et ainsi de suite.

Comme je le disais tout à l’heure, pour commencer, les risques de guerre d’autres types ne sont pas inexistants – la guerre chimique a encore lieu en Syrie; les guerres biologiques sont préparées par différents types de pays. Nous disposons, mis à part l’arsenal thermonucléaire, d’autres moyens de destruction absolument massifs, sans parler, bien entendu, des accidents possibles. Des accidents possibles, c’est par exemple le départ d’une guerre généralisée à la suite d’un incident, d’une incompréhension, etc.

Je signale au passage un autre film – de 1970. Il s’appelle Colossus; c’est un film américain. Ce n’est pas un des quatre dont je veux parler – le thème se rattachant à d’autres thèmes. Dans Colossus, un incident a lieu au départ, dans une simulation d’attaque nucléaire dont on n’a pas dit aux acteurs sur le terrain qu’il s’agissait d’une simulation, un être humain, un Américain, refuse de pousser sur le bouton, alors que tous les signes indiquent qu’une guerre a été lancée – à l’époque, on est en 1970 – par l’Union Soviétique, et cela convainc les autorités de déconnecter entièrement les êtres humains de la prise de décision : ce sont des ordinateurs qui prendront les décisions sur la guerre de type nucléaire – je parle là du scénario de ce film de 1970.

Les Américains sont convaincus que, eux, ont une machine absolument, je dirais, inattaquable, qu’ils ont mis en place un ordinateur qui s’appelle Colossus – et ça renvoie à l’histoire de l’informatique parce qu’effectivement, un des premiers ordinateurs s’appelait comme ça – et on s’aperçoit rapidement que cette machine Colossus, en fait, est entrée en dialogue avec une autre machine – elle signale d’ailleurs qu’il y a une autre machine comme elle – et il se fait que du côté l’Union Soviétique, il y a là aussi un ordinateur auquel le pouvoir a décidé de confier la décision de démarrer ou non une guerre nucléaire.

Dans la suite du film, les êtres humains décident de lancer une guerre thermonucléaire qui n’a pas lieu et on essaie de comprendre ce qui a eu lieu. En fait, les deux ordinateurs se sont mis à connecter et ont empêché les êtres humains de déclencher véritablement la guerre : les ordinateurs, l’intelligence artificielle, s’est montrée plus intelligente que les êtres humains, et la conclusion est une conclusion glaçante – Je reviendrai à ce thème quand je vous parlerai de Terminator : les ordinateurs déclarent aux êtres humains qu’à partir de maintenant, et pour leur bien, ce seront eux qui prendront les décisions sur l’avenir de l’humanité. Et alors là – finale dans le style véritablement hollywoodien des années soixante-dix – l’être humain, l’ingénieur responsable de ça, dit à l’ordinateur : « Non. C’est là notre liberté qui prévaudra ! » Libre au spectateur de décider de ce qui se passera ensuite : si les humains veulent reprendre le pouvoir, au risque de déclencher à nouveau des guerres thermonucléaires, ou confier à l’intelligence artificielle le soin de prendre soin de nous.

Encore un mot donc sur On the Beach – un film dont on parle surtout maintenant – qu’on revoit d’abord avec plaisir, parce que ce sont de très grands acteurs, que le thème est un thème important, qu’on comprend pourquoi il était peut-être trop sensible en 1959 au moment où est sorti le film : ça disait des choses, je dirais, trop tristes ; il n’y avait pas d’issue. La scène finale, c’est dans Melbourne où il n’y a plus d’être humain. La caméra parcourt une place sur laquelle il y a encore un bandeau – qui a été mis en place, si j’ai bon souvenir, par L’Armée du Salut – qui dit « Frères, il reste encore un peu de temps » et nous savons que le temps est terminé ; le temps n’existe plus.

Alors je passe au film suivant : Terminator, un film a très grand succès, premier grand film de James Cameron, dont on connaîtra par la suite des films qui sont parmi les plus vus dans l’histoire du cinéma : bien sûr Titanic et Avatar, un film de science-fiction. Titanic, pour ceux d’entre vous qui ne l’auraient pas vu, est un film sur la lutte des classes et sur ce moment particulier, mis en scène dans la manière dont les classes supérieures traitent les autres sur un navire en détresse. Bien entendu, c’est extrêmement romancé, mais nous savons que certaines choses qui sont dites dans le film se sont véritablement passées de cette manière-là. Et une fois de plus, le thème de la séparation éventuelle de la société en plusieurs parties concurrentes, et en opposition.

Alors, Terminator : là aussi c’est un film qui a été extrêmement vu, et je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’entre vous qui ne savent pas de quoi il s’agit, mais je vais quand même le résumer – c’est possible. Le film se passe de manière contemporaine, et deux êtres ont été envoyé du futur, l’un pour tuer un être humain contemporain, l’autre pour le protéger. De quoi s’agit il ? Dans l’avenir, après une guerre nucléaire – dans un thème qui rappelle un peu celui de Colossus – les machines ont décidé de se débarrasser des êtres humains parce que les êtres humains ne sont pas capables de maintenir le monde en fonctionnement. Mais une rébellion humaine a lieu, et elle pourrait réussir et se débarrasser du pouvoir sur le monde d’un réseau, qui s’appelle Skynet et qui dirige, par l’intelligence artificielle, l’ensemble des machines, et essaie de se débarrasser, pour la survie d’un certain monde sur notre planète, des derniers êtres vivants.

Alors pourquoi y a t il une bagarre entre deux créatures venues du futur en ce moment ? Parce qu’une personne sera la mère du dirigeant de la rébellion, et donc les machines envoient de l’avenir une machine, un Terminator – qui est un androïde, qui est un robot à forme humaine, pour tuer cette personne avant qu’elle ne conçoive l’éventuel libérateur de la race humaine. Arrive également, au même moment, un être humain qui, lui, appartient à la rébellion et qui, bien entendu, va essayer de protéger la future mère de cet enfant qui sera le grand héros de la libération éventuelle. Et nous découvrons au cours du film que se développe une idylle entre la dame, Sarah Connor, qui doit être protégée, et le héros envoyé du futur, qui lui ignore encore, jusqu’au dénouement, qu’il sera, lui, le père de cet enfant qui apparaîtra par la suite et qui devrait sauver l’être humain.

Alors, le scénario ne montre finalement pratiquement rien – Comment appeler l’envers d’un flashback ? Un flashforward je suppose, un flash en avant – parce qu’on voit quelques petites scènes de bagarres qui ont lieu dans l’avenir entre les rebelles et les machines, mais sinon tout ça se passe dans notre environnement quotidien, et c’est essentiellement un film-poursuite où, je dirais, les surprises sont liées à la résistance, à la robustesse – à la résilience on dirait aujourd’hui – de ce robot qu’on peut détruire pratiquement entièrement et qui continue quand même à fonctionner – qui est une intelligence artificielle et qui est équipé d’équipements extrêmement sophistiqués. C’est un des premiers grands rôles de Schwarzenegger, où il est assez impressionnant d’ailleurs, et où le metteur en scène a dit que sa voix, son accent autrichien avait une dimension robotique qu’on a pu garder pour le film – même s’il ne prononce que cent mots en tout dans le film.

Alors même thème : nous avons, nous, produit des machines et ces machines se montrent plus intelligentes que nous, en particulier dans leur capacité à empêcher des guerres thermonucléaires qui nous menacent. Donc, premier thème, celui de On the Beach : nous avons créé des armes de destruction massive, et nous ne serons peut-être pas capables de nous empêcher nous-mêmes de les utiliser. Nous savons que c’est un équilibre de la terreur qui empêchait, à l’époque de la guerre froide, le déclenchement d’une guerre. Les machines que nous avons inventées, nous pouvons peut-être les rendre plus éthiques, nous pouvons peut-être les rendre plus raisonnables que nous-mêmes, et elles peuvent peut-être nous empêcher de nous détruire nous-mêmes, mais – comme dans le film Colossus – au prix de notre liberté, puisqu’elles nous diront, à l’avenir, ce qu’il faut faire, ou, version noire – je dirais, version « gothique » du même thème – les machines décident que nous représentons un trop grand danger, et qu’il faut nous éliminer.

Autre film, Elysium, sur un thème qui rappelle celui du roman de Vonnegut que j’ai mentionné tout à l’heure, Player Piano. Ah oui ! Je n’ai pas dit, pour ceux qui liraient le roman en français, que la traduction est très mauvaise et que, en particulier, même le titre n’a pas été compris par le traducteur – ou la traductrice : Player Piano, ça veut dire piano mécanique. Vous savez ce que c’est un piano mécanique ? C’est donc un piano, mais qui peut jouer tout seul, parce que il y a un moteur qui fait tourner une bande perforée – les mêmes bandes perforées qui avaient été utilisées dans les premières machines automatisées – le métier Jacquard qui permet de tisser – utilisées ensuite pour le piano et, on le voit aussi par exemple, pour les orgues de barbarie – quand on les voit encore ; des cartes perforées aussi, qu’on utilisera dans la première génération de l’informatique, qui permettent de lancer un programme. Player Piano, donc, ça veut dire piano mécanique. Dans la traduction, on appelle ça Le pianiste déchaîné, ce qui, bien entendu, n’a aucun rapport avec le titre, et qui, manifestement, n’a aucun rapport avec ce qui se passe dans le roman.

Donc, dans Player Piano, on nous montre un monde en train de se séparer entre ceux qui peuvent travailler sur la machine et ceux qui ne peuvent plus le faire, et qui deviennent deux populations distinctes. Je vais mentionner, avant de dire autre chose, que la conclusion de Player Piano, c’est qu’une rébellion a lieu, effectivement, par ceux qui trahissent la classe des ingénieurs et qui se rallient au reste du monde. Il y a une destruction de type luddite – c’est à dire une destruction de machines – qui a lieu. Dans leur destruction, les ennemis de la machine détruisent aussi toutes les machines qui aident à produire des produits alimentaires, si bien qu’il y a rapidement disette et que la population, victime d’un coup militaire, décide de relancer le machinisme parce que, en fait, on est allé beaucoup trop loin dans la destruction de la machine.

Dans le film Elysium, la séparation est allée encore bien plus loin, puisque nous avons deux mondes : sur la Terre – qui est une Terre absolument dégradée, où la pollution est constante, où la plupart des bâtiments sont endommagés – ne vit plus qu’une population de gens à la dérive, manifestement : les maisons sont des taudis, les gens qui vivent sur la Terre sont des misérables qui entretiennent encore quelques usines, et les riches vivent dans une station spatiale énorme, que l’on voit, et dans laquelle on a aménagé des parcs et des villas, et dans cette station spatiale, les êtres humains sont non seulement riches mais ils sont immortels, parce que des technologies existent pour les régénérer s’ils sont abîmés.

Alors, bien entendu, une rébellion existe sous une forme larvée sur la Terre, et en particulier, il y a deux drames que nous suivons, ceux de deux petites filles : dans le premier cas, c’est dramatique, il y a un échec, dans le deuxième cas, il y a réussite d’aller faire régénérer et guérir les enfants – la deuxième petite fille souffre de leucémie, je ne sais plus de quoi souffre la première – de la tentative de percer le barrage, d’aller sur cette station où vivent des êtres humains riches et immortels et de sauver deux enfants. La rébellion finira par réussir, et on changera le programme : tous les humains seront déclarés comme appartenant à la même espèce – et pourront donc devenir immortels.

Petit clin d’œil aux spectateurs dans ce film – qui est donc un film de 2013 : deux personnages doivent évoquer quelque chose aux êtres humains. L’un, c’est moins évident pour des Européens, mais le personnage de l’homme d’affaires méchant – qui est prêt à trahir la race humaine tout entière pour sauver l’élite qui vit dans l’espace – est un personnage qu’on a fait ressembler délibérément à M. Fuld. Vous ne connaissez peut-être pas ce nom mais c’était le dirigeant de Lehman Brothers. Vous le savez, la chute de Lehman Brothers, c’est un élément important dans notre histoire contemporaine puisque ça a déclenché la crise des subprimes dont nous vivons encore, d’une certaine manière, les soubresauts. Autre petit clin d’oeil aux spectateurs, et qui sera davantage sensible aux spectateurs français, le personnage de la dame dirigeante de la station spatiale – tout à fait machiavélique – jouée par l’actrice Jodie Foster, représente de manière tout à fait flagrante Mme Lagarde, ancienne ministre française des finances et qui dirige le Fonds Monétaire International, en ce moment. Petite blague du metteur en scène.

Le metteur en scène s’appelle Neill Blomkamp. C’est un Sud-Africain blanc, extrêmement critique de la politique qui a été appliquée dans son propre pays. Son film précédent, c’était District 9, un immense camp de réfugiés – qui sont des extraterrestres qui sont arrivés dans un grand vaisseau à la dérive et qu’on a mis dans un camp – ce qui représente manifestement la situation que l’on a bien connue en Afrique du Sud. Donc, si on demandait à Blomkamp si c’est de la science-fiction, il dirait sans doute « Non, c’est un film historique, ce n’est pas un film qui projette dans le futur. »

Elysium donc, deux populations : les êtres humains se sont partagés en deux groupes, et ces deux groupes sont dans une situation extrêmement différente, des sorts qui sont incomparables : les uns immortels et riches, et les autres à la dérive – des populations de lumpenproletariat pour utiliser une expression qu’on trouve chez Karl Marx – de prolétariat en haillons qui survit difficilement à la surface de la Terre. Résolution finale optimiste puisque tout le monde redevient humain et avec la possibilité de devenir immortel par la suite – donc un film optimiste – si l’on veut.

Un auteur qui s’appelle Peter Frase, qui est un sociologue-politologue américain, nous a proposé, dans un petit livre de 2015, quatre scénarios sur le futur, lui aussi. Ces quatre scénarios ne sont peut-être pas très intéressants de notre point de vue. L’un, par exemple, c’est le retour du communisme soviétique, dont je ne suis personnellement pas certain qu’il ait véritablement un avenir. L’autre, dont il dit beaucoup de bien – mais dont il n’arrive pas, de manière convaincante, hélas, à défendre la cause – c’est celui d’un retour à la social-démocratie telle qu’on a pu la connaitre dans les années cinquante, mais surtout, un des scénarios qu’il met en place, c’est encore, je dirais, une version davantage extrême de ce qu’on trouve chez Vonnegut, dans Player Piano, et dans le film Elysium, c’est à dire qu’il met en garde contre ce qu’il appelle la politique d’« exterminisme ». Son raisonnement est le suivant : on aura deux types de population, l’une considérée encore comme indispensable, et l’autre qui sera considérée, comment dire, comme non-nécessaire, pas indispensable du tout, la tentation existera pour les nantis de se débarrasser des autres.

Il faudra peut-être des rébellions pour que ce ne soit pas le cas, mais il est possible, dit-il, qu’on utilise des solutions d’élimination à l’échelle industrielle des populations. Et, nous dit-il d’une manière qui est tout à fait, à mon sens, à recommander : « Ne dites pas que cela n’aura pas lieu : ça a déjà eu lieu. » Là aussi, mettre en garde contre l’avenir, en nous parlant d’un futur qui a déjà existé. Il nous dit : « Ça a déjà existé, ça existe toujours, donc ne disons pas « Non, les riches ne voudront pas. Les riches – qui ont a leur disposition des machines parce qu’ils en sont propriétaires – ne se débarrasseront pas des autres, mêmes s’ils deviennent de véritables gêneurs. » Ça se passera peut-être.

C’est l’un des thèmes, d’ailleurs, de Player Piano, de dire que « celui qui ne travaille pas dans nos sociétés, nous avons beaucoup de preuves qu’il – ou elle – ne mérite pas le respect », parce que nous ne le respectons pas. Les exemples foisonnent : les gens qui sont au chômage et qu’on soupçonne de tricher systématiquement, etc. Les gens à qui l’on dit « Traversez la rue et vous trouverez un emploi » dans un monde où les emplois disparaissent, ils disparaîtront encore plus rapidement. Et pas seulement les emplois non qualifiés. Vous le savez, le numérique, l’ordinateur, l’informatique de type classique a fait disparaître surtout des emplois non-qualifiés – par la robotique – ou peu qualifiés – comme le logiciel qui a remplacé les sténodactylos. Mais l’intelligence artificielle va remplacer des gens qui sont considérés comme des grands spécialistes, des grands experts, des gens qui ont fait des bac plus dix, bac plus douze. Et donc, nous voyons maintenant l’intelligence artificielle en train de les éliminer. Quand un médecin oncologue, considéré comme un grand spécialiste, fait cinq pour cent d’erreur de diagnostic et que la machine de IBM n’en fait que un pour cent, on nous dira très rapidement qu’on ne peut pas se permettre, économiquement – en mettant entre parenthèses toute la souffrance humaine qui existe effectivement – la différence entre se tromper dans cinq pour cent des cas et un seul pour cent sur ce qui peut se passer, pour le pronostic d’une personne qui est malade du cancer – on nous dira très rapidement qu’on ne peut pas se permettre d’avoir encore le médecin qui puisse le faire.

J’ai eu l’expérience l’autre jour chez mon médecin qui me décrivait deux types d’examens possibles en me disant : « Celui-là est bien meilleur : il n’y a pas d’être humain qui interfère. C’est uniquement la machine qui fait le diagnostic. » Il me présentait cela comme une excellente nouvelle, mais nous savons ce que cela va représenter à l’avenir : non seulement la disparition des emplois non-qualifiés – qui a déjà lieu ou qui est en train d’apparaitre – mais la disparition des emplois que nous jugeons très qualifiés. Il n’y aura plus que les gens qui écriront les programmes informatique, et ceux qui s’occupent de la maintenance pour qui les vrais boulots seront garantis. J’ai attiré votre attention tout à l’heure sur la manière dont on traite déjà les gens qui ne sont pas bons en maths. J’espère qu’on ne tombera pas dans le cauchemar de M. Peter Frase d’« exterminisme » par rapport à des situations de ce type-là. Et si nous dégradons, bien entendu, l’environnement encore davantage que nous le faisons maintenant, la pression va augmenter et on nous dira – comme on commence à nous le dire – que nous sommes trop nombreux et que si nous ne voulons pas la guerre pour se débarrasser d’un certain nombre de personnes – vous le savez, nous sommes dans la grande commémoration de la guerre de 14-18 – la solution par la boucherie absolue – il faut bien traiter les problèmes d’une manière particulière.

Alors, le dernier film dont je voudrais parler – je voudrais laisser un temps de discussion important à la salle – un film de 2014, Interstellar de Chris Nolan, Chris Nolan qui a fait de très grands films que vous connaissez – c’est lui qui a relancé le personnage de Batman avec Batman Begins, The Dark Knight, des best-sellers au cinéma. Avant cela, il avait fait des films très très intéressants qui l’avaient signalé, comme Memento, un homme qui a perdu sa mémoire et qui s’écrit des notes pour retrouver plus ou moins le fil le lendemain matin, et qui est la victime de gens qui exploitent le fait que sa mémoire disparaisse chaque nuit. Un film glaçant. Truc cinématographique tout à fait extraordinaire, on nous présente l’histoire à l’envers : c’est du flashback dans du flashback dans du flashback, etc. Si vous n’avez pas vu ça, essayez de le voir. C’est donc de Chris Nolan, qui a fait récemment Dunkerque – qui a fait des choses très intéressantes. Il y a aussi un film – j’allais dire divertissant, mais ce n’est pas le cas parce qu’il s’agit d’une tragédie – Insomnia, avec des grands acteurs comme Al Pacino et Robin Williams dans des rôles dramatiques, l’histoire d’un détective qui ne s’y retrouve plus vraiment, parce qu’il est en Alaska où il ne fait jamais noir, et qui perd un peu le fil du fait de son insomnie. Vous l’avez sans doute vu parce que c’est un film qui a eu beaucoup de succès, mais sinon voyez le maintenant.

Alors, Interstellar, 2014 : C’est le scénario d’une Terre, d’un environnement qui se dégrade à une telle allure qu’il apparait que la seule solution possible pour l’humanité, c’est de changer de planète, d’aller ailleurs. Deux politiques sont mises en place simultanément : l’une de préparer l’humanité à partir dans de grandes fusées pour aller s’installer ailleurs, et pendant ce temps-là, un autre type d’entreprise : des vaisseaux ont été envoyé dans une autre galaxie – je vous expliquerai comment – qui essaient de trouver des planètes – parce que nous avons pu repérer des planètes qui pourraient être accueillantes – et un vaisseau part dans lequel se trouve, si j’ai bon souvenir, trente cinq mille personnes sous forme d’embryon qui pourront se développer dans un autre environnement. On apprend au cours du film que la solution qui consisterait à déplacer entièrement l’humanité à l’extérieur, en fait, on n’y travaille pas sérieusement, que c’est un peu une diversion. On apprend aussi dans le film qu’il y a peut-être moyen, si on trouve la solution dans l’avenir, d’envoyer l’information dans le présent pour utiliser quand même cette solution d’envoyer la population humaine ailleurs. Le film, c’est essentiellement la tentative de trouver, dans trois univers différents, un moyen pour les êtres humains de se trouver une planète de rechange. Le film se termine sur une vision optimiste où non seulement on trouve un autre environnement qui a l’air prometteur sur une autre planète, ailleurs, et où aussi, par un voyage dans le futur, on peut venir nous donner la solution qui permet le transport de tout le monde.

L’intrigue est un petit peu compliquée. Les critiques, en France en particulier, ont souligné qu’il fallait connaitre pas mal de physique pour comprendre l’argument même du film, mais l’argument, en fait, il est très simple : nous avons détruit une fois pour toute la possibilité pour le genre humain de continuer de vivre à la surface de la Terre. Il faut que nous en soyons conscients. Alors les deux autres solutions sont des solutions de rechange : emmener tout le monde ou n’envoyer qu’une partie de la population. Donc, il s’agit là d’un scénario semi-optimiste, puisqu’on a perdu la Terre comme notre environnement mais on trouve un moyen d’aller ailleurs.

Un autre scénario qu’on pourrait appeler semi-optimiste, c’est celui de notre remplacement total par la machine. Si on prend un point de vue, je ne dirais pas métaphysique mais pour voir les choses tout à fat de haut, en prenant de l’altitude, on pourrait considérer que d’autres êtres intelligents, ailleurs, pourraient se dire : « Cette espèce-là a réussi un miracle, c’est à créer son successeur, mais ce n’était pas un être de type animal à la surface de sa planète. » Ces gens diront peut-être : « Les conditions pour qu’une espèce comme celle-là vive à la surface de sa planète, c’était condamné à disparaître, ça ne pouvait pas durer toujours : réfléchissez au fait que ces êtres humains – qui ont conçu les machines qui les ont remplacés – devaient trouver accès à de l’oxygène pratiquement toutes les dix-quinze secondes, dans un air qui, par ailleurs, n’était pas pollué – c’est à dire avec des tas d’autres conditions sur ce qui ne pouvait pas se trouver dans l’atmosphère que ces gens inhalaient. Ces gens devaient boire de l’eau, de l’H2O, dans des conditions qu’ils appelaient d’ « eau potable », c’est à dire aussi des conditions extrêmement étroites par rapport à la qualité de cette eau. Cerise sur le gâteau – ces gens mangeaient des choses qui étaient ce qu’ils appelaient des « aliments assimilables », qui étaient, à la surface de leur planète, des choses très particulières – il y avait des tas de choses qui les empoisonnaient et qui ne leur permettaient pas de vivre. Des conditions extrêmement spéciales. Comment pouvez-vous imaginer que cela aurait pu exister sur le long terme, alors qu’ils n’ont pas pu maintenir cette situation au-delà déjà des centaines de milliers d’années durant lesquelles leurs ancêtres et eux-même ont vécu ?

Il est normal que la solution dans le long terme soit que ces gens – qui ont eu le génie d’inventer des machines qui ne dépendaient ni d’oxygène, ni d’eau, ni d’aliments assimilables – qu’ils aient inventé leurs successeurs, qui eux sont beaucoup plus robustes. Regardez : au moment même où ils ont commencé à disparaître, il y avait, sur la planète Mars, deux stations qui se déplaçaient là, qui vivaient pratiquement en autonomie et qui n’avaient besoin ni d’oxygène, ni d’eau, ni de quoi que ce soit d’autre – je crois qu’il y avait une petite pile atomique sur l’une de ces deux stations – mais elles prenaient essentiellement leur énergie à partir du soleil et continuaient de vivre là, indéfiniment. Au moment où cet animal appelé « homme » a disparu, le seul problème qui se posait véritablement encore, c’était que les machines se créent elles mêmes – qu’un robot crée un autre robot » – et là, nous le savons déjà, c’est un problème qui ne demande ni de l’intelligence artificielle ni des choses très sophistiquées, c’est un problème simplement de type industriel de fabriquer des machines qui construisent d’autres machines de manière autonome.

Donc, je dirais, un extraterrestre pourrait dire « De leur point de vue, c’était une solution semi-optimiste également – comme celle d’abandonner entièrement leur planète – de se créer des successeurs plus robustes. Et là, ils ont parfaitement réussi. » Il pourrait souligner aussi, peut-être, ce qui nous apparaît comme la difficulté – c’est à dire une intelligence artificielle plus intelligente que nous. Je vous rappelle quelques cas – et je vais terminer par ça – ce sont des expériences récentes : vous le savez sans doute, le Big Blue – un programme d’ordinateur de IBM – a battu les plus grands champions humains aux échecs – en particulier M. Kasparov, et ça, c’était encore dans les années 90. Pour le jeu de Go, qui est un jeu où il y a un très grand nombre de pièces qu’on peut mettre sur un échiquier plus compliqué, on nous a dit pendant des années que c’est un problème que les machines ne pourraient jamais résoudre – parce que ce qui permet à une machine de gagner assez facilement au jeu d’échecs, c’est sa capacité à se projeter dans l’avenir d’un certain nombre de coups qui pourraient être envisageables. Dans le cas du Go ce n’est pas possible, parce que le nombre de pièces est trop important et que même les machines les plus puissantes que nous pouvons créer maintenant n’ont pas la capacité d’envisager toutes les possibilités. Donc, gagner au jeu de Go demande ce qu’on appelle l’intuition humaine, qui est quelque chose d’assez mystérieux mais que la machine n’a manifestement pas. Vous le savez, un article disant absolument ce que je viens de dire a été publié encore dans la revue Wired – qui est la grande revue où l’on parle d’informatique et des choses de cet ordre-là – je crois que c’était en 2015 – et en 2016, le programme Alpha Go a battu les plus grands champions de Go – et il existe maintenant une nouvelle machine [Alpha Zero] qui bat Alpha Go à chaque fois. Pourquoi ? Parce que la machine Alpha Go avait appris à jouer au Go en examinant des quantités de parties entre des êtres humains, et la machine Alpha de la génération suivante [Alpha Zero] a appris simplement en jouant uniquement avec elle-même – c’est à dire qu’elle est devenue de plus en plus intelligente en jouant contre une machine de plus en plus intelligente.

Les programmeurs de cette machine qui a battu les êtres humains n’ont pas compris, parce que quand on leur dit « Comment avez vous programmé l’intuition à l’intérieur de la machine ? », ils disent « On n’a pas programmé l’intuition dans la machine : la machine a retrouvé d’elle-même ce que nous appelons l’intuition. » Encore plus récemment, une machine bat les plus grands champions de Poker. Là aussi, on demande aux programmeurs « Comment avez-vous appris à cette machine à bluffer ? » – puisque c’est central à la capacité pour un joueur ou une joueuse de poker de gagner – et là aussi, la réponse du programmeur c’est de dire « Je n’ai pas du tout appris à la machine à bluffer, c’est elle qui a trouvé elle-même comment il fallait gagner de cette manière-là ».

On avait découvert aussi, avec surprise quand on avait demandé à des intelligences artificielles de jouer les premiers jeux vidéo sur les machines Atari, il y en a un qui s’appelait en particulier « Casse-briques » – dont vous vous souvenez peut-être encore, où il s’agit pour une petite machine d’aller casser un mur de briques qui se trouve en haut – et très rapidement, la machine a trouvé une stratégie que la plupart des êtres humains n’ont jamais découverte, qui consiste, en fait, à jouer sur une ambiguïté du jeu en faisant un petit trou dans le mur, et par ce petit trou, d’aller casser le mur par en haut, ce qui permet d’aller beaucoup plus vite. Je vois encore la vidéo où le présentateur le montre à une assemblée de Geeks ou de Nerds – c’est à dire de spécialistes de ce genre de questions – qui sont épatés de voir que l’intelligence artificielle est tombée très rapidement sur cette solution qui avait échappé à l’être humain – probablement à partir d’idées que nous avons sur le fair play ou des choses qui ne se font pas, etc. Même chose pour le jeu de Go : la machine a trouvé facilement des stratégies auxquelles aucun joueur de Go n’avait jamais pensé, des choses qui paraissaient très contre-intuitives, comme nous le disons maintenant.

Alors, quatre films que je vous recommande de voir si vous ne les avez pas vus, quatre films intelligents, très très différents des romans que je vous ai mentionnés aussi. Je vais mentionner le nom d’une personne que vous ne connaissez sans doute pas, c’est M. Zamiatine, Ievgueni de son prénom, mort en 1937, qui est un auteur russe dont le roman s’appelle Nous ou bien Nous autres dans différentes traductions. Son livre, publié en 1920, avait été traduit pour la première fois en Français en 1929, mais il avait rapidement disparu des rayons des librairies. Il vient d’être re-publié, en 2017. C’est le premier livre qui pose, en fait, toutes ces questions que nous posons là, de la même manière que, d’une certaine manière, le film Metropolis avait, lui aussi, déjà posé pas mal de ces questions que nous nous posons maintenant sur les différents types de scénarios.

Alors comme je vous le disais d’entrée de jeu, il me semble que la culture populaire nous dit beaucoup de choses : ce qu’on a appelé science-fiction, c’est souvent de la fiction spéculative – c’est une façon pour nous de réfléchir à nos problèmes en nous posant dans des cadres qui nous dérangent un peu parce qu’ils ne sont pas familiers, et où justement, des choses qui nous sont familières sont retirées de l’image et qui nous permettent avec peut-être davantage de clarté – comme si on représentait en-dehors du paysage, sur fond blanc – des situations qui sont les nôtres maintenant.

Dans les cinq autres sessions de ce cycle, j’entrerai dans le détail de toutes ces choses, pour voir comment la situation se présente véritablement à nous. Il ne me semblait pas une mauvaise approche de commencer par de la fiction, commencer par des choses que nous avons connues, qui nous sont peut-être familières – parce que nous avons peut-être vu ces films au cinéma – ou bien que, de manière alternative, je vous encourage vivement à aller les voir.

Alors, merci pour votre attention. Nous avons à peu près une vingtaine de minutes pour avoir une discussion sur ces sujets que j’ai essayé de soulever pour vous.

Question du public

L’intuition, c’est une émotion. Une machine n’a pas d’intuition.

PJ : Oui, effectivement. Quand on a commencé à travailler en intelligence artificielle, c’était, je dirais, dans les années cinquante, soixante. Moi, j’ai travaillé dans ce domaine à une époque que l’on considère comme l’IA pionnière : c’est à la fin des années quatre-vingt où j’ai participé, pendant deux ans, à un projet d’intelligence artificielle qui s’appelait Connex, dans le cadre de British Telecom, l’équivalent de France Télécom en Angleterre. J’ai écrit un livre [Principe des systèmes intelligents] sur ma réflexion à l’époque, à propos d’un logiciel que j’avais produit. Effectivement, à cette époque-là, on ne parlait d’intelligence artificielle qu’en termes de logique. Mes collègues lisaient surtout des livres de mathématiques. Ils lisaient aussi des livres de logique formelle où, effectivement on essaye d’appliquer des règles, en imaginant qu’on pourrait résoudre tous les problèmes d’intelligence artificielle par l’application de règles. À l’époque, il y avait une voie qui paraissait prometteuse qu’on appelait les « systèmes experts », et ces systèmes experts, c’était des grandes bases de données, de règles de type logique qu’il fallait enchaîner d’une certaine manière et qui allaient se combiner. Cette approche est apparue très rapidement comme n’étant pas la bonne. Ce qui faisait l’originalité du projet que j’avais, moi, mis au point – qui s’appelait ANELLA – c’était de déjà travailler dans la perspective d’une machine émotionnelle, d’une machine qui ne soit pas dirigée uniquement par des mathématiques et par de la logique, mais qui soit dirigée par des émotions à proprement parler. Alors, c’est une voie qui n’a pas encore été abordée. Ce qui marche en ce moment, essentiellement, c’est ce qu’on appelle des réseaux neuronaux, c’est à dire qu’on a essayé de copier le fonctionnement du cerveau humain.

On a d’abord cru, dans les années cinquante, soixante, que le cerveau humain était une machine, et qu’il ne fonctionnait pas très très bien peut-être, d’un point de vue purement logique. Si on incluait de la logique, c’était la solution, la voie royale vers l’intelligence artificielle. Les réseaux neuronaux on a compris plus ou moins comment ça marchait maintenant, et on a commencé à utiliser ça de manière systématique et on s’aperçoit, en ce moment, que c’est la technique principale qu’on peut utiliser pour l’intelligence artificielle. Les réseaux neuronaux peuvent faire répondre à des problèmes de type inductif, comme on dit : ils peuvent généraliser, ils peuvent également faire des déductions, mais l’inconvénient pour nous, c’est que ce sont des boîtes noires, c’est à dire que ce sont des systèmes qui contiennent énormément de noeuds qui interagissent d’une certaine manière, qui enregistrent une information, qui la condensent, et qui peuvent produire des décisions à partir de cela. L’inconvénient de cette approche-là de l’IA, c’est que nous perdons rapidement le fil de ce qui se passe exactement à l’intérieur.

Alors, on va peut-être faire la solution que moi j’avais proposée à l’époque, c’est à dire de mimer véritablement une machine de type émotionnel. Alors, le danger, c’est qu’on arriverait à une intelligence artificielle qui serait tellement proche de nous, qui ressemblerait fort à ce qu’on voit dans une série télévisée qui s’appelle Real Humans, où on est dans une société où les robots interagissent déjà véritablement avec nous, ou bien dans un autre type de situations, dans un autre film que je n’ai pas mentionné, qui est un film récent de 2015, de Alex Garland qui s’appelle Ex Machina, où un concepteur de robots a une machine qui le dépasse très rapidement, mais là, pas sur le plan, je dirais, intellectuel, en faisant des choses que l’être humain ne comprend plus, mais justement, elle comprend si bien le fonctionnement émotionnel de l’être humain que cette robote parvient à manipuler les êtres humains en utilisant leurs sentiments purement et simplement pour les rouler – pour lui permettre de s’échapper de l’endroit où elle a été conçue.

On ne va pas oublier, bien entendu, la logique en intelligence artificielle – parce que c’est un outil que nous connaissons bien, maîtrisons bien – mais ça a été un peu une voie de garage. A la fin des années quatre-vingt, on n’avait mis l’accent que sur ça. Il y avait eu, d’ailleurs, malheureusement, des grands penseurs – MM. Seymour Papert et Marvin Minsky – avaient cru pouvoir dire que l’approche en termes de systèmes de réseaux neuronaux ne marcherait pas et ont découragé les gens d’utiliser ça, et en fait, pour que le système marche bien, on va sans doute reprendre cette idée de faire la machine émotionnelle, c’est à dire qu’elle serait véritablement comme nous.

Mais là arrivent les problèmes, juridiques et autres, nous allons d’ailleurs les évoquer ici même, demain : il y aura une discussion très intéressante sur la différence entre un être artificiel éthique et un être comme nous, éthique, et la solution sera peut-être qu’il est possible de rendre un être artificiel beaucoup plus éthique que nous ne le sommes. Nous saurons la réponse, peut-être, entre midi et 14h, dans la salle qui est là, demain.

Je crois que nous allons utiliser dorénavant l’ensemble des approches possibles, la logique et les mathématiques d’un côté – les mathématiques, évidemment, ne sont pas absentes des autres types d’approche parce qu’il faut créer des modèles de type mathématique, mais l’idée qu’on pourrait directement aller des mathématiques à la logique formelle et de la logique formelle à la machine intelligente, ça je dirais, c’est un angle qu’on a épuisé assez rapidement. Par exemple, la machine Deep Blue – qui gagnait aux échecs – a pu utiliser de la logique pure. Pour les échecs, on n’a pas besoin de l’intuition humaine, on n’a pas besoin de la capacité au bluff. Les réseaux neuronaux, eux, ont permis de faire cela.

Je ne suis pas sûr que l’émotion apparaîtra spontanément dans la machine, simplement à partir du réseau neuronal, mais là, ça ne pose aucune difficulté – je l’avais déjà fait à la fin des années quatre-vingt – de simuler dans la machine de l’émotion. Alors, on me dit « Oui mais, c’est de la simulation » mais vous le savez bien, ce mot de « simulation » signifie simplement que c’est une machine qui le fait, ça n’a pas de signification au delà de cela. Quand c’est nous, on dit que ce n’est pas de la simulation, quand c’est une machine on dit que c’est de la simulation. C’est un peu comme ce mot d’intuition, ou quand on dit « la machine aura besoin d’une conscience », deux possibilités : la conscience émergera dans une machine – c’est une possibilité – ou bien, et c’est ma conviction personnelle, une machine peut être parfaitement intelligente sans avoir de conscience, simplement parce qu’elle fonctionne bien.

A mon sens, il y a une erreur de notre part : nous croyons trop que c’est notre conscience qui nous dirige entièrement, et qui nous permet, voilà, d’exercer notre volonté, qui nous permet de mettre en acte les décisions que nous avons eu l’intention de mettre en oeuvre, etc. et là c’est probablement ma formation en psychanalyse qui me fait douter du fait qu’on ait véritablement besoin de la conscience pour faire fonctionner des êtres parfaitement intelligents. D’ailleurs, quand j’avais mis au point ce programme ANELLA pour les British Telecom, Associative Network with Emergent Logical and Learning Abilities, donc Réseau associatif à propriétés émergentes de logique et d’apprentissage, c’est ça qui apparaissait assez rapidement : quand on donnait à la machine le moyen de simuler l’émotion, la logique et l’apprentissage venaient automatiquement. La machine émotionnelle voulait apprendre davantage, elle posait des questions et emmagasinait les nouvelles informations, et la logique, très bizarrement, la logique apparaissait spontanément dans la machine qui réagit de manière émotionnelle. Donc, la machine, mon petit système, avait inversé la perspective qui est la nôtre, que nous appliquons la logique et nous l’appliquons peut-être de manière imparfaite. Non, la logique émerge de manière spontanée chez nous.

Alors, une petite anecdote qui est vraiment amusante : on considère que depuis qu’Aristote a mis en place les règles de la logique, depuis qu’il les a décrites – c’était d’ailleurs Kant qui l’avait dit à la fin XVIIIe siècle, Hegel l’avait dit au début du XIXe siècle : « On n’a rien pu ajouter à Aristote ! ». Et là, spontanément mon petit système ANELLA trouve une nouvelle figure de syllogisme à laquelle personne n’avait pensé, du type suivant : Rex a une niche ; une niche est un abri ; conclusion : l’abri de Rex est une niche. Et ce n’est pas un syllogisme – parce qu’il y a un génitif qui s’introduit – mais c’est une conclusion logique de la disposition des mots dans la phrase. C’est à dire que, déjà en 1987-88, une petite machine intelligente qui mimait l’émotion avait trouvé une figure de syllogisme qui n’existe pas chez Aristote, dont tout le monde considère qu’il avait épuisé entièrement le sujet. J’espère que j’ai répondu à votre question.

Question du public

Un problème qui me soucie, c’est par rapport aux investissements : ces investissements ne sont pas le fait de n’importe qui, de n’importe quelle entreprise. C’est quand même quelque chose qui relève de la domination quelque part, comme les premières machines, en fait, des Luddites. Je pense que cette question n’est pas vraiment posée actuellement. C’est Google qui investit le plus, je pense. L’investissement des GAFAM est dix fois supérieur à ce que peuvent investir les états, par exemple.

PJ : On dit parfois GAFAMI : c’est Google, Apple, F pour Facebook, A pour Amazon, on peut ajouter Microsoft et IBM pour faire GAFAMI. En fait, ce ne sont pas eux qui investissent le plus : c’est la défense nationale dans l’ensemble des pays qui dépense beaucoup plus d’argent sur ces questions-là encore que les autres. Aux États-Unis, le principal financeur – et sans doute le premier au monde – c’est la DARPA, le département de recherche de l’armée américaine.

Récemment, quand j’ai regardé qui, dans les projets, s’intéresse à mettre l’émotion dans la machine, c’est, bien entendu, la DARPA. Les robots les plus avancés, c’est la DARPA qui a fait avancer ça au départ. Et là, on retombe dans le scénario de On the Beach, du Dernier rivage, c’est que ce sont les armées dans les pays qui dirigent cela.

Je me suis retrouvé l’année dernière, en 2017, à une réunion d’économistes à Aix-en-Provence et j’étais à côté de Mme Buzyn, qui était la ministre de la Santé, et dans sa conclusion, à la fin de notre panel, on lui demande quelle était la chose qui lui parait important de dire, et elle dit « Sous mon ministère, l’homme augmenté, la femme augmentée n’aura pas lieu. Je ferai en sorte que cela n’ait pas lieu ». Quand mon tour est venu, j’ai dit « Madame la ministre, je suis convaincu que sous votre autorité, l’homme et la femme augmentés n’auront pas lieu, mais dans ce que nous avons entendu par ailleurs, le soldat ou la soldate augmentée aura lieu ». Parce que l’argent est là et dans ces domaines-là, pour des raisons qui sont, je dirais, légitimes, de type « Sur des questions de défense nationale, on ne vote pas » ou « Si on est dépassé par d’autres, on est perdant », la question des comités d’éthique se pose tout à fait autrement qu’ailleurs. On peut, sur des questions de médecine, demander à des spécialistes de l’éthique de se réunir autour de telle ou telle question, mais dans un commandement militaire, qui réfléchit à ces questions, quand on vous dit « les autres sont déjà en avance par rapport à ça et ils n’ont pas nos scrupules, ils n’ont pas nos résistances à ceci ou cela », la question se pose en de tout autres termes.

Quand je pense au fait que nous vivons dans un monde où les civilisations sont extrêmement différentes et où la représentation de l’homme et la femme comme étant des instances d’une représentation transcendante – c’est-à-dire des représentations produites par un dieu qui nous a donné notre apparence et notre équipement moral et autre – qui nous donnent, je dirais, un cadre – encore nous, même si nous n’allons plus à l’église -, un cadre de réflexion dans lequel poser des questions éthiques, que en Extrême-Orient – et ce n’est pas une critique que je fais en disant ça – cette image-là est absente.

Sur toutes ces questions d’amélioration de l’être humain, de perfectibilité, de nous rendre encore meilleur sur ceci ou cela, il y a, je dirais, des préventions – qu’on peut appeler aussi des préjugés, des principes, ça dépend comment on les regarde exactement – qui n’existent pas dans la pensée extrême orientale. On a toujours été là dans un monde sans véritable transcendance. Il y a eu une influence du bouddhisme en Chine, mais qui est une influence relativement mineure. C’est surtout au niveau de la superstition – on se représentait les ancêtres comme encore interférant avec nous – mais il n’y a pas de véritable cadre dans lequel penser la question de la perfectibilité, du perfectionnement. On le voit, en ce moment, sur des questions de génie génétique où le Japon, la Corée, la Chine avancent sans se poser un grand nombre de questions que nous nous posons.

Nous le savons par les situations de type « guerre froide », chacun peut imaginer que l’autre a déjà de l’avance, et qu’il est justifié comme, vous le savez, comme des insectes qui se disputent avec des plantes qui vont produire un nouveau produit qui va essayer de détruire l’insecte, et l’insecte trouve une nouvelle enzyme qui lui permet d’attaquer encore la plante. Il y a des escalades qui sont possibles, tout simplement à partir de représentations que l’autre, par exemple, n’aura pas les scrupules que nous avons nous, et que donc nous ne pouvons pas nous permettre de conserver les scrupules qui sont les nôtres.

Question du public

Vous parliez d’un exemple où la machine prévient la guerre nucléaire, mais l’inverse existe aussi : il y a des films où c’est la machine qui décide de déclencher la guerre justement pour préserver l’humanité, et du coup, ça pose cette question : la machine apprend d’elle-même, mais qu’apprend-elle ? Vous parliez de psychanalyse : à quel moment la machine apprend à se faire plaisir dans sa prise de décision ?

PJ : Oui, on peut imaginer qu’une machine émotionnelle ait ses propres satisfactions, ses propres projets, des choses qui la dérangent, etc. La difficulté majeure, on en parle sous le nom de singularité, c’est à dire le moment où, comme dans le film Colossus, nous ne comprenons plus véritablement pourquoi la machine a pris sa décision, mais nous sommes toujours d’accord que c’est une bonne décision.

Il y a une image dans la littérature sur le transhumanisme qui est une image excellente : il faut imaginer une situation où un chimpanzé se trouve dans une cage dans un zoo et où il y a deux personnes du zoo qui sont en train de discuter entre elles s’il faut transférer le chimpanzé d’une cage dans une autre. Le chimpanzé n’a pas la moindre notion de ce qui est en train de se passer, il ne comprend rien : Il ne comprend pas la conversation, il ne sait pas quel est l’enjeu. Nous pouvons imaginer, dans un avenir rapproché, la situation où deux machines conversent entre elles, et où nous n’avons pas la moindre notion de quoi elles parlent véritablement, mais nous continuons à leur faire confiance parce qu’elles prennent des bonnes décisions et que nous avons toujours cette représentation que, finalement, c’était un programmeur ou une programmeuse qui, au départ, a mis les choses en route.

C’est déjà Norbert Wiener, dans les années cinquante, qui parlait d’un petit programme qu’il avait écrit en faisant quelques lignes, et qui disait déjà, à cette époque-là « J’étais étonné que ce programme fasse des choses auxquelles je n’avais pas pensé ». Et l’exemple que je viens de donner moi-même, cette machine qui trouve une nouvelle forme du syllogisme alors que je lui ai rien dit de particulier pour essayer de le trouver, simplement parce qu’il y avait un certain nombre de configurations et qu’elle est tombée sur cette configuration-là parmi les autres.

Question du public

On parle de machines, mais ces machines ont besoin d’énergie pour fonctionner. Finalement, dans les quatre films que vous avez cités, je me demandais si finalement il y avait une sorte d’impensé ou d’évidence dans les quatre situations. On a l’impression qu’il y a une énergie qui est là, un trop-plein d’énergie – on a des machines qui vont et qui viennent, qui traversent le temps, qui traversent l’espace, un espace-temps qui n’a pas de limite… Donc, ça nous fait effectivement quatre scénarios différents.

Est-ce que, dans ces films-là, effectivement, l’énergie a avancé ? Il y a abondance, on ne se pose pas la question – et du coup, est-ce que vous auriez en tête un cinquième scénario qui serait celui d’une énergie abondante, ou d’une absence d’énergie ?

PJ : Dans les cas de guerre thermonucléaire, on parle de l’hiver nucléaire, ce qui est la situation où l’énergie principale qui nous parvient, celle du soleil, ne nous parvient plus, et donc détruit toute vie animale, toute vie végétale, etc. – ça, j’en parlerai pas mal par la suite. Sinon, c’est la question, non seulement de la description de notre planète mais aussi de la fin probable des sources d’énergie considérables qui nous ont permis de créer de la néguentropie – c’est à dire de l’organisation, là où il n’y en avait pas.

Notre histoire pourra peut-être être résumée par une espèce extraterrestre disant « C’est une espèce qui est tombée sur une source quasi illimitée d’énergie à son échelle – d’abord le charbon et puis le pétrole – et qui s’est saoulée avec ça, et puis s’est réveillée le lendemain matin avec la gueule de bois, parce qu’il n’y en avait plus ».

L’énergie, c’est une perspective que les physiciens utilisent en analysant le sort de notre espèce. C’est une perspective importante, et on pourrait – en mettant un peu entre parenthèses notre volonté d’êtres humains – décrire ces processus par lesquels nous sommes passés comme un problème d’énergie à distribuer d’une manière ou d’une autre, d’accès à cette énergie. Nous savons que la grande difficulté dans l’immédiat, pour ce qui est du réchauffement climatique, c’est de limiter l’effet des gaz de de serre, mais non seulement ça – j’y reviendrai, bien entendu – mais d’essayer de renverser la vapeur. Parce que même un arrêt serait vraiment dangereux dans la mesure où nous sommes sur notre lancée par rapport à nos mauvaise habitudes.

Je vois qu’on approche de l’heure. Je prends une dernière question.

Question du public

Est-ce que, dans votre réflexion d’anthropologue et dans cette question d’urgence, vous envisagez un peu ce que j’estime être une sorte de crise du régime de la vérité depuis que la relativité est généralisée, les développements énormes des statistiques et des probabilités, et l’introduction de l’indécidabilité dans la physique quantique qui, aujourd’hui, agite beaucoup le monde du développement de nos machines informatiques avec, en fait, des réseaux neuronaux qui ne permettent pas une reproductibilité de leurs résultats et nous dépassent dans leur rendu d’information, le deep learning qui prétend trouver des régularités sans qu’aucun programmeur n’ait explicité l’ensemble de règles – et là je vous rejoins : j’ai vécu aussi la période des systèmes experts où quand on empilait trop d’expertise, on obtenait des systèmes de règles qui ne permettaient pas de faire des syllogismes vérifiables. Est-ce que vous voyez actuellement, dans les différentes recherches sur le machinisme, émerger véritablement un mode de relation anthropologique correct dans cette crise de la vérité, de la vérifiabilité ?

PJ : Est-ce que vous êtes familier des travaux de Naftali Tishby ? C’est quelqu’un dont on parle depuis quelques mois au maximum, c’est un chercheur israélien qui est un spécialiste de la – je ne retrouve plus l’expression – de simplifier de l’information, de simplifier un ensemble de données en essayant de perdre le moins possible d’information – J’oublie comment on appelle ça de manière technique [compression] – et cette personne est tombée sur la difficulté qu’on a à expliquer les réseaux neuronaux et il est venu avec les choses sur lesquelles il travaillait lui, et il a vu qu’il avait là la grille de lecture nécessaire.

Pouvoir classer, pour une machine, pour un réseau neuronal, c’est essentiellement perdre de l’information pour arriver à un diagnostic – qui peut être un simplement mot, de dire « c’est un chien » – mais ne perdre que l’information qui est non-pertinente à chaque étape de la réflexion.

On retrouve des exposés de lui, des articles dans des revues scientifiques, mais aussi quelques excellentes vidéos de lui – il y en a une particulièrement intéressante pour nous, je dirais, d’un point de vue sociologique – et politique aussi : c’est un exposé qu’il fait à l’Académie des sciences de Russie devant un auditoire de jeunes informaticiens tout à fait passionnés, dont on peut même voir les visages – et voir qu’il s’y passe des choses. Je crois qu’on est en train de comprendre ce qui se passe dans un réseau neuronal, et grâce en particulier à lui, il y aura sûrement d’autres gens qui viendront à la rescousse et que donc, le caractère « boîte noire » va disparaître d’une certaine manière. Je vous dis, c’est récent. On parle de ses travaux, je dirais, depuis six mois, pas davantage.

Bon, je crois qu’on va arrêter là. Nous avons dépassé un peu l’heure. Merci pour votre présence [applaudissements], merci pour l’attention qui est la vôtre.